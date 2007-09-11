Как преодолеть ограничения тестера стратегий при тестировании хеджевых советников

Введение

В данной статье приводятся идеи по тестированию хеджевых экспертов в тестере стратегий. Как Вы знаете, в тестере стратегий имеются ограничения, не позволяющие открывать ордера по другим символам (нет портфельного тестирования). Если есть необходимость протестировать собственный хеджевый эксперт, придется тестировать его на реальном счете. Значит ли это что наши возможности ограничены? Естественно, хеджевым трейдерам необходимо тестировать собственные эксперты перед тем, как использовать их на реальном счете. В данной статье приводятся идеи по созданию виртуального эмулятора тестера стратегий. Надеюсь, это поможет нам преодолеть ограничения в тестере стратегий MetaTrader 4 и окажется полезным при дальнейшем использовании.

Концепция виртуального тестера

Идея создания виртуального тестера возникла у меня при работе с функцией "Файлы" в mq4. Мне в голову пришла идея об использовании важных данных из файла для создания виртуальной торговой системы. Может ли это быть ответом на вопрос о тестировании собственного хеджевого советника? Давайте попробуем.

Мой виртуальный тестер не требует никакого дополнительного программного обеспечения. Достаточно параметров mq4. Концепция этого виртуального тестера заключается в том, чтобы данные параметры открытия или закрытия хеджевых ордеров указывали на сбор необходимых данных. Таких как цена открытия, время открытия, цена закрытия, время закрытия и другие важные данные. После того как необходимые данные собраны, они будут использованы для сравнения со значениями последних тиков любых приемлемых типов, например цена открытия и последний Bid или цена открытия и последний известный Ask. Эти значения приведут нас к способу вычисления прибыли, который будет указывать на сбор новой группы данных после выполнения условия закрытия хеджа.

Эти группы данных будут экспортированы в файл для дальнейшего использования. После окончания тестирования, когда все данные будут собраны в файл, мы сможем увидеть, как выполнен хеджевый эксперт. Использовав данные из файла в качестве индикатора для выстраивания кривой, я думаю, мы сможем завершить виртуальное тестирование нашего хеджевого эксперта.

Я полагаю, используя данную концепцию, мы можем получить результаты тестирования, схожие с результатами реального тестера стратегий. Кстати, это только идея по созданию тестера хеджевых советников. Я не могу гарантировать, что он будет в точности таким же, как реальный тестер. Но, надеюсь, он окажется полезным при дальнейшем использовании.

Итак, начнем.

Простое значение хеджевой торговли

Прежде чем начать, давайте немного поговорим о хеджевой торговле.

Самый простой способ рассказать о хеджинге - это одновременно открыть две противоположные позиции по двум валютным парам. Это позволяет уменьшить риск: если одна пара идет вверх, то ожидается, что вторая пойдет вниз. Однако нет повода для беспокойства - так как у нас одновременно открыты ордеры на покупку и продажу, то даже если один ордер убыточный, второй обязательно прибыльный. Поэтому мы называем это стратегией с низким уровнем риска. Вообще в мире Форекс существует множество видов противоположных стилей торговли.

Для двух валютных пар, которые всегда движутся в одном направлении, например, EURUSD и GBPUSD, одновременное открытие buy-EURUSD и sell -GBPUSD является хеджем.

-GBPUSD является хеджем. Для двух валютных пар, которые всегда движутся в противоположных направлениях, как EURUSD и USDCHF, открытие buy-EURUSD и buy -USDCHF также является хеджем.

-USDCHF также является хеджем. Или даже одновременное открытие продажи и покупки EURUSD также является хеджем, но иногда это называется "арбитраж".

В хеджевой торговле есть несколько неоспоримых фактов:

Корреляция: это статистическая единица измерения отношений между двумя валютами. Коэффициент корреляции находится в диапазоне между -1 и +1. Корреляция +1 подразумевает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени. Корреляция -1 подразумевает, что две валютные пары будут двигаться в противоположных направлениях 100% времени. Корреляция нуля означает, что отношения между валютными парами является абсолютно случайными (больше информации здесь). Соотношение размеров лота: Для торговли двумя валютными парам, которые не двигаются ни в одном, ни в противоположных направлениях, необходимо соотношение лотов, потому что их собственная волатильность и способность двигаться различается так же, как и у черепахи и кролика, если одну пару принять за черепаху, а другую за кролика. Размер лота может уменьшить риск от пары с более сильным движением, т.е. пары-кролика, установив больший размер лота для пары-черепахи, чтобы обеспечить меньшие потери на случай негативного движения пары-кролика. Тогда можно получить большую прибыль от положительного движенья черепахи, другими словами убыточный кролик перекрывается прибыльной черепахой. Таким образом, хеджевые инструменты гарантируют, что Вы не потеряете больше, чем при открытии только одной позиции в отрицательном направлении.



Кстати, Вы никогда не задумывались, как трейдеры, использующие хеджевые стратегии, получают прибыль при подобном стиле торговли? Не переживайте, две пары всегда будут частично перекрываться, корреляция по природе своей не является постоянной, одна из двух пар всегда будет запаздывать - одна начинает движение, вторая следует за ней. Как в истории про кролика и черепаху: кролик приляжет отдохнуть, а черепаха обгонит его и выиграет. Поэтому трейдеры, использующие хеджевые стратегии, нередко получают хорошую прибыль от подобных стратегий. Сейчас многие трейдеры используют хеджевые стратегии для получения прибыли на рынках Форекс. Открываем хедж, ждем, закрываем, когда покажется неплохая прибыль. Вот и все.









Концепция хеджирования

Перед тем, как начать писать код виртуального тестера, попробуем понять концепцию хеджа, поставив эксперимент. Не поняв концепции хеджа, мы не узнаем, какие данные необходимо экспортировать, записывать и высчитывать. Эти данные покажут нам, какие типы ордеров надо открывать виртуально. В эксперименте будем использовать следующие правила хеджирования:

Открывать хедж ежедневно в начале дня

Закрывать при достижении $100 (размер лота установим 1 и 2)

Ежечасно собирать данные о тиковых ценах ***

Очищать данные ежедневно в начале дня, даже если не достигнут установленный профит

Покупать только EURJPY 2 лота и продавать GBPJPY 1 лот

Согласно этим правилам, для виртуальных ордеров нужны данные о ежедневных ценах открытия (для обеих пар), которые будут использоваться как цены открытия ордеров. Для вычисления внутри-дневной прибыли цены каждого часа, тиковые цены, должны записываться в качестве данных для цен закрытия ордеров (ask для продажи и bid для покупки). Также необходимо записывать время тиков (чтобы удостовериться, что тиковые цены взяты для одних и тех же временных значений). И согласно концепции ежедневного открытия хеджа, я разделю все необходимые данные в два типа файлов: ежедневные данные открытия и тиковые значения обеих пар. Оба типа данных будут экспортироваться в виде текстовых фалов с разными именами, например, GBPJPYD1.csv и GBPJPYTick.csv.

И так как мы хотели, чтобы тиковые данные виртуального тестера были максимально схожими с реальными данными, необходимо пройти следующие два шага:

Создание скрипта для экспорта в файл ежедневных цен открытия GBPJPY

Создание скрипта для экспорта в файл ежедневных тиковых цен GBPJPY

Оба шага также должны быть пройдены для пары EURJPY.

Но я думаю мы можем объединить их в один советник. Этот советник должен экспортировать оба типа данных в два отдельных файла. После того как данный советник завершит процесс записи данных, другой эксперт воспользуется данными о GBPJPY и EURJPY из всех экспортированных файлов для создания виртуального тестирования.









Три шага преодоления ограничений тестера

Согласно вышеизложенной идее, можно сделать вывод, что преодолеть ограничения тестера можно в три шага:

Выбрать необходимые ценовые данные и сохранить их в файлы с помощью советника. Организовать виртуальную торговлю с помощью другого советника, который также экспортирует результаты в виде файла. Отобразить результаты в виде индикатора в отдельном окне.

Начнем с первого шага.









