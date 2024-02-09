Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 2): Сигналы индикатора - мультитаймфреймовый Parabolic SAR
Введение
Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять ордерами, например, трейлинг-стоп-лоссом и трейлинг-профитом) более чем одной парой символов с одного графика. В этой статье советник будет торговать по 30 парам. На этот раз мы будем использовать только один индикатор, а именно Parabolic SAR или iSAR на нескольких таймфреймах, начиная с PERIOD_M15 и заканчивая PERIOD_D1.
Мы знаем, что мультивалютная торговля, как в торговом терминале, так и в тестере стратегий, возможна благодаря мощности и возможностям MQL5.
Таким образом, цель состоит в том, чтобы удовлетворить основные потребности трейдеров, которым нужны эффективные и действенные торговые роботы. Полагаясь на сильные стороны и возможности MQL5, мы можем создать простой мультивалютный советник, который в этой статье использует мультитаймфреймный Parabolic SAR или iSAR.
Особенности
1. Торговые пары.
Советник будет торговать на следующих парах:
Форекс:
EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP,
EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,
GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF,
NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 pairs
Плюс 2 пары металлов: XAUUSD (золото) и XAGUSD (серебро).
Всего 30 пар.
Примечание: Все эти пары обычно используются брокерами. Таким образом, этот мультивалютный советник не будет работать с брокерами, имена символов или пар которых имеют префиксы или суффиксы.
2. Сигнальные индикаторы.
Мультивалютный советник будет использовать 1 сигнал индикатора на 5 таймфреймах, начиная с PERIOD_M15, PERIOD_M30, PERIOD_H1, PERIOD_H4 и PERIOD_D1.
В этом советнике не используется фиксированный таймфрейм для расчета сигналов индикатора, поэтому нет необходимости определять таймфрейм расчета сигнала.
Это означает, что советник FXSAR_MTF_MCEA можно использовать на любом таймфрейме от PERIOD_M1 до PERIOD_MN1, а FXSAR_MTF_MCEA по-прежнему будет рассчитывать сигналы на основе iSAR PERIOD_M15, PERIOD_M30, PERIOD_H1, PERIOD_H4 и PERIOD_D1.
Эти пять таймфреймов Parabolic SAR будут определять сигнал для открытия ордеров.
Между тем, чтобы закрывать ордера при ослаблении сигнала, мы используем индикатор iSAR PERIOD_M15 при условии, что ордер находится в состоянии прибыли.
Чтобы использовать трейлинг-стоп и трейлинг-профит, используем iSAR PERIOD_H1.
Формула стратегии состояния сигналов iSAR:
UP (вверх) = (PRICE_LOW[0] больше линии iSAR) или PRICE_LOW[0] > iSAR[0]
DOWN (вниз) = (PRICE-HIGH[0] меньше линии iSAR) или PRICE-HIGH[0] < iSAR[0]
Где получить сигнал на ПОКУПКУ или ПРОДАЖУ:
Пять таймфреймов индикатора iSAR должны в сумме составлять 5 x UP для ПОКУПКИ и 5 x DOWN для ПРОДАЖИ.
На рисунке 1 показан индикатор iSAR.
3. Управление сделками и ордерами
Управление торговлей в этом мультивалютном советнике имеет несколько вариантов:
1. Ордера стоп-лосс.
- Варианты: Use Order Stop Loss (Yes) или (No) - использовать ордер стоп-лосс: да или нет
При выборе Use Order Stop Loss (No) все ордера будут открываться без стоп-лосса.
При выборе Use Order Stop Loss (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый стоп-лосс: да или нет
При выборе Automatic Calculation Stop Loss (Yes) стоп-лосс рассчитывается советником.
При выборе Automatic Calculation Stop Loss (No) трейдеру необходимо ввести значение стоп-лосса в пипсах.
При выборе Use Order Stop Loss (No) советник будет проверять выполнение условий сигнала. Если они выполняются,
ордер сохраняется. Если сигнал ослаб, ордер необходимо закрыть для сохранения прибыли
или сигнал указывает на смену направления, и ордер необходимо закрыть с убытком.
2. Ордера тейк-профит
- Варианты: Use Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать тейк-профит ордера: да или нет
При выборе Use Order Take Profit (No) все ордера будут открываться без тейк-профита.
При выборе Use Order Take Profit (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый тейк-профит: да или нет
При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) тейк-профит рассчитывается советником.
При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (No) трейдеру необходимо ввести значение тейк-профита в пипсах.
3. Трейлинг-стоп и трейлинг тейк-профита
- Варианты: Use Trailing SL/TP (Yes) или (No) - использовать стоп-лосс/тейк-профит трейлинга: да или нет
При Use Trailing SL/TP option (No) советник не будет использовать стоп-лосс и тейк-профит трейлинга. При Use Trailing SL/TP (Yes) снова предоставляется выбор - Use Automatic Trailing (Yes) или (No) (использовать автотрейлинг). При Use Automatic Trailing (Yes) трейлинг-стоп выполняется советником с использованием значения Parabolic SAR PERIOD_H1, одновременно получая скользящую прибыль на основе значения переменной TPmin (значение скользящей прибыли). При Use Automatic Trailing (No) трейлинг-стоп выполняется советником с использованием значения входного параметра.
Примечание: Советник осуществляет трейлинг тейк-профита одновременно с трейлинг-стопом.
4. Ручное управление ордерами.
Для повышения эффективности будет добавлено несколько кнопок.
1. Set SL / TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров)
Если трейдер установит Use Order Stop Loss (No) и/или Use Order Take Profit (No),
но затем захочет использовать стоп-лосс или тейк-профит для всех ордеров, ему необходимо лишь нажать на кнопку Set SL / TP All Orders для изменения всех ордеров и применения стоп-лосса и/или тейк-профита.
2. Close All Orders (закрыть все ордера)
3. Close All Orders Profit (закрыть все прибыльные ордера)
Если трейдер хочет закрыть все ордера, которые уже прибыльны, то достаточно одного нажатия кнопки Close All Orders Profit
для закрытия всех открытых прибыльных ордеров.
5. Управление ордерами и графики символов.
Очень полезной функцией для мультивалютных советников, торгующих 30 парами с одного графика, будет наличие единой панели кнопок, чтобы трейдеры могли менять графики или символы одним щелчком мыши.
Реализация планирования в MQL5-программе
1. Заголовок программы и входные параметры.
Включение файла заголовка в MQL5
//+------------------------------------------------------------------+ //| Include | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> //-- CTrade mc_trade; CSymbolInfo mc_symbol; CPositionInfo mc_position; CAccountInfo mc_account; //---
Перечисление YN используется для опций (Yes) или (No) в параметрах советника.
enum YN
{
No,
Yes
};
Перечисление для использования размера лота в управлении капиталом
//-- enum mmt { FixedLot, // Fixed Lot Size DynamLot // Dynamic Lot Size }; //--
Входные параметры советника:
//--- input group "=== Money Management Lot Size Parameter ==="; // Money Management Lot Size Parameter input mmt mmlot = DynamLot; // Money Management Type input double Risk = 10.0; // Percent Equity Risk per Trade (Min=1.0% / Max=10.0%) input double Lots = 0.01; // Input Manual Lot Size FixedLot //--Day Trading On/Off input group "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off input YN ttd0 = No; // Select Trading on Sunday (Yes) or (No) input YN ttd1 = Yes; // Select Trading on Monday (Yes) or (No) input YN ttd2 = Yes; // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No) input YN ttd3 = Yes; // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No) input YN ttd4 = Yes; // Select Trading on Thursday (Yes) or (No) input YN ttd5 = Yes; // Select Trading on Friday (Yes) or (No) input YN ttd6 = No; // Select Trading on Saturday (Yes) or (No) //--Trade & Order management Parameter input group "=== Trade & Order management Parameter ==="; // Trade & Order management Parameter input YN use_sl = No; // Use Order Stop Loss (Yes) or (No) input YN autosl = Yes; // Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) or (No) input double SLval = 30; // If Not Use Automatic SL - Input SL value in Pips input YN use_tp = Yes; // Use Order Take Profit (Yes) or (No) input YN autotp = Yes; // Use Automatic Calculation Take Profit (Yes) or (No) input double TPval = 10; // If Not Use Automatic TP - Input TP value in Pips input YN TrailingSLTP = Yes; // Use Trailing SL/TP (Yes) or (No) input YN autotrl = Yes; // Use Automatic Trailing (Yes) or (No) input double TSval = 5; // If Not Use Automatic Trailing Input Trailing value in Pips input double TSmin = 5; // Minimum Pips to start Trailing Stop input double TPmin = 25; // Input Trailing Profit Value in Pips input YN Close_by_Opps = Yes; // Close Trade By Opposite Signal (Yes) or (No) input YN SaveOnRev = Yes; // Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) or (No) //--Others Expert Advisor Parameter input group "=== Others Expert Advisor Parameter ==="; // Others EA Parameter input YN alerts = Yes; // Display Alerts / Messages (Yes) or (No) input YN UseEmailAlert = No; // Email Alert (Yes) or (No) input YN UseSendnotify = No; // Send Notification (Yes) or (No) input YN trade_info_display = Yes; // Select Display Trading Info on Chart (Yes) or (No) input ulong magicEA = 2023102; // Expert ID (Magic Number) //---
Чтобы объявить все переменные, объекты и функции, необходимые в этом мультивалютном советнике, мы создадим класс, чтобы указать конструкцию и рабочие настройки советника.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class for working Expert Advisor | //+------------------------------------------------------------------+ class MCEA { //--- private: //---- int x_year; // Year int x_mon; // Month int x_day; // Day of the month int x_hour; // Hour in a day int x_min; // Minutes int x_sec; // Seconds //-- int oBm, oSm, ldig; int posCur1, posCur2; //-- double LotPS; double slv, tpv, pip, xpip; double differ; double floatprofit, fixclprofit; //-- string pairs, hariini, daytrade, trade_mode; //-- double OPEN[], HIGH[], LOW[], CLOSE[]; datetime TIME[]; datetime closetime; //------------ int DirectionMove(const string symbol); int GetPSARSignalMTF(string symbol); int PARSAR05(const string symbol); int PARSARMTF(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES mtf); int LotDig(const string symbol); //-- double MLots(const string symbx); double NonZeroDiv(double val1,double val2); double OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double SetOrderSL(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double SetOrderTP(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type); //-- string ReqDate(int d,int h,int m); string TF2Str(ENUM_TIMEFRAMES period); string timehr(int hr,int mn); string TradingDay(void); string AccountMode(); string GetCommentForOrder(void) { return(expname); } //------------ public: //-- FXSAR_MTF_MCEA Config -- string DIRI[], AS30[]; string expname; int hPar05[]; // Handle for the iSAR indicator for M5 Timeframe int hPSAR[][5]; // Handle Indicator, where each Symbol has 5 arrays for Timeframe starting from TF_M15 to TF_D1 int ALO, dgts, arrsar, arrsymbx; int sall, arper; ulong slip; //-- double SARstep, SARmaxi; double profitb[], profits[]; //-- int Buy, Sell; int ccur, psec, xtto, TFArrays, checktml; int OpOr[],xob[],xos[]; //-- int year, // Year mon, // Month day, // Day hour, // Hour min, // Minutes sec, // Seconds dow, // Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) doy; // Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) //-- ENUM_TIMEFRAMES TFt, TFT05, TFSAR[]; //-- bool PanelExtra; //------------ MCEA(void); ~MCEA(void); //------------ virtual void FXSAR_MTF_MCEA_Config(void); virtual void ExpertActionTrade(void); //-- void ArraySymbolResize(void); void CurrentSymbolSet(const string symbol); void Pips(const string symbol); void TradeInfo(void); void Do_Alerts(const string symbx,string msgText); void CheckOpenPMx(const string symbx); void SetSLTPOrders(void); void CloseBuyPositions(const string symbol); void CloseSellPositions(const string symbol); void CloseAllOrders(void); void CheckClose(const string symbx); void TodayOrders(void); void UpdatePrice(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES xtf); void RefreshPrice(const string symbx,ENUM_TIMEFRAMES xtf,int bars); //-- bool RefreshTick(const string symbx); bool TradingToday(void); bool OpenBuy(const string symbol); bool OpenSell(const string symbol); bool ModifyOrderSLTP(double mStop,double ordtp); bool ModifySLTP(const string symbx,int TS_type); bool CloseAllProfit(void); bool ManualCloseAllProfit(void); //-- int PairsIdxArray(const string symbol); int TFIndexArray(ENUM_TIMEFRAMES TF); int GetOpenPosition(const string symbol); int GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis); int ThisTime(const int reqmode); //-- string getUninitReasonText(int reasonCode); //------------ //--- }; //-end class MCEA
Самая первая и главная функция в работе мультивалютного советника, вызываемая из OnInit(), - это FXSAR_MTF_MCEA_Config().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { //--- mc.FXSAR_MTF_MCEA_Config(); //-- return(INIT_SUCCEEDED); //--- } //-end OnInit()
В функции FXSAR_MTF_MCEA_Config() настраиваются все используемые символы, все используемые хэндлы и некоторые важные функции заголовка файла include.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Configuration | //+------------------------------------------------------------------+ void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_Config(void) { //--- //-- string All30[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","EURGBP", "EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURJPY","GBPAUD","GBPNZD","GBPCAD", "GBPCHF","GBPJPY","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","NZDCAD","NZDCHF", "NZDJPY","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","XAUUSD","XAGUSD"}; // 30 pairs //-- sall=ArraySize(All30); ArrayResize(AS30,sall,sall); ArrayCopy(AS30,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- arrsymbx=sall; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); for(int x=0; x<arrsymbx; x++) {SymbolSelect(DIRI[x],true);} pairs="Multi Currency 30 Pairs"; //-- TFT05=PERIOD_M5; ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1}; TFArrays=ArraySize(TFA); ArrayResize(TFSAR,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy(TFSAR,TFA,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- TFt=TFSAR[2]; //-- //-- iSAR Indicators handle for all symbol for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { hPar05[x]=iSAR(DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi); //-- Handle for the iSAR indicator for M5 Timeframe //-- for(int i=0; i<TFArrays; i++) { hPSAR[x][i]=iSAR(DIRI[x],TFSAR[i],SARstep,SARmaxi); // Handle for iSAR Indicator array sequence of the requested timeframe } } //-- ALO=(int)mc_account.LimitOrders()>arrsymbx ? arrsymbx : (int)mc_account.LimitOrders(); //-- LotPS=(double)ALO; //-- mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA); mc_trade.SetDeviationInPoints(slip); mc_trade.SetMarginMode(); //-- return; //--- } //-end FXSAR_MTF_MCEA_Config()
2. Функция Expert tick
В функции Expert tick (OnTick()) мы будем вызывать одну из основных функций мультивалютного советника, а именно функцию ExpertActionTrade().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(void) { //--- mc.ExpertActionTrade(); //-- return; //--- } //-end OnTick()
Функция ExpertActionTrade() будет выполнять все действия и управлять автоматической торговлей, включая открытие/закрытие ордеров, трейлинг-стоп, трейлинг тейк-профита и другие дополнительные действия.
Последовательность работы указана ниже.
