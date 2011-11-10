Использование MetaTrader 5 как поставщика торговых сигналов для MetaTrader 4

Введение

Для изучения этого вопроса и написания статьи у меня было несколько причин.



Во-первых, хотя официальный релиз платформы MetaTrader 5 состоялся достаточно давно, мы все еще ждем того момента, когда наши брокеры предоставят нам возможность торговать на реальных счетах. Некоторые уже реализовали удачные торговые стратегии на языке MQL5 и теперь хотели бы использовать их на реальных счетах. Другим, возможно, больше нравится организация торговли в MetaTrader 5, и они хотели бы торговать на ней вручную вместо MetaTrader 4.

Во-вторых, в течение Automated Trading Championship у многих возникала мысль о копировании сделок лидеров на реальные счета. Некоторые создали свои собственные способы копирования сделок, другие все в поиске наилучших вариантах реализации этой идеи (и способов управления капиталом) для получения результатов, наиболее близких к участникам Чемпионата.

В-третьих, у некоторых трейдеров есть хорошие стратегии, и они хотели бы предоставлять свои торговые сигналы. Им нужна возможность распространения торговых сигналов в реальном времени для нескольких счетов без потери производительности.

Эти вопросы все время интересовали меня, и сейчас я попытаюсь найти решение, удовлетворяющее всем этим требованиям.







1. Как копировать торговлю участников Automated Trading Championship?

В последнее время на сайте MQL5.community я нашел несколько статей, в которых мне удалось разобраться и понять, что я способен это реализовать. Скажу также, что у меня была программа, при помощи которой я торговал на реальном счете (к счастью, с прибылью), следуя за сделками участников, которые публикуются на сайте Чемпионата. Проблема была в том, что данные обновляются каждые 5 минут и можно пропустить момент открытия и закрытия сделок.



Из форума Чемпионата я узнал, что другие люди также используют этот способ, однако он не является эффективным. Кроме того, он создает огромную нагрузку на сервер Чемпионата и организаторам это может не понравиться. Есть ли решение? Я посмотрел все варианты и мне понравилась возможность доступа по паролю инвестора (при котором торговля запрещена) в MetaTrader 5 к счету любого участника Чемпионата.



Можем ли мы использовать этот способ для получения информации о всей торговой активности и передавать ее в реальном времени? Чтобы выяснить это, я создал советника и попытался запустить его на счете, доступном лишь по паролю инвестора. К моему удивлению, его удалось запустить и оказалось возможным получать информацию о позициях, ордерах и сделках - это были двери к возможному решению!



2. Что копировать - позиции, ордера или сделки?

Если нам придется передавать информацию из MetaTrader 5 в MetaTrader 4, то нам потребуется учесть все типы ордеров, возможные в MetaTrader 4. Кроме того, при следовании за торговлей мы хотим знать о любых действиях, совершаемых на торговом счете. Сравнение статуса позиций (Positions) на каждом тике или каждую секунду не даст нам полную информацию.



По этой причине лучше следовать за ордерами (Orders) или сделками (Deals).



Я стал смотреть на структуру ордеров:



Ордера хороши по той причине, что они выставляются до совершения сделки, и также содержат информацию о том, является ли ордер отложенным. Однако в ордерах не хватает одной важной вещи, которая присутствует в сделках - типе сделки (ENUM_DEAL_ENTRY):

Тип сделки DEAL_ENTRY_TYPE помогает понять, что произошло со счетом трейдера, в то время как работа с ордерами требует расчетов. Лучше было бы совместно работать со сделками и ордерами, это дало бы нам возможность точно следовать торговле в случаях, когда используются отложенные ордера. Поскольку характер движения цен у различных брокеров может быть различным, использование отложенных ордеров может привести к ошибкам и неправильным результатам.



В случае если мы следуем лишь за сделками (Deals), мы по-прежнему будем исполнять ордера, но с небольшой задержкой, которая определяется сетевым соединением. При выборе между скоростью (отложенные ордера) и производительностью (сделки) я выбрал последнее.



3. Как предоставлять "сигналы"?

Способы соединения и передачи данными между терминалом MetaTrader и другими приложения и компьютерами обсуждались в различных статьях. Поскольку я хочу чтобы другие клиенты имели возможность к нам подсоединяться (скорее всего, они будут делать это с других компьютеров), я выбрал работу через сокеты по протоколу TCP.



