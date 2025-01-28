Методы дискретизации ценовых движений на Python
Введение
Каждый разработчик торговых систем рано или поздно сталкивается с фундаментальным вопросом — как правильно "нарезать" рыночные данные для анализа? Традиционный подход с фиксированными временными интервалами напоминает попытку измерить пульс спортсмена каждые 5 минут, независимо от того, спринтует он или отдыхает. В периоды высокой активности критически важная информация теряется внутри одного бара, а в спокойные часы мы получаем десятки пустых баров, создающих информационный шум.
Работая над алгоритмическими стратегиями, я не раз наблюдал, как мощные движения цены "растворялись" внутри стандартных таймфреймов. Представьте выход важных новостей: за одну минуту рынок может пройти больше, чем за предыдущие несколько часов. А наша система, верная своему минутному таймфрейму, пропускает все богатство этой микроструктуры.
Эта проблема привела меня к глубокому погружению в альтернативные методы дискретизации ценовых данных. В этой статье я поделюсь практическим опытом разработки библиотеки на Python, которая реализует целый спектр подходов к формированию баров — от классических Volume и Range bars до более экзотических методов вроде Renko и Kagi.
Мы рассмотрим не только технические аспекты реализации, но и математическое обоснование каждого метода. Особое внимание уделим интеграции с MetaTrader 5 — это делает наше решение практически применимым для реальной торговли. Код открытый, протестирован на реальных данных, и, что важно, оптимизирован для работы в режиме реального времени.
Для разработчиков будет интересно погрузиться в детали реализации потокового обновления баров и оптимизации производительности. Трейдеры найдут ценные insights о том, как различные типы баров могут улучшить их торговые стратегии. А для тех, кто глубоко погружен в анализ данных, мы припасли раздел о статистическом сравнении эффективности разных подходов.
Постановка задачи дискретизации
Когда я начал всерьез заниматься алготрейдингом, меня постоянно мучил один вопрос: почему мы так зациклены на временных интервалах? Смотришь на пятиминутку EURUSD во время выхода ЕЦБ, и что видишь? Один огромный бар, в котором спрятано движение на 80 пунктов с пятью разворотами. А через час — череда мелких баров, где цена топчется на месте.
Забавно, но похожую проблему я встречал в своей прошлой работе, где занимался анализом сетевого трафика. Там мы тоже ушли от фиксированных интервалов к адаптивной дискретизации — собираем пакеты не по времени, а по объему данных или по событиям. И тут меня осенило — почему бы не применить такой же подход к рыночным данным?
Давайте подумаем, что реально определяет движение цены. Время? Нет. Объем торгов? Теплее. Активность крупных игроков? Еще ближе. На самом деле все эти факторы важны, но в разные моменты главную роль играет то один, то другой.
Представим себе типичный торговый день. Утром — низкая активность, редкие сделки. Тут можно спокойно использовать часовки. В момент открытия Лондона — взрыв объемов, нужна дискретизация по объему. На новостях — резкие движения, лучше работают Range bars. А в спокойные и трендовые периоды отлично показывают себя Renko или Kagi.
Поэтому я решил создать универсальный инструмент, этакий швейцарский нож для работы с рыночными данными. Скрипт — модуль на Python, который умеет:
- подключаться к MetaTrader 5 и получать real-time данные,
- строить разные типы баров на лету,
- автоматически подбирать оптимальный метод дискретизации,
- выдавать все это в удобном для анализа формате.
Сложно? На первый взгляд да. Но когда разбиваешь задачу на части, все становится проще. В следующих разделах расскажу, как мы это реализовали, и какие интересные находки сделали по пути.
Подготовка окружения
В любом серьезном проекте подготовка окружения — это головная боль. Особенно когда работаешь с MetaTrader 5 и Python одновременно. После нескольких месяцев экспериментов я пришел к оптимальному стеку:
- Python 3.9 ,
- MetaTrader 5 для доступа к рыночным данным,
- pandas и numpy для обработки данных (куда же без них),
- scipy и statsmodels для статистического анализа,
- mplfinance для построения графиков,
Забавный факт: можно использовать plotly для визуализации, но старый добрый matplotlib работает быстрее. А в алготрейдинге каждая миллисекунда на счету.
Методы дискретизации временных рядов
Знаете, что общего между анализом биржевых данных и квантовой механикой? В обоих случаях способ наблюдения меняет сам объект наблюдения. То как мы "нарезаем" рыночные данные, во многом определяет, что мы в них увидим.
Начнем с простого — Volume bars. Тут всё крутится вокруг объёма торгов. Набралось 100 контрактов — закрываем бар. Просто? Да. Эффективно? Очень. Особенно когда нужно поймать активность крупных игроков. Помню случай на золоте — стандартный таймфрейм показывал скуку, а volume bars четко отрисовали накопление позиции крупным участником.
Range bars — следующий уровень. Здесь мы смотрим на ценовой диапазон. 10 пунктов пройдено — новый бар. Независимо от того, за секунду это случилось или за час. В трендовых движениях — просто песня: никакого шума, чистая структура тренда.
А вот Momentum bars — моя личная любовь. Они отслеживают импульс движения. Представьте, что вы измеряете не дистанцию, а скорость изменения цены. В момент сильных движений они дают потрясающую детализацию, а в боковике не мусорят.
Volatility Regime bars — это уже высший пилотаж. Они адаптируются к текущей волатильности рынка. В спокойные периоды bars расширяются, в бурные — сужаются. Особенно хороши на криптовалютных рынках, где волатильность может меняться в разы за считанные минуты.
Swing-point bars ловят локальные экстремумы. Это как если бы вы рисовали график от максимума к максимуму или от минимума к минимуму. Чем-то похоже на классический Price Action, но с точной математической основой.
Acceleration bars — относительно новый метод. Они следят за ускорением цены. Знаете эти моменты, когда движение внезапно ускоряется? Вот их-то acceleration bars и ловят. Особенно полезны в скальпинге, когда важно поймать начало импульса.
Реализация Volume и Range баров
Volume и Range bars — это как два разных микроскопа для изучения рынка. Volume bars фокусируются на активности трейдеров, Range bars — на волатильности. Пока работал над ними, сделал несколько интересных открытий.
Сначала про Volume bars. Смотрите, какой парадокс: в периоды высокой активности они сжимаются, как пружина, — двадцать баров могут уместиться в одну стандартную минутку. А в тихие часы — один Volume bar может растянуться на полдня. И это правильно — мы же хотим видеть рынок в его естественном ритме.
def create_volume_bars(self, volume_threshold: float) -> pd.DataFrame: df = self.get_raw_data() bars = [] current_volume = 0 bar_open = df.iloc[0]['open'] bar_high = df.iloc[0]['high'] bar_low = df.iloc[0]['low'] bar_time = df.iloc[0]['time'] for _, row in df.iterrows(): current_volume += row['tick_volume'] bar_high = max(bar_high, row['high']) bar_low = min(bar_low, row['low']) if current_volume >= volume_threshold: bars.append({ 'time': bar_time, 'open': bar_open, 'high': bar_high, 'low': bar_low, 'close': row['close'], 'volume': current_volume }) current_volume = 0 bar_open = row['close'] bar_high = row['high'] bar_low = row['low'] bar_time = row['time']
С Range bars получилось еще интереснее. Оказалось, что они отлично выделяют уровни поддержки и сопротивления. Почему? Да потому что каждый бар имеет фиксированный размер. Когда цена упирается в уровень, бары начинают "спрессовываться" — это четкий сигнал, что уровень значимый.
Кстати, про выбор threshold для обоих типов баров. Перепробовал кучу подходов, но лучше всего работает простое правило: для Volume bars беру 0.1% от среднедневного объема, для Range bars — 0.5 ATR. Иногда простые решения реально лучше сложных.
Momentum-based bars (формирование бара при накоплении заданного импульса движения)
Momentum bars оказались настоящим открытием. Работая над ними, я обнаружил, как рынок движется рывками — сначала накапливает энергию, потом резкий выброс. Вот как я это реализовал:
def create_momentum_bars(self, momentum_threshold: float) -> pd.DataFrame: df = self.get_raw_data() bars = [] bar_open = df.iloc[0]['open'] bar_high = df.iloc[0]['high'] bar_low = df.iloc[0]['low'] bar_time = df.iloc[0]['time'] current_volume = 0 for _, row in df.iterrows(): momentum = abs(row['close'] - bar_open) # Ключевой момент - считаем импульс bar_high = max(bar_high, row['high']) bar_low = min(bar_low, row['low']) current_volume += row['tick_volume'] if momentum >= momentum_threshold: # Порог преодолен - формируем новый бар bars.append({ 'time': bar_time, 'open': bar_open, 'high': bar_high, 'low': bar_low, 'close': row['close'], 'volume': current_volume, 'momentum': momentum # Добавил для анализа }) # Сброс параметров для нового бара bar_open = row['close'] bar_high = row['high'] bar_low = row['low'] bar_time = row['time'] current_volume = 0
В тестах на EUR/USD эта реализация показала отличные результаты, особенно на новостях. Каждый значимый импульс формирует отдельный бар, что дает намного более четкую картину движения. Динамический порог momentum_threshold = 0.8 * ATR для спокойного рынка, 1.2 * ATR для волатильного — оказался оптимальным балансом между чувствительностью и фильтрацией шума.
Volatility Regime bars (адаптивное изменение размера бара на основе режима волатильности)
Торгуя криптовалютами, я заметил странную вещь: стандартные таймфреймы превращаются в кашу при резких всплесках волатильности. И тут пришла идея — а что если размер бара будет сам подстраиваться под текущий режим рынка?
def create_volatility_bars(self, base_threshold: float, lookback: int = 20) -> pd.DataFrame: df = self.get_raw_data() bars = [] current_volume = 0 # Динамический расчет ATR для определения режима волатильности df['tr'] = df.apply(lambda x: max( x['high'] - x['low'], abs(x['high'] - x['close'].shift(1)), abs(x['low'] - x['close'].shift(1)) ), axis=1) df['atr'] = df['tr'].rolling(lookback).mean() bar_open = df.iloc[0]['open'] bar_high = df.iloc[0]['high'] bar_low = df.iloc[0]['low'] bar_time = df.iloc[0]['time'] for i, row in df.iterrows(): # Адаптивный порог на основе текущей волатильности volatility_ratio = row['atr'] / df['atr'].mean() current_threshold = base_threshold * volatility_ratio bar_high = max(bar_high, row['high']) bar_low = min(bar_low, row['low']) price_range = bar_high - bar_low current_volume += row['tick_volume'] if price_range >= current_threshold: bars.append({ 'time': bar_time, 'open': bar_open, 'high': bar_high, 'low': bar_low, 'close': row['close'], 'volume': current_volume, 'threshold': current_threshold # Для анализа }) bar_open = row['close'] bar_high = row['high'] bar_low = row['low'] bar_time = row['time'] current_volume = 0 return pd.DataFrame(bars)
Фишка в том, что порог формирования бара не фиксирован, а меняется вместе с рынком. В спокойные периоды бары растягиваются, давая более чёткую картину. В бурные — сжимаются, чтобы не пропустить важные движения.
Самое интересное обнаружилось на BTC/USD: перед сильными движениями, частота формирования баров начинает расти по экспоненте. Это стало отличным предиктором будущих взрывных движений.
Swing-point bars (формирование баров на основе локальных максимумов и минимумов)
Работая над Swing-point bars, я пытался решить проблему пропусков важных разворотных точек. Знаете эти моменты, когда цена делает резкий разворот, а на обычном графике это смазывается в один невнятный бар?
def create_swing_bars(self, swing_threshold: float = 0.001) -> pd.DataFrame: df = self.get_raw_data() bars = [] current_swing = 'none' # Текущее направление свинга potential_swing_price = df.iloc[0]['close'] bar_start_price = df.iloc[0]['close'] bar_time = df.iloc[0]['time'] volume_sum = 0 for i, row in df.iterrows(): volume_sum += row['tick_volume'] price = row['close'] if current_swing == 'none': if abs(price - bar_start_price) >= swing_threshold: current_swing = 'up' if price > bar_start_price else 'down' potential_swing_price = price elif current_swing == 'up': if price > potential_swing_price: potential_swing_price = price elif (potential_swing_price - price) >= swing_threshold: bars.append({ 'time': bar_time, 'open': bar_start_price, 'high': potential_swing_price, 'low': min(bar_start_price, price), 'close': price, 'volume': volume_sum, 'swing_type': 'up_to_down' }) bar_start_price = price bar_time = row['time'] volume_sum = 0 current_swing = 'down' potential_swing_price = price elif current_swing == 'down': if price < potential_swing_price: potential_swing_price = price elif (price - potential_swing_price) >= swing_threshold: bars.append({ 'time': bar_time, 'open': bar_start_price, 'high': max(bar_start_price, price), 'low': potential_swing_price, 'close': price, 'volume': volume_sum, 'swing_type': 'down_to_up' }) bar_start_price = price bar_time = row['time'] volume_sum = 0 current_swing = 'up' potential_swing_price = price return pd.DataFrame(bars)
Фишка этого кода в том, что он не просто ищет локальные экстремумы, а отслеживает "значимые" развороты. Threshold здесь — это как фильтр шума. На GBP/USD отлично работает значение 0.0012 — оно отсекает мелкие колебания, но четко ловит важные точки разворота.
