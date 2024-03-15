MetaTrader 5 / Трейдинг
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Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 3): Префиксы/суффиксы символов и торговая сессия

Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 3): Префиксы/суффиксы символов и торговая сессия

MetaTrader 5Трейдинг |
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Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Введение

Я получил комментарии от нескольких коллег-трейдеров о том, как использовать рассматриваемый мной мультивалютный советник у брокеров, использующих префиксы и/или суффиксы с именами символов, а также о том,как реализовать торговые часовые пояса или торговые временные сессии в этом мультивалютном советнике.

Здесь я создам и опишу функцию, которая будет включена в советник FXSAR_MTF_MCEA, описанный в предыдущей статье. Функция призвана автоматически обнаруживать символы брокера с префиксами и/или суффиксами, а также торговые часовые пояса.


Особенности

1. Торговые пары.

Советник будет торговать на следующих парах: 

Форекс:

EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP,

EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,

GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF,

NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 пар

Плюс 2 пары металлов: XAUUSD (золото) и XAGUSD (серебро).

Всего 30 пар.


В предыдущей статье я сказал, этот мультивалютный советник не будет работать с брокерами, имена символов или пар которых имеют префиксы или суффиксы.

При использовании советников, которые работают только с отдельными валютами (одна пара, один советник), проблем с брокерами, имена символов которых имеют префиксы и/или суффиксы, быть не должно.

Но в созданном мною мультивалютном советнике мы зарегистрировали 30 пар, которые будут торговаться со стандартными названиями символов, обычно используемыми многими брокерами. Это самый простой и быстрый метод по сравнению с необходимостью вводить имена пар по одному в свойствах советника. Также существует вероятность ошибок из-за опечаток.

Трейдеры или программисты, которые будут использовать описанные принципы советников, могут вручную редактировать все перечисленные 30 пар, и это не вызовет никаких проблем.

Но я (как, наверно, и многие из вас) предпочел бы пользоваться функцией для автоматической обработки имен символов, имеющих префиксы и/или суффиксы, для беспроблемной работы.

Недостаток функции обнаружения имен символов, имеющих префиксы и суффиксы, заключается в том, что она работает только с парами или именами символов для форекс и металлов в MetaTrader 5, но не будет работать с пользовательскими символами и индексами.

В этой версии, поскольку мы добавляем торговую сессию (часовой пояс торговли), мы также добавим 10 пар опционов для торговли для соответствия времени торговой сессии.

Одной из 10 пар опционов, которые будут торговаться, является Trader Wishes Pairs (трейдерские пары), где торгуемые пары должны быть введены трейдером вручную в свойствах советника.

Примечание: Имя введенной пары уже должно быть в списке из 30 пар.



2. Торговая сессия (часовой пояс).

Как мы знаем, платформа Metatrader имеет две версии: MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые были созданы MetaQuotes Software Corporation в 2005 и 2010 годах соответственно. Эта компания российского происхождения и является лидером на рынке финансового программного обеспечения.

Настройка времени MetaTrader 5 различна для каждого брокера в зависимости от его часового пояса (время GMT/UTC). Вы можете увидеть настройку смещения времени брокера для торгового сервера в левом верхнем углу платформы MetaTrader 5. Обычно время торгового сервера брокера привязано ко времени работы Нью-Йоркской фондовой биржи (NYEM). Когда MetaTrader 5 показывает 00:00, NYEM закрывается.

Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю по всему миру. Рынок открывается в понедельник в Новой Зеландии в 8:00 утра по местному времени или в 20:00 GMT/UTC, после чего стартует рыночная сессия в Сиднее в 9:00 утра понедельника по местному времени, то есть 21:00 GMT/UTC воскресенья. (Стандартное смещение времени)

Чтобы получить торговый часовой пояс, мы должны сначала узнать самое позднее время от текущего времени торгового сервера. Затем нам также необходимо знать разницу во времени (в часах) между временем сервера трейдера и временем GMT/UTC. Изменение времени вперед на 1 час летом не влияет на время торгового сервера, поскольку время торгового сервера MetaTrader 5 также будет переведено на 1 час вперед.