void MCEA::ExpertActionTrade(void) { //--- //Check Trading Terminal ResetLastError(); //-- if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) && mc.checktml==0) //-- Check whether MT5 Algorithmic trading is Allow or Prohibit { mc.Do_Alerts(Symbol(),"Trading Expert at "+Symbol()+" are NOT Allowed by Setting."); mc.checktml=1; //-- Variable checktml is given a value of 1, so that the alert is only done once. return; } //-- if(!DisplayManualButton("M","C","R")) DisplayManualButton(); //-- Show the expert manual button panel //-- if(trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); //-- Displayed Trading Info on Chart //--- //-- int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); //-- if(fmod((double)mcsec,5.0)==0) mc.ccur=mcsec; //-- if(mc.ccur!=mc.psec) { string symbol; //-- Here we start with the rotation of the name of all symbol or pairs to be traded for(int x=0; x<mc.arrsymbx && !IsStopped(); x++) { //-- if(mc.DIRI[x]==Symbol()) symbol=Symbol(); else symbol=mc.DIRI[x]; //-- mc.CurrentSymbolSet(symbol); //-- if(mc.TradingToday()) { //-- mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); //-- Get trading signals to open positions //-- //-- and store in the variable OpOr[x] if(mc.OpOr[x]==mc.Buy) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Buy" (value=1) { //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]>0) mc.CloseSellPositions(symbol); //-- if(mc.xob[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol); else if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xos[x]>0 && mc.profits[x]<-1.02 && mc.xob[x]==0) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);} else if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } if(mc.OpOr[x]==mc.Sell) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Sell" (value=-1) { //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]>0) mc.CloseBuyPositions(symbol); //-- if(mc.xos[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol); else if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xob[x]>0 && mc.profitb[x]<-1.02 && mc.xos[x]==0) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);} else if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } } //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xtto>0) { //-- if(SaveOnRev==Yes) //-- Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if(mc.profitb[x]>0.02 && mc.xob[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close BUY order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } if(mc.profits[x]>0.02 && mc.xos[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close SELL order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } } //-- if(TrailingSLTP==Yes) //-- Use Trailing SL/TP (Yes) { if(autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol,1); //-- If Use Automatic Trailing (Yes) if(autotrl==No) mc.ModifySLTP(symbol,0); //-- Use Automatic Trailing (No) } } //-- mc.CheckClose(symbol); } //-- mc.psec=mc.ccur; } //-- return; //--- } //-end ExpertActionTrade()
3. Получение торговых сигналов для открытия/закрытия позиции
Чтобы получить сигнал индикатора, вызовем функцию GetOpenPosition(symbol) для получения сигнала на открытие.
int MCEA::GetOpenPosition(const string symbol) // Signal Open Position { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; //-- int dirmov=DirectionMove(symbol); int parsOp=GetPSARSignalMTF(symbol); //-- if(parsOp==rise && dirmov==rise) ret=rise; if(parsOp==down && dirmov==down) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end GetOpenPosition()
Функция GetOpenPosition() вызовет две сигнальные функции и сохранит их в переменной OpOr[].
1. DirectionMove(symbol); //-- Функция проверки наличия цены на свечном баре на таймфрейме советника.
2. GetPSARSignalMTF(symbol); //-- Функция расчета формулы Parabolic iSAR на запрошенном таймфрейме.
int MCEA::GetPSARSignalMTF(string symbol) // iSAR MTF signal calculation { //--- int mv=0; int rise=1, down=-1; //-- int sarup=0, sardw=0; //-- for(int x=0; x<TFArrays; x++) // The TFArrays variable has a value of 5 which is taken from the number of time frames from TF_M1 to TF_H1. { if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])>0) sarup++; if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])<0) sardw++; } //-- if(sarup==TFArrays) mv=rise; if(sardw==TFArrays) mv=down; //-- return(mv); //--- } //- end GetPSARSignalMTF()
Функция GetPSARSignalMTF() вызовет функцию PARSARMTF(), которая вычисляет сигнал iSAR в соответствии с запрошенным таймфреймом.
Как видите, внутри функции PARSARMTF() мы используем и вызываем две функции:
1. int xx= PairsIdxArray(symbol)
2. int tx=TFIndexArray(mtf).
Функция PairsIdxArray() используется для получения имени запрошенного символа, а функция TFIndexArray() — для получения последовательности массива запрошенного таймфрейма.
Затем вызывается соответствующий дескриптор индикатора, чтобы получить значение буфера индикатора iSAR из этого запрошенного таймфрейма.