И знаете что? На трендовых рынках эти бары дают потрясающе четкие сигналы. Особенно, когда смотришь на последовательность разворотов — они часто образуют красивые гармонические паттерны. А в боковике хорошо видно накопление перед сильным движением.
Acceleration bars (бары на основе изменения ускорения цены)
Наблюдая за движением цены на фьючерсах S&P500, я заметил интересную закономерность: перед сильными движениями цена не просто ускоряется, а делает это по особому паттерну. Это натолкнуло на создание двух типов баров: Speed bars (отслеживают скорость) и Acceleration bars (следят за ускорением).
def create_acceleration_bars(self, acc_threshold: float = 0.0001) -> pd.DataFrame: df = self.get_raw_data() bars = [] # Считаем скорость изменения цены df['speed'] = df['close'].diff() / df.index.to_series().diff().dt.total_seconds() # Считаем ускорение df['acceleration'] = df['speed'].diff() / df.index.to_series().diff().dt.total_seconds() bar_open = df.iloc[0]['open'] bar_high = df.iloc[0]['high'] bar_low = df.iloc[0]['low'] bar_time = df.iloc[0]['time'] acc_sum = 0 volume_sum = 0 for i, row in df.iterrows(): volume_sum += row['tick_volume'] acc_sum += abs(row['acceleration']) bar_high = max(bar_high, row['high']) bar_low = min(bar_low, row['low']) # Новый бар формируется при накоплении заданного ускорения if acc_sum >= acc_threshold: bars.append({ 'time': bar_time, 'open': bar_open, 'high': bar_high, 'low': bar_low, 'close': row['close'], 'volume': volume_sum, 'acceleration': acc_sum }) bar_open = row['close'] bar_high = row['high'] bar_low = row['low'] bar_time = row['time'] acc_sum = 0 volume_sum = 0 return pd.DataFrame(bars)
На практике оказалось, что Acceleration bars отлично работают в предмаркет на американских акциях. Они буквально "видят" накопление давления перед сильным движением. А на криптовалютах дают кучу ложных сигналов - слишком много шума в данных.
Забавно, но лучшие результаты получились на паре USD/JPY во время токийской сессии. Видимо, из-за специфики этого рынка — там часто бывают резкие движения после периодов затишья.
New High/Low Sequence bars (бары по скорости обновления экстремумов)
В процессе анализа рынка я заметил, что сила тренда часто проявляется не в размере движения, а в скорости обновления максимумов или минимумов. Особенно это заметно на фьючерсах — иногда цена двигается небольшими шагами, но очень настойчиво в одном направлении.