Существует 5 часовых поясов Форекс, которые наиболее широко используются трейдерами:

  • Новая Зеландия открывается в 20:00 и закрывается в 05:00 по GMT/UTC, то есть в 8:00 и 17:00 по местному времени.
  • Сидней открывается в 21:00 и закрывается в 7:00 утра по GMT/UTC, то есть в 9:00 и 17:00 по местному времени.
  • Токио открывается в 00:00 и закрывается в 9:00 по GMT/UTC, то есть в 8:00 и 18:00 по местному времени.
  • Лондон открывается в 9:00 и закрывается в 19:00 по GMT/UTC, то есть в 9:00 и 19:00 по местному времени.
  • Нью-Йорк открывается в 13:00 и закрывается в 22:00 по GMT/UTC, то есть в 9:00 и 19:00 по местному времени.


    Реализация планирования в MQL5-программе

    1. Заголовок программы и входные параметры.

    Включение файла заголовка в MQL5

    //+------------------------------------------------------------------+
//|                             Include                              |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
//--
CTrade              mc_trade;
CSymbolInfo         mc_symbol;
CPositionInfo       mc_position; 
CAccountInfo        mc_account;
//---


    Перечисление для использования часового пояса

    //--
enum tm_zone
 {
   Cus_Session,        // Trading on Custom Session
   New_Zealand,        // Trading on New Zealand Session
   Australia,          // Trading on Autralia Sydney Session
   Asia_Tokyo,         // Trading on Asia Tokyo Session
   Europe_London,      // Trading on Europe London Session
   US_New_York         // Trading on US New York Session
 };
//--


    Перечисление для выбора часов

    //--
enum swhour
  {
    hr_00=0,   // 00:00
    hr_01=1,   // 01:00
    hr_02=2,   // 02:00
    hr_03=3,   // 03:00
    hr_04=4,   // 04:00
    hr_05=5,   // 05:00
    hr_06=6,   // 06:00
    hr_07=7,   // 07:00
    hr_08=8,   // 08:00
    hr_09=9,   // 09:00
    hr_10=10,  // 10:00
    hr_11=11,  // 11:00
    hr_12=12,  // 12:00
    hr_13=13,  // 13:00
    hr_14=14,  // 14:00
    hr_15=15,  // 15:00
    hr_16=16,  // 16:00
    hr_17=17,  // 17:00
    hr_18=18,  // 18:00
    hr_19=19,  // 19:00
    hr_20=20,  // 20:00
    hr_21=21,  // 21:00
    hr_22=22,  // 22:00
    hr_23=23   // 23:00
  };
//--


    Перечисление для выбора минут

    //--
enum inmnt
  {
    mn_00=0,   // Minute 0
    mn_05=5,   // Minute 5
    mn_10=10,  // Minute 10
    mn_15=15,  // Minute 15
    mn_20=20,  // Minute 20
    mn_25=25,  // Minute 25
    mn_30=30,  // Minute 30
    mn_35=35,  // Minute 35
    mn_40=40,  // Minute 40
    mn_45=45,  // Minute 45
    mn_50=50,  // Minute 50
    mn_55=55   // Minute 55
  };
//--


    Перечисление для выбора 10 пар опционов для торговли

    //--
enum PairsTrade
 {
   All30,  // All Forex 30 Pairs
   TrdWi,  // Trader Wishes Pairs 
   Usds,   // Forex USD Pairs
   Eurs,   // Forex EUR Pairs
   Gbps,   // Forex GBP Pairs
   Auds,   // Forex AUD Pairs
   Nzds,   // Forex NZD Pairs
   Cads,   // Forex CDD Pairs
   Chfs,   // Forex CHF Pairs
   Jpys    // Forex JPY Pairs
 };   
//--


    Перечисление YN используется для опций (Yes) или (No) в параметрах советника.

