Terminal Service Client. Как подружить Pocket PC с большим братом.

Существуют несколько специализированных программ, позволяющих контролировать PC с КПК. Контроль можно производить через Интернет, а можно по Wi-Fi, в локальной сети. Если вы системный администратор локальной сети, то вам наверняка приходится часто возвращаться к своему рабочему месту, чтоб произвести какие-либо настройки. Этой беготни можно избежать, причем не используя сторонних программ, ведь в Windows вашего КПК встроен «Terminal Service Client».

В статье я расскажу Вам как его использовать. Обзор будет строиться на примере сети Wi-Fi, потому что расстояние на котором работает Bluetooth небольшое, а следовательно и не актуально. Так же я предполагаю, что Wi-Fi сеть вы уже настроили.

Все нижеописанное работает в Windows 2000 и Windows XP Professional.

Для того чтобы можно было подключиться к настольному PC, необходимо сделать минимум настроек. Начнем с настольного PC. Щелкаем правой клавишей мыши на иконке «Мой компьютер», выбираем «свойства» и на вкладке «Удаленные сеансы» ставим галочку «Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру».



Переходим в «Панель управления» и там выбираем «Учетные записи пользователей».



Создаем дополнительную учетную запись, которой дадим имя, например, «Lan». Для созданной учетной записи так же необходимо создать пароль. Переходим к проверке IP адресов. Щелкаем правой клавишей по иконке «Сетевое окружение» и выбираем «свойства».

Находим «Беспроводное сетевое соединение» и опять щелкаем по нему правой клавишей мыши, выбирая свойства.



Проверяем и запоминаем свойства протокола TCP/IP.



Здесь мы видим, что задан IP-адрес 192.168.0.1. Он-то нам и понадобится, а с настольным PC пока закончим. Переходим к нашему PDA. Первым делом включаем Wi-Fi, чтобы сеть начала функционировать. Затем в папке «Программы» находим программу «Terminal Service Client» и запускаем ее.



В поле «Server» вводим IP-адрес, который задан в настройках протокола TCP/IP, в нашем случае это 192.168.0.1. Если необходимо ограничить размер экрана, то ставим галочку «Limit size of server desktop to fit on this screen», в противном случае экран PC на КПК будет большим и в итоге придется его перемещать с помощью горизонтальной и вертикальной прокрутки. На КПК выскочит окошко, в котором вам предложат ввести имя пользователя и пароль.



Надо ввести имя пользователя - Lan, которого мы специально создали, а так же его пароль. Нажимаем «ОК» и получаем предупреждение о том, что какой-то пользователь уже вошел в систему.



Смело жмем «ДА» и теперь уже на PC получаем предупреждение о том, что кто-то тоже хочет зайти в систему.



Этих предупреждений можно избежать, если вы изначально не логинились как какой-либо пользователь, а сейчас нажимаем «Да». Большой брат выходит вот в такое окошко, ожидая выбора (на протяжении сеанса выбирать ничего не надо),



а КПК начинает показывать все, что происходит на большом брате.



Майкрософт не любит, когда нарушают запреты и лицензии, поэтому владельцам лицензионных копий Windows XP Professional не желательно работать с одной копией системы на нескольких компьютерах одновременно :). Но такая возможность у системы есть: