Одновременное отображение сигналов нескольких индикаторов с четырех таймфреймов

При ручной торговле, в отличие от механической, необходимо постоянно следить за значениями нескольких индикаторов. Если индикаторов, к примеру, два или три, а для торговли выбран один таймфрейм, то это совсем несложная задача. А как быть, если индикаторов - пять или шесть, а торговая стратегия обязывает учитывать сигналы на нескольких таймфреймах? Более того, если торговля ведется по нескольким парам валют одновременно? Подобная задача становится достаточно сложной, а в большинстве случаев это чревато ошибками и, как следствие, убытками.

Специально для решения подобных задач создан индикатор Real_Time_MultiIndicator_v1. Этот индикатор вычисляет сигналы выбранных индикаторов на четырех таймфреймах одновременно и выводит их в одну таблицу в подокне основного графика. В скобках после сигнала индикатора выводится количество последних баров указанного таймфрейма, на которых демонстрируется этот сигнал.

Вы можете изменять параметры используемых индикаторов, а также добавлять свои индикаторы. Теперь для принятия решения достаточно одного взгляда на таблицу, где собраны сигналы индикаторов с четырех таймфреймов.

Индикатор Real_Time_MultiIndicator_v1

Все данные индикатор выводит в отдельное подокно графика. Внешний вид индикатора:







В столбце INDICATOR выводятся названия используемых индикаторов, а в скобках указываются их параметры. В столбцах M15, M30, H1, H4 выводятся сигналы индикатора на соответствующих таймфреймах с указанием количества баров, на которых демонстрируется этот сигнал. Если исторические данные загружаются либо отсутствуют, тогда для соответствующего таймфрейма выводится сообщение Waiting data. Если терминал подключен к интернету, необходимые данные загрузятся в течение нескольких секунд.

Обратите внимание на то, что во всех индикаторах используется средняя цена (High+Low)/2, которая может отличаться от значений по умолчанию. При присоединении индикатора к графику или при изменении масштаба основного графика таблица с данными может растягиваться или сжиматься. Не пугайтесь! Таблица примет привычный вид при поступлении нового тика. Если же ваш терминал не подключен к Интернету, то после смены масштаба графика сделайте следующее: смените таймфрейм, например, Н1 на Н4 и обратно, и таблица примет привычный вид.

Для использования индикатора необходимо загрузить файл Real_Time_MultiIndicator_v1. mq4 в \папка с терминал\experts\indicators\ и перезапустить терминал. Для присоединения индикатора выбираем в 'Навигаторе' раздел 'Пользовательские индикаторы', затем выбираем Real_Time_MultiIndicator_v1. Далее в меню









вы можете выбрать цвет таблицы (TColor) и цвет текста (TxtColor), а также параметры используемых индикаторов. Если вы хотите изменить параметры индикаторов, необходимо сделать следующее: щелкнуть правой кнопкой мыши по основному графику и выбрать команду 'Список индикаторов' или же использовать клавиши Ctrl+I,





далее выбрать Real_Time_MultiIndicator_v1 и нажать на кнопку 'Свойства'. Если изменение параметров индикаторов не составит особого труда, то добавление нового индикатора потребует некоторых усилий, а также знания MQL4 на начальном уровне.

Добавление нового индикатора в таблицу

Я специально не заполнял три последние строки таблицы индикатора, чтобы вы могли добавить используемые или написанные вами индикаторы. Я постарался максимально упростить алгоритм расчета и вывода данных в таблицу. Более того, я оставил закомментированные куски кода в исходной программе, чтобы любой, кто обладает начальными знаниями MQL4, смог добавить индикаторы в таблицу, не вникая в подробности работы алгоритма.

Ниже на примере индикатора Commodity Channel Index я продемонстрирую алгоритм добавления нового индикатора в таблицу. Обратите внимание, что сигналы этого индикатора я буду интерпретировать следующим образом: значение индикатора 0 – сигнал на продажу, и наоборот. Такая интерпретация несколько отличается от классической, но я специально делаю это, чтобы упростить объяснение алгоритма. Впоследствии вы можете интерпретировать сигналы по своему усмотрению.

Выбираем в 'Навигаторе' раздел 'Пользовательские индикаторы', затем - Real_Time_MultiIndicator_v1 и нажимаем на кнопку 'Изменить'.











