フラクタルラインの構築

はじめに

フラクタルはすべてのトレーダーによって実践的に使用されています。ただし、彼らのフラクタルとは何かと尋ねたら、ビルウィリアムシステムのインディケータだと答えるのが関の山でしょう。上級トレーダーだと、それは5本の連続したバーで、そこでシーケンスで真ん中のバーの高値が他のバーのよりも高ければ、それは上昇フラクタルで、真ん中のバーの安値が他のバーのよりも低ければ、それは下降フラクタルである、と言うでしょう。俗に言うように、「これが戦争について伝えることのできるすべてなのです」。



フラクタルについての簡単な説明、とりわけその性質と用途、はビル・ウィリアム著 "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities" に書かれています。Chekulaev の記事"Fractals"（ロシア語）でもなんらかの情報は得られるでしょう。Shiryaev 著の"Fundamentals of Stochastic Mathematics"（ロシア語）では数式についてよく説明されています。