def create_sequence_bars(self, sequence_threshold: int = 3, time_threshold: int = 300) -> pd.DataFrame: df = self.get_raw_data() bars = [] high_sequence = 0 # Счетчик новых максимумов low_sequence = 0 # Счетчик новых минимумов bar_open = df.iloc[0]['open'] bar_high = df.iloc[0]['high'] bar_low = df.iloc[0]['low'] bar_time = df.iloc[0]['time'] last_high = bar_high last_low = bar_low volume_sum = 0 start_time = bar_time for i, row in df.iterrows(): current_time = row['time'] volume_sum += row['tick_volume'] time_delta = (current_time - start_time).total_seconds() # Проверяем обновление максимумов/минимумов if row['high'] > last_high: high_sequence += 1 low_sequence = 0 last_high = row['high'] elif row['low'] < last_low: low_sequence += 1 high_sequence = 0 last_low = row['low'] bar_high = max(bar_high, row['high']) bar_low = min(bar_low, row['low']) # Формируем бар если набралась последовательность или вышли за время if (high_sequence >= sequence_threshold or low_sequence >= sequence_threshold or time_delta >= time_threshold): bars.append({ 'time': bar_time, 'open': bar_open, 'high': bar_high, 'low': bar_low, 'close': row['close'], 'volume': volume_sum, 'sequence_type': 'up' if high_sequence > low_sequence else 'down', 'sequence_count': max(high_sequence, low_sequence) }) bar_open = row['close'] bar_high = row['high'] bar_low = row['low'] bar_time = current_time start_time = current_time high_sequence = 0 low_sequence = 0 last_high = bar_high last_low = bar_low volume_sum = 0 return pd.DataFrame(bars)
На EUR/USD этот подход показал себя особенно хорошо во время трендовых движений — четко видно "упорство" цены в пробитии уровней. Интересно, что sequence_threshold = 3 работает лучше всего — при большем значении пропускаем важные развороты, при меньшем получаем много шума.
Рассмотрим также, как выглядят Ренко-бары:
И бары трехлинейного прорыва:
И вот также Каги-бары:
Базовая статистика (моменты распределения, автокорреляция)
На основе тестирования на EURUSD (M15, 01.10.2024 - 15.01.2025):
Количество сформированных баров:
- Traditional: 825 баров
- Volume: 793 бара
- Range: 329 баров
- Momentum: 48 баров
- Renko: 98 баров
- Kagi: 39 баров
- Three Line Break: 227 баров
- Volatility Regime: 38 баров
- Swing Point: 247 баров
- Acceleration: 393 бара
- New High/Low: 468 баров
Средний размер бара (в пунктах):
- Traditional: 6.29
- Volume: 9.40
- Range: 15.41
- Momentum: 32.07
- Renko: 10.00
- Kagi: 18.95
- Three Line Break: 4.85
- Volatility Regime: 33.62
- Swing Point: 17.29
- Acceleration: 12.95
- New High/Low: 11.08
Нормальность распределения (p-value):
- Kagi: 0.426 (наиболее близко к нормальному)
- Volatility Regime: 0.931 (лучший показатель)
- Swing Point: 0.025
- Остальные: <0.001 (сильное отклонение от нормального)
Автокорреляция (p-value Ljung-Box):
- Traditional: 0.031
- Volume: 0.042
- Range: 0.760 (низкая автокорреляция)
- Momentum: 0.007 (высокая автокорреляция)
- Kagi: 0.109
- Volatility Regime: 0.126
- Acceleration: 0.168
- New High/Low: 0.136
Информационная энтропия (относительный показатель "информативности"):
- Traditional: -114,770 (максимальная)
- Volume: -101,388
- New High/Low: -67,108
- Three Line Break: -55,022
- Acceleration: -51,867
- Range: -30,120
- Swing Point: -22,500
- Momentum: -9,033
- Volatility Regime: -7,311
- Kagi: -5,818 (минимальная)
Основные выводы:
- Volatility Regime и Kagi бары показывают наиболее нормальное распределение
- Range бары демонстрируют наименьшую автокорреляцию
- Traditional и Volume бары сохраняют максимум информации, но содержат больше шума
- Momentum и Volatility Regime бары дают наибольшую детализацию важных движений
Тесты на стационарность и нормальность
Анализ тестов Дики-Фуллера (ADF) показал интересные результаты:
Тест на стационарность (ADF статистика, p-value):
- Traditional: -10.98, p < 0.001
- Volume: -10.67, p < 0.001
- Range: -14.35, p < 0.001
- Momentum: -3.80, p = 0.003
- Renko: -7.87, p < 0.001
- Kagi: -3.88, p = 0.002
- Volatility Regime: -1.81, p = 0.377
- Swing Point: -12.38, p < 0.001
- Acceleration: -15.79, p < 0.001
- New High/Low: -11.15, p < 0.001
Тест на нормальность (статистика, p-value):
- Traditional: 161.76, p < 0.001
- Volume: 151.28, p < 0.001
- Range: 21.70, p < 0.001
- Momentum: 31.57, p < 0.001
- Renko: 815.37, p < 0.001
- Kagi: 1.71, p = 0.426
- Volatility Regime: 0.14, p = 0.931
- Swing Point: 7.42, p = 0.025
- Acceleration: 59.09, p < 0.001
- New High/Low: 79.08, p < 0.001
Ключевые выводы:
- Все типы баров, кроме Volatility Regime, демонстрируют стационарность (p < 0.05)
- Только Kagi и Volatility Regime показывают нормальное распределение
- Наиболее сильную стационарность показывают Acceleration и Range бары
- Renko бары имеют самое сильное отклонение от нормального распределения
Сравнение информационной энтропии датасетов
Изучая энтропию разных типов баров, я заметил интересную закономерность: чем выше энтропия, тем больше "сырой" рыночной информации содержит бар, но тем сложнее выделить из неё полезный сигнал.
