Создаем интерактивную MQL5-панель с использованием класса Controls (Часть 1): Настройка панели

Введение

В этой статье мы создадим интерактивную панель управления с помощью класса Controls в MetaQuotes Language 5 (MQL5). Структура макета придаст панели управления внешний вид и базовые функции, которые послужат основой для более сложных операций с панелью. Упор будет сделан на то, как сделать процесс торговли более интуитивно понятным и быстрым для трейдера. К концу статьи у вас у нас будет базовая панель управления MetaTrader 5 с заголовком, а также кнопками для навигации и необходимых действий.

Основная навигационная панель будет иметь три кнопки: Trade (торговля), Close (закрыть) и Information (информация). Каждый раздел будет иметь свои специализированные элементы управления для различных команд. Например, в разделе Trade будут кнопки для определения объема торговли, цены, стоп-лосса (SL), тейк-профита (TP) и установки ордеров Buy, Sell и Buy Stop. В разделе Close среди прочего будет возможность закрыть все прибыльные (Close All Profit) и все отложенные (Close All Pending Orders) ордера. В разделе Information будут отображаться важные торговые данные и обновления статуса. Статья разделена на три основные части:

Описание элементов Сборка панели графического интерфейса в MQL5 Заключение

В нашей работе мы будем активно использовать язык MetaQuotes Language 5 (MQL5) в качестве нашей основной среды разработки (IDE) в MetaEditor, что позволит нам создавать сложные торговые приложения и интерфейсы. Мы запустим нашу программу непосредственно в торговом терминале MetaTrader 5, где мы сможем отслеживать рыночные данные в реальном времени и беспрепятственно взаимодействовать с нашей торговой программой. Поэтому наличие установленных последних версий MQL5 и MetaTrader 5 имеет решающее значение для совместимости и доступа ко всему спектру доступных функций.





Описание элементов

Здесь мы рассмотрим ключевые компоненты нашей интерактивной панели. Панель будет состоять из нескольких основных элементов, каждый из которых будет служить определенной цели и повышать эффективность торговли. Мы сосредоточимся на трех основных кнопках навигации - Trade, Close и Information, каждая из которых оснащена соответствующими кнопками действий.

В разделе Trade помимо прочих будут содержаться кнопки для объема, цены, стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP), а также кнопки исполнения ордеров Buy, Sell и Buy Stop. В разделе Close среди прочего будет возможность закрыть все прибыльные (Close All Profit) и все отложенные (Close All Pending Orders) ордера. Наконец, в разделе Information будут отображаться важные торговые данные, такие как баланс счета, уровни маржи и обновления рынка в режиме реального времени.

Для наглядного представления этих элементов мы предоставим схему расположения, которая покажет, как эти компоненты будут расположены внутри панели. Иллюстрация послужит дорожной картой для построения нашего графического интерфейса в последующих разделах статьи, помогая нам интегрировать эти элементы в целостный и удобный интерфейс.





Сборка панели графического интерфейса в MQL5

Панель будет создана на основе советника. Для создания советника в терминале MetaTrader 5 выберите "Сервис" > "Редактор MetaQuotes Language" или просто нажмите F4. Также вы можете щелкнуть по иконке IDE (интегрированная среда разработки) на панели инструментов. Откроется среда разработки на MQL5, которая позволяет писать торговых роботов, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций.

На панели инструментов выберите "Файл" - "Новый файл" или нажмите CTRL + N, чтобы создать новый документ. Также вы можете нажать на иконку "Создать" в панели инструментов. Откроется окно Мастера MQL.

В открывшемся Мастере выберите Советник (шаблон) и нажмите Далее.

В общих свойствах укажите имя файла вашего советника. Чтобы указать или создать папку, если она не существует, используйте обратную косую черту перед именем советника. По умолчанию указана папка Experts\. Это значит, что наш советник будет создан в папке Experts. Остальные разделы довольно просты, но вы можете перейти по ссылке в нижней части Мастера, чтобы узнать детали.

После указания имени файла советника нажмите "Далее" > "Далее" > "Готово". Теперь мы готовы к реализации нашей панели графического интерфейса.

В новом наборе данных программы, который отображается по умолчанию, содержатся метаданные, показывающие необходимые свойства, связанные с файлом. При настройке у нас есть следующие метаданные.

#property copyright "Copyright 2024, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://forexalgo-trader.com" #property version "1.00"

Теперь первое, что нам нужно сделать, это получить доступ к пользовательской библиотеке MQL5 по умолчанию, которая позволит нам создать панель. Она уже организована по классам, что упрощает нашу работу. Файлы, которые мы будем использовать, находятся в папке Include (подпапка Controls). Чтобы получить к ним доступ, просто перейдите в указанные папки и откройте их.

После просмотра файлов первое, что нам нужно сделать, это включить файлы в программу, чтобы мы могли получить доступ к их свойствам и другим утилитам. Первое, что мы делаем, это подключаем файлы кнопок. Это делается с помощью следующей логики.

#include <Controls/Button.mqh>

В этом разделе мы используем библиотеку Button.mqh, которая является частью стандартных библиотек MQL5 для элементов управления графическим пользовательским интерфейсом (GUI). С помощью библиотеки Button.mqh мы получаем доступ к классу CButton, который мы можем использовать для создания, настройки и управления элементами кнопок нашей торговой панели. Используя библиотеку Button.mqh, мы можем реализовать кнопки панели, которые служат различным целям взаимодействия, например, кнопки навигации, кнопки торговых действий (в частности, для ордеров на покупку и продажу) и другие компоненты панели, которым необходимы кнопки в качестве элементов графического интерфейса. При компиляции программы мы должны реализовать некоторые дополнительные расширения файлов в программе, показанные ниже.

Мы можем подтвердить, что файлы добавлены правильно. Теперь мы можем создать объект, который предоставит нам доступ к членам класса и создаст рамку основного фона панели. Мы достигаем этого с помощью следующей логики.

CButton obj_Btn_MAIN;

Здесь мы объявляем переменную obj_Btn_MAIN как экземпляр класса CButton. Это означает, что obj_Btn_MAIN будет действовать как объект кнопки в нашей программе. Создавая этот объект кнопки, мы по сути резервируем место в памяти для представления и управления основным элементом кнопки в нашем интерфейсе. Класс CButton предоставляет различные методы и свойства для создания, настройки и взаимодействия с элементами управления кнопками, например, для установки надписи, размера и цвета кнопки, а также для обработки событий нажатия. Теперь мы можем приступить к созданию кнопки при инициализации советника. Это обработчик событий OnInit.

int OnInit () { obj_Btn_MAIN.Create( 0 , Btn_MAIN, 0 , 30 , 30 , 0 , 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь, в обработчике событий OnInit, при первом присоединении советника к графику или повторной инициализации, мы создаем главную кнопку панели. Вызываем объект obj_Btn_MAIN и используем оператор точка, чтобы получить доступ ко всем членам класса. С оператором точка у нас должно получиться примерно следующее:

Create — это функция-член, которую мы выбираем и предоставляем ей необходимые параметры. Чтобы четко понять, что все означает, давайте разберем параметры:

Первый параметр (0) указывает идентификатор графика. Значение 0 относится к текущему графику, на котором работает советник.

Второй параметр (Btn_MAIN) — это предопределенная строковая константа, представляющая имя этой кнопки. Это имя используется для ссылки на кнопку в других частях программы. Для удобства ссылок мы определили его в глобальной области видимости следующим образом:

#define Btn_MAIN "Btn_MAIN"

Третий параметр (0) относится к индексу подокна. Здесь 0 указывает, что кнопка должна быть размещена в главном окне графика.

Четвертый (30) и пятый (30) параметры задают координаты X и Y кнопки соответственно. Они определяют положение кнопки на графике.

Последние два параметра (0 и 0) определяют ширину и высоту кнопки. В этом случае значение 0 означает, что кнопка будет использовать размеры по умолчанию. Это проиллюстрировано ниже:

При запуске программы мы видим следующее.

На изображении мы видим, что наши первые координаты установлены как 30 и 30 пикселей, но вторые координаты отображаются как 0, поскольку мы оставляем их равными 0. Таким образом, наши вторые координаты отображаются в начале координат (0,0). Чтобы задать вторые координаты, можно использовать несколько способов. Первый — это их прямое определение в функции-члене.

obj_Btn_MAIN.Create( 0 , Btn_MAIN, 0 , 30 , 30 , 310 , 300 );

Здесь мы определяем вторые координаты кнопки. У нас они составляют 310 и 300 пикселей для осей x и y соответственно. Для большей наглядности мы также выделили их желтым цветом. После запуска мы получим следующий результат.

Мы получили ожидаемые результаты. Однако для использования этого метода необходимо быть внимательным при определении пикселей, поскольку вторые координаты никак не связаны с первыми. Таким образом, необходимо провести основательные расчеты, поскольку все пиксели отсчитываются от начала координат. Например, если заданные нами вторые координаты равны 10 и 10, кнопка будет иметь вторые координаты по осям y и x на расстоянии 10 пикселей от начала координат. Таким образом, наша кнопка будет отображена в обратном направлении, ее размер составит (30-10 = 20) 20 пикселей.

Чтобы избежать математических вычислений, связанных с первым методом, мы можем использовать второй метод, который подразумевает определение высоты и ширины кнопки, которые напрямую вычисляются из первых координат. Используется следующая логика.

obj_Btn_MAIN.Create( 0 , Btn_MAIN, 0 , 30 , 30 , 0 , 0 ); obj_Btn_MAIN.Width( 20 ); obj_Btn_MAIN.Height( 20 );

Здесь мы используем функции-члены width и height для установки размера кнопки. Мы использовали единый размер в 20 пикселей, чтобы увидеть разницу. После компиляции программы получаем следующие результаты.

На иллюстрации мы видим, что кнопка отображается в прямом направлении, а это значит, что нам не нужно акцентировать внимание на вторых координатах при определении начальной точки. Существует еще один, третий способ определения точек напрямую, который экономит место за счет объединения параметров ширины и высоты. Фрагмент его кода выглядит следующим образом:

obj_Btn_MAIN.Create( 0 , Btn_MAIN, 0 , 30 , 30 , 0 , 0 ); obj_Btn_MAIN.Size( 310 , 300 );

Здесь мы напрямую задаем размер кнопки. Однако нам необходимо задать цвета фона и границы кнопки.

obj_Btn_MAIN.ColorBackground( C'070,070,070' ); obj_Btn_MAIN.ColorBorder( clrBlack );

Здесь мы настраиваем внешний вид нашей кнопки obj_Btn_MAIN, задавая цвета ее фона и границы. Сначала мы вызываем метод ColorBackground для объекта obj_Btn_MAIN и передаем значения RGB C'070,070,070' в качестве параметра. RGB означает красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue) — три основных цвета, используемых для создания широкого спектра цветов на цифровых экранах.

Формат RGB принимает три значения, представляющие интенсивность красного, зеленого и синего цветов в диапазоне от 0 до 255, где 0 означает отсутствие интенсивности, а 255 — максимальную интенсивность. Например, C'070,070,070' означает, что:

Мы устанавливаем красный компонент на 70 (из 255)

Зеленый - на 70

Синий - на 70

Если мы установим все три значения RGB равными, то полученный цвет будет оттенком серого. Поскольку для всех трех компонентов мы используем умеренные значения 70, фон кнопки становится темно-серым. Этот цвет визуально нейтрален, что позволяет другим ярким элементам, которые мы создадим, выделяться на панели.

Далее мы вызываем метод ColorBorder и задаем цвет с помощью константы clrBlack, которая представляет чистый черный цвет. Здесь каждое значение RGB равно 0 (C'000,000,000'), что означает отсутствие красного, зеленого или синего компонентов. Используя черный цвет для рамки, мы создаем четкий визуальный контур, явно определяя границы кнопки на более темном сером фоне, благодаря чему она выглядит более четкой и структурированной. Такой подход гарантирует, что кнопку будет легко различить, а также придаст привлекательный вид всему графическому интерфейсу. После компиляции мы получаем следующий результат.

Вот наша главная кнопка. Наконец, нам нужно обновить диаграмму, чтобы изменения вступили в силу автоматически, без необходимости ожидания ручного события графика, которое повлияет на обновление. Использованная логика представлена ниже.

ChartRedraw ( 0 );

Здесь мы вызываем функцию ChartRedraw для визуального обновления интерфейса графика. Мы делаем это для того, чтобы гарантировать правильное отображение всех вновь добавляемых графических элементов — кнопок, надписей и так далее. Функция ChartRedraw незаменима всякий раз, когда мы добавляем, изменяем или удаляем элементы графика, поскольку она заставляет терминал повторно отображать текущий график. Это особенно важно, когда мы создаем интерактивные панели и хотим быть уверены, что панель показывает пользователю самое последнее состояние, которое она может показать.

При вызове функции используется параметр 0. Это идентификатор графика. Каждый график в MetaTrader 5 имеет уникальный идентификатор, а 0 относится к текущему графику, к которому прикреплен советник. Чтобы перерисовать график, необходимо передать правильный идентификатор. Мы гарантируем, что перерисовка будет применена к этому конкретному графику. Если мы не вызовем функцию ChartRedraw, мы можем столкнуться с проблемой. Недавно созданные графические объекты могут не отображаться, либо измененные графические объекты могут не отображать внесенные в них изменения. Они по-прежнему будут отображать свои устаревшие свойства. При вызове функции ChartRedraw для панели мы можем гарантировать, что наша панель и ее содержимое отображаются правильно. Окончательный код инициализации, отвечающий за создание главной кнопки, выглядит следующим образом.

int OnInit () { obj_Btn_MAIN.Create( 0 , Btn_MAIN, 0 , 30 , 30 , 0 , 0 ); obj_Btn_MAIN.Size( 310 , 300 ); obj_Btn_MAIN.ColorBackground( C'070,070,070' ); obj_Btn_MAIN.ColorBorder( clrBlack ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

К этому моменту у нас уже есть некоторая базовая информация о том, что мы будем делать, и о необходимых вещах, которые нам предстоит сделать. Таким образом, мы можем определить объекты для всех кнопок, которые нам понадобятся для начального интерфейса.

#include <Controls/Button.mqh> CButton obj_Btn_MAIN; CButton obj_Btn_HEADER; CButton obj_Btn_X; CButton obj_Btn_TRADE; CButton obj_Btn_CLOSE; CButton obj_Btn_INFO; CButton obj_Btn_RISK; CButton obj_Btn_POINTS; CButton obj_Btn_SELL; CButton obj_Btn_ENTRY; CButton obj_Btn_BUY; CButton obj_Btn_SELLSTOP; CButton obj_Btn_BUYSTOP; CButton obj_Btn_SELLLIMIT; CButton obj_Btn_BUYLIMIT; CButton obj_Btn_FOOTER;

Здесь мы определяем несколько объектов кнопок с помощью класса CButton для представления различных интерактивных элементов панели. Каждая строка создает уникальный объект кнопки, формируя базовую структуру для различных разделов панели управления, которые нам необходимо создать. Давайте разберем назначение каждой кнопки:

obj_Btn_HEADER - кнопка заголовка панели. Мы можем использовать этот объект для отображения заголовка, значка или в качестве визуального разделителя верхней части панели.

obj_Btn_X - кнопка закрытия (часто обозначается как X), позволяющая пользователям выйти или скрыть панель.

obj_Btn_TRADE - кнопка Trade, являющаяся центральным элементом управления. При нажатии этой кнопки активируются функции торговли, осуществляется переход к параметрам торговли и открываются подменю, относящиеся к торговым действиям.

obj_Btn_CLOSE - кнопка Close для управления закрытием сделок. Она будет функционировать как переключатель для перехода между разделом торговли и разделом закрытия на панели.

obj_Btn_INFO - кнопка Info будет использоваться для предоставления пользователю информации, включая торговые показатели, данные счета и описания панелей.