Шаг 1: Экспортируем ценовые данные

Здесь представлен советник, экспортирующий ежедневные цены открытия соответствующего инструмента в файл "GBPJPYD1.csv" для GBPJPY и в файл "EURJPYD1.csv" для EURJPY, между тем он также будет экспортировать тиковые цены в файл "symbolT. csv" (по аналогии с D1 файлами). Работа эксперта раскрыта в комментариях.

Обратите внимание: все файлы, созданные данным экспертом, будут экспортироваться в директорию "MetaTrader 4/tester/files".

#property copyright "A Sexy Trader" #property link "http://pipsmaker.wordpress.com/" #include <stdlib.mqh> extern string StartDate = "2007.03.17" ,StopDate = "2007.06.28" ; extern bool For_OP_SELL = true ; string name,tname; int init() { return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int day ,ho ,ht ,x= 1 ,xt= 1 ,bartime ; double ot ,op ,lt ,ltk ; string OStr ,TStr ; int start() { if ( TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )>=StartDate && TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )<=StopDate) { name= Symbol ()+x+ "D1.csv" ; tname= Symbol ()+xt+ "T.csv" ; if (day!= TimeDay ( Time [ 0 ])) { ot= Time [ 0 ]; if (For_OP_SELL)op= Open [ 0 ]; else op= Open [ 0 ]+ MarketInfo ( Symbol (), MODE_SPREAD )* Point ; OStr=OStr+ TimeToStr ( Time [ 0 ], TIME_DATE )+ "," ; OStr=OStr+ DoubleToStr (op, Digits )+ "," ; ho= FileOpen (name , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (ho> 0 ) { FileWrite (ho,OStr); FileClose (ho); if ( StringLen (OStr)== 4086 ){x++;OStr= "" ;} } Print ( TimeToStr ( Time [ 0 ], TIME_DATE )); int thex= FileOpen ( Symbol ()+ "x.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thex> 0 ) { string xs= DoubleToStr (x, 0 ); FileWrite (thex,xs); FileClose (thex); } day= TimeDay ( Time [ 0 ]); } if (bartime!= Time [ 0 ]) { lt= TimeCurrent (); if (!For_OP_SELL) ltk= Bid ; else ltk= Ask ; TStr=TStr+ TimeToStr (lt, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "," ; TStr=TStr+ DoubleToStr (ltk, Digits )+ "," ; ht= FileOpen (tname, FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (ht> 0 ) { FileWrite (ht,TStr); FileClose (ht); if ( StringLen (TStr)== 4080 ){xt++;TStr= "" ;} } int thext= FileOpen ( Symbol ()+ "xt.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thext> 0 ) { string xts= DoubleToStr (xt, 0 ); FileWrite (thext,xts); FileClose (thext); } bartime= Time [ 0 ]; } } else if ( TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )>StopDate) Print ( "Done." ); return ( 0 ); }









Шаг 2 : Организация виртуальной торговли

Этот шаг самый интересный - создание хеджевого эксперта, который будет тестироваться тестером стратегий. Далее представлен скрипт. И не забывайте читать комментарии. Так же, как и в первом советнике, результаты будут экспортироваться в директорию "MetaTrader 4/tester/files".



