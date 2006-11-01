Как не попасть в ловушки оптимизации?
Прекрасно разрабатывать торговые системы, не задумываясь об
оптимизации.
Но в реальности создание надежной системы – путь проб и ошибок, на котором
какие-либо формы оптимизации неизбежны. Оптимизация присутствует всегда –если не на поверхности, то в глубине процесса.
Дж. О. Кац, Д.Л. МакКормик. Энциклопедия торговых стратегий.
Что такое оптимизация торговой системы?
Создание любой торговой системы в первую очередь заключается в том, чтобы сформулировать правила открытия и закрытия длинной и короткой позиций. Обычно в этих правилах присутствуют некоторые индикаторы и параметры. При их изменении меняется доходность торговой системы. Вопрос о том, надо ли оптимизировать торговые системы или это является просто подгонкой системы под исторические данные, возникает очень часто.
Скорее всего, это связано с тем, что разные люди под оптимизацией торговой системы могут понимать абсолютно разные процедуры. Потому сначала попробуем определить, что такое оптимизация. Во-первых, под оптимизацией можно понимать выбор или создание торговой системы, которая решает наши задачи лучше, чем другие системы. Например, мы ищем такую систему, которая на рынке йена/доллар в настоящий момент даст наибольшую прибыль, и для этого выбираем систему из некоторого множества систем с фиксированными параметрами. Это может быть, например, выбор между системами, основанными на разных индикаторах. Назовем это оптимизацией первого типа.
Во - вторых, под оптимизацией можно понимать нахождение таких параметров выбранной торговой системы, которые позволяют получить наилучшие результаты. Это может быть выбор периода для вычисления средней или периода для вычисления стохастики. Назовем это оптимизацией второго типа.
Думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что при создании любой
торговой системы явно или неявно стараются использовать оба
типа оптимизации. Действительно, как только мы выбираем для
работы какую-то торговую систему, то тем самым предполагаем,
что мы будем использовать лучшую из имеющихся у нас систем.
То есть используем оптимизацию первого типа. Но так как в любой
системе имеются некоторые параметры, то и значения этих параметров
мы пытаемся выбрать таким образом, чтобы получить наилучший
результат. А это и есть оптимизация второго типа. Причем при
создании торговых систем эти два типа оптимизации невозможно
разделить. Поэтому ответ на вопрос о том, использовать или не
использовать оптимизацию при создании торговых систем ясен:
оптимизацию использовать необходимо. И совсем другой вопрос,
как именно вводить оптимизацию. При создании торговой системы
можно выделить несколько этапов:
- Возникновение идеи о том, на чем будет основана торговая система.
- Выбор типа критериев или решающих правил.
- Определение параметров системы.
- Тестирование системы.
- Возвращение к предыдущим пунктам при необходимости внесения изменений в систему.
Проблемы оптимизации второго рода
При разработке МТС все разработчики торговых систем используют
оптимизацию, как первого, так и второго рода. Поиск критериев
и решающих правил – работа для эвристических систем, вроде
нейронных сетей, генетических алгоритмов и, конечно же, мозга
человека - самой мощной из существующих на сегодняшний день
систем. Это является оптимизацией первого рода, и поэтому вся
ответственность за эту оптимизацию ложится на плечи трейдера.
Оптимизация второго рода – это поиск лучших параметров. Именно здесь возникают проблемы, поскольку очень легко можно подогнать данные под историю и получить "огромные прибыли". К сожалению, только на истории. Такой переоптимизации сложно избежать, и поэтому у некоторых трейдеров вырабатывается негативное отношение к ней. Из-за чего же?
Как решить проблему переоптимизации
Что же делать? Совсем забрасывать оптимизацию нельзя, так как мы упустим лучшее решение, а то и отбросим потенциально прибыльную стратегию из-за неправильно подобранных параметров. Но и переоптимизация ведет к серьезным проблемам. Надо искать золотую середину.Давайте подойдем к задаче оптимизации с математической точки зрения. В общем случае, когда оптимизируемых параметров достаточно много, мы ищем гиперплоскость, в области которой прибыль стабильна и изменяется более-менее равномерно при небольшом изменении параметров. Наша цель при оптимизации – найти такое решение, при котором прибыль максимальна, а незначительно отклонение от оптимального решения не приводит к резкому изменению прибыли.
Проблема заключается в том, что мы можем попасть в область локального
максимума – точки, в которой прибыль будет максимальна, но незначительное
изменение параметров приводит к убыткам. Таким образом, с большой
вероятностью, такие параметры приведут к потере депозита при
незначительном изменении рынка. А на Forex такие изменения происходят
очень часто. Все локальные экстремумы надо избегать.
MetaTrader может строить график оптимизации для одного и для двух оптимизируемых параметров. Это значит, что, проецируя результаты оптимизации на плоскости, мы теоретически можем найти оптимальное решение. Другими словами говоря, оптимизируем по два параметра последовательно и находим наилучшую область решений.