Для кнопок торговых функций объекты будут служить определенным целям в торговом контексте:

obj_Btn_RISK - кнопка управления рисками. Это позволит пользователю настраивать или корректировать параметры риска, такие как процент риска на сделку.

obj_Btn_POINTS - эта кнопка будет использоваться для установки или переключения на торговые опции на основе пунктов, где определенные уровни, такие как стоп-лосс или тейк-профит, определяются в пунктах, а не в уровнях цен.

obj_Btn_SELL, obj_Btn_ENTRY и obj_Btn_BUY - кнопки торговых действий. obj_Btn_SELL - продажа, obj_Btn_BUY - покупка, obj_Btn_ENTRY - вход в рынок.

Для отложенных ордеров используются следующие кнопки:

obj_Btn_SELLSTOP и obj_Btn_BUYSTOP управляют положением отложенных ордеров Sell Stop и Buy Stop, которые размещаются ниже или выше текущей цены соответственно.

obj_Btn_SELLLIMIT и obj_Btn_BUYLIMIT обрабатывают отложенные ордера Sell Limit и Buy Limit, позволяя пользователям размещать ордера на указанных уровнях в ожидании коррекции цен.

obj_Btn_FOOTER используется для определения кнопки нижнего колонтитула панели. Эта кнопка может выступать в качестве декоративного элемента, элемента управления сбросом или кнопки навигации для переключения в режим сводных данных. В нашем случае мы будем использовать ее для отображения сводкных данных панели управления.

Аналогично нам нужно будет определить поля редактирования и текста соответственно. Применяется следующая логика.

#include <Controls/Edit.mqh> CEdit obj_Edit_RISK; CEdit obj_Edit_PRICE; CEdit obj_Edit_LOTS; CEdit obj_Edit_SL; CEdit obj_Edit_TP; #include <Controls/Label.mqh> CLabel obj_Lbl_HEADER; CLabel obj_Lbl_PRICE; CLabel obj_Lbl_LOTS; CLabel obj_Lbl_SL; CLabel obj_Lbl_TP;

Здесь мы включаем основные библиотеки для управления вводом данных пользователем и отображения текста на панели управления. Во-первых, мы включаем библиотеку Edit.mqh, которая предоставляет функциональные возможности для редактируемых полей ввода. Определено несколько объектов класса CEdit, включая obj_Edit_RISK как поле редактирования риска. Объект obj_Edit_PRICE представляет собой поле редактирования цены, в котором пользователь может указать желаемую цену сделки. Объект с именем obj_Edit_LOTS предназначен для размера лота, который пользователи могут настраивать, чтобы указать количество лотов, которыми они хотят торговать. obj_Edit_SL - поле редактирования стоп-лосса. И, наконец, obj_Edit_TP служит полем редактирования тейк-профита.

Далее мы интегрируем библиотеку Label.mqh. Она упрощает процесс создания статических текстовых надписей на панели, что особенно полезно для удобства интерфейса. Библиотека разработана специально для нашей рабочей среды и включает класс CLabel, который мы создали несколько раз для создания различных надписей, которые нам нужны на нашей панели. Первая текстовая метка, которую мы создаем, называется obj_Lbl_HEADER и используется для отображения заголовка или наиболее важной информации в самом верху панели. Следующая метка называется obj_Lbl_PRICE и используется для указания текущей цены актива, с которым мы работаем. Рядом с полем ввода размера лота находится метка obj_Lbl_LOTS, которая используется для указания размера лота. После этого мы можем определить соответствующие поля панели, а также:

#define Btn_MAIN "Btn_MAIN" #define Btn_HEADER "Btn_HEADER" #define Btn_X "Btn_X" #define Btn_TRADE "Btn_TRADE" #define Btn_CLOSE "Btn_CLOSE" #define Btn_INFO "Btn_INFO" #define Btn_RISK "Btn_RISK" #define Btn_POINTS "Btn_POINTS" #define Btn_SELL "Btn_SELL" #define Btn_ENTRY "Btn_ENTRY" #define Btn_BUY "Btn_BUY" #define Btn_SELLSTOP "Btn_SELLSTOP" #define Btn_BUYSTOP "Btn_BUYSTOP" #define Btn_SELLLIMIT "Btn_SELLLIMIT" #define Btn_BUYLIMIT "Btn_BUYLIMIT" #define Btn_FOOTER "Btn_FOOTER" #define Edit_RISK "Edit_RISK" #define Edit_PRICE "Edit_PRICE" #define Edit_LOTS "Edit_LOTS" #define Edit_SL "Edit_SL" #define Edit_TP "Edit_TP" #define Lbl_HEADER "Lbl_HEADER" #define Lbl_PRICE "Lbl_PRICE" #define Lbl_LOTS "Lbl_LOTS" #define Lbl_SL "Lbl_SL" #define Lbl_TP "Lbl_TP"

Определив ключевые элементы, которые нам нужны в нашем интерфейсе инициализации, мы можем приступить к созданию заголовка нашей панели, используя уже определенные утилиты. Принятая логика заголовка показана во фрагменте кода ниже:

obj_Btn_HEADER.Create( 0 , Btn_HEADER, 0 , 30 , 30 , 0 , 0 ); obj_Btn_HEADER.Size( 310 , 25 ); obj_Btn_HEADER.ColorBackground( clrLightBlue ); obj_Btn_HEADER.ColorBorder( clrBlack );

Здесь мы создаем и настраиваем кнопку заголовка панели управления. Начнем с использования метода Create применительно к объекту obj_Btn_HEADER для инициализации кнопки с параметрами, которые указывают ее идентификатор графика, имя (Btn_HEADER), первые координаты (30, 30) и вторые координаты (0, 0). Далее мы устанавливаем размер кнопки 310 пикселей в ширину и 25 пикселей в высоту с помощью метода Size, чтобы она хорошо вписалась в макет панели.

Затем мы настраиваем цвет фона кнопки заголовка с помощью метода ColorBackground, устанавливая для него значение clrLightBlue для визуальной привлекательности. Кроме того, мы указываем цвет границы с помощью метода ColorBorder и устанавливаем для него значение clrBlack, что улучшает видимость кнопки и ее четкость на фоне панели. После компиляции мы получаем следующий результат.

Всё работает как надо. Теперь мы можем оживить заголовок, добавив к нему метку и боковую кнопку закрытия. Давайте сначала добавим кнопку закрытия. Логика показана ниже.

obj_Btn_X.Create( 0 , Btn_X, 0 , 30 + 280 , 30 + 1 , 0 , 0 ); obj_Btn_X.Size( 30 - 1 , 25 - 1 - 1 ); obj_Btn_X.ColorBackground( clrLightBlue ); obj_Btn_X.ColorBorder( clrLightBlue ); obj_Btn_X.Text( CharToString ( 255 )); obj_Btn_X.Color( clrBlack ); obj_Btn_X.Font( "Wingdings" ); obj_Btn_X.FontSize( 17 );

Здесь мы создаем и настраиваем кнопку закрытия (X) для панели. Начнем с инициализации кнопки с помощью метода Create на объекте obj_Btn_X. Предоставляемые нами параметры определяют идентификатор графика, имя (Btn_X) и положение на графике, рассчитанное таким образом, чтобы разместить ее по координате x (30 + 280) и y (30 + 1), гарантируя ее правильное выравнивание в макете панели.

Далее мы устанавливаем размер кнопки закрытия равным 29 (30 -1) пикселям в ширину и 23 (25 - 1 - 1) пикселям в высоту с помощью метода Size, немного уменьшая размер по умолчанию, чтобы она хорошо вписывалась в пользовательский интерфейс. Мы играемся с 1 пикселем, чтобы создать границу, которая не перекрывает границу заголовка, а попадает внутрь него. Затем мы устанавливаем голубой цвет фона кнопки с помощью метода ColorBackground для стилизации под кнопку заголовка. Цвет границы также устанавливается светло-голубым с помощью метода ColorBorder, что придает кнопке чистый вид без контрастной границы.

Продолжаем устанавливать текст кнопки в виде значка, используя функцию CharToString и 255 в качестве параметра, что позволяет кнопке визуально указывать на ее функцию как кнопки закрытия. В MQL5 символ представляет значок Windows, но может быть чем угодно. Цвет текста установлен черным с помощью метода Color, что обеспечивает его выделение на светлом фоне. Наконец, мы выбираем шрифт Wingdings для кнопки закрытия с помощью метода Font, который подходит для отображения символа Windows, а также устанавливаем размер шрифта 17 с помощью метода FontSize для улучшения читабельности. Ниже представлены возможные коды символов в MQL5.