#property copyright "A Sexy Trader" #property link "http://pipsmaker.wordpress.com/" #include <stdlib.mqh> extern string StartDate = "2007.03.17" ; extern string StopDate = "2007.06.27" ; extern string BaseSymbol = "GBPJPY" ; extern string HedgeSymbol = "EURJPY" ; extern int Base_OP = OP_SELL ; extern int Hedge_OP = OP_BUY ; extern double BaseLotSize = 1.0 ; extern double HedgeLotSize = 2.0 ; extern double ExpectProfit$ = 100 ; extern bool PrintDetails = true ; int BSP ,HSP ,BOP=- 1 ,HOP=- 1 ,day= 0 ,hr ,p= 1 ,BC ,HC ,floating= 0 ,Pointer= 0 ,AL ,on ; double BOpen ,HOpen ,BLots ,HLots ,lastTick ,BPF ,HPF ,TPF ,CurBalance ,CurB= 0 ,BTick ,HTick ,BD1Time ,HD1Time ,BTTime ,HTTime ; string CurTrade ,BORD ,HORD ,hobstr ,bstr ,hstr ,btstr ,htstr ,pstr ; color SELLCL=DeepSkyBlue ,BUYCL=HotPink ,BCL ,HCL ; bool closed= true ,trimb= true ,trimh= true ,trimbd1= true ,trimhd1= true ; int init() { CurBalance= AccountBalance (); CurB= AccountBalance (); pstr=pstr+ DoubleToStr (CurBalance, 2 )+ "," ; AL= AccountLeverage (); BSP= MarketInfo (BaseSymbol , MODE_SPREAD ); HSP= MarketInfo (HedgeSymbol , MODE_SPREAD ); BC = MarketInfo (BaseSymbol , MODE_LOTSIZE ); HC = MarketInfo (HedgeSymbol , MODE_LOTSIZE ); BOP=Base_OP; HOP=Hedge_OP; BLots=BaseLotSize; HLots=HedgeLotSize; string RName=BaseSymbol+ "_" +HedgeSymbol+ "_result" +p+ ".csv" ; hr = FileOpen (RName , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (hr> 0 ) { FileWrite (hr,pstr); FileClose (hr); } if (Base_OP== OP_SELL ){BCL=SELLCL;BORD= "sell" ;} else {BCL=BUYCL; BORD= "buy" ;} if (Hedge_OP== OP_BUY ){HCL=BUYCL; HORD= "buy" ;} else {HCL=SELLCL;HORD= "sell" ;} getdata(BaseSymbol); getdata(HedgeSymbol); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { string RName=BaseSymbol+ "_" +HedgeSymbol+ "_result" +p+ ".csv" ; if ( TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )>=StartDate && TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )<=StopDate) { if (day!= TimeDay ( Time [ 0 ])) { { if (BOpen!= 0 && HOpen!= 0 ) { if (Base_OP== OP_BUY ) { BPF=((BTick-BOpen)*BLots*BC)/BOpen; } else { BPF=((BOpen-BTick)*BLots*BC)/BOpen; } if (Hedge_OP== OP_BUY ) { HPF=((HTick-HOpen)*HLots*HC)/HOpen; } else { HPF=((HOpen-HTick)*HLots*HC)/HOpen; } TPF=BPF+HPF; CurB+=TPF; CurBalance=CurB; pstr=pstr+ DoubleToStr (CurBalance, 2 )+ "," ; floating= 0 ; BOpen= 0 ; HOpen= 0 ; if (BOpen== 0 && HOpen== 0 ) { closed= true ; CreateObject( "R : " +on, OBJ_TEXT , Time [ 0 ], Close [ 0 ], 0 , 0 ,DarkViolet, "" , "Cleared With Profit Of : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); if (PrintDetails) Print ( "Cleared Hedge With Profit : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); hr = FileOpen (RName , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (hr> 0 ) { FileWrite (hr,pstr); FileClose (hr); } if ( StringLen (pstr)> 4086 ){p++;pstr= "" ;} int thep= FileOpen ( "p.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thep> 0 ) { string ps= DoubleToStr (p, 0 ); FileWrite (thep,ps); FileClose (thep); } } } if (floating== 0 ) { trimb= true ; trimh= true ; if (trimbd1) { Pointer= StringFind (bstr, "," , 0 ); BD1Time= StrToTime ( StringSubstr (bstr, 0 ,Pointer)); bstr= StringSubstr (bstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (bstr, "," , 0 ); BOpen= StrToDouble ( StringSubstr (bstr, 0 ,Pointer)); bstr= StringSubstr (bstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if (trimhd1) { Pointer= StringFind (hstr, "," , 0 ); HD1Time= StrToTime ( StringSubstr (hstr, 0 ,Pointer)); hstr= StringSubstr (hstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (hstr, "," , 0 ); HOpen= StrToDouble ( StringSubstr (hstr, 0 ,Pointer)); hstr= StringSubstr (hstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if (BOpen!