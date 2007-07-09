MetaTrader 4 / Трейдинг
Terminal Service Client. Как подружить Pocket PC с большим братом.

Трейдинг
Nefedov Kirill
Существуют несколько специализированных программ, позволяющих контролировать PC с КПК. Контроль можно производить через Интернет, а можно по Wi-Fi, в локальной сети. Если вы системный администратор локальной сети, то вам наверняка приходится часто возвращаться к своему рабочему месту, чтоб произвести какие-либо настройки. Этой беготни можно избежать, причем не используя сторонних программ, ведь в Windows вашего КПК встроен «Terminal Service Client».

В статье я расскажу Вам как его использовать. Обзор будет строиться на примере сети Wi-Fi, потому что расстояние на котором работает Bluetooth небольшое, а следовательно и не актуально. Так же я предполагаю, что Wi-Fi сеть вы уже настроили.

Все нижеописанное работает в Windows 2000 и Windows XP Professional.

Для того чтобы можно было подключиться к настольному PC, необходимо сделать минимум настроек. Начнем с настольного PC. Щелкаем правой клавишей мыши на иконке «Мой компьютер», выбираем «свойства» и на вкладке «Удаленные сеансы» ставим галочку «Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру».


Переходим в «Панель управления» и там выбираем «Учетные записи пользователей».


Создаем дополнительную учетную запись, которой дадим имя, например, «Lan». Для созданной учетной записи так же необходимо создать пароль. Переходим к проверке IP адресов. Щелкаем правой клавишей по иконке «Сетевое окружение» и выбираем «свойства».


Находим «Беспроводное сетевое соединение» и опять щелкаем по нему правой клавишей мыши, выбирая свойства.


Проверяем и запоминаем свойства протокола TCP/IP.


Здесь мы видим, что задан IP-адрес 192.168.0.1. Он-то нам и понадобится, а с настольным PC пока закончим. Переходим к нашему PDA. Первым делом включаем Wi-Fi, чтобы сеть начала функционировать. Затем в папке «Программы» находим программу «Terminal Service Client» и запускаем ее.


В поле «Server» вводим IP-адрес, который задан в настройках протокола TCP/IP, в нашем случае это 192.168.0.1. Если необходимо ограничить размер экрана, то ставим галочку «Limit size of server desktop to fit on this screen», в противном случае экран PC на КПК будет большим и в итоге придется его перемещать с помощью горизонтальной и вертикальной прокрутки. На КПК выскочит окошко, в котором вам предложат ввести имя пользователя и пароль.


Надо ввести имя пользователя - Lan, которого мы специально создали, а так же его пароль. Нажимаем «ОК» и получаем предупреждение о том, что какой-то пользователь уже вошел в систему.


Смело жмем «ДА» и теперь уже на PC получаем предупреждение о том, что кто-то тоже хочет зайти в систему.


Этих предупреждений можно избежать, если вы изначально не логинились как какой-либо пользователь, а сейчас нажимаем «Да». Большой брат выходит вот в такое окошко, ожидая выбора (на протяжении сеанса выбирать ничего не надо),


а КПК начинает показывать все, что происходит на большом брате.


Майкрософт не любит, когда нарушают запреты и лицензии, поэтому владельцам лицензионных копий Windows XP Professional не желательно работать с одной копией системы на нескольких компьютерах одновременно :). Но такая возможность у системы есть:

  1. Добавить в реестр ключ:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server\Licensing Core] "EnableConcurrentSessions"=dword:00000001
  2. 2. Перезагрузиться в безопасном режиме (с нажатой клавишей F8). Это необходимо, чтобы дальнейшие действия вступили в силу.
  3. 3. Дальше нам понадобится файл termserv.dll из бэта-версии второго пакета обновлений для Windows XP (SP2 build 2055). По неосторожности работников Майкрософт нужные нам возможности в ней не были отключены. Этот файл нужно переписать в папки: C:\WINDOWS\system32 и C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 (не забудьте на всякий случай сохранить копию своего варианта termserv.dll).
  4. 4. Перезагружаемся, создаем еще одного пользователя и подключаемся с другого компьютера. Одновременно могут работать только пользователи с разными логинами. Поэтому, если у вас только одна учетная запись, придется создать еще одну.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (9)
Виктор
Виктор | 10 июл. 2007 в 16:10
HIDDEN писал(а):
1. Я при написании статьи все это тестировал и обкатывал на Windows Mobile 2003 SE, думаю на Windows Mobile 5 все тоже самое есть. Про остальные версии точно не скажу незнаю.
2. Собственно подключаться можно по средствам чего угодно, WI-FI или GPRS разници нет схема таже. Управлять компьютером можно полностью и торговым терминалом в частности. Запускать эксперты. скрипты, прикреплять индикаторы менять любые настройки. При работе через удаленный терминал МТ4 Mobile запускать не нужно.
Седечно вас благодарю! Очень вовремя вы эту мысль подсказали. Покупаю коммуникатор и пробую с GPRS.
Nefedov Kirill
Nefedov Kirill | 10 июл. 2007 в 20:35
Aleksey24:
Ну а на Windows XP Home возможно ли это реализовать?
Если честно то незнаю. Надо попробывать. У меня под рукой нет хомки.
Valery V. Chesnokov
Valery V. Chesnokov | 15 июл. 2007 в 20:05
granit77:

2. Возможен ли вариант работы не по Wi-Fi, а через Интернет

Возможен "классический" (не с КПК) удалённый доступ к машине с любой точки мира, сидящей на static IP - через обычный удалённый доступ (remote control). Многие DSL провайдеры дают static IP. Вы просто оставляете машину работающей, например, дома, и любой программой удалённого доступа (NetOp, RAdmin, WinVNC, DameWare, тот же встроенный в Windows рабочий стол) подключаетесь с другой машины (например, ноутбука) по интернету с полным перехватом мыши и клавиатуры. Т.е. можете не только смотреть, но и рулить (по желанию можно ограничить на управляемом хосте viewonly access).

Виктор
Виктор | 16 июл. 2007 в 17:28
chv писал(а):
Возможен "классический" (не с КПК) удалённый доступ к машине с любой точки мира, сидящей на static IP - через обычный удалённый доступ (remote control). Многие DSL провайдеры дают static IP. Вы просто оставляете машину работающей, например, дома, и любой программой удалённого доступа (NetOp, RAdmin, WinVNC, DameWare, тот же встроенный в Windows рабочий стол) подключаетесь с другой машины (например, ноутбука) по интернету с полным перехватом мыши и клавиатуры. Т.е. можете не только смотреть, но и рулить (по желанию можно ограничить на управляемом хосте viewonly access).

Спасибо, chv, про IP я и не подумал. Считал, что раз ADSL, значит статический по определению. Перезвонил в техподдержку, говорят статический. Придется поверить им на слово.
Николай
Николай | 28 сент. 2007 в 10:45
chv:
granit77:

2. Возможен ли вариант работы не по Wi-Fi, а через Интернет

Возможен "классический" (не с КПК) удалённый доступ к машине с любой точки мира, сидящей на static IP - через обычный удалённый доступ (remote control). Многие DSL провайдеры дают static IP. Вы просто оставляете машину работающей, например, дома, и любой программой удалённого доступа (NetOp, RAdmin, WinVNC, DameWare, тот же встроенный в Windows рабочий стол) подключаетесь с другой машины (например, ноутбука) по интернету с полным перехватом мыши и клавиатуры. Т.е. можете не только смотреть, но и рулить (по желанию можно ограничить на управляемом хосте viewonly access).

IMHO: По моему, это называется одевать штаны через голову:)

Если есть ноутбук или другой комп, то можно просто(я так делаю) носить на флешке дистрибутив MT и переписывать и регулярно обновлять несколько папок с "родного терминала".

Процесс подготовки к работе занимает несколько минут. И перед вами будет родной терминал. Можно не держать дома включенным комп с MT/

Исключения :КПК, интернет кафе и др компы где не позволяют ставить какие-либо программы. Вот там действительно только "класика" удаленки.