Мы видим, что существует огромное количество вариантов на выбор, но мы остановимся на первоначальном коде 255. Напоследок нам нужно задать заголовок.

obj_Lbl_HEADER.Create( 0 , Lbl_HEADER, 0 , 40 , 30 , 0 , 0 ); obj_Lbl_HEADER.Text( "Control Panel" ); obj_Lbl_HEADER.Color( clrRed ); obj_Lbl_HEADER.Font( "Cooper black" ); obj_Lbl_HEADER.FontSize( 14 );

Здесь мы создаем и настраиваем заголовок для торговой панели. Начнем с инициализации метки с помощью метода Create на объекте obj_Lbl_HEADER, указав идентификатор графика, имя метки (Lbl_HEADER) и ее положение на графике: (40) для координаты x и (30) для координаты y. Такое расположение гарантирует, что заголовок будет отображаться правильно на макете панели.

Далее мы устанавливаем текст заголовка "Control Panel" (панель управления) с помощью метода Text, четко указывая назначение панели. Разумеется, вы можете установить свой заголовок. Затем мы устанавливаем красный цвет текста с помощью метода Color, гарантируя, что он будет выделяться на фоне и станет более заметным. Шрифт заголовка установлен на Cooper black с использованием метода Font, что придает тексту четкий и профессиональный вид. Наконец, мы указываем размер шрифта 14 с помощью метода FontSize, гарантируя, что текст заголовка будет легко читаемым. После компиляции получаем следующий результат.

Всё работает как надо. Аналогичным образом можно создавать кнопки навигации. Сначала мы создадим кнопку просмотра торговых операций, используя следующую логику.

obj_Btn_TRADE.Create( 0 , Btn_TRADE, 0 , 40 , 60 , 0 , 0 ); obj_Btn_TRADE.Size( 90 , 30 ); obj_Btn_TRADE.ColorBackground( clrYellow ); obj_Btn_TRADE.ColorBorder( clrYellow ); obj_Btn_TRADE.Text( "Trade" ); obj_Btn_TRADE.Color( clrBlack ); obj_Btn_TRADE.Font( "Arial Black" ); obj_Btn_TRADE.FontSize( 13 );

Здесь мы меняем размер кнопки, а также меняем цвет фона на желтый. После компиляции мы получаем следующий результат.

Всё получилось. Мы устанавливаем желтый цвет кнопки, чтобы показать, что она активна. При определении других кнопок навигации будет сохранена аналогичная логика, но цвет будет изменен на неактивный. Вот полная логика.

obj_Btn_CLOSE.Create( 0 , Btn_CLOSE, 0 , 40 + obj_Btn_TRADE.Width() + 10 , 60 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE.Size( 90 , 30 ); obj_Btn_CLOSE.ColorBackground( clrSilver ); obj_Btn_CLOSE.ColorBorder( clrSilver ); obj_Btn_CLOSE.Text( "Close" ); obj_Btn_CLOSE.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE.Font( "Arial Black" ); obj_Btn_CLOSE.FontSize( 13 ); obj_Btn_INFO.Create( 0 , Btn_INFO, 0 , 40 + obj_Btn_TRADE.Width() + 10 + obj_Btn_CLOSE.Width() + 10 , 60 , 0 , 0 ); obj_Btn_INFO.Size( 90 , 30 ); obj_Btn_INFO.ColorBackground( clrSilver ); obj_Btn_INFO.ColorBorder( clrSilver ); obj_Btn_INFO.Text( "Inform'n" ); obj_Btn_INFO.Color( clrBlack ); obj_Btn_INFO.Font( "Arial Black" ); obj_Btn_INFO.FontSize( 13 );

Здесь мы создаем кнопки закрытия и информации и устанавливаем для них серебристый цвет фона, чтобы он указывал на их изначальное неактивное состояние. Вот как она выглядит.

После определения кнопок навигации мы можем ввести раздел нижнего колонтитула. Логика следующая.

obj_Btn_FOOTER.Create( 0 , Btn_FOOTER, 0 , 30 + 1 , 305 - 1 , 0 , 0 ); obj_Btn_FOOTER.Size( 310 - 1 - 1 , 25 ); obj_Btn_FOOTER.ColorBackground( C'070,070,070' ); obj_Btn_FOOTER.ColorBorder( C'070,070,070' ); obj_Btn_FOOTER.Text( ShortToString ( 0x23F0 ) + "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ); obj_Btn_FOOTER.Color( clrWhite ); obj_Btn_FOOTER.Font( "Calibri bold italic" ); obj_Btn_FOOTER.FontSize( 12 );

Здесь мы создаем и настраиваем кнопку нижнего колонтитула торговой панели, передавая обычные параметры и помещая ее в нижнюю часть панели. Далее мы определяем размер кнопки нижнего колонтитула с помощью метода Size, устанавливая ее размеры 310 - 1 - 1 для ширины и 25 для высоты. Это гарантирует, что кнопка будет хорошо помещаться в нижней части панели. Затем мы устанавливаем темно-серый цвет фона кнопки, используя метод ColorBackground со значениями RGB C'070,070,070' для большей визуальной привлекательности и соответствия общему дизайну.

Цвет границы также задается темно-серым с помощью метода ColorBorder, что придает кнопке бесшовный вид. Для текста кнопки мы используем метод Text, чтобы придать ему вид значка (представленного символом Unicode 0x23F0, который выглядит как часы) и добавить ссылку https://t.me/Forex_Algo_Trader для доступа к дополнительным ресурсам. у нас есть символы Unicode, преобразованные в значки с помощью функции ShortToString. Символы представлены в шестнадцатеричной форме, как показано ниже, и именно поэтому нам нужна эта функция.

Устанавливаем белый цвет текста с помощью метода Color, чтобы улучшить видимость на темном фоне. Наконец, мы устанавливаем шрифт Calibri полужирный курсив для нижнего колонтитула с помощью метода Font, что придает ему более профессиональный вид, и устанавливаем размер шрифта на 12 с помощью метода FontSize, гарантируя, что текст останется читабельным. Upon compilation, we have the following milestone.

Всё работает как надо. Теперь нам нужно завершить работу над телом панели. Поскольку нам придется постоянно менять вид тела при каждой активации кнопки навигации, мы можем поместить логику тела в функцию и вызывать ее только при необходимости.

createSection_Trade();

Здесь мы создаем функцию под названием createSection_Trade в теле панели для настройки раздела Trade на панели управления. Обычно это означает вызов функции. Эта функция используется для создания и настройки интерактивных элементов, связанных с торговыми операциями, таких как кнопки покупки, продажи и типа ордера. Используя эту функцию, мы делаем код модульным и организованным, что позволит обрабатывать все элементы, связанные с торговлей, в рамках отдельной функции. Это позволяет сделать основную панель чище, что упрощает обслуживание и расширение панели по мере необходимости.

Затем нам необходимо определить функцию. Поскольку она проста, мы определяем ее как void и не передаем ей никаких параметров.

void createSection_Trade(){ }

Для введения необходимого функционала мы используем ту же логику, что и в остальном коде. Полный фрагмент кода функции выглядит так.

void createSection_Trade(){ obj_Btn_RISK.Create( 0 ,Btn_RISK, 0 , 40 , 100 , 0 , 0 ); obj_Btn_RISK.Size( 210 , 25 ); obj_Btn_RISK.ColorBackground( clrTurquoise ); obj_Btn_RISK.ColorBorder( clrTurquoise ); obj_Btn_RISK.Text( "Risk based on Equity (%)" ); obj_Btn_RISK.Color( clrBlack ); obj_Btn_RISK.Font( "Arial Black" ); obj_Btn_RISK.FontSize( 11 ); obj_Edit_RISK.Create( 0 ,Edit_RISK, 0 , 40 + 220 , 100 , 0 , 0 ); obj_Edit_RISK.Size( 70 , 25 ); obj_Edit_RISK.ColorBackground( clrWhite ); obj_Edit_RISK.ColorBorder( clrBlack ); obj_Edit_RISK.Text( "78" ); obj_Edit_RISK.Color( clrBlack ); obj_Edit_RISK.Font( "Times new roman bold" ); obj_Edit_RISK.FontSize( 15 ); obj_Lbl_PRICE.Create( 0 ,Lbl_PRICE, 0 , 40 , 130 , 0 , 0 ); obj_Lbl_PRICE.Text( "Price" ); obj_Lbl_PRICE.Color( clrWhite ); obj_Lbl_PRICE.Font( "Arial black" ); obj_Lbl_PRICE.FontSize( 13 ); obj_Edit_PRICE.Create( 0 ,Edit_PRICE, 0 , 40 + 60 , 130 , 0 , 0 ); obj_Edit_PRICE.Size( 90 , 25 ); obj_Edit_PRICE.ColorBackground( clrWhite ); obj_Edit_PRICE.ColorBorder( clrBlack ); obj_Edit_PRICE.Text( DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits )); obj_Edit_PRICE.Color( clrBlack ); obj_Edit_PRICE.Font( "Times new roman bold" ); obj_Edit_PRICE.FontSize( 13 ); obj_Lbl_LOTS.Create( 0 ,Lbl_LOTS, 0 , 40 + 160 , 130 , 0 , 0 ); obj_Lbl_LOTS.Text( "Lot size" ); obj_Lbl_LOTS.Color( clrWhite ); obj_Lbl_LOTS.Font( "Arial black" ); obj_Lbl_LOTS.FontSize( 13 ); obj_Edit_LOTS.Create( 0 ,Edit_LOTS, 0 , 40 + 60 + 180 , 130 , 0 , 0 ); obj_Edit_LOTS.Size( 50 , 25 ); obj_Edit_LOTS.ColorBackground( clrWhite ); obj_Edit_LOTS.ColorBorder( clrBlack ); obj_Edit_LOTS.Text( "0.01" ); obj_Edit_LOTS.Color( clrBlack ); obj_Edit_LOTS.Font( "Times new roman bold" ); obj_Edit_LOTS.FontSize( 13 ); obj_Lbl_SL.Create( 0 ,Lbl_SL, 0 , 40 , 160 , 0 , 0 ); obj_Lbl_SL.Text( "SL" ); obj_Lbl_SL.Color( clrWhite ); obj_Lbl_SL.Font( "Arial black" ); obj_Lbl_SL.FontSize( 13 ); obj_Edit_SL.Create( 0 ,Edit_SL, 0 , 40 + 30 , 160 , 0 , 0 ); obj_Edit_SL.Size( 70 , 25 ); obj_Edit_SL.ColorBackground( clrWhite ); obj_Edit_SL.ColorBorder( clrBlack ); obj_Edit_SL.Text( "300" ); obj_Edit_SL.Color( clrBlack ); obj_Edit_SL.Font( "Times new roman bold" ); obj_Edit_SL.FontSize( 13 ); obj_Lbl_TP.Create( 0 ,Lbl_TP, 0 , 40 + 190 , 160 , 0 , 0 ); obj_Lbl_TP.Text( "TP" ); obj_Lbl_TP.Color( clrWhite ); obj_Lbl_TP.Font( "Arial black" ); obj_Lbl_TP.FontSize( 13 ); obj_Edit_TP.Create( 0 ,Edit_TP, 0 , 40 + 30 + 190 , 160 , 0 , 0 ); obj_Edit_TP.Size( 70 , 25 ); obj_Edit_TP.ColorBackground( clrWhite ); obj_Edit_TP.ColorBorder( clrBlack ); obj_Edit_TP.Text( "750" ); obj_Edit_TP.Color( clrBlack ); obj_Edit_TP.Font( "Times new roman bold" ); obj_Edit_TP.FontSize( 13 ); obj_Btn_POINTS.Create( 0 ,Btn_POINTS, 0 , 40 + 110 , 160 , 0 , 0 ); obj_Btn_POINTS.Size( 70 , 25 ); obj_Btn_POINTS.ColorBackground( clrGoldenrod ); obj_Btn_POINTS.ColorBorder( clrGoldenrod ); obj_Btn_POINTS.Text( "Points" ); obj_Btn_POINTS.Color( clrBlack ); obj_Btn_POINTS.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_POINTS.FontSize( 14 ); obj_Btn_SELL.Create( 0 ,Btn_SELL, 0 , 40 , 210 , 0 , 0 ); obj_Btn_SELL.Size( 100 , 25 ); obj_Btn_SELL.ColorBackground( clrOrangeRed ); obj_Btn_SELL.ColorBorder( clrOrangeRed ); obj_Btn_SELL.Text( "Sell" ); obj_Btn_SELL.Color( clrWhite ); obj_Btn_SELL.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_SELL.FontSize( 14 ); obj_Btn_ENTRY.Create( 0 ,Btn_ENTRY, 0 , 150 , 210 , 0 , 0 ); obj_Btn_ENTRY.Size( 70 , 25 ); obj_Btn_ENTRY.ColorBackground( clrGoldenrod ); obj_Btn_ENTRY.ColorBorder( clrGoldenrod ); obj_Btn_ENTRY.Text( "Entry" ); obj_Btn_ENTRY.Color( clrBlack ); obj_Btn_ENTRY.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_ENTRY.FontSize( 14 ); obj_Btn_BUY.Create( 0 ,Btn_BUY, 0 , 40 + 190 , 210 , 0 , 0 ); obj_Btn_BUY.Size( 100 , 25 ); obj_Btn_BUY.ColorBackground( clrLimeGreen ); obj_Btn_BUY.ColorBorder( clrLimeGreen ); obj_Btn_BUY.Text( "Buy" ); obj_Btn_BUY.Color( clrWhite ); obj_Btn_BUY.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_BUY.FontSize( 14 ); obj_Btn_SELLSTOP.Create( 0 ,Btn_SELLSTOP, 0 , 40 , 240 , 0 , 0 ); obj_Btn_SELLSTOP.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_SELLSTOP.ColorBackground( clrOrangeRed ); obj_Btn_SELLSTOP.ColorBorder( clrOrangeRed ); obj_Btn_SELLSTOP.Text( "Sell Stop" ); obj_Btn_SELLSTOP.Color( clrWhite ); obj_Btn_SELLSTOP.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_SELLSTOP.FontSize( 14 ); obj_Btn_BUYSTOP.Create( 0 ,Btn_BUYSTOP, 0 , 40 + 190 - 40 , 240 , 0 , 0 ); obj_Btn_BUYSTOP.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_BUYSTOP.ColorBackground( clrLimeGreen ); obj_Btn_BUYSTOP.ColorBorder( clrLimeGreen ); obj_Btn_BUYSTOP.Text( "Buy Stop" ); obj_Btn_BUYSTOP.Color( clrWhite ); obj_Btn_BUYSTOP.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_BUYSTOP.FontSize( 14 ); obj_Btn_SELLLIMIT.Create( 0 ,Btn_SELLLIMIT, 0 , 40 , 270 , 0 , 0 ); obj_Btn_SELLLIMIT.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_SELLLIMIT.ColorBackground( clrOrangeRed ); obj_Btn_SELLLIMIT.ColorBorder( clrOrangeRed ); obj_Btn_SELLLIMIT.Text( "Sell Limit" ); obj_Btn_SELLLIMIT.Color( clrWhite ); obj_Btn_SELLLIMIT.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_SELLLIMIT.FontSize( 14 ); obj_Btn_BUYLIMIT.Create( 0 ,Btn_BUYLIMIT, 0 , 40 + 190 - 40 , 270 , 0 , 0 ); obj_Btn_BUYLIMIT.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_BUYLIMIT.ColorBackground( clrLimeGreen ); obj_Btn_BUYLIMIT.ColorBorder( clrLimeGreen ); obj_Btn_BUYLIMIT.Text( "Buy Limit" ); obj_Btn_BUYLIMIT.Color( clrWhite ); obj_Btn_BUYLIMIT.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_BUYLIMIT.FontSize( 14 ); }

После компиляции мы получаем следующий результат.

Всё получилось. Теперь у нас есть приятный на вид торговый интерфейс. Перейдем к другим разделам навигации. Сначала мы создадим интерфейс для закрытия и организуем его логику в функции. Однако перед определением утилит функций нам необходимо определить соответствующие имена кнопок вместе с объявлениями их объектов. Логика объявления объектов.