int MCEA::PARSARMTF(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES mtf) // formula Parabolic iSAR on the requested Timeframe { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; //-- int br=2; //-- double PSAR[]; ArrayResize(PSAR,br,br); ArraySetAsSeries(PSAR,true); int xx=PairsIdxArray(symbol); int tx=TFIndexArray(mtf); CopyBuffer(hPSAR[xx][tx],0,0,br,PSAR); //-- double OPN0=iOpen(symbol,TFSAR[tx],0); double HIG0=iHigh(symbol,TFSAR[tx],0); double LOW0=iLow(symbol,TFSAR[tx],0); double CLS0=iClose(symbol,TFSAR[tx],0); //-- if(PSAR[0]<LOW0 && CLS0>OPN0) ret=rise; if(PSAR[0]>HIG0 && CLS0<OPN0) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end PARSARMTF()
int MCEA::PairsIdxArray(const string symbol) { //--- int pidx=0; //-- for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { if(DIRI[x]==symbol) { pidx=x; break; } } //-- return(pidx); //--- } //-end PairsIdxArray()
int MCEA::TFIndexArray(ENUM_TIMEFRAMES TF) { //--- int res=-1; //-- for(int x=0; x<TFArrays; x++) { if(TF==TFSAR[x]) { res=x; break; } } //-- return(res); //--- } //-end TFIndexArray()
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- //--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Clicking the chart") ResetLastError(); //-- ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt; //-- if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { int lensymbol=StringLen(Symbol()); int lensparam=StringLen(sparam); //-- //--- if "Set SL All Orders" button is click if(sparam=="Set SL/TP All Orders") { mc.SetSLTPOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Set SL/TP All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Order" button is click if(sparam=="Close All Order") { mc.CloseAllOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Profit" button is click if(sparam=="Close All Profit") { mc.ManualCloseAllProfit(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Profit"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "X" button is click if(sparam=="X") { ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_ZORDER,0); //-- DeleteButtonX(); mc.PanelExtra=false; DisplayManualButton(); } //--- if "M" button is click if(sparam=="M") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateManualPanel(); } //--- if "C" button is click if(sparam=="C") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateSymbolPanel(); } //--- if "R" button is click if(sparam=="R") { Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- expert advisor will be Remove from the chart."); ExpertRemove(); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0); if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period())) ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); DeletePanelButton(); ChartRedraw(0); } //--- if Symbol button is click if(lensparam==lensymbol) { int sx=mc.PairsIdxArray(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); mc.PanelExtra=false; } //-- } //-- return; //--- } //-end OnChartEvent()
Чтобы изменить символы графика одним щелчком мыши, при нажатии на одно из названий символов, событие OnChartEvent() будет вызываться функцией ChangeChartSymbol().
void ChangeChartSymbol(string c_symbol,ENUM_TIMEFRAMES cstf) { //--- //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_ZORDER,0); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //-- ChartSetSymbolPeriod(0,c_symbol,cstf); //-- ChartRedraw(0); //-- return; //--- } //-end ChangeChartSymbol()
Если свойство советника Display Trading Info on Chart равно Yes, на графике, на котором размещен советник, будет отображаться торговая информация путем вызова функции TradeInfo().
void MCEA::TradeInfo(void) // function: write comments on the chart { //---- Pips(Symbol()); double spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)/xpip; //-- string comm=""; TodayOrders(); //-- comm="\n :: Server Date Time : "+string(ThisTime(year))+"."+string(ThisTime(mon))+"."+string(ThisTime(day))+ " "+TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)+ "\n ------------------------------------------------------------"+ "\n :: Broker : "+ TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)+ "\n :: Expert Name : "+ expname+ "\n :: Acc. Name : "+ mc_account.Name()+ "\n :: Acc. Number : "+ (string)mc_account.Login()+ "\n :: Acc. TradeMode : "+ AccountMode()+ "\n :: Acc. Leverage : 1 : "+ (string)mc_account.Leverage()+ "\n :: Acc. Equity : "+ DoubleToString(mc_account.Equity(),2)+ "\n :: Margin Mode : "+ (string)mc_account.MarginModeDescription()+ "\n :: Magic Number : "+ string(magicEA)+ "\n :: Trade on TF : "+ EnumToString(TFt)+ "\n :: Today Trading : "+ TradingDay()+" : "+hariini+ "\n ------------------------------------------------------------"+ "\n :: Trading Pairs : "+pairs+ "\n :: BUY Market : "+string(oBm)+ "\n :: SELL Market : "+string(oSm)+ "\n :: Total Order : "+string(oBm+oSm)+ "\n :: Order Profit : "+DoubleToString(floatprofit,2)+ "\n :: Fixed Profit : "+DoubleToString(fixclprofit,2)+ "\n :: Float Money : "+DoubleToString(floatprofit,2)+ "\n :: Nett Profit : "+DoubleToString(floatprofit+fixclprofit,2); //--- Comment(comm); ChartRedraw(0); return; //---- } //-end TradeInfo()
Интерфейс мультивалютного советника выглядит следующим образом.