    //--
enum YN
  {
   No,
   Yes
  };
//--


    Перечисление для использования размера лота в управлении капиталом

    //--
enum mmt
  {
   FixedLot,   // Fixed Lot Size
   DynamLot    // Dynamic Lot Size
  };
//--


    Входные параметры советника:

    //---
input group               "=== Select Pairs to Trade ===";  // Selected Pairs to trading
input PairsTrade         usepairs = All30;           // Select Pairs to Use
input string         traderwishes = "eg. eurusd,usdchf,gbpusd,gbpchf"; // If Use Trader Wishes Pairs, input pair name here, separate by comma
//--
input group               "=== Money Management Lot Size Parameter ==="; // Money Management Lot Size Parameter
input mmt                  mmlot = DynamLot;         // Money Management Type
input double                Risk = 10.0;             // Percent Equity Risk per Trade (Min=1.0% / Max=10.0%)
input double                Lots = 0.01;             // Input Manual Lot Size FixedLot
//--Trade on Specific Time
input group               "=== Trade on Specific Time ==="; // Trade on Specific Time
input YN           trd_time_zone = Yes;              // Select If You Like to Trade on Specific Time Zone
input tm_zone            session = Cus_Session;      // Select Trading Time Zone
input swhour            stsescuh = hr_00;            // Time Hour to Start Trading Custom Session (0-23)
input inmnt             stsescum = mn_15;            // Time Minute to Start Trading Custom Session (0-55)
input swhour            clsescuh = hr_23;            // Time Hour to Stop Trading Custom Session (0-23)
input inmnt             clsescum = mn_55;            // Time Minute to Stop Trading Custom Session (0-55)
//--Day Trading On/Off
input group               "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off
input YN                    ttd0 = No;               // Select Trading on Sunday (Yes) or (No)
input YN                    ttd1 = Yes;              // Select Trading on Monday (Yes) or (No)
input YN                    ttd2 = Yes;              // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No)
input YN                    ttd3 = Yes;              // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No)
input YN                    ttd4 = Yes;              // Select Trading on Thursday (Yes) or (No)
input YN                    ttd5 = Yes;              // Select Trading on Friday (Yes) or (No)
input YN                    ttd6 = No;               // Select Trading on Saturday (Yes) or (No)
//--Trade & Order management Parameter
input group               "=== Trade & Order management Parameter ==="; // Trade & Order management Parameter
input YN                  use_sl = No;               // Use Order Stop Loss (Yes) or (No)
input YN                  autosl = Yes;              // Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) or (No)
input double               SLval = 30;               // If Not Use Automatic SL - Input SL value in Pips
input YN                  use_tp = Yes;               // Use Order Take Profit (Yes) or (No)
input YN                  autotp = Yes;              // Use Automatic Calculation Take Profit (Yes) or (No)
input double               TPval = 10;               // If Not Use Automatic TP - Input TP value in Pips
input YN            TrailingSLTP = Yes;              // Use Trailing SL/TP (Yes) or (No)
input YN                 autotrl = Yes;              // Use Automatic Trailing (Yes) or (No)
input double               TSval = 5;                // If Not Use Automatic Trailing Input Trailing value in Pips
input double               TSmin = 5;                // Minimum Pips to start Trailing Stop
input double               TPmin = 25;               // Input Trailing Profit Value in Pips
input YN           Close_by_Opps = Yes;              // Close Trade By Opposite Signal (Yes) or (No)
input YN               SaveOnRev = Yes;              // Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) or (No)
//--Others Expert Advisor Parameter
input group               "=== Others Expert Advisor Parameter ==="; // Others EA Parameter
input YN                  alerts = Yes;              // Display Alerts / Messages (Yes) or (No)
input YN           UseEmailAlert = No;               // Email Alert (Yes) or (No)
input YN           UseSendnotify = No;               // Send Notification (Yes) or (No)
input YN      trade_info_display = Yes;              // Select Display Trading Info on Chart (Yes) or (No)
input ulong               magicEA = 2023102;          // Expert ID (Magic Number)
//---


    В группе свойств входных данных Trade on Specific Time (торговля в определенное время) советника трейдер может выбрать:

    торговлю в определенном часовом поясе - Trade on Specific Time Zone (Yes) или (No).