CButton obj_Btn_CLOSE_ALL; CButton obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL; CButton obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY; CButton obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL; CButton obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY; CButton obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL; CButton obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY; CButton obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS; CButton obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT; CButton obj_Btn_CLOSE_PENDING; CButton obj_Btn_ACC_NUMBER; CButton obj_Btn_ACC_NAME; CButton obj_Btn_ACC_TYPE; CButton obj_Btn_ACC_LEVERAGE; CButton obj_Btn_ACC_EQUITY; CButton obj_Btn_ACC_BALANCE; CButton obj_Btn_TIME; CLabel obj_Lbl_ACC_NUMBER; CLabel obj_Lbl_ACC_NAME; CLabel obj_Lbl_ACC_TYPE; CLabel obj_Lbl_ACC_LEVERAGE; CLabel obj_Lbl_ACC_EQUITY; CLabel obj_Lbl_ACC_BALANCE; CLabel obj_Lbl_TIME;

Логика определения объектов.

#define Btn_CLOSE_ALL "Btn_CLOSE_ALL" #define Btn_CLOSE_ALL_SELL "Btn_CLOSE_ALL_SELL" #define Btn_CLOSE_ALL_BUY "Btn_CLOSE_ALL_BUY" #define Btn_CLOSE_LOSS_SELL "Btn_CLOSE_LOSS_SELL" #define Btn_CLOSE_LOSS_BUY "Btn_CLOSE_LOSS_BUY" #define Btn_CLOSE_PROFIT_SELL "Btn_CLOSE_PROFIT_SELL" #define Btn_CLOSE_PROFIT_BUY "Btn_CLOSE_PROFIT_BUY" #define Btn_CLOSE_ALL_LOSS "Btn_CLOSE_ALL_LOSS" #define Btn_CLOSE_ALL_PROFIT "Btn_CLOSE_ALL_PROFIT" #define Btn_CLOSE_PENDING "Btn_CLOSE_PENDING" #define Btn_ACC_NUMBER "Btn_ACC_NUMBER" #define Btn_ACC_NAME "Btn_ACC_NAME" #define Btn_ACC_TYPE "Btn_ACC_TYPE" #define Btn_ACC_LEVERAGE "Btn_ACC_LEVERAGE" #define Btn_ACC_EQUITY "Btn_ACC_EQUITY" #define Btn_ACC_BALANCE "Btn_ACC_BALANCE" #define Btn_TIME "Btn_TIME" #define Lbl_ACC_NUMBER "Lbl_ACC_NUMBER" #define Lbl_ACC_NAME "Lbl_ACC_NAME" #define Lbl_ACC_TYPE "Lbl_ACC_TYPE" #define Lbl_ACC_LEVERAGE "Lbl_ACC_LEVERAGE" #define Lbl_ACC_EQUITY "Lbl_ACC_EQUITY" #define Lbl_ACC_BALANCE "Lbl_ACC_BALANCE" #define Lbl_TIME "Lbl_TIME"

После определения всех необходимых параметров приступаем к созданию функции закрытия.

void createSection_Close(){ obj_Btn_CLOSE_ALL.Create( 0 , Btn_CLOSE_ALL, 0 , 80 , 120 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_ALL.Size( 210 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_ALL.ColorBackground( clrPeru ); obj_Btn_CLOSE_ALL.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_ALL.Text( "Close All" ); obj_Btn_CLOSE_ALL.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_ALL.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_ALL.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.Create( 0 , Btn_CLOSE_ALL_SELL, 0 , 40 , 150 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.ColorBackground( clrSalmon ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.Text( "Close All Sell" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.Create( 0 , Btn_CLOSE_ALL_BUY, 0 , 190 , 150 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.ColorBackground( clrMediumSeaGreen ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.Text( "Close All Buy" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.Create( 0 , Btn_CLOSE_LOSS_SELL, 0 , 40 , 180 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.ColorBackground( clrSalmon ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.Text( "Close Loss Sell" ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.Create( 0 , Btn_CLOSE_LOSS_BUY, 0 , 190 , 180 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.ColorBackground( clrMediumSeaGreen ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.Text( "Close Loss Buy" ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.Create( 0 , Btn_CLOSE_PROFIT_SELL, 0 , 40 , 210 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.ColorBackground( clrSalmon ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.Text( "Close Profit Sell" ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.Create( 0 , Btn_CLOSE_PROFIT_BUY, 0 , 190 , 210 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.ColorBackground( clrMediumSeaGreen ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.Text( "Close Profit Buy" ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.Create( 0 , Btn_CLOSE_ALL_LOSS, 0 , 40 , 240 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.ColorBackground( clrSalmon ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.Text( "CLOSE LOSS" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.Create( 0 , Btn_CLOSE_ALL_PROFIT, 0 , 190 , 240 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.Size( 140 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.ColorBackground( clrMediumSeaGreen ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.Text( "CLOSE PROFIT" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.FontSize( 14 ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.Create( 0 , Btn_CLOSE_PENDING, 0 , 80 , 270 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.Size( 210 , 25 ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.ColorBackground( clrPeru ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.Text( "Close All Pending" ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_CLOSE_PENDING.FontSize( 14 ); }

В обработчике событий инициализации мы можем закомментировать логику вызова функции для раздела торговли и взаимодействовать с разделом закрытия через вызов функции. Мы достигаем этого, комментируя функцию, а не удаляя ее, поскольку позже нам придется использовать ее повторно.

createSection_Close();

После запуска программы мы получим следующий результат.

Всё работает как надо. Теперь мы можем приступить к созданию последнего раздела, в котором будет отображаться информация по торговому счету. Для этого мы также используем функцию.

void createSection_Information() { obj_Lbl_ACC_NUMBER.Create( 0 , Lbl_ACC_NUMBER, 0 , 40 , 100 , 0 , 0 ); obj_Lbl_ACC_NUMBER.Text( "Account Number" ); obj_Lbl_ACC_NUMBER.Color( clrWhite ); obj_Lbl_ACC_NUMBER.Font( "Calibri bold" ); obj_Lbl_ACC_NUMBER.FontSize( 14 ); obj_Btn_ACC_NUMBER.Create( 0 , Btn_ACC_NUMBER, 0 , 40 + 140 , 100 + 2 , 0 , 0 ); obj_Btn_ACC_NUMBER.Size( 150 , 20 ); obj_Btn_ACC_NUMBER.ColorBackground( clrGainsboro ); obj_Btn_ACC_NUMBER.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_ACC_NUMBER.Text( IntegerToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))); obj_Btn_ACC_NUMBER.Color( clrBlack ); obj_Btn_ACC_NUMBER.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_ACC_NUMBER.FontSize( 13 ); }

Мы снова используем аналогичный формат при создании информационного раздела. Однако при наборе текста мы используем некоторые дополнительные функции, суть которых хотелось бы пояснить. Для большей наглядности строка выделена желтым цветом. Мы используем комбинацию функций AccountInfoInteger и IntegerToString для установки текста кнопки obj_Btn_ACC_NUMBER, отображающей номера счета.

Мы используем функцию AccountInfoInteger для получения информации о счете на основе заданного параметра. В данном случае параметром является ACCOUNT_LOGIN, который сообщает функции о необходимости получить номер логина счета из терминала MetaTrader. Этот номер возвращается как целочисленное значение.