Так как язык MQL5 не позволяет работать напрямую с функциями API, нам потребуется использовать внешние библиотеки. Существует множество статей об использовании библиотеки "WinInet.dll" (например, "Использование WinInet.dll для обмена данными между терминалами через Интернет" и др.), но ни одна из них не удовлетворяет нашим требованиям.



Поскольку я немного знаком с языком C# (до этого я сделал пару серверов, работающих в режиме реального времени), я решил создать свою собственную библиотеку. Я воспользовался статьей "Как открыть мир C# из MQL5 путем экспорта неуправляемого кода", которая помогла мне решить вопросы совместимости. Я написал сервер с очень простым интерфейсом и возможностью одновременного соединения с 500 клиентами (для его работы на вашем компьютере должен быть установлен .NET framework версия 3.5 или выше, на большинстве компьютеров "Microsoft .NET Framework 3.5 уже установлен).



#import "SocketServer.dll" string About(); int SendToAll( string msg); bool Stop(); bool StartListen( int port); string ReadLogLine(); #import

Сам по себе сервер работает в фоновом режиме в отдельных потоках, поэтому работа терминала или стратегии не замедляется и не блокируется вне зависимости от количества подключенных клиентских соединений.



Код на C# выглядит следующим образом:



internal static void WaitForClients() { if (server != null ) { Debug( "Cant start lisening! Server not disposed." ); return ; } try { IPEndPoint localEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, iPort); server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); server.Bind(localEndPoint); server.Listen( 500 ); isServerClosed = false ; isServerClosedOrClosing = false ; while (!isServerClosedOrClosing) { allDone.Reset(); server.BeginAccept( new AsyncCallback(AcceptCallback), server); allDone.WaitOne(); } } catch (ThreadAbortException) { } catch (Exception e) { Debug( "WaitForClients() Error: " + e.Message); } finally { if (server != null ) { server.Close(); server = null ; } isServerClosed = true ; isServerClosedOrClosing = true ; } } internal static void AcceptCallback(IAsyncResult ar) { try { allDone.Set(); if (isServerClosedOrClosing) return ; Socket listener = (Socket)ar.AsyncState; Socket client = listener.EndAccept(ar); if (clients != null ) { lock (clients) { Array.Resize( ref clients, clients.Length + 1 ); clients[clients.Length - 1 ].socket = client; clients[clients.Length - 1 ].ip = client.RemoteEndPoint.ToString(); clients[clients.Length - 1 ].alive = true ; } Debug( "Client connected: " + clients[clients.Length - 1 ].ip); } } catch (Exception ex) { Debug( "AcceptCallback() Error: " + ex.Message); } }

Подробнее о работе с асинхронными серверными сокетами C# можно прочитать в Microsoft MSDN или статьях, которые можно найти при помощи Google.





4. Отправка торговых сигналов

В терминале MetaTrader 4 мы бы хотели получать информацию все время (не только лишь при приходе нового тика), поэтому для этой цели вместо советника мы используем скрипт. Также нам нужна возможность открытия сокетного соединения с нашим поставщиком торговых сигналов - терминалом MetaTrader 5.



Для этой цели я воспользовался помощью MQL4 codebase: "https://www.mql5.com/en/code/9296", где есть вполне хорошая библиотека (WinSock.mqh) позволяющая очень просто работать с сокетами. Некоторые высказывали претензии по стабильности ее работы, однако для моих целей она оказалась вполне достаточной, и в процессе тестирования проблем у меня не было.

#include <winsock.mqh>





5. Обработка данных

Теперь, когда все ясно с принципом работы, нам требуется реализовать отправку информации о сделках всем клиентам в формате, который они смогут понять и обработать.



5.1. Серверная часть

Как мы выяснили, это будет советник, причем он не должен быть привязан к валютной паре рабочего графика.



При запуске он стартует прослушивающий поток, который будет ожидать входящие соединения:

int OnInit () { string str= "" ; Print (UTF8_to_ASCII(About())); Print ( "Starting server on port " ,InpPort, "..." ); if (!StartListen(InpPort)) { PrintLogs(); Print ( "OnInit() - FAILED" ); return - 1 ; }

В этой реализации советник не заботится о подсоединенных клиентов. При совершении каждой сделки он будет отправлять уведомление всем клиентам, даже если они отсутствуют. Поскольку нам нужна лишь информация о сделках, мы будем работать через функцию OnTrade(), а обработчик OnTick() уберем. В этой функции мы будем просматривать историю торговли и в случае совершения сделки принимать решение об отправке информации.