    При Yes необходимо выбрать параметры перечисления:

    • Trading on Custom Session (пользовательская сессия)
    • Trading on New Zealand Session (новозеландская сессия)
    • Trading on Australia Sydney Session (сиднейская сессия)
    • Trading on Asia Tokyo Session (токийская сессия)
    • Trading on Europe London Session (лондонская сессия)
    • Trading on America New York Session (нью-йоркская сессия)

    При выборе пользовательской сессии:

    Трейдеры должны установить время или часы и минуты для начала торговли и часы и минуты для закрытия торговли. Таким образом, советник будет выполнять действия только в течение указанного времени.

    В остальных случаях время начала и окончания торговли выбирается советником.


    2. Класс для работы советника.

    Чтобы объявить все переменные, объекты и функции, необходимые в этом мультивалютном советнике, мы создадим класс, чтобы указать конструкцию и рабочие настройки советника.

    В частности, переменные, используемые в функции для определения имен префиксных символов и/или имен суффиксных символов, а также расчетов часовых поясов, мы сделали в классе MCEA.

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Class for working Expert Advisor                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
class MCEA
  {
//---
    private:
    //---- 
    int              x_year;       // Year 
    int              x_mon;        // Month 
    int              x_day;        // Day of the month 
    int              x_hour;       // Hour in a day 
    int              x_min;        // Minutes 
    int              x_sec;        // Seconds
    //--
    int              oBm,
                     oSm,
                     ldig;
    //--- Variables used in prefix and suffix symbols
    int              posCur1,
                     posCur2;
    int              inpre,
                     insuf;
    string           pre,suf;           
    //--- Variables are used in Trading Time Zone
    int              ishour,
                     onhour;
    datetime         rem,
                     znop,
                     zncl,
                     zntm;
    datetime         SesCuOp,
                     SesCuCl,
                     Ses01Op,
                     Ses01Cl,
                     Ses02Op,
                     Ses02Cl,
                     Ses03Op,
                     Ses03Cl,
                     Ses04Op,
                     Ses04Cl,
                     Ses05Op,
                     Ses05Cl,
                     SesNoOp,
                     SesNoCl;
    //--
    string           tz_ses,
                     tz_opn,
                     tz_cls;
    //--
    string           tmopcu,
                     tmclcu,
                     tmop01,
                     tmcl01,
                     tmop02,
                     tmcl02,
                     tmop03,
                     tmcl03,
                     tmop04,
                     tmcl04,
                     tmop05,
                     tmcl05,
                     tmopno,
                     tmclno;      
    //----------------------    
    //--
    double           LotPS;
    double           slv,
                     tpv,
                     pip,
                     xpip;
    double           differ;                 
    double           floatprofit,
                     fixclprofit;
    //--
    string           pairs,
                     hariini,
                     daytrade,
                     trade_mode;
    //--
    double           OPEN[],
                     HIGH[],
                     LOW[],
                     CLOSE[];
    datetime         TIME[];
    datetime         closetime;
    //--
    //------------
     
    //------------
    void             SetSymbolNamePS(void);
    void             HandlingSymbolArrays(void);
    void             Set_Time_Zone(void);
    void             Time_Zone(void);
    bool             Trade_session(void);
    string           PosTimeZone(void);
    int              ThisTime(const int reqmode);
    int              ReqTime(datetime reqtime,const int reqmode);
    //--
    int              DirectionMove(const string symbol);
    int              GetPSARSignalMTF(string symbol);
    int              PARSAR05(const string symbol);
    int              PARSARMTF(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES mtf);
    int              LotDig(const string symbol);
    //--
    double           MLots(const string symbx);
    double           NonZeroDiv(double val1,double val2);
    double           OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice);
    double           OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice);
    double           SetOrderSL(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice);
    double           SetOrderTP(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice);
    double           TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type);
    //--
    string           ReqDate(int d,int h,int m);
    string           TF2Str(ENUM_TIMEFRAMES period);
    string           timehr(int hr,int mn);
    string           TradingDay(void);
    string           AccountMode();
    string           GetCommentForOrder(void)             { return(expname); }
    //------------