= 0 && HOpen!= 0 && CurBalance>(BLots+HLots)*BC/AL) { floating= 1 ; closed= false ; on++; if (PrintDetails) { Print (on+ " Opened : " +BaseSymbol+ " " + DoubleToStr (BLots, 2 )+ " lots @ " + DoubleToStr (BOpen, Digits )+ "." ); Print (on+ " Opened : " +HedgeSymbol+ " " + DoubleToStr (HLots, 2 )+ " lots @ " + DoubleToStr (HOpen, Digits )+ "." ); } } else { Comment ( "Can Not Open The Trade : No Margin Available" ); } if (closed== false ) { CreateObject( "B : " +on, OBJ_ARROW , Time [ 0 ], Open [ 0 ]- 20 * Point , 0 , 0 ,BCL,BORD, "" ); CreateObject( "H : " +on, OBJ_ARROW , Time [ 0 ], Open [ 0 ]+ 30 * Point , 0 , 0 ,HCL,HORD, "" ); } } } day= TimeDay ( Time [ 0 ]); } if (lastTick!= Hour ()) { if (trimb && StringFind (btstr, "," , 0 )> 0 ) { Pointer= StringFind (btstr, "," , 0 ); BTTime= StrToTime ( StringSubstr (btstr, 0 ,Pointer)); btstr= StringSubstr (btstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (btstr, "," , 0 ); BTick= StrToDouble ( StringSubstr (btstr, 0 ,Pointer)); btstr= StringSubstr (btstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if (trimh && StringFind (htstr, "," , 0 )> 0 ) { Pointer= StringFind (htstr, "," , 0 ); HTTime= StrToTime ( StringSubstr (htstr, 0 ,Pointer)); htstr= StringSubstr (htstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (htstr, "," , 0 ); HTick= StrToDouble ( StringSubstr (htstr, 0 ,Pointer)); htstr= StringSubstr (htstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if ( TimeDay (BD1Time)== TimeDay (BTTime) && TimeDay (HD1Time)== TimeDay (HTTime)) { trimbd1= true ; trimhd1= true ; if ( TimeHour (BTTime)== TimeHour (HTTime)) { trimb= true ; trimh= true ; if (BOpen!= 0 && HOpen!= 0 ) { if (Base_OP== OP_BUY ) { BPF=((BTick-BOpen)*BLots*BC)/BOpen; } else { BPF=((BOpen-BTick)*BLots*BC)/BOpen; } if (Hedge_OP== OP_BUY ) { HPF=((HTick-HOpen)*HLots*HC)/HOpen; } else { HPF=((HOpen-HTick)*HLots*HC)/HOpen; } TPF=BPF+HPF; CurTrade= DoubleToStr (TPF, 2 ); if (TPF > ExpectProfit$) { BOpen= 0 ; HOpen= 0 ; CurTrade= "No Any Hedge Order Now." ; floating= 0 ; CurB+=TPF; CurBalance=CurB; pstr=pstr+ DoubleToStr (CurBalance, 2 )+ "," ; CreateObject( "R : " +on, OBJ_TEXT , Time [ 0 ], Close [ 0 ], 0 , 0 ,YellowGreen, "" , "Close With Profit Of : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); if (PrintDetails) { Print (on+ " Closed " +BaseSymbol+ " @ " + DoubleToStr (BTick, Digits )); Print (on+ " Closed " +HedgeSymbol+ " @ " + DoubleToStr (HTick, Digits )); Print (on+ " Closed Hedge With Profit : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); } hr = FileOpen (RName , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (hr> 0 ) { FileWrite (hr,pstr); FileClose (hr); } if ( StringLen (pstr)> 4086 ){p++;pstr= "" ;} thep= FileOpen ( "p.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thep> 0 ) { ps= DoubleToStr (p, 0 ); FileWrite (thep,ps); FileClose (thep); } } } } else { if (BTTime>HTTime){trimb= false ;} else {trimh= false ;} } } else { if (BTTime>BD1Time){trimb= false ;} else if (BTTime<BD1Time){trimbd1= false ;} if (HTTime>HD1Time){trimh= false ;} else if (HTTime<HD1Time){trimhd1= false ;} } } lastTick= Hour (); } Comment ( "