Для лучшего понимания в коде есть комментарии:

void OnTrade () { datetime dtStart= TimeCurrent ()- 60 * 60 * 24 ; datetime dtEnd= TimeCurrent ()+ 60 * 60 * 24 ; if ( HistorySelect (dtStart,dtEnd)) { for ( int i= 0 ;i< HistoryDealsTotal ();i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )!= DEAL_ENTRY_STATE ) { if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME )>g_dtLastDealTime) { if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_OUT ) { vUpdateEnabledSymbols(); } else if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_INOUT ) { vEnableSymbol( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )); } if (bIsThisSymbolEnabled( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ))) { int cnt=SendToAll(sBuildDealString(ticket)); if (cnt< 0 ) { Print ( "Failed to send new deals!" ); } else { g_dtLastDealTime=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); } } else { g_dtLastDealTime=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); } } } } } }

Как вы уже поняли, в случае нахождения новой сделки мы вызываем функцию BuildDealString() для подготовки данных к отправке. Все данные передаются в текстовом формате, информация о каждой сделки начинается с символа '<' и заканчивается символом '>'.

Это поможет нам разделить строки с несколькими сделками, поскольку при передаче данных по протоколу TCP/IP пакеты могут склеиваться и в них может содержаться информация о нескольких сделках.

string sBuildDealString( ulong ticket) { string deal= "" ; double volume= 0 ; bool bFirstInOut= true ; if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ))) { volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } else { Print ( "Failed to get volume!" ); } } else { volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); } int iDealEntry=( int ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); if (iDealEntry== DEAL_ENTRY_OUT && ! PositionSelect ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ))) { iDealEntry=DEAL_ENTRY_OUTALL; } StringConcatenate (deal, "<" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), ";" , HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ), ";" , Type2String(( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )), ";" , Entry2String(iDealEntry), ";" , DoubleToString (volume, 2 ), ";" , DoubleToString ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ), ( int ) SymbolInfoInteger ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ), SYMBOL_DIGITS )), ">" ); Print ( "DEAL:" ,deal); return deal; }

Возможно, вы удивлены появлением нового типа сделки - DEAL_ENTRY_OUTALL. Этот тип создан мной, причину его появления мы увидим при рассмотрении обработки объемов торговли на стороне MetaTrader 4.



Другой интересный момент - функция OnTimer(). При инициализации производится вызов функции EventSetTimer(1) для вызова таймера каждую секунду. В коде обработчика таймера присутствует лишь одна строка, которая выводит информацию в логи сервера:

void OnTimer () { PrintLogs(); }

Функцию PrintLogs() рекомендую вызывать (для вывода информации о статусе и ошибках) после выполнения каждой функции серверной библиотеки.



На стороне сервера вы также найдете входной параметр StartupType:

enum ENUM_STARTUP_TYPE { STARTUP_TYPE_CLEAR, STARTUP_TYPE_CONTINUE }; input int InpPort= 2011 ; input ENUM_STARTUP_TYPE InpStartupType=STARTUP_TYPE_CONTINUE;

Этот параметр добавлен по причине того, что советник-поставщик сигналов может быть добавлен на счет, на котором уже имеются открытые позиции (например, открытые в ходе Чемпионата) и поэтому эта информация для клиентской стороны может вводить в заблуждение. При помощи этого параметра можно выбирать режим получения информации: существующие открытые позиции или только новые позиции.



Это также важно для случаев, если вы впервые подключаетесь к счету, на котором идет торговля, или же подключались ранее, но перезапускали компьютер, программу или произвели модификации вашего кода.







5.2. Клиентская часть

На стороне клиента работает скрипт с бесконечным циклом, содержащий функцию получения данных от сокета recv. Поскольку эта функция не является блокирующей (до момента получения данных с сервера), существенной загрузки процессорного времени она не производит.

/--- запуск и начала сбора и обработки данных while (! IsStopped ()) { Print ( "Client: Waiting for DEAL..." ); ArrayInitialize (iBuffer, 0 ); iRetVal=recv(iSocketHandle,iBuffer, ArraySize (iBuffer)<< 2 , 0 ); if (iRetVal> 0 ) { string sRawData=struct2str(iBuffer,iRetVal<< 18 ); Print ( "Received(" +iRetVal+ "): " +sRawData);

Но это создает проблему при остановке клиента. При вызове команды остановки скрипта (Remove Script) скрипт не будет остановлен с первого раза. Необходимо сделать это дважды и скрипт будет остановлен по таймауту. Это можно исправить установкой таймаута для функции recv, но поскольку используется общедоступная библиотека из Codebase, оставим это дело ее автору.



После получения данных, мы их обрабатываем и проверяем, до совершения сделки на реальном счете:

string arrDeals[]; int iDealsReceived=Split(sRawData, "<" , 10 ,arrDeals); Print ( "Found " ,iDealsReceived, " deal orders." ); for ( int j= 0 ;j<iDealsReceived;j++) { string arrValues[]; int iValuesInDeal=Split(arrDeals[j], ";" , 10 ,arrValues); if (iValuesInDeal== 6 ) { if (ProcessOrderRaw(arrValues[ 0 ],arrValues[ 1 ],arrValues[ 2 ],arrValues[ 3 ], arrValues[ 4 ], StringSubstr (arrValues[ 5 ], 0 , StringLen (arrValues[ 5 ])- 1 ))) { Print ( "Processing of order done sucessfully." ); } else { Print ( "Processing of order failed:\"" ,arrDeals[j], "\"" ); } } else { Print ( "Invalid order received:\"" ,arrDeals[j], "\"" ); if (j==iDealsReceived- 1 ) { sLeftOver=arrDeals[j]; } } }

bool ProcessOrderRaw( string saccount, string ssymbol, string stype, string sentry, string svolume, string sprice) { saccount= Trim(saccount); ssymbol = Trim(ssymbol); stype=Trim(stype); sentry=Trim(sentry); svolume= Trim(svolume); sprice = Trim(sprice); if (!ValidateAccountNumber(saccount)){ Print ( "Invalid account:" ,saccount); return ( false );} if (!ValidateSymbol(ssymbol)){ Print ( "Invalid symbol:" ,ssymbol); return ( false );} if (!ValidateType(stype)){ Print ( "Invalid type:" ,stype); return ( false );} if (!ValidateEntry(sentry)){ Print ( "Invalid entry:" ,sentry); return ( false );} if (!ValidateVolume(svolume)){ Print ( "Invalid volume:" ,svolume); return ( false );} if (!ValidatePrice(sprice)){ Print ( "Invalid price:" ,sprice); return ( false );} int account=StrToInteger(saccount); string symbol=ssymbol; int type=String2Type(stype); int entry=String2Entry(sentry); double volume= GetLotSize(StrToDouble(svolume),symbol); double price = NormalizeDouble (StrToDouble(sprice),( int )MarketInfo(ssymbol,MODE_DIGITS)); Print ( "DEAL[" ,account, "|" ,symbol, "|" ,Type2String(type), "|" ,Entry2String(entry), "|" ,volume, "|" ,price, "]" ); ProcessOrder(account,symbol,type,entry,volume,price); return ( true ); }

Поскольку не у всех на счете есть 10 000$, при помощи функции GetLotSize() производится перерасчет торгового объема на клиентской части. Торговая стратегия, работающая на стороне сервера, может использовать свою систему управления капиталом, поэтому то же самое нужно делать и на стороне клиента.



Я предлагаю использовать "Lot mapping" - пользователь может указать границы возможных торговых объемов (минимальное и максимальное значения) и скрипт на клиентской части произведет автоматическое преобразование:

extern string _1= "--- LOT MAPPING ---" ; extern double InpMinLocalLotSize= 0.01 ; extern double InpMaxLocalLotSize= 1.00 ; extern double InpMinRemoteLotSize = 0.01 ; extern double InpMaxRemoteLotSize = 15.00 ;

double GetLotSize( string remote_lots, string symbol) { double dRemoteLots=StrToDouble(remote_lots); double dLocalLotDifference=InpMaxLocalLotSize-InpMinLocalLotSize; double dRemoteLotDifference=InpMaxRemoteLotSize-InpMinRemoteLotSize; double dLots=dLocalLotDifference *(dRemoteLots/dRemoteLotDifference); double dMinLotSize=MarketInfo(symbol,MODE_MINLOT); if (dLots<dMinLotSize) dLots=dMinLotSize; return ( NormalizeDouble (dLots,InpVolumePrecision)); }

На стороне клиента поддерживаются брокеры с 4 и 5-значными котировками, также поддерживаются объемы "regular-lot" (0.1) и "mini-lot" (0.01). В этом была причина введения нового типа сделки DEAL_OUTALL.