    public:
    //---
    
    //-- FXSAR_MTF_MCEA_sptz Config --
    string           DIRI[],
                     AS30[],
                     VSym[];
    string           SPC[];
    string           USD[];
    string           EUR[];
    string           GBP[];
    string           AUD[];
    string           NZD[];
    string           CAD[];
    string           CHF[];
    string           JPY[];             
    //--                 
    string           expname;
    //--
    int              hPar05[];
    int              hPSAR[][5];
    int              ALO,
                     dgts,
                     arrsar,
                     arrsymbx;
    int              sall,
                     arusd,
                     aretc,
                     arspc,
                     arper;
    ulong            slip;        
    //--
    double           SARstep,
                     SARmaxi;
    double           profitb[],
                     profits[];
    //--
    int              Buy,
                     Sell;
    int              ccur,
                     psec,
                     xtto,
                     TFArrays,
                     checktml;
    int              OpOr[],xob[],xos[];         
    //--
    int              year,  // Year 
                     mon,   // Month 
                     day,   // Day 
                     hour,  // Hour 
                     min,   // Minutes 
                     sec,   // Seconds 
                     dow,   // Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) 
                     doy;   // Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero)
    //--
    ENUM_TIMEFRAMES  TFt,
                     TFT05,
                     TFSAR[];
    //--
    bool             PanelExtra;
    //------------
                     MCEA(void);
                     ~MCEA(void);            
    //------------
    //--
    virtual void     FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config(void);
    virtual void     ExpertActionTrade(void);
    //--
    void             ArraySymbolResize(void);
    void             CurrentSymbolSet(const string symbol);
    void             Pips(const string symbol);
    void             TradeInfo(void);
    void             Do_Alerts(const string symbx,string msgText);
    void             CheckOpenPMx(const string symbx);
    void             SetSLTPOrders(void);
    void             CloseBuyPositions(const string symbol);
    void             CloseSellPositions(const string symbol);
    void             CloseAllOrders(void);
    void             CheckClose(const string symbx);
    void             TodayOrders(void);
    void             UpdatePrice(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES xtf);
    void             RefreshPrice(const string symbx,ENUM_TIMEFRAMES xtf,int bars);
    //--
    bool             RefreshTick(const string symbx);  
    bool             TradingToday(void);
    bool             OpenBuy(const string symbol);
    bool             OpenSell(const string symbol);
    bool             ModifyOrderSLTP(double mStop,double ordtp);
    bool             ModifySLTP(const string symbx,int TS_type);          
    bool             CloseAllProfit(void);
    bool             ManualCloseAllProfit(void);
    //--
    int              PairsIdxArray(const string symbol);
    int              ValidatePairs(const string symbol);
    int              TFIndexArray(ENUM_TIMEFRAMES TF);
    int              GetOpenPosition(const string symbol);
    int              GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis);
    //--
    string           getUninitReasonText(int reasonCode);
    //--
    //------------
//---
  }; //-end class MCEA
//---------//


    Самая первая и главная функция в работе мультивалютного советника, вызываемая из OnInit(), - это FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config().

    В функции FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config() настраиваются все используемые символы, все используемые индикаторы хэндлов и некоторые важные функции заголовка файла include.

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Configuration                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config(void) 
  {
//---
    //--
    HandlingSymbolArrays(); // With this function we will handle all pairs that will be traded
    //--
    TFT05=PERIOD_M5;
    ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1};
    TFArrays=ArraySize(TFA);
    ArrayResize(TFSAR,TFArrays,TFArrays);
    ArrayCopy(TFSAR,TFA,0,0,WHOLE_ARRAY);
    //--
    TFt=TFSAR[2];
    //--
    //-- iSAR Indicators handle for all symbol
    for(int x=0; x<arrsymbx; x++) 
      {
        hPar05[x]=iSAR(DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi);
        //--
        for(int i=0; i<TFArrays; i++)
          {
            hPSAR[x][i]=iSAR(DIRI[x],TFSAR[i],SARstep,SARmaxi);
          }
      }
    //--
    ALO=(int)mc_account.LimitOrders()>arrsymbx ? arrsymbx : (int)mc_account.LimitOrders();
    //--
    LotPS=(double)ALO;
    //--
    mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA);
    mc_trade.SetDeviationInPoints(slip);
    mc_trade.SetMarginMode();
    Set_Time_Zone();
    //--
    return;
//---
  } //-end FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config()
//---------//


    Чтобы настроить торгуемую пару, вызовем функцию HandlingSymbolArrays().

    С помощью функции HandlingSymbolArrays() мы будем обрабатывать все торгуемые пары.

    void MCEA::HandlingSymbolArrays(void)
  {
//---
    string All30[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","EURGBP",
                    "EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURJPY","GBPAUD","GBPNZD","GBPCAD",
                    "GBPCHF","GBPJPY","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","NZDCAD","NZDCHF",
                    "NZDJPY","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","XAUUSD","XAGUSD"}; // 30 pairs
    string USDs[]={"USDCAD","USDCHF","USDJPY","AUDUSD","EURUSD","GBPUSD","NZDUSD","XAUUSD","XAGUSD"}; // USD pairs
    string EURs[]={"EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURUSD"}; // EUR pairs
    string GBPs[]={"GBPAUD","GBPCAD","GBPCHF","EURGBP","GBPJPY","GBPNZD","GBPUSD"}; // GBP pairs
    string AUDs[]={"AUDCAD","AUDCHF","EURAUD","GBPAUD","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD"}; // AUD pairs
    string NZDs[]={"AUDNZD","NZDCAD","NZDCHF","EURNZD","GBPNZD","NZDJPY","NZDUSD"}; // NZD pairs
    string CADs[]={"AUDCAD","CADCHF","EURCAD","GBPCAD","CADJPY","NZDCAD","USDCAD"}; // CAD pairs
    string CHFs[]={"AUDCHF","CADCHF","EURCHF","GBPCHF","NZDCHF","CHFJPY","USDCHF"}; // CHF pairs
    string JPYs[]={"AUDJPY","CADJPY","CHFJPY","EURJPY","GBPJPY","NZDJPY","USDJPY"}; // JPY pairs
    //--
    sall=ArraySize(All30);
    arusd=ArraySize(USDs);
    aretc=ArraySize(EURs);
    ArrayResize(VSym,sall,sall);
    ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
    //--
    if(usepairs==TrdWi && StringFind(traderwishes,"eg.",0)<0)
      {
        string to_split=traderwishes; // A string to split into substrings pairs name
        string sep=",";               // A separator as a character 
        ushort u_sep;                 // The code of the separator character 
        //--- Get the separator code 
        u_sep=StringGetCharacter(sep,0);
        //--- Split the string to substrings 
        int p=StringSplit(to_split,u_sep,SPC); 
        if(p>0)
          {
            for(int i=0; i<p; i++) StringToUpper(SPC[i]);
            //--
            for(int i=0; i<p; i++)
              {
                if(ValidatePairs(SPC[i])<0) ArrayRemove(SPC,i,1);
              }
          }
        arspc=ArraySize(SPC);
      }
    //--
    SetSymbolNamePS();      // With this function we will detect whether the Symbol Name has a prefix and/or suffix
    //--
    if(inpre>0 || insuf>0)
      {
        if(usepairs==TrdWi && arspc>0)
          {
            for(int t=0; t<arspc; t++)
              {
                SPC[t]=pre+SPC[t]+suf;
              }
          }
        //--
        for(int t=0; t<sall; t++)
          {
            All30[t]=pre+All30[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<arusd; t++)
          {
            USDs[t]=pre+USDs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            EURs[t]=pre+EURs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            GBPs[t]=pre+GBPs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            AUDs[t]=pre+AUDs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            NZDs[t]=pre+NZDs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            CADs[t]=pre+CADs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            CHFs[t]=pre+CHFs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            JPYs[t]=pre+JPYs[t]+suf;
          }
      }
    //--
    ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
    ArrayResize(AS30,sall,sall);
    ArrayCopy(AS30,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
    for(int x=0; x<sall; x++) {SymbolSelect(AS30[x],true);}
    //--
    switch(usepairs)
      {
        case 0: // All Forex 30 Pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,sall,sall);
            arrsymbx=sall;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="Multi Currency 30 Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 1: // Trader wishes pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,arspc,arspc);
            arrsymbx=arspc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,SPC,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(arspc)+") Trader Wishes Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 2: // USD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,arusd,arusd);
            arrsymbx=arusd;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,USDs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(arusd)+") Multi Currency USD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 3: // EUR pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,EURs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex EUR Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 4: // GBP pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,GBPs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex GBP Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 5: // AUD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,AUDs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex AUD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 6: // NZD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,NZDs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex NZD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 7: // CAD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,CADs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex CAD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 8: // CHF pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,CHFs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex CHF Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 9: // JPY pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,JPYs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex JPY Pairs";
            //--
            break;
          }
      }
    //--
    return;
//---
  } //-end HandlingSymbolArrays()
//---------//