BOpen : " + DoubleToStr (BOpen, Digits ) , "

HOpen : " + DoubleToStr (HOpen, Digits ) , "

BOT : " + TimeToStr (BD1Time, TIME_DATE ) , "

HOT : " + TimeToStr (HD1Time, TIME_DATE ) , "

BTick : " + DoubleToStr (BTick, Digits ) , "

HTick : " + DoubleToStr (HTick, Digits ) , "

BTT : " + TimeToStr (BTTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES ) , "

HTT : " + TimeToStr (HTTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES ) , "

floating : " +floating , "

closed : " +closed , "

trimb : " +trimb , "

trimh : " +trimh , "

" , "

CurOrderNo. : " +on , "

CurProfit : " +CurTrade , "

CurBalance : " + DoubleToStr (CurBalance, 2 ) ); return ( 0 ); } void CreateObject( string name, int type, int time1, double price1, int time2, double price2, color cl, string ordtype, string txt) { if (type== OBJ_TREND ) { ObjectCreate (name,type, 0 ,time1,price1,time2,price2); ObjectSet (name, OBJPROP_COLOR ,HotPink); } if (type== OBJ_ARROW ) { ObjectCreate (name,type, 0 ,time1,price1); ObjectSet (name, OBJPROP_COLOR ,cl); if (ordtype== "sell" ) ObjectSet (name, OBJPROP_ARROWCODE , 221 ); else ObjectSet (name, OBJPROP_ARROWCODE , 222 ); } if (type== OBJ_TEXT ) { ObjectCreate (name,type, 0 ,time1,price1); ObjectSetText (name,txt, 8 , "Comic Sans MS" ,cl); } } void getdata( string sym) { Comment ( "Collecting Data." , "



Please Wait........" ); int x = FileOpen (sym+ "x.csv" , FILE_CSV | FILE_READ ) ,xt= FileOpen (sym+ "xt.csv" , FILE_CSV | FILE_READ ) ,pter= 0 ,s= 0 ,v= 0 ,lastME= 0 ,t= 0 ; double ME,U; string str,str2; int xa= StrToInteger ( FileReadString (x)) ,xta= StrToInteger ( FileReadString (xt)) ,xtc= 1 ; FileClose (x); FileClose (xt); if (xta>xa)xtc=xta; else xtc=xa; pter= 0 ;s= 0 ; for ( int i= 1 ;i<=xtc;i++) { string name=sym+i+ "T.csv" ,d1 =sym+i+ "D1.csv" ; int h= FileOpen (name, FILE_CSV | FILE_READ ) ,d= FileOpen (d1 , FILE_CSV | FILE_READ ); string source= FileReadString (h); FileClose (h); if (sym==BaseSymbol) { btstr=btstr+source; } else { htstr=htstr+source; } if (d> 0 ) { string d1s = FileReadString (d); FileClose (d); if (sym==BaseSymbol) { bstr=bstr+d1s; } else { hstr=hstr+d1s; } } } }









Шаг 3: Отображение результатов

После исполнения виртуальных ордеров и записи результатов хеджирования, используем полученные данные для отображения хеджевой концепции. Я решила экспортировать все полученные данные в качестве индикатора для построения кривой в отдельном окне, как и во многих других индикаторах (например, CCI, RSI или ATR и др.). Все файлы из второго советника необходимо скопировать в директорию "MetaTrader 4/experts/files".