Далее будем вносить изменения в исходный код:



extern string p1 = "Параметры SAR" ; extern double SAR_Step = 0.01 ; extern double SAR_Max = 0.1 ; extern string p2 = "Параметры MACD" ; extern int Fast_EMA = 12 ; extern int Slow_EMA = 26 ; extern int MACD_SMA = 9 ; extern string p3 = "Параметры Moving Average" ; extern int Fast_MA = 5 ; extern int Slow_MA = 10 ; extern string p4 = "Параметры ADX" ; extern int ADX_Period = 14 ;

В этом куске необходимо снять комментарии со строки с текстом "Параметры индикатора 1" и добавить название CCI. В результате получим:



extern string p5 = "Параметры CCI" ;

Теперь добавляем параметр индикатора CCI – период:

extern string p5 = "Параметры CCI" ; extern int Period_CCI = 14 ;

Далее в строку

string name[] = { "Parabolic SAR" , "MACD" , "Сrossing MA" , "ADX" , "" , "" , "" };

вносим имя индикатора для отображения в таблице:

string name[] = { "Parabolic SAR" , "MACD" , "Сrossing MA" , "ADX" , "CCI" , "" , "" };

Далее в блоке инициализации индикатора

int init() { string sn = "Real_Time_MultiIndicator_v1" ; IndicatorShortName (sn); SetIndexLabel ( 0 , sn); name[ 0 ] = name[ 0 ] + "(" + DoubleToStr (SAR_Step, 2 ) + ", " + DoubleToStr (SAR_Max, 2 ) + ")" ; name[ 1 ] = name[ 1 ] + "(" + DoubleToStr (Fast_EMA, 0 ) + ", " + DoubleToStr (Slow_EMA, 0 ) + ", " + DoubleToStr (MACD_SMA, 0 ) + ")" ; name[ 2 ] = name[ 2 ] + "(" + DoubleToStr (Fast_MA, 0 ) + ", " + DoubleToStr (Slow_MA, 0 ) + ")" ; name[ 3 ] = name[ 3 ] + "(" + DoubleToStr (ADX_Period, 0 ) + ")" ; return ( 0 ); }

снимаем комментарии со строки

и вносим следующие изменения:



name[ 4 ] = name[ 4 ] + "(" + DoubleToStr (Period_CCI, 0 ) + ")" ;

Затем снимаем комментарии с этого блока:

Вместо слова 'Функция' записываем название функции, например, CCI:

string CCI( int p)

Теперь записываем вместо строки “Условие для индикатора - true - sell, false - buy” условие для сигнала на продажу для текущего (нулевого) бара:



iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , 0 ) < 0

Далее, вместо строки “Условие для sell” записываем условие для сигнала на продажу и для подсчета количества сформировавшихся баров, на которых демонстрируется этот сигнал:

while ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , ii) < 0 )

здесь ii - сдвиг относительно текущего бара. Аналогично изменяем строку while (Условие для buy) на

while ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , ii) > 0 )

В итоге получим:



string CCI( int p) { int ii = 1 ; if ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , 0 ) < 0 ) { while ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , ii) < 0 ) ii++; if (Error(p, ii + 1 ) == 1 ) return ( "Waiting data" ); return ( "Sell(" + DoubleToStr (ii, 0 ) + ")" ); } else { while ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , ii) > 0 ) ii++; if (Error(p, ii + 1 ) == 1 ) return ( "Waiting data" ); return ( "Buy(" + DoubleToStr (ii, 0 ) + ")" ); } }

Если вы хотите отсчитывать сигналы от уровней 100 и -100, а промежуток (-100;100) не интерпретировать как сигнал к покупке или продаже, необходимо изменить 0 на значения -100 и 100 для sell и buy соответственно и добавить следующую строку для отражения факта неопределенности в таблице:

if ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , 0 ) > - 100 ) && iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , 0 ) < 100 )) return ( "N/A" );

В итоге получим:



string CCI( int p) { int ii = 1 ; if (( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , 0 ) > - 100 ) && ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , 0 ) < 100 ) ) return ( "N/A" ); if ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , 0 ) < - 100 ) { while ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , ii) < - 100 ) ii++; if (Error(p, ii + 1 ) == 1 ) return ( "Waiting data" ); return ( "Sell(" + DoubleToStr (ii, 0 ) + ")" ); } else { while ( iCCI ( NULL , p, Period_CCI, PRICE_MEDIAN , ii) > 100 ) ii++; if (Error(p, ii + 1 ) == 1 ) return ( "Waiting data" ); return ( "Buy(" + DoubleToStr (ii, 0 ) + ")" ); } }