Для трех параметров такую процедуру нам придется сделать
раза. Но уже для пяти параметров
При оптимизации двух параметров мы получаем график оптимизации, подобный этому:
Темные области – области с большей прибылью. Этот график оптимизации очень хороший, нет локальных максимумов и прибыль равномерно убывает от верхнего угла графика, и я буду рад, если все, что вам будет попадаться, будет иметь именно такой вид.
Представленный ниже график не так однозначен, поскольку в нем мы видим две области с максимумами. Что выбрать?
Искушенный взгляд остановится на области решений в правом нижнем
углу, поскольку суммарно область соседних с ним квадратов дает
меньшее падение прибыли, чем область в начале графика. Так что
советую внимательно анализировать графики оптимизации – это
очень поможет вашему депозиту!
Теперь попробуем исследовать какого-нибудь простенького эксперта – проанализируем оптимизацию трех параметров и найдем область оптимальных решений. Эксперт называется SP. Работает в зонах перекупленности и перепроданности с анализом моментума.
//+------------------------------------------------------------------+ //| SP.mq4 | //| Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.metaquotes.net" //---- input parameters extern int TakeProfit=50; extern int StopLoss=30; extern int RsiLen=4; extern int KLen=8; extern int Momlength=10; extern int Lots=1; extern int rsi_oversold=39; extern int stoc_oversold=29; extern int rsi_overbought=60; extern int stoc_overbought=70; extern int Mom_Sell=-2; extern int Mom_Buy=2; int expertBars; double RSIlevel; double Stoclevel; double MomLevel; double DLen=3; //+------------------------------------------------------------------+ //| возвращает true если появлися новый бар, иначе false | //+------------------------------------------------------------------+ bool isNewBar() { //---- bool res=false; if (expertBars!=Bars) { expertBars=Bars; res=true; } //---- return(res); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double price; double stop; double profit; //---- if ((isNewBar())&& (OrdersTotal()==0)&& (AccountBalance()>5000)) { RSIlevel=iRSI(NULL,0,RsiLen,PRICE_CLOSE,0); Stoclevel=iStochastic(NULL,0,KLen,DLen,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); MomLevel=100 - iMomentum(NULL,0,Momlength,PRICE_CLOSE,0); /*if (AccountBalance()>50000) {Lots=NormalizeDouble( AccountBalance()/10000,0)-4;} else Lots=1;*/ if ((RSIlevelrsi_oversold)&&(Stoclevelstoc_oversold)&&(MomLevel>Mom_Sell)) { price=Ask; stop=NormalizeDouble(price-StopLoss*Point,Digits); profit=NormalizeDouble(price+TakeProfit*Point,Digits); OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,price,3,stop,profit,NULL,0,0,Green); //Print(AccountBalance()); } if ((RSIlevel>rsi_overbought)&&(Stoclevel>stoc_overbought)&&(MomLevelMom_Buy)) { price=Bid; stop=NormalizeDouble(price+StopLoss*Point,Digits); profit=NormalizeDouble(price-TakeProfit*Point,Digits); OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,price,3,stop,profit,NULL,0,0,Green); //Print(AccountBalance()); } } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
После оптимизации получаем три графика:
Зависимость прибыли от периодов Stochastic и RSI.
Зависимость прибыли от RSI м StopLoss.
Зависимость прибыли от Stochastic и StopLoss
Лучшие области:
- 1 график – (4;5)&(3;6);
- 2 график - (80;90)&(3;6);
- 3 график - (80;90)&(4;5).
Их объединение дает нам решение – (5,4,80).
Заключение
В заключение несколько советов по оптимизации:
- Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.
- Тестируйте стратегию вне оптимизируемой выборки – это позволит вам оценить выбранные параметры.
- Не оптимизируйте одновременно очень много параметров – слишком велика вероятность подгонки под исторические данные.
- Чтобы уменьшить время оптимизации, увеличьте шаг. Лучшая область не будет пропущена. Потом можно будет более подробно исследовать полученный кластер (метод сита).
- Не сидите за оптимизацией часами – лучше модернизируйте алгоритм работы советника.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Цифра была взята из этой книги :
Д. Картс, Д. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий
Разумеется, можно взять и меньшую выборку, но она может оказаться не предаставительной. Предсатвительность выборки можно оценить статистическими методами, о которых можно почитать как в любом учебнике по статистике, так и в этой книге.
http://www.riskinvest.ru/library/articles/Bakeyev_Trading_system.pdf
Здравствуйте, объясните как получилось решение по подробней:
Лучшие области:
Их объединение дает нам решение – (5,4,80).
Лучшие области:
Их объединение дает нам решение – (5,4,80).
Правильно ли я понял? Решение получилось: после нажатия на вкладке график оптимизации, выбирается оптимальная зеленая область и после нажатия на нее. Перекидывает на вкладку результаты оптимизации на соответствующую строчку и оттуда берутся эти значения?