Для построения кривой нам нужен следующий индикатор:

#property copyright "A Sexy Trader" #property link "http://pipsmaker.wordpress.com/" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Goldenrod extern string BaseSymbol= "GBPJPY" ; extern string HedgeSymbol= "EURJPY" ; double ExtMapBuffer1[] ,curve[ 8888888 ] ; int handle; string data; int len= 0 ,i= 0 ,j= 0 ,p ,pv ,pter= 0 ; int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1); IndicatorShortName (BaseSymbol+ "~" +HedgeSymbol+ " " ); p = FileOpen ( "p.csv" , FILE_CSV | FILE_READ ); pv= StrToInteger ( FileReadString (p)); FileClose (p); for ( int i= 1 ;i<=pv;i++) { string name = BaseSymbol+ "_" +HedgeSymbol+ "_result" +p+ ".csv" ; handle= FileOpen (name, FILE_CSV | FILE_READ ); if (handle> 0 ) { data=data+ FileReadString (handle); FileClose (handle); } } return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int counted_bars= IndicatorCounted (),i= 0 ,s=- 1 ; len= StringLen (data); pter= 0 ; for (i=len;i>= 0 ;i--) if ( StringFind (data, "," , 0 )> 0 ) { s++; pter= StringFind (data, "," , 0 ); curve[s]= StrToDouble ( StringSubstr (data, 0 ,pter)); data= StringSubstr (data,pter+ 1 , 0 ); } else break ; ArrayResize (curve,s+ 1 ); for (i= 0 ,j=s;i<=s;i++,j--) { if (curve[j]> 0 )ExtMapBuffer1[i]=curve[j]; } return ( 0 ); }









Как это использовать

Перед тем как Вы скачаете копию моего кода, давайте подведем небольшие итоги в виде краткой инструкции по использованию.

Чтобы наши ожидания воплотились в жизнь, необходимо пройти пять простых шагов:

В тестере (нет необходимости использовать визуальный режим) выбрать symbol-D1.mq4 в меню "Expert Advisor:", а в меню "Symbol:" выбрать первый хеджевый символ вашей любимой хеджевой пары, установить период дата-время и значение "For_OP_SELL" как true, если этот символ предназначен для sell-ордеров или как false, если этот символ используется для buy-ордеров, выбрать период ежечасно в меню" Period:", нажмите "Start" для запуска процесса записи. Пройти алгоритм, описанный в шаге 1, для второго хеджевого символа, ***НЕ ЗАБУДЬТЕ ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТР "For_OP_SELL" *** под тип ордера данного символа. Выбрать VirtualHedge.mq4, установить переменные, выбрать инструмент тестирования (любой символ). Здесь нужен визуальный режим для наблюдения за исполнением хеджа. Скопировать соответствующие файлы отображения исполнения хеджа из директории "program files/metatrader 4/tester/files" в директорию "program files/metatrader 4/experts/files". (возможно, включая файлы GBPJPY_EURJPY_result1.csv и p.csv; если файлов с результатами больше, чем один, необходимо скопировать их все.) Прикрепить performance.mq4 к любому графику, активному в настоящий момент. Появится исполнение хеджа, похожее на реальное.

А вот кривая, полученная в результате моих экспериментальных правил.

Выглядит ужасно. Не так ли? Надеюсь, у Вас получится лучше.









Заключение

Я рада, что мы смогли пройти эти шаги тестирования хеджевых советников. Ограничения в тестере больше не являются проблемой трейдеров, использующих хеджевые стратегии. Но, кстати, концепция хеджа в данной статье является только примером, она приведена для сокращения процесса тестирования. Чтобы виртуальный тестер работал с Вашей хеджевой стратегией, Вам необходимо перечислить все необходимые данные, такие как: ежедневные цены открытия и закрытия, максимальные и минимальные цены и другие. Если Вы торгуете с корреляцией, Вам нужно экспортировать все значения корреляции для каждого определенного времени. Этот перечень подскажет Вам, какие данные должны быть записаны, какие - выссчитаны, а какие - выведены в качестве результата. Чтобы сократить время подготовки данных, я рекомендую разделить тестирование на небольшие периоды - это лучше. чем производить все это за один раз. Например, если Вам необходимо протестировать советник за 1 год, лучше разделить его на 4 части по 3 месяца. Надеюсь, Ваша кривая выглядит гораздо лучше, нежели моя. Также надеюсь, что данная статья поможет трейдерам, использующим хеджевые стратегии, хотя бы частично; или же сподвигнет Вас на получение превосходных результатов хеджирования.