Как видите, под именем советника FXSAR_MTF_MCEA есть кнопки M, C и R.
При нажатии на M или C отобразится панель ручного управления.
При нажатии на M отобразится панель ручного управления, после чего трейдер сможет управлять ордерами:
1. Set SL/TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров)
2. Close All Orders (закрыть все ордера)
3. Close All Profits (закрыть все прибыльные ордера)
При нажатии на C отобразится кнопка панели с 30 именами символов или пар, и трейдеры смогут щелкнуть по одному из названий пар или символов. При нажатии на любую из них символ графика будет немедленно заменен на тот, что указан на нажатой кнопке.
При нажатии на R мультивалютный советник FXSAR_MTF_MCEA удаляется с графика.
Тестер стратегий
Как известно, тестер стратеггий терминала MetaTrader 5 поддерживает и позволяет тестировать стратегии, торговать на нескольких символах или тестировать автоматическую торговлю для всех доступных символов и на всех доступных таймфреймах.
Протестируем мультивалютный и мультитаймфреймовый советник FXSAR_MTF_MCEA в тестере стратегий MetaTrader 5.
Заключение
Вывод при создании мультивалютного и мультитаймфреймового советника с использованием MQL5 можно сделать следующий:
- Создание мультивалютного советника на MQL5 мало чем отличается от разработки одновалютного. Но для мультивалютных советников с несколькими таймфреймами процесс немного сложнее, чем для советников с одним таймфреймом.
- Создание мультивалютного советника повысит эффективность и результативность трейдеров, поскольку трейдерам не нужно открывать много графиков.
- Правильная торговая стратегия и качественные сигналы индикаторов повышают вероятность получения прибыли по сравнению с использованием одновалютного советника. Убытки по одной паре будут перекрываться прибылью в других парах.
- Мультивалютный советник FXSAR_MTF_MCEA является всего лишь примером для изучения и развития собственных идей.
- Результаты тестирования в тестере стратегий по-прежнему неудовлетворительны. При реализации лучшей стратегии с более точным расчетом сигналов и лучшими таймфреймами, результат, на мой взгляд, должен быть лучше текущего.
Примечания:
Если у вас есть идея создания простого мультивалютного советника на основе встроенных сигналов стандартного индикатора MQL5, предложите ее в комментариях.
Надеюсь, что статья и мультивалютный советник будут полезны трейдерам в изучении и развитии идей. Спасибо за внимание!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/13470
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Конечно, он медленный! Он выполняет в 30 раз больше вычислений, чем "быстрые советники". Попробуйте запустить 30 быстрых советников одновременно и посмотрите, что получится. Готов поспорить, что этот советник намного быстрее. Если процент выигрышей в тестовом режиме 75+% сохранится, то кого волнует скорость, когда вы выигрываете 3 из 4 сделок? Просто купите более быстрые машины.
При использовании мультивалютных советников ручная оптимизация кода просто необходима. Посмотрите на циклы, чтобы переместить статические назначения, используйте локальные переменные в циклах и функциях, чтобы уменьшить вычисления, убедитесь, что нет нескольких вызовов одной и той же функции, сделайте как можно больше работы в функции OnInit, перемещая одноразовые вызовы и статические вычисления в глобальные переменные и т.д. и т.п.
Чтобы обойти проблему префикса-суффикса символа, рассмотрите возможность использования двух переменных для каждого символа: пары для 6-числового имени и кавычек для полного имени с префиксом и суффиксом. Либо исследуйте имя с помощью строковой функции, чтобы установить две переменные.
Возможно, вы захотите создать адаптивный параболический стоп-лосс, который будет более точно отслеживать бары, я думаю, есть несколько адаптивных индикаторов PSAR, которые можно использовать в качестве руководства.
Работу, которую Роберто вложил в этот советник, нельзя недооценивать, она очень значительна.
Не стоит недооценивать работу, которую Роберто проделал над этим советником, она очень значительна.
Спасибо за поддержку. Я создам статью, чтобы добавить автоматическое обнаружение и обработку брокеров со специальными названиями символов, префиксами и/или суффиксами.
