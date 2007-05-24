Автоматизированный выбор ДЦ для эффективной работы экспертов

Довольно часто возникают ситуации, когда эксперт успешно работает на одном ДЦ, при этом оставаясь на нуле или даже в минусе на другом. И причины этого могут быть неоднозначны. Все дело в настройках, которые могут варьироваться в разных ДЦ:

Котировки. В разных ДЦ они слегка различаются из-за двух факторов - разные источники данных и разная степень фильтрации, сглаживающая котировки. Для некоторых экспертов это может стать существенным ударом. Могут возникать ситуации, что на одном ДЦ эксперт будет часто заключать сделки, а на втором - нет;

Проскальзывания. У разных брокеров они могут существенно различаться, что также может приводить к ухудшению характеристик эксперта из-за снижения математического ожидания прибыли;

Реквоты. У некоторых ДЦ они чаще, чем у других. Из-за этого на ДЦ с большим количеством реквотов эксперт будет упускать удачные точки для входа в рынок.

Statistik

Таким образом, работоспособность некоторых экспертов начинает существенно зависеть от того ДЦ, на котором он запущен. Если бы не было выбора, то можно было бы смириться и с котировками, и с проскальзываниями, и с реквотами. Но если есть выбор, а он все больше и больше, то зачем это терпеть? Ведь можно сравнить множество ДЦ, собрать их технические характеристики, и, вооружившись такой информацией,

Конечно, можно запустить несколько терминалов от разных ДЦ, погонять месяц-другой и после этого определить полигоном для работы эксперта тот ДЦ, в котором прибыль максимальна. Но такое тестирование является малоинформативным. Хочется получить больше информации: среднее проскальзывание на сделку, количество реквотов, которое было при открытии на каждой конкретной сделке, время открытия каждой сделки и так далее. Чтобы не ковыряться в логах, был разработан проект под названием Statistik, базирующийся на следующем наборе правил:

Эксперт делает анализ рынка, совершает транзакции, получает все интересующие нас данные о сделке и передает в общий модуль; В этом модуле находится вся информация о текущих и закрытых сделках, а также считается статистика по техническим характеристикам ДЦ; Должно быть максимум удобств для работы с большим количеством данных, чтобы просматривать только интересующую нас информацию, а не все, что может быть выведено и просчитано.

Проанализировав статистику (количество реквотов, время исполнения сделки, проскальзывания) и просмотрев все сделки, можно сделать вывод о том, с какими ДЦ лучше работать. Если статистика по всем ДЦ будет давать отрицательный результат, то следует пересмотреть некоторые параметры работы эксперта, например, время нахождения в рынке, частота сделок, и пересматривать их до тех пор, пока торговый робот не станет работать с прибылью. Если на каком-то этапе эксперт перестанет приносить прибыль на каком-то ДЦ, принося прибыль на других, то от тестирования на этом ДЦ отказываемся.

Теория

Организовать передачу данных от эксперта в приложение можно либо через файлы, либо через dll. Вариант с файлами проще в плане технической реализации, поскольку не требует привлечения серьезного системного программирования. Однако работать через файлы не очень удобно, ведь заранее неизвестно, где будут находиться клиентский терминал MetaTrader 4 для разных ДЦ, на каких валютах будет тестирование, что делать, если файлы потеряются и так далее. Если все хочется сделать динамически, красиво и с максимальной надежностью, то лучше реализовать обмен данными через dll.



Чтобы разные терминалы работали с одной и той же dll, ее нужно поместить в системную директорию windows\system32. Важно то, что эксперты с одного терминала грузят одну и ту же копию dll, потому что все они работают в рамках одного процесса, которым является терминал (terminal.exe в диспетчере задач), значит у них одно и то же адресное пространство, то есть они работают с одними и теми же переменными. У одного терминала с экспертами имеется своя копия dll на всех экспертов и одни и те же переменные, объявленные внутри dll, а у другого терминала - другая копия и уже другие переменные. Таким образом, один терминал не получит доступ к переменным другого терминала.