Далее применяется функция IntegerToString для преобразования этого целочисленного значения в строку. Это необходимо, поскольку метод Text кнопки требует, чтобы значение было в строковом формате для правильного отображения. Без этого преобразования кнопка не сможет правильно отобразить номер счета. Аналогично задаем кнопки имени и типа счета.

obj_Lbl_ACC_NAME.Create( 0 , Lbl_ACC_NAME, 0 , 40 , 125 , 0 , 0 ); obj_Lbl_ACC_NAME.Text( "Account Name" ); obj_Lbl_ACC_NAME.Color( clrWhite ); obj_Lbl_ACC_NAME.Font( "Calibri bold" ); obj_Lbl_ACC_NAME.FontSize( 14 ); obj_Btn_ACC_NAME.Create( 0 , Btn_ACC_NAME, 0 , 40 + 120 , 125 + 2 , 0 , 0 ); obj_Btn_ACC_NAME.Size( 170 , 20 ); obj_Btn_ACC_NAME.ColorBackground( clrGainsboro ); obj_Btn_ACC_NAME.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_ACC_NAME.Text( AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER )); obj_Btn_ACC_NAME.Color( clrBlack ); obj_Btn_ACC_NAME.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_ACC_NAME.FontSize( 13 ); obj_Lbl_ACC_TYPE.Create( 0 , Lbl_ACC_TYPE, 0 , 40 , 150 , 0 , 0 ); obj_Lbl_ACC_TYPE.Text( "Account Type" ); obj_Lbl_ACC_TYPE.Color( clrWhite ); obj_Lbl_ACC_TYPE.Font( "Calibri bold" ); obj_Lbl_ACC_TYPE.FontSize( 14 ); obj_Btn_ACC_TYPE.Create( 0 , Btn_ACC_TYPE, 0 , 40 + 110 , 150 + 2 , 0 , 0 ); obj_Btn_ACC_TYPE.Size( 180 , 20 ); obj_Btn_ACC_TYPE.ColorBackground( clrGainsboro ); obj_Btn_ACC_TYPE.ColorBorder( clrWhite ); ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE account_type = ( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); string trade_mode; switch (account_type) { case ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO : trade_mode = "Demo Account" ; break ; case ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST : trade_mode = "Contest Account" ; break ; default : trade_mode = "Real Account" ; break ; } obj_Btn_ACC_TYPE.Text(trade_mode); obj_Btn_ACC_TYPE.Color( clrBlack ); obj_Btn_ACC_TYPE.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_ACC_TYPE.FontSize( 13 );

Здесь мы задаем кнопки имени и типа счета. Однако мы используем более сложную логику для получения типа учетной записи, поскольку прямого метода его получения не существует. Логика снова выделена желтым цветом для большей выразительности. Начнем с определения переменной account_type типа перечисления ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE. Это перечислимый тип данных, специально разработанный для хранения различных режимов торговли, таких как Demo, Contest или Real. Мы присваиваем ему значение с помощью функции AccountInfoInteger с параметром ACCOUNT_TRADE_MODE. Эта функция извлекает текущий торговый режим счета в виде перечислимого целого числа.

Далее мы объявляем строковую переменную trade_mode для хранения описательной метки на основе типа счета. Затем мы используем оператор switch для определения типа счета путем проверки значения account_type. Оператор switch предлагает три варианта:

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO - если это демо-счет, trade_mode устанавливается на Demo Account.

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST - если это конкурсный счет, trade_mode устанавливается на Contest Account.

Вариант по умолчанию - для любого другого типа (обычно реального счета) trade_mode устанавливается на Real Account.

Наконец, мы вызываем метод Text для кнопки obj_Btn_ACC_TYPE и передаем строку trade_mode. Это обновит текст кнопки, чтобы отобразить тип счета. Остальной служебный функционал определяется аналогично.

obj_Lbl_ACC_LEVERAGE.Create( 0 , Lbl_ACC_LEVERAGE, 0 , 40 , 175 , 0 , 0 ); obj_Lbl_ACC_LEVERAGE.Text( "Account Leverage" ); obj_Lbl_ACC_LEVERAGE.Color( clrWhite ); obj_Lbl_ACC_LEVERAGE.Font( "Calibri bold" ); obj_Lbl_ACC_LEVERAGE.FontSize( 14 ); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.Create( 0 , Btn_ACC_LEVERAGE, 0 , 40 + 150 , 175 + 2 , 0 , 0 ); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.Size( 140 , 20 ); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.ColorBackground( clrGainsboro ); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.ColorBorder( clrWhite ); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.Text( IntegerToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ))); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.Color( clrBlack ); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.Font( "Calibri bold" ); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.FontSize( 13 ); obj_Lbl_ACC_EQUITY.Create( 0 , Lbl_ACC_EQUITY, 0 , 40 , 220 , 0 , 0 ); obj_Lbl_ACC_EQUITY.Text( "Account Equity" ); obj_Lbl_ACC_EQUITY.Color( clrAqua ); obj_Lbl_ACC_EQUITY.Font( "Cooper Black" ); obj_Lbl_ACC_EQUITY.FontSize( 14 ); obj_Btn_ACC_EQUITY.Create( 0 , Btn_ACC_EQUITY, 0 , 40 + 170 , 220 + 2 , 0 , 0 ); obj_Btn_ACC_EQUITY.Size( 120 , 20 ); obj_Btn_ACC_EQUITY.ColorBackground( clrBlack ); obj_Btn_ACC_EQUITY.ColorBorder( clrBlanchedAlmond ); obj_Btn_ACC_EQUITY.Text( DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 )); obj_Btn_ACC_EQUITY.Color( clrWhite ); obj_Btn_ACC_EQUITY.Font( "Times new roman bold" ); obj_Btn_ACC_EQUITY.FontSize( 13 ); obj_Lbl_ACC_BALANCE.Create( 0 , Lbl_ACC_BALANCE, 0 , 40 , 245 , 0 , 0 ); obj_Lbl_ACC_BALANCE.Text( "Account Balance" ); obj_Lbl_ACC_BALANCE.Color( clrAqua ); obj_Lbl_ACC_BALANCE.Font( "Cooper Black" ); obj_Lbl_ACC_BALANCE.FontSize( 14 ); obj_Btn_ACC_BALANCE.Create( 0 , Btn_ACC_BALANCE, 0 , 40 + 170 , 245 + 2 , 0 , 0 ); obj_Btn_ACC_BALANCE.Size( 120 , 20 ); obj_Btn_ACC_BALANCE.ColorBackground( clrBlack ); obj_Btn_ACC_BALANCE.ColorBorder( clrBlanchedAlmond ); obj_Btn_ACC_BALANCE.Text( DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 )); obj_Btn_ACC_BALANCE.Color( clrWhite ); obj_Btn_ACC_BALANCE.Font( "Times new roman bold" ); obj_Btn_ACC_BALANCE.FontSize( 13 ); obj_Lbl_TIME.Create( 0 , Lbl_TIME, 0 , 40 , 270 , 0 , 0 ); obj_Lbl_TIME.Text( "Server Time" ); obj_Lbl_TIME.Color( clrLime ); obj_Lbl_TIME.Font( "Cooper Black" ); obj_Lbl_TIME.FontSize( 14 ); obj_Btn_TIME.Create( 0 , Btn_TIME, 0 , 40 + 120 , 270 + 2 , 0 , 0 ); obj_Btn_TIME.Size( 170 , 20 ); obj_Btn_TIME.ColorBackground( clrBlack ); obj_Btn_TIME.ColorBorder( clrBlanchedAlmond ); obj_Btn_TIME.Text( TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); obj_Btn_TIME.Color( clrWhite ); obj_Btn_TIME.Font( "Times new roman bold" ); obj_Btn_TIME.FontSize( 13 );

Чтобы проверить эффект изменений, нам потребуется вызвать функцию на этапе инициализации и закомментировать другие вызовы функций навигации. Это показано ниже.

createSection_Information();

После компиляции и запуска программы мы получаем следующий результат.

