简介 几乎所有的交易者都会使用分形. 然而, 如果您问他们什么是分形, 他们会给出最好的回答: 它是比尔.威廉姆斯系统的一个指标. 更高级的交易者将会说它是一个五个柱的序列, 其中, 如果中间柱的最高点高于序列中的其他柱, 它就是一个向上分形, 如果中间柱的最低点低于其他柱, 它就是一个向下分形. 正如这句话：“这是我可以讲述的战争”。

分形的简要介绍，特别是它们的性质和用途，在威廉姆斯的命名为"新的交易维度：如何从混乱中股票、债券和商品的利润"的书中有提供。在Chekulaev的叫做"分形(俄文版)"的文章中也可以找到一些内容. 其数学公式在Shiryaev的名为"随机震荡数学基础(俄文版)"中有很好的描述.

使用分形

有两种分形穿透需要注意 - 简单的一种是价格超过了向上分形的水平(或者跌破了向下分形水平). 在这种情况下, 最好是等着看该柱收盘价的状态, 并在下一个柱开启时建立仓位.



对应的买入卖出分形在图上已经使用箭头做标记, 位于简单分形穿透的上方. 一个复杂的穿透使用两个分形 - 最后一个和倒数第二个. 它们连成直线以期待看是否未来有柱的收盘价穿透.

当分形线被穿透时, 进场点使用蓝色和红色箭头标记. MQL4 的开发环境将能帮助我们更好地了解分形.

让我们为测试分形定义一个问题:



画出分形买入/卖出

画出水平穿透级别;

画出分形线;

使用箭头标记期待入场点.

分形买入/卖出

这是最基本的部分. 我们也应当考虑MQL4中已有的iFractal指标 (在Omega中， 我必须自己写这个指标, 因为Omega的属性, 这更困难一些). 怎样写这个指标的实例可以在代码库中找到.

穿透的水平级别

让我们使用标准水平线. 我们将把分形的价格作为价格坐标, 形成分形的时间和当前时间将作为时间坐标.

ObjectCreate ( "SimpleUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],Time[i- 1 ],bufUpPrice[Up]); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Aqua); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_RAY ,True);

分形线

看起来最简单的方法就是通过两个点画出趋势线. 我们做出一条射线然后等待穿透. 但是, 事实上我们没有办法比较收盘价和分形线的价格数值, 因为ObjectGet函数只能取得构成分形线的点的值. 那我们应该怎样做呢?

我们应该记得解析几何学. 我们有两个点, 所以我们就有了一个直线等式. 并且, 因为我们知道时间坐标, 我们可以很容易从直线等式中得到价格值. 标准的直线等式看起来如下:





我们会使用价格和时间替换x和y. 具体的实现在LevelCalcuate中实现, 它计算了穿透水平, 并同时使用ObjectSet函数设置了分形线的新的坐标.

ObjectCreate ( "LineUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up- 1 ],bufUpPrice[Up- 1 ]); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_RAY ,False);

放置箭头

我们在循环中构造所需的直线并且把它们与当前价格作比较. 如果它穿透了简单线, 我们就放置一个黄色箭头. 如果它穿透了分形线, 买入的箭头将是蓝色的, 而卖出箭头使用红色.



所有这些都在FractalLines.mq4中实现.