Мы хотим создать единое поле, в котором будут собираться данные от разных терминалов. Есть разные способы организовать синхронную работу нескольких процессов с одним полем данных. Можно реализовать через файлы, но опять встанет проблема прописывания пути, а если терминалов и экспертов много, то еще и быстродействия. Самое лучшее средство – это разделяемая оперативная память. Работа с ней требует повышенной внимательности и знаний особенностей используемой ОС (в нашем случае Windows), зато открывающиеся возможности безграничны. Для организации же последовательного доступа процессов к определенному блоку разделяемой памяти используется специальный механизм программных семафоров.



Итог теории: эксперты через dll пишут данные в разделяемую память, а приложение, назовем его Монитором, считывает их из этой памяти, отображает и проводит необходимые статистические расчеты. При первом обращении MetaTrader 4 к DLL, операционная система создает копию этой DLL для каждого терминала, поскольку каждый терминал является отдельным процессом. Схему работы можно увидеть на рисунке.







Практика

Эксперт

Формировать данные о происходящей сделке должен, разумеется, сам эксперт. Для передачи данных нужно сформировать интерфейс функций dll. Для реализуемой задачи хватит трех функций:

bool NewExpert( string isBrokerName, string isInstrument, int Digit);

Создаем нового эксперта, идентифицируя его по имени брокера и инструменту. Для расчета некоторых статистических характеристик передаем количество чисел после запятой в цене инструмента.

bool NewDeal( string isInstrument, int Action, int magik, double PriceOpen, int Slippage, int TimeForOpen, int Requotes);

Регистрация новой сделки происходит следующим образом. Поскольку терминал-процесс уже идентифицирован по имени брокера. Для идентификации новой сделки достаточно названия инструмента, по которому осуществляется сделка. Остальные параметры – это характеристика сделки.

Таблица1. Открытие сделки

Параметр Значение Action 0 – buy, 1 - sell magik мэджик PriceOpen Цена открытия Slippage Проскальзывание TimeForOpen Длительность открытия Requotes Количество полученных реквотов

bool CloseDeal( string isInstrument, int magik, double PriceClose, int Slippage, int TimeForClose, int Requotes);

Закрытие сделки идентифицируется по инструменту и мэджику. Передаваемые параметры:

Таблица2. Закрытие сделки

Параметр Значение PriceClose Цена закрытия Slippage Проскальзывание TimeForClose Длительность закрытия Requotes Количество полученных реквотов





С учетом этого интерфейса, инициализация, функции открытия и закрытия сделок будут выглядеть примерно так:



Инициализация:



int init() { int Digit; if ( IsDllsAllowed () == false ) { Print ( "Вызов из библиотек (DLL) невозможен." + " Эксперт не может выполняться." ); return ( 0 ); } if (! IsTradeAllowed ()) { Print ( "Торговля не разрешена!" ); return ( 0 ); } Digit = MarketInfo ( Symbol (), MODE_DIGITS ); if ((Digit > 0 ) && ( Bid > 0 )) { if (!NewExpert( AccountServer (), Symbol (), Digit)) { Print ( "Не удалось создать нового брокера" ); return ( 0 ); } Print ( "Брокер успешно создан " ); return ( 0 ); } Print ( "Символа нет в MarketInfo!" ); return ( 0 ); }

При инициализации после проверки параметров терминала (разрешение торговли и подтверждение вызова DLL) происходит получение информации о разрядности инструмента и его текущей цене. Если оба параметра больше нуля, то инструмент адекватно представлен в терминале и с ним можно работать. Каждый брокер отличается своим именем, которое можно получить с помощью функции AccountServer(), по этому имени терминалы отличаются друг от друга в разделяемой памяти. Эксперты же различаются по названию инструмента, на котором они торгуют. Поэтому, если повесить разных экспертов на одной и той же валютной паре, они будут грузить одну и ту же копию DLL, что может привести к коллизии.