Теперь результаты вычисления необходимо вывести в таблицу. Для этого сделаем следующее: находим в тексте программы часть кодаи снимаем с нее комментарии. Поскольку координаты для вывода текста рассчитаны отдельно, это делает возможным заполнение таблицы с использованием цикла. Достаточно указать функцию, которая рассчитывает результаты. Затем вместо слова 'Функция' записываем название нашей функции. В результате получим:

for (i= 1 ;i<= 4 ;i++) { ObjectDelete ( "6" + DoubleToStr (i, 0 )); ObjectCreate ( "6" + DoubleToStr (i, 0 ), OBJ_TEXT , WindowFind ( "Real_Time_MultiIndicator_v1" ), textT[i+ 1 ], textC[ 5 ]); ObjectSetText ( "6" + DoubleToStr (i, 0 ), CCI(per[i- 1 ]), 13 , "Tahoma" , TxtColor); }

Теперь нажимаем на кнопку 'Компилировать'. Переходим в терминал и присоединяем индикатор к графику. В результате получаем:









Если вы хотите изменить таймфреймы, на которых вычисляются значения индикаторов, то необходимо сделать следующее.

В строке:



int per[] = { 15 , 30 , 60 , 240 };

нужно ввести количество минут для выбранного таймфрейма, например:



int per[] = { 5 , 30 , 60 , 240 };

string nameS[] = { "INDICATOR" , "M15" , "M30" , "H1" , "H4" }

string nameS[] = { "INDICATOR" , "M5" , "M30" , "H1" , "H4" };

а в строке:нужно ввести его название:

и скомпилировать. В итоге получим:



Отладка параметров на истории

Описанный здесь индикатор можно использовать только в режиме реального времени. Это связано с тем, что при тестировании в режиме визуализации адекватные значения индикатор будет показывать только на текущем для тестирования таймфрейме. Это - особенности терминала и тестера. Если вы хотите подобрать параметры индикаторов либо проверить собственную стратегию при визуализации тестирования на истории, то я предлагаю использовать Real_Time_MultiExpert_v1. Функции, выполняемые Real_Time_MultiIndicator_v1 и Real_Time_MultiExpert_v1, абсолютно одинаковы. Исходный код этих программ практически идентичен, поэтому внесение изменений в код эксперта происходит по такому же алгоритму, как и внесение изменений в код индикатора. Для использования эксперта необходимо загрузить файл Real_Time_MultiExpert_v1.mq4 в папку терминал\experts\, а Real_Time_MultiIndicator_v2.mq4 в \папка с терминалом\experts\indicators\ и перезапустить терминал.

Для использования Real_Time_MultiExpert_v1 необходимо создать шаблон под именем Real_Time_MultiExpert_v1 с присоединенным к графику индикатором Real_Time_MultiIndicator_v2. Задача индикатора Real_Time_MultiIndicator_v2 заключается в создании подокна под основным графиком с необходимым масштабом. Затем в тестере в поле 'Советник' выбрать Real_Time_MultiExpert_v1, а в поле 'Модель' желательно выбрать пункт 'Все тики', иначе показания советника на текущем (нулевом) баре могут отличаться от действительности, но в целом показания будут справедливыми.







Не забудьте нажать кнопку автоматического сдвига графика:





Далее выбираем пункт “Визуализация” и нажимаем кнопку “Старт”. ‌

В окне Real_Time_MultiIndicator_v2 будет отображаться таблица с сигналами индикаторов. Таймфрейм для тестирования можно выбрать любой, так как значения индикаторов от него не зависят. Принципиальной разницы между описанными здесь экспертом и индикатором нет, поэтому то, что вы будете использовать, - дело вкуса. С моей точки зрения, в режиме реального времени гораздо удобнее применять индикатор.

Заключение

В данной статье рассмотрен один из способов сбора и упорядочивания важной информации о состоянии рынка, а именно - сигналов нескольких индикаторов c четырех таймфреймов. Однако подобный метод может быть применен для решения широкого спектра задач. С помощью описанных программ можно подобрать необходимые параметры используемых индикаторов при тестировании на истории котировок. Описанный индикатор предназначен для использования при ручной торговле.