Теперь у нас есть полный комплект компонентов панели управления. Теперь мы можем вернуться к исходному интерфейсу для торговых операций, поскольку именно его кнопка активна. Мы закомментируем функции разделов закрытия и информации. Их соответствующие поля просмотра понадобятся нам позже. Таким образом, окончательный код инициализации, отвечающий за создание интерфейса панели, выглядит так:

int OnInit () { obj_Btn_MAIN.Create( 0 , Btn_MAIN, 0 , 30 , 30 , 0 , 0 ); obj_Btn_MAIN.Size( 310 , 300 ); obj_Btn_MAIN.ColorBackground( C'070,070,070' ); obj_Btn_MAIN.ColorBorder( clrBlack ); obj_Btn_HEADER.Create( 0 , Btn_HEADER, 0 , 30 , 30 , 0 , 0 ); obj_Btn_HEADER.Size( 310 , 25 ); obj_Btn_HEADER.ColorBackground( clrLightBlue ); obj_Btn_HEADER.ColorBorder( clrBlack ); obj_Btn_X.Create( 0 , Btn_X, 0 , 30 + 280 , 30 + 1 , 0 , 0 ); obj_Btn_X.Size( 30 - 1 , 25 - 1 - 1 ); obj_Btn_X.ColorBackground( clrLightBlue ); obj_Btn_X.ColorBorder( clrLightBlue ); obj_Btn_X.Text( CharToString ( 255 )); obj_Btn_X.Color( clrBlack ); obj_Btn_X.Font( "Wingdings" ); obj_Btn_X.FontSize( 17 ); obj_Lbl_HEADER.Create( 0 , Lbl_HEADER, 0 , 40 , 30 , 0 , 0 ); obj_Lbl_HEADER.Text( "Control Panel" ); obj_Lbl_HEADER.Color( clrRed ); obj_Lbl_HEADER.Font( "Cooper black" ); obj_Lbl_HEADER.FontSize( 14 ); obj_Btn_TRADE.Create( 0 , Btn_TRADE, 0 , 40 , 60 , 0 , 0 ); obj_Btn_TRADE.Size( 90 , 30 ); obj_Btn_TRADE.ColorBackground( clrYellow ); obj_Btn_TRADE.ColorBorder( clrYellow ); obj_Btn_TRADE.Text( "Trade" ); obj_Btn_TRADE.Color( clrBlack ); obj_Btn_TRADE.Font( "Arial Black" ); obj_Btn_TRADE.FontSize( 13 ); obj_Btn_CLOSE.Create( 0 , Btn_CLOSE, 0 , 40 + obj_Btn_TRADE.Width() + 10 , 60 , 0 , 0 ); obj_Btn_CLOSE.Size( 90 , 30 ); obj_Btn_CLOSE.ColorBackground( clrSilver ); obj_Btn_CLOSE.ColorBorder( clrSilver ); obj_Btn_CLOSE.Text( "Close" ); obj_Btn_CLOSE.Color( clrBlack ); obj_Btn_CLOSE.Font( "Arial Black" ); obj_Btn_CLOSE.FontSize( 13 ); obj_Btn_INFO.Create( 0 , Btn_INFO, 0 , 40 + obj_Btn_TRADE.Width() + 10 + obj_Btn_CLOSE.Width() + 10 , 60 , 0 , 0 ); obj_Btn_INFO.Size( 90 , 30 ); obj_Btn_INFO.ColorBackground( clrSilver ); obj_Btn_INFO.ColorBorder( clrSilver ); obj_Btn_INFO.Text( "Inform'n" ); obj_Btn_INFO.Color( clrBlack ); obj_Btn_INFO.Font( "Arial Black" ); obj_Btn_INFO.FontSize( 13 ); createSection_Trade(); obj_Btn_FOOTER.Create( 0 , Btn_FOOTER, 0 , 30 + 1 , 305 - 1 , 0 , 0 ); obj_Btn_FOOTER.Size( 310 - 1 - 1 , 25 ); obj_Btn_FOOTER.ColorBackground( C'070,070,070' ); obj_Btn_FOOTER.ColorBorder( C'070,070,070' ); obj_Btn_FOOTER.Text( ShortToString ( 0x23F0 ) + "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ); obj_Btn_FOOTER.Color( clrWhite ); obj_Btn_FOOTER.Font( "Calibri bold italic" ); obj_Btn_FOOTER.FontSize( 12 ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Окончательный результат на текущем этапе:

Хотя мы создали необходимые компоненты, нам необходимо избавиться от каждого созданного нами компонента, как только мы удалим программу с графика. Лучший способ добиться этого — создать функции для каждого созданного нами раздела, чтобы их можно было использовать для одновременного удаления разделов и повторного использования. В конце концов, нам нужна организованность. Если сравнивать процесс со сносом здания, то имеет смысл сначала снять облицовку, затем перегородки, затем верхние этажи, а потом - фундамент. Конечно, можно начать с любой части, но лучше действовать максимально последовательно. Думаю, вы согласны. Вот наши функции:

void destroySection_Main_Panel() { obj_Btn_MAIN.Destroy(); obj_Btn_HEADER.Destroy(); obj_Btn_X.Destroy(); obj_Lbl_HEADER.Destroy(); obj_Btn_TRADE.Destroy(); obj_Btn_CLOSE.Destroy(); obj_Btn_INFO.Destroy(); obj_Btn_FOOTER.Destroy(); } void destroySection_Trade() { obj_Btn_RISK.Destroy(); obj_Edit_RISK.Destroy(); obj_Lbl_PRICE.Destroy(); obj_Edit_PRICE.Destroy(); obj_Lbl_LOTS.Destroy(); obj_Edit_LOTS.Destroy(); obj_Lbl_SL.Destroy(); obj_Edit_SL.Destroy(); obj_Lbl_TP.Destroy(); obj_Edit_TP.Destroy(); obj_Btn_POINTS.Destroy(); obj_Btn_SELL.Destroy(); obj_Btn_ENTRY.Destroy(); obj_Btn_BUY.Destroy(); obj_Btn_SELLSTOP.Destroy(); obj_Btn_BUYSTOP.Destroy(); obj_Btn_SELLLIMIT.Destroy(); obj_Btn_BUYLIMIT.Destroy(); } void destroySection_Close() { obj_Btn_CLOSE_ALL.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_ALL_SELL.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_ALL_BUY.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_LOSS_SELL.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_LOSS_BUY.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_SELL.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_PROFIT_BUY.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_ALL_LOSS.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_ALL_PROFIT.Destroy(); obj_Btn_CLOSE_PENDING.Destroy(); } void destroySection_Information() { obj_Lbl_ACC_NUMBER.Destroy(); obj_Btn_ACC_NUMBER.Destroy(); obj_Lbl_ACC_NAME.Destroy(); obj_Btn_ACC_NAME.Destroy(); obj_Lbl_ACC_TYPE.Destroy(); obj_Btn_ACC_TYPE.Destroy(); obj_Lbl_ACC_LEVERAGE.Destroy(); obj_Btn_ACC_LEVERAGE.Destroy(); obj_Lbl_ACC_EQUITY.Destroy(); obj_Btn_ACC_EQUITY.Destroy(); obj_Lbl_ACC_BALANCE.Destroy(); obj_Btn_ACC_BALANCE.Destroy(); obj_Lbl_TIME.Destroy(); obj_Btn_TIME.Destroy(); }

Здесь мы просто используем соответствующие объекты и вызываем метод Destroy, чтобы избавиться от определенных элементов. После этого мы вызываем функции на обработчике событий OnDeinit.

void OnDeinit ( const int reason) { destroySection_Main_Panel(); destroySection_Trade(); destroySection_Close(); destroySection_Information(); ChartRedraw ( 0 ); }

Всё получилось. Мы создали нужную нам панель с необходимыми кнопками навигации и компонентами. Таким образом, цель первой части серии достигнута. Теперь нам нужно заставить кнопки реагировать на нажатия, а также автоматически обновлять их по мере необходимости. Займемся этим в следующих частях.





Заключение

В этой статье мы сосредоточились на настройке базовой структуры для создания интерактивной панели на MetaQuotes Language 5 (MQL5) с использованием класса Controls. Мы рассмотрели пошаговое создание основных компонентов, таких как кнопки, текстовые метки и поля редактирования, убедившись, что каждый элемент четко определен и визуально оформлен. Кроме того, мы показали, как настраивать текст, цвета и размеры, чтобы панель имела привлекательный и профессиональный вид. Благодаря такому структурированному подходу мы создали ядро полнофункционального интерфейса, который можно расширять и адаптировать в зависимости от конкретных торговых требований.

В следующей части мы улучшим эту панель, добавив ей отзывчивости и интерактивности, что позволит ей динамически реагировать на действия пользователя и торговые действия в MetaTrader 5. Мы рассмотрим, как внедрить события нажатия кнопок, управлять обновлениями данных в реальном времени и внедрять механизмы обратной связи для повышения удобства использования панели. Это позволит превратить текущий статичный интерфейс в мощного торгового помощника, обеспечивающего бесперебойную торговлю в реальном времени. Оставайтесь с нами!