Роберто,
Плохие новости, я запускал ваш советник на EURUSD H4 с 1/1/2023 по 11/1/2023 с начальным балансом $1,000. Советник обанкротил счет менее чем за 3 месяца. С $10,000 он работал полностью, но потерял $8,250. График показывает последовательные потери от начала до конца, без резких пиков или долин.
Во-первых, не отчаивайтесь! Торговля на валютном рынке сложна, и еще сложнее разработать мультивалютный советник. Я знаю, я сам сейчас занимаюсь преобразованием одного из них из MQ4 в MQ5.
Возможно, настало время реализовать возможность переменной пары, позволяющей задавать пары, чтобы обеспечить возможность тестирования только на одной паре. Самый простой способ - сделать строку пар элементом ввода и использовать STRSPLIT для разделения каждой пары в строке, чтобы обеспечить загрузку пар. Лучший подход - использовать дисплей с 30 парами, чтобы позволить пользователю выбирать пары для запуска, нажимая на них и меняя цвет. Есть две недавние статьи о графическом интерфейсе, GUI: Tips and Tricks...... Я использую последнюю, но думаю, что "Советы и рекомендации" могут быть лучше и полнее. Вам также следует использовать графические интерфейсы для отображения ваших данных, которые я считаю превосходными, вместо того чтобы использовать функцию комментариев.
Я твердо верю в закон Парето: 80 % признака дает 20 % элементов. Это означает, что 80 % общей прибыли дают 6 пар и, соответственно, 6 пар дают 80 % убытков.
Расширенная статистика Strategy Tester по отдельным парам в мультивалютном тесте обязательна для выявления проблемных зон и закона Парето. Элементы вкладки BackTest необходимы на уровне пары, т. е. чистая прибыль, валовая прибыль, валовые убытки и т. д. и т. п.Я все еще думаю, что адаптивный процесс для SAR обеспечит улучшение вашей прибыли. Если вы посмотрите на ваш график покупки/продажи в тексте выше, адаптивная функция, которая увеличивает скорость ускорения SAR на основе увеличения размера бара, заставит SAR увеличить прибыль на первых 4 иллюстрациях покупки/продажи на графике. Это адаптивное сгибание обеспечит два преимущества:
он обеспечит увеличение прибыли, возможно, на $5-$10 за счет более раннего закрытия сделки. Что еще более важно, он позволит следующей сделке открыться на $5-$10 раньше. Таким образом, влияние флекса может составить $10-$20 в целом для каждой сделки. Однако это также может привести к размещению большого количества дополнительных убыточных сделок с соответствующим снижением общей прибыли.
Сконцентрируйтесь на этих целях и оптимальных временных рамках, и ваша прибыльность существенно возрастет. Признаюсь, я еще не разработал динамический процесс оценки.
Я твердо верю в закон Парето: 80 % характеристики получается из 20 % элементов. Это означает, что 80 % общей прибыли дают 6 пар и, соответственно, 6 пар дают 80 % убытков.
Спасибо за ваш вклад.
Как я уже сказал в выводах 4 и 5:
Данный мультивалютный советник FXSAR_MTF_MCEA является лишь примером для изучения и развития идей.
Результаты тестирования в тестере стратегий все еще не очень хороши. Поэтому, если будет реализована более совершенная стратегия с более точным расчетом сигналов и добавлением нескольких лучших таймфреймов, я считаю, что результаты будут лучше, чем у текущей стратегии.
Таким образом, вам предстоит модернизировать, используя, как вы говорите, адаптивную функцию, чтобы получить лучшие результаты.
Здравствуйте, Роберто,
Очень интересно, мне нравятся мультитаймфреймовые системы.
Извините, но я не понимаю, как я могу менять таймфреймы одного SAR и если SAR имеет фиксированный расчет стоимости.
Есть ли способ покупать и продавать на каждом таймфрейме (вместо того, чтобы ждать, пока все будут на одной стороне)?
В этом случае я мог бы продавать на 1 минуте, покупать на 5 и т.д., предполагая, что на 0.1 у меня будет переменное количество длинных и коротких позиций.
Я пробовал тестировать на GOLD с версии 1.1.24, но ничего не происходит, никаких сделок.
Есть какие-нибудь предложения? Вы можете написать мне в приват.
Большое спасибо.
Марко