Функция открытия нового ордера:



int Deal( int act, double Lot) { int N = 0 ; int ticket; int err; double Price_open; double Real_price; datetime begin_deal; double Lots; int cmd; int magik; magik = GenericMagik() + 1 ; Lots = NormalizeDouble (Lot, 1 ); AccountFreeMarginCheck ( Symbol (), cmd, Lots); err = GetLastError (); if (err > 0 ) { Print ( "No money for new position" ); return ( 0 ); } begin_deal= TimeCurrent (); while (N < count) { if (act == 1 ) { Price_open = NormalizeDouble ( Ask , Digits ); cmd = OP_BUY ; } if (act == 2 ) { Price_open = NormalizeDouble ( Bid , Digits ); cmd = OP_SELL ; } ticket = OrderSend ( Symbol (), cmd, Lots, Price_open, slippage, 0 , 0 , 0 , magik); if (ticket > 0 ) { if ( OrderSelect (ticket, SELECT_BY_TICKET ) == true ) { Real_price = OrderOpenPrice (); NewDeal( Symbol (), cmd,magik, Real_price , MathAbs (Real_price - Price_open), ( TimeCurrent () - begin_deal), N); } return (ticket); } N++; Sleep ( 5000 ); RefreshRates (); } return ( 0 ); }

Ордер открывается при помощи функции Deal с двумя параметрами: действие (1 - buy, 2 - sell ) и лот. Каждая сделка по одному инструменту отличается от предыдущей меджиком - он инкрементируется. Сделка пытается открыться за count попыток. Это количество попыток наряду с длительностью открытия, ценой и проскальзыванием по сделке передается в разделяемую память, откуда считывается монитором.



Функция закрытия ордера:



bool CloseOrder( int magik) { int ticket, i; double Price_close; int count = 0 ; datetime begin_time; double Real_close; begin_time = TimeCurrent (); for (i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) if ( OrderSymbol () == Symbol ()) if ( OrderMagicNumber () == magik) { while (count < 10 ) { if ( OrderType () == OP_BUY ) Price_close = NormalizeDouble ( Bid , Digits ); if ( OrderType () == OP_SELL ) Price_close = NormalizeDouble ( Ask , Digits ); if ( OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Price_close, slippage)) { Real_close = OrderClosePrice (); CloseDeal( Symbol (), magik, Real_close, MathAbs (Real_close - Price_close), ( TimeCurrent () - begin_time), count); return ( true ); } count++; Sleep ( 5000 ); RefreshRates (); } } } return ( false ); }

Функция закрытия CloseOrder() имеет только один входной параметр - меджик. Ордер пытается закрыться несколько раз и это количество попыток будет передано вместе со временем исполнения транзакции, ценой закрытия и проскальзыванием в память, откуда данные будут считаны монитором.



Весь остальной код – это тестируемый эксперт. Таким образом, для того, чтобы использовать Statistik в своих экспертах, надо импортировать нужные функции dll, а также для инициализации и открытия/закрытия сделок пользоваться функциями Deal и CloseOrder. Желающие могут переписать и эти функции, но передавать данные о сделке все равно нужно в соответствии с тем интерфейсом,который предлагается в dll.





Пример реализации такого эксперта с подключеним и использованием DLL, без дублирования кода вышеперечисленных функций, приведен ниже.