    Внутри функции HandlingSymbolArrays() вызовем функцию SetSymbolNamePS().

    С ее помощью мы сможем обнаруживать и обрабатывать имена символов, которые имеют префиксы и/или суффиксы.

    void MCEA::SetSymbolNamePS(void)
  {
//---
   int sym_Lenpre=0;
   int sym_Lensuf=0;
   string sym_pre="";
   string sym_suf="";
   string insymbol=Symbol();
   int inlen=StringLen(insymbol);
   int toseek=-1;
   string dep="";
   string bel="";
   string sym_use ="";
   int pairx=-1;
   string xcur[]={"EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF"}; // 7 major currency
   int xcar=ArraySize(xcur);
   //--
   for(int x=0; x<xcar; x++)
     {
       toseek=StringFind(insymbol,xcur[x],0);
       if(toseek>=0)
         {
           pairx=x;
           break;
         }
     }
   if(pairx>=0)
     {
       int awl=toseek-3 <0 ? 0 : toseek-3;
       int sd=StringFind(insymbol,"SD",0);
       if(toseek==0 && sd<4)
         {
           dep=StringSubstr(insymbol,toseek,3);
           bel=StringSubstr(insymbol,toseek+3,3);
           sym_use=dep+bel;
         }
       else
       if(toseek>0)
         {
           dep=StringSubstr(insymbol,toseek,3);
           bel=StringSubstr(insymbol,toseek+3,3);
           sym_use=dep+bel;
         }
       else
         {
           dep=StringSubstr(insymbol,awl,3);
           bel=StringSubstr(insymbol,awl+3,3);
           sym_use=dep+bel;
         }
     }
   //--
   string sym_nmx=sym_use;
   int lensx=StringLen(sym_nmx);
   //--
   if(inlen>lensx && lensx==6)
     {
       sym_Lenpre=StringFind(insymbol,sym_nmx,0);
       sym_Lensuf=inlen-lensx-sym_Lenpre;
       //--
       if(sym_Lenpre>0)
         {
           sym_pre=StringSubstr(insymbol,0,sym_Lenpre);
           for(int i=0; i<xcar; i++)
             if(StringFind(sym_pre,xcur[i],0)>=0) sym_pre="";
         }
       if(sym_Lensuf>0)
         {
           sym_suf=StringSubstr(insymbol,sym_Lenpre+lensx,sym_Lensuf);
           for(int i=0; i<xcar; i++)
             if(StringFind(sym_suf,xcur[i],0)>=0) sym_suf="";
         }
     }
   //--
   pre=sym_pre;
   suf=sym_suf;
   inpre=StringLen(pre);
   insuf=StringLen(suf);
   posCur1=inpre;
   posCur2=posCur1+3;
   //--
   return;
//---
  } //-end SetSymbolNamePS()
//---------//


    3. Функция Expert tick.

    В функции Expert tick (OnTick()) мы будем вызывать одну из основных функций мультивалютного советника, а именно функцию ExpertActionTrade().

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
//---
    mc.ExpertActionTrade();
    //--
    return;
//---
  } //-end OnTick()
//---------//


    Последовательность работы советника внутри этой функции.