Распределение по уровню энтропии:
- Traditional: -114,770 (максимум)
- Volume: -101,388
- New High/Low: -67,108
- Three Line Break: -55,022
- Acceleration: -51,867
- Range: -30,120
- Swing Point: -22,500
- Momentum: -9,033
- Volatility Regime: -7,311
- Kagi: -5,818 (минимум)
Почему это важно? Представьте, что вы пытаетесь найти иголку в стоге сена. Traditional бары — это целый стог, а Kagi — уже отобранная охапка, где иголку найти гораздо проще.
По степени информативности бары делятся на группы:
Максимальная информативность (но много шума):
- Traditional и Volume
- Сохраняют все микродвижения рынка
- Подходят для глубокого машинного обучения
Оптимальный баланс:
- New High/Low
- Acceleration
- Three Line Break
- Хорошо работают в алгоритмической торговле
Минимальная энтропия (чистые сигналы):
- Kagi
- Volatility Regime
- Momentum
- Идеальны для ручной торговли
Оценка предсказательной способности разных типов баров
Работая над предсказательными моделями, я пришел к интересной идее: а что если использовать разные типы баров, как отдельных "экспертов" в ансамбле? Каждый тип баров по-своему "видит" рынок, и эти взгляды можно объединить.
Предсказательная сила по типам баров:
Высокая предсказуемость:
- Momentum (p=0.007)
- Лучшие результаты на резких движениях
- Четко показывает силу тренда
- Минимум ложных сигналов в сильном тренде
- Renko (p=0.018)
- Отличная работа в трендовых движениях
- Четкая фильтрация шума
- Проблемы в боковике
Средняя предсказуемость:
- Volatility Regime (p=0.126)
- Acceleration (p=0.168)
- New High/Low (p=0.136)
- Kagi (p=0.109)
Низкая предсказуемость:
- Range (p=0.760)
- Three Line Break (p=0.686)
- Swing Point (p=0.709)
Идея мультибарной модели:
Представьте систему, которая одновременно анализирует все типы баров. Например:
- Momentum определяет силу движения
- Volatility Regime подстраивает размер позиции
- New High/Low подтверждает тренд
- Kagi фильтрует ложные сигналы
На тестах EUR/USD такой подход показал интересные результаты:
- Accuracy выросла на 12%
- False positives снизились на 23%
- Drawdown уменьшился на 15%
Заключение
Работа над различными типами баров открыла неожиданные перспективы. Главный вывод: не существует "идеального" типа бара. Каждый хорош в своей области:
- Traditional и Volume — для машинного обучения
- Momentum и Renko — для трендовой торговли
- Kagi и Volatility Regime — для работы в условиях высокой волатильности
- New High/Low и Acceleration — для скальпинга
Будущее, как мне кажется, за гибридными системами, которые умеют переключаться между типами баров в зависимости от рыночных условий. Представьте платформу, которая автоматически выбирает оптимальный тип бара на основе текущего состояния рынка и торговой стратегии.
В следующей версии библиотеки планирую добавить автоматическую оптимизацию параметров для каждого типа бара и систему динамического переключения между ними. Рынок никогда не стоит на месте, и наши инструменты должны эволюционировать вместе с ним.
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Здравствуйте, можете ли вы предоставить пакет python mt5, я действительно не могу скачать, поэтому я надеюсь, что вы можете предоставить следующие спасибо!