#property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.metaquotes.net/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red extern int lines= 5 ; extern int MaxFractals= 10000 ; extern bool ShowHorisontalLines= true ; extern bool ShowFractalLines= true ; double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; double bufUpPrice[ 10000 ]; double bufUpDate[ 10000 ]; double bufDownPrice[ 10000 ]; double bufDownDate[ 10000 ]; int Up = 0 ; int Down = 0 ; double LevelCalculate( double Price1, double Time1, double Price2, double Time2, double NewTime) { double level; if (Time2!=Time1) { level=(NewTime-Time1)*(Price2-Price1)/(Time2-Time1)+Price1; } else { return (Price2); } return (level); } int init() { SetIndexStyle( 0 , DRAW_ARROW ); SetIndexArrow( 0 , 217 ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1); SetIndexEmptyValue( 0 , 0.0 ); SetIndexStyle( 1 , DRAW_ARROW ); SetIndexArrow( 1 , 218 ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2); SetIndexEmptyValue( 1 , 0.0 ); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; int limit = Bars - counted_bars; string arrowName; int FractalUp = 0 ; int FractalDown = 0 ; int SimpleFractalUp = 0 ; int SimpleFractalDown = 0 ; double BuyFractalLevel = 0 ; double SellFractalLevel = 0 ; double buf = 0 ; for ( int i = limit; i> 0 ; i--) { BuyFractalLevel=LevelCalculate(bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up- 1 ],bufUpDate[Up- 1 ],Time[i]); ObjectSet( "LineUp" +Up,OBJPROP_TIME1,Time[i]); ObjectSet( "LineUp" +Up,OBJPROP_PRICE1,BuyFractalLevel); SellFractalLevel=LevelCalculate(bufDownPrice[Down], bufDownDate[Down],bufDownPrice[Down- 1 ], bufDownDate[Down- 1 ],Time[i]); ObjectSet( "LineDown" +Down,OBJPROP_TIME1,Time[i]); ObjectSet( "LineDown" +Down,OBJPROP_PRICE1,SellFractalLevel); if (Close[i]>ObjectGet( "SimpleUp" +Up,OBJPROP_PRICE1)&& (Up>SimpleFractalUp)) { arrowName= "SimleUpArrow" +Up; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], Low[i- 1 ]- Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Yellow); SimpleFractalUp=Up; } if (Close[i]<ObjectGet( "SimpleDown" +Down,OBJPROP_PRICE1)&& (Down>SimpleFractalDown)) { arrowName= "SimleUpArrow" +Down; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], High[i- 1 ]+ Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Yellow); SimpleFractalDown=Down; } if ((Close[i]>BuyFractalLevel)&&(Up>FractalUp)) { arrowName= "UpArrow" +Up; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], Low[i- 1 ]- Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Blue); FractalUp=Up; } if ((Close[i]<SellFractalLevel)&&(Down>FractalDown)) { arrowName= "DownArrow" +Down; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], High[i- 1 ]+ Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Red); FractalDown=Down; } ExtMapBuffer1[i] = iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); buf = iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); if (buf!= 0 ) { Up++; bufUpPrice[Up]= iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); bufUpDate[Up]=Time[i]; BuyFractalLevel=bufUpPrice[Up]; if (Up> 1 ) { ObjectCreate ( "SimpleUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],Time[i- 1 ],bufUpPrice[Up]); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Aqua); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_RAY ,True); ObjectCreate ( "LineUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up- 1 ],bufUpPrice[Up- 1 ]); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_RAY ,False); if (Up>lines+ 1 ) { ObjectDelete ( "LineUp" +(Up-lines)); ObjectDelete ( "SimpleUp" +(Up-lines)); } } } ExtMapBuffer2[i] = iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); buf = iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); if (buf!= 0 ) { Down++; bufDownPrice[Down]= iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); bufDownDate[Down]=Time[i]; SellFractalLevel=bufDownPrice[Down]; if (Down> 1 ) { ObjectCreate ( "SimpleDown" +Down, OBJ_TREND , 0 ,bufDownDate[Down], bufDownPrice[Down],Time[i- 1 ],bufDownPrice[Down]); ObjectSet( "SimpleDown" +Down, OBJPROP_COLOR ,LightCoral); ObjectSet( "SimpleDown" +Down, OBJPROP_RAY ,True); ObjectCreate ( "LineDown" +Down, OBJ_TREND , 0 , bufDownDate[Down],bufDownPrice[Down], bufDownDate[Down- 1 ],bufDownPrice[Down- 1 ]); ObjectSet( "LineDown" +Down, OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSet( "LineDown" +Down, OBJPROP_RAY ,False); if (Down>lines+ 1 ) { ObjectDelete ( "LineDown" +(Down-lines)); ObjectDelete ( "SimpleDown" +(Down-lines)); } } } if (!ShowHorisontalLines) { ObjectDelete ( "SimpleDown" +Down); ObjectDelete ( "SimpleUp" +Up); } if (!ShowFractalLines) { ObjectDelete ( "LineDown" +Down); ObjectDelete ( "LineUp" +Up); } } return ( 0 ); }

旧的线必须删除, 否则图表看起来就像个调色板了. 指标还提供了一些额外的设置, 例如线是否可见或者可见线的数量. 指标活动的结果如下所示.







这是为喜欢分形人的特别准备.