#import "statistik.dll" bool NewExpert( string isBrokerName, string isInstrument, int Digit); bool NewDeal( string isInstrument, int Action, int magik, double PriceOpen, int Slippage, int TimeForOpen, int Requotes); bool CloseDeal( string isInstrument, int magik, double PriceClose, int Slippage, int TimeForClose, int Requotes); #import extern int Num_Deals = 3 ; extern int TimeInMarket = 4 ; int slippage = 10 ; int TimeForSleep = 10 ; int time_for_action = 1 ; int count = 5 ; bool isNewBar() { static datetime BarTime; bool res = false ; if (BarTime != Time [ 0 ]) { BarTime = Time [ 0 ]; res = true ; } return (res); } int GenericMagik() { int deals; for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) if ( OrderSymbol () == Symbol ()) if ( OrderMagicNumber () != 0 ) deals++; } return (deals); } int GetAction( int &action, double &lot, int &magik) { int cnt, total; if ( OrdersTotal () <= Num_Deals) { if ( Close [ 1 ] > Close [ 2 ]) { action = 1 ; lot = 1 ; return ( 0 ); } if ( Close [ 2 ] < Close [ 1 ]) { action = 2 ; lot = 1 ; return ( 0 ); } } total = OrdersTotal (); for (cnt = total - 1 ; cnt >= 0 ; cnt--) { if ( OrderSelect (cnt, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) if ( OrderSymbol () == Symbol ()) if (( TimeCurrent () - OrderOpenTime ()) > TimeInMarket* 60 ) { action = 3 ; magik = OrderMagicNumber (); return ( 0 ); } } } int start() { int action = 0 ; double lot = 1 ; int magik = 0 ; while (! IsStopped ()) { Sleep (time_for_action* 1000 ); RefreshRates (); if (isNewBar()) { GetAction(action, lot, magik); if (((action == 1 ) || (action == 2 ))) { if ( IsTradeAllowed ()) Deal(action, lot); Sleep (TimeForSleep* 1000 ); } if (action == 3 ) { if ( IsTradeAllowed ()) if (!CloseOrder(magik)) { Print ( "ТРЕБУЕТСЯ РУЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ" ); Sleep (TimeForSleep* 1000 ); } } action = 0 ; lot = 0 ; magik = 0 ; } } Print ( "Возникла серьезная ошибка и эксперт остановил свою работу" ); return ( 0 ); }

Исполнительный блок эксперта - это бесконечный цикл в функции старт. С заданной частотой time_for_action эксперт обращается к аналитической функции GetAction() , которая по ссылке возвращает действие, которое необходимо выполнить эксперту, лот, с которым надо открыть сделку, а также меджик, в случае, если сделку необходимо закрыть.



DLL

Аналитический блок в данном эксперте является примитивным - buy, если предыдущий бар больше предпредыдущего, и sell, в противном случае. Сделки закрываются по времени. Для тестирования своих экспертов достаточно переписать этот блок в соответствии с тем алгоритмом, который в них заложен. Исполнительную часть можно оставить без изменений.

DLL можно реализовать в разных средах и на разных языках. Необходимая для нашей работы dll была создана в Visual C++. Сделки будут представлять собой структуры вида



struct DealRec { int Index; int Magik; int Cur; int Broker; double PriceOpen; double PriceClose; int SlipOpen; int SlipClose; int Action; int TimeForOpen; int TimeForClose; int ReqOpen; int ReqClose; int Profit; bool Checked; };

и заполняться в два этапа – на открытии и на закрытии. То есть часть данных (цена открытия, проскальзывания на открытии и так далее) передаются на открытии сделки, а другая часть (цена закрытия, время закрытия сделки и так далее) передается на закрытии сделки. Прототипы вызова функций в dll



__declspec(dllexport) bool __stdcall NewExpert ( char *isBrokerName, char *isInstrument, int Digit); __declspec(dllexport) bool __stdcall NewDeal ( char *isInstrument, int Action, int magik, double PriceOpen, int Slippage, int TimeForOpen, int Requotes); __declspec(dllexport) bool __stdcall CloseDeal ( char *isInstrument, int magik, double PriceClose, int Slippage, int TimeForClose, int Requotes);

отличаются от прототипов в языке MQL4 только передачей строк. Все желающие могут посмотреть исходники dll, которые могут помочь при создании других проектов. Для перекомпиляции проекта нужно открыть файл statistik.dsw прогаммой Visual C++. Весь код dll содержится в файлах statistik.cpp и statictik.h, остальные - вспомогательные. Все указанные файлы содержатся в прикрепленом архиве Statistik.zip.

