Интервью с Матушем Германом (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 11.10.2011.

Уже на второй день Чемпионата советник Матуша Германа (gery18) увеличил свой капитал в два с половиной раза и занял лидирующую позицию, оставив позади всех конкурентов. Сам Матуш сомневается в итоговом успехе своего советника, а неожиданный взлет объясняет удачей и высокой степенью риска.

Матуш, расскажите о себе. Как и когда вы познакомились с трейдингом?

Родом я из небольшого города Бардейов в Словакии. Я студент технического университета г. Кошице, изучаю экономику и информатику. С интернет-трейдингом познакомился 4 года назад, когда искал возможность работы через Интернет. Я знал, что на фондовом рынке можно зарабатывать деньги, но меня больше заинтересовала возможность торговли только при помощи технического анализа. Программированием советников я занимаюсь 2 года.



Было ли для вас сложным изучение языка MQL5?



Освоить язык MQL5 было непросто, но возможностей в нем гораздо больше - на MQL5 вы можете сделать все. Программируя на языке MQL4, вы сталкиваетесь с ограничениями - например, для написания специфических алгоритмов приходится использовать DLL-библиотеки. Мне этот подход не очень нравится.



С языком MQL5 я работаю недолго, но для программистов начать использование MQL5 несложно.







В течение первой недели Чемпионата ваш эксперт увеличил депозит почти в 3.5 раза - это везение или запланированное поведение советника?



И то, и другое. Скачки депозита вверх и вниз обусловлены слишком высоким риском, возможно, на следующей неделе депозит упадет. И я не думаю, что он сможет победить в Чемпионате. Это будет лишь в случае, если удача будет со мной, как и на этой неделе.



Почему ваш советник называется "ManagerChampion"?



Я назвал его так из-за стратегии. При закрытии сделки система анализирует величину прибыли или убытка, который получился бы при торговле одним лотом. В зависимости от результата используется агрессивная стратегия управления капиталом или же торговля меньшим объемом. Ориентироваться лишь на Equity счета при вычислении торгового объема не слишком надежно, поскольку Equity сильно зависит от способа управления капиталом.



Для вычисления торгового объема я провожу усреднение результатов нескольких предыдущих сделок: при росте средств используется агрессивный мани-менеджмент, при падении используется меньший торговый объем. Я не очень долго занимаюсь этим подходом, поэтому, вероятно, он содержит множество проблем, которые мы увидим при падении его рейтинга в турнирной таблице.



Какие индикаторы вы использовали?



Советник торгует при помощи индикаторов Moving Average и Williams' Percent Range (%R). Скользящая средняя используется для идентификации тренда, а процентный диапазон Вильямса используется для сигналов входа и выхода с рынка. Он работает по сигналам моей общедоступной торговой системы EMAplusWPR, основные отличия - в способе управления капиталом, основанном на Equity.



Судя по сделкам, в некоторых случаях советник использует усреднение и добавляет объем к убыточным позициям. Не могли бы вы прокомментировать этот момент?



Да, в каком-то смысле получается усреднение, но контролируемое индикатором. В явном виде усреднение цены не используется, это другие сигналы торговой системы. По этой причине потери оказываются большими, несмотря на то, что Stop Loss устанавливается близко к цене.



Сколько параметров в вашем советнике? Что вы думаете о тестере торговых стратегий?



Советник имеет 18 входных параметров, но для Чемпионата тестирование и оптимизация проводились лишь по трем. В основном, работа велась над поиском наилучшего набора параметров.



Тестер торговых стратегий довольно хорош: на мой взгляд, он более быстрый, чем в MetaTrader 4, и точнее работает с тиками.