Поскольку преобразование объема сделки производится на стороне клиента, возможны случаи, при которых сделки с маленькими объемами останутся незакрытыми.

void ProcessOrder( int account, string symbol, int type, int entry, double volume, double price) { if (entry==OP_IN) { DealIN(symbol,type,volume,price, 0 , 0 ,account); } else if (entry==OP_OUT) { DealOUT(symbol,type,volume,price, 0 , 0 ,account); } else if (entry==OP_INOUT) { DealOUT_ALL(symbol,type,account); DealIN(symbol,type,volume,price, 0 , 0 ,account); } else if (entry==OP_OUTALL) { DealOUT_ALL(symbol,type,account); } }

5.3. Позиции MetaTrader 5 vs Ордера MetaTrader 4

В процессе реализации я столкнулся с другой проблемой - в MetaTrader 5 всегда может быть лишь одна позиция по каждому символу, в то время как в MetyaTrader 4 ситуация обстоит совершенно иным образом. Для того чтобы соответствие было настолько близким, насколько это возможно, каждой из сделок в данном направлении по конкретному символу ставится в соответствие несколько ордеров на стороне MetaTrader 4.

Каждая новая сделка "IN" является новым ордером, затем следует сделка "OUT" , функционал закрытия реализован в 3 шага



Перебрать все открытые ордера и закрыть те из них, которые соответствуют объему сделки, в случае если таковых нет, то выполнить пункт 2;

Перебрать все открытые ордера и закрыть те из них, объем которых меньше, чем указанный объем OUT, если после этого остались незакрытые ордера, то выполнить пункт 3;

Закрыть ордер, объем которого больше, чем запрошенный объем и затем открыть новый ордер с объемом, который должен остаться. В обычных случаях до этого шага доходить не должны, он сделан с целью защиты.

void DealOUT( string symbol, int cmd, double volume, double price, double stoploss, double takeprofit, int account) { int type = - 1 ; int i= 0 ; if (cmd==OP_SELL) type = OP_BUY; else if (cmd==OP_BUY) type = OP_SELL; string comment = "OUT." +Type2String(cmd); for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()==volume) { if (OrderProfit()> 0 ) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, volume)) { Print ( "Order with exact volume and profit>0 found and executed." ); return ; } } } } } } } } for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()==volume) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, volume)) { Print ( "Order with exact volume found and executed." ); return ; } } } } } } } double volume_to_clear = volume; int limit = OrdersTotal (); for (i= 0 ;i<limit;i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()<=volume_to_clear) { if (OrderProfit()> 0 ) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, OrderLots())) { Print ( "Order with smaller volume and profit>0 found and executed." ); volume_to_clear-=OrderLots(); if (volume_to_clear== 0 ) { Print ( "All necessary volume is closed." ); return ; } limit = OrdersTotal (); i = - 1 ; } } } } } } } } limit = OrdersTotal (); for (i= 0 ;i<limit;i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()<=volume_to_clear) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, OrderLots())) { Print ( "Order with smaller volume found and executed." ); volume_to_clear-=OrderLots(); if (volume_to_clear== 0 ) { Print ( "All necessary volume is closed." ); return ; } limit = OrdersTotal (); i = - 1 ; } } } } } } } for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()>=volume_to_clear) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, OrderLots())) { Print ( "Order with smaller volume found and executed." ); volume_to_clear-=OrderLots(); if (volume_to_clear< 0 ) { DealIN(symbol,type,volume_to_clear,price,OrderStopLoss(),OrderTakeProfit(),account); } else if (volume_to_clear== 0 ) { Print ( "All necessary volume is closed." ); return ; } } } } } } } } if (volume_to_clear!= 0 ) { Print ( "Some volume left unclosed: " ,volume_to_clear); } }

Выводы

Разумеется, предложенное здесь решение можно улучшить, например, серверный протокол, работу с соединениями, исполнение сделок. Моей задачей являлась проверка возможности идеи и реализация базового функционала, который может быть использован всеми желающими.



Предложенное решение достаточно хорошо работает и может быть использовано как для копирования сигналов ваших собственных стратегий, так и для копирования сделок участников Automated Trading Championship. Производительность и возможности, предоставляемые языками MQL4 и MQL5 достаточны для профессионального и коммерческого использования. Я считаю, что можно сделать очень хороший поставщик торговых сигналов для всех клиентов MetaTrader 4 и MetaTrader 5, используя лишь свой компьютер и собственную стратегию.



Мне хотелось бы увидеть улучшения представленного здесь кода и услышать мнения и рекомендации. Если у вас есть какие-либо вопросы, я постараюсь на них ответить. В данный момент я запустил тест, в котором производятся следование за сделками моих любимых участников Чемпионата. Пока в течение недели все работает нормально, если возникнут какие-либо проблемы, коды будут обновлены.



Примечание автора (Tsaktuo):