Монитор

Оптимальный инструмент для быстрого написания приложений с таблицами и графическим интерфейсом – решения от Borland. Это Delphi и C++Builder.



Функции монитора – создать разделяемую память, считывать из нее данные и отображать в табличках, а также вести статистику по проскальзываниям. Помимо отображения сделок было еще реализовано несколько возможностей, которые должны сделать работу более удобной. Итоговый функционал монитора:

Ведение журнала открытых сделок; Ведение журнала закрытых сделок; Статистика по проскальзываниям и реквотам; Настраиваемые таблицы; Сохранение сделок в html-файл.





Реализацию можно увидеть в прикрепленном архиве Statistik Monitor.zip. Для перекомпиляции проекта нужна программа C++Builder. Расширение файла проекта - *.bpr. Основной код - в main.cpp.



Тестирование

Для тестирования был создан эксперт с простейшими условиями для входа и закрытием сделки по времени, реализация которого приведена выше. Сам эксперт вместе с dll и monitor.exe содержится в архиве монитор+dll+эксперт.zip. При запуске нажимаем на кнопку СТАРТ – создаем разделяемую память. DLL должна находиться в папке system32. После этого запускаем несколько терминалов и прикрепляем эксперта к графикам валют, на которых он будет торговать. После множества сделок накапливается необходимая статистика. Данные собираются в мониторе на вкладе Журнал сделок, который периодически надо сбрасывать в файл, хранящийся в виде html странички.







Примерно таким же образом будет выглядеть и реальная работа приложения. Она позволит трейдерам сравнить ДЦ по техническим характеристикам и отобрать те, в которых условия являются наилучшими для автоторговли.



Заключение

Поддержка dll в языке MQL4 позволяет делать разнообразные прикладные программы, которые дают возможность не только принимать решения о торговле, но и собирать статистику. Последняя может пригодиться в торговле, а также в выборе ДЦ. Созданное приложение должно помочь разработчикам в этом нелегком поиске. Для того, чтобы анализировать брокеров, нужно подключить statistik.dll к эксперту, по образцу, показанному в статье. Необходимые для работы файлы прикреплены в монитор+dll+эксперт.zip. Для работы нужно скопировать statistik.dll в папку system32, запустить Statistik.exe из любого места и открыть терминалы с экспертами, которые загружают dll, начинают торговать и передавать свои данные в разделяемую память. Statistik.exe при своей работе создает вспомогательный файлы, поэтому лучше запустить приложение из какой-нибудь пустой папки. Программа может дорабатываться и модифицироваться, если к ней возникнет интерес разработчиков торговых роботов.

Следует отметить, что для автоторговли не все ДЦ предоставляют одинаковые условия:

Брокер может запретить автоторговлю; Может запретить одновременно при выставлении ордера указывать SL или TP https://www.mql5.com/ru/forum/103341; Несимметричные уровни для SL и TP; Возможность взаимооткрытия ордеров может отсутствовать; Ограничение на количество одновременно открытых позиций на счету. При превышении разрешенного количества ордеров (открытых позиций + отложенных ордеров) функция OrderSend вернет код ошибки ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS. Другие ограничения.

Поэтому нужно внимательно читать регламент дилингового центра, в котором Вы собираетесь открывать счет.



Проект Statistik показывает, какие комплексы можно создавать, если к средствам языка MQL4 добавить мощь других языков и сред программирования. Созданная программа будет полезна для экспертов, работающих с разными ДЦ, поскольку позволит в удобном виде провести анализ технических характеристик последних. Если у ДЦ большие проскальзывания, сделки долго исполняются по времени, часто возникают реквоты, то зачем нам такой ДЦ? Ведь есть множество альтернатив!