    Функция ExpertActionTrade() будет выполнять все действия и управлять автоматической торговлей, включая открытие/закрытие ордеров, трейлинг-стоп, трейлинг тейк-профита и другие дополнительные действия.

    void MCEA::ExpertActionTrade(void)
  {
//---
    //Check Trading Terminal
    ResetLastError();
    //--
    if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) && mc.checktml==0) //-- Check whether MT5 Algorithmic trading is Allow or Prohibit
      {
        mc.Do_Alerts(Symbol(),"Trading Expert at "+Symbol()+" are NOT Allowed by Setting.");
        mc.checktml=1;  //-- Variable checktml is given a value of 1, so that the alert is only done once.
        return;
      }
    //--
    if(!DisplayManualButton("M","C","R")) DisplayManualButton(); //-- Show the expert manual button panel
    //--
    if(trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); //-- Displayed Trading Info on Chart
    //---
    //--
    int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); 
    //--
    if(fmod((double)mcsec,5.0)==0) mc.ccur=mcsec;
    //--
    if(mc.ccur!=mc.psec)
      {
        string symbol;
        //-- Here we start with the rotation of the name of all symbol or pairs to be traded
        for(int x=0; x<mc.arrsymbx && !IsStopped(); x++) 
          {
            //-- 
            if(mc.DIRI[x]==Symbol()) symbol=Symbol();
            else symbol=mc.DIRI[x];
            //--
            mc.CurrentSymbolSet(symbol);
            //--
            if(mc.TradingToday() && mc.Trade_session())
              {
                //--
                mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); //-- Get trading signals to open positions
                //--                                   //-- and store in the variable OpOr[x]
                if(mc.OpOr[x]==mc.Buy) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Buy" (value=1)
                  {
                    //--
                    mc.CheckOpenPMx(symbol);
                    //--
                    if(Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]>0) mc.CloseSellPositions(symbol);
                    //--
                    if(mc.xob[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol);
                    else
                    if(mc.xtto>=mc.ALO)
                      {
                        //--
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+
                                            "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders ");
                        //--
                        mc.CheckOpenPMx(symbol);
                        //--
                        if(mc.xos[x]>0 && mc.profits[x]<-1.02 && mc.xob[x]==0) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);}
                        else
                        if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit();
                      }
                  }
                if(mc.OpOr[x]==mc.Sell) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Sell" (value=-1)
                  {
                    //--
                    mc.CheckOpenPMx(symbol);
                    //--
                    if(Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]>0) mc.CloseBuyPositions(symbol);
                    //--
                    if(mc.xos[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol);
                    else
                    if(mc.xtto>=mc.ALO)
                      {
                        //--
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+
                                            "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders ");
                        //--
                        mc.CheckOpenPMx(symbol);
                        //--
                        if(mc.xob[x]>0 && mc.profitb[x]<-1.02 && mc.xos[x]==0) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);}
                        else
                        if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit();
                      }
                  }
              }
            //--
            mc.CheckOpenPMx(symbol);
            //--
            if(mc.xtto>0)
              {
                //--
                if(SaveOnRev==Yes) //-- Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes)
                  {
                    mc.CheckOpenPMx(symbol);
                    if(mc.profitb[x]>0.02 && mc.xob[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) 
                      {
                        mc.CloseBuyPositions(symbol); 
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Close BUY order "+symbol+" to save profit due to weak signal.");
                      }
                    if(mc.profits[x]>0.02 && mc.xos[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy)
                      {
                        mc.CloseSellPositions(symbol); 
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Close SELL order "+symbol+" to save profit due to weak signal.");
                      }
                  }
                //--
                if(TrailingSLTP==Yes) //-- Use Trailing SL/TP (Yes)
                  {
                    if(autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol,1); //-- If Use Automatic Trailing (Yes)
                    if(autotrl==No)  mc.ModifySLTP(symbol,0); //-- Use Automatic Trailing (No)
                  }
              }
            //--
            mc.CheckClose(symbol);
          }
        //--
        mc.psec=mc.ccur;
      }
    //--
    return;
//---
  } //-end ExpertActionTrade()
//---------//


    Специально для торговых часовых поясов в функцию ExpertActionTrade() добавлен вызов логической функции Trade Session().

    При Trade_session() равном true, советник работает до завершения, а при false, советник будет выполнять только задачи Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) (закрыть сделку и сохранить прибыль из-за слабого сигнала (Да)) и Trailing stop (Yes) (трейлинг-стоп (да)).

    bool MCEA::Trade_session(void)
  {
//---
   bool trd_ses=false;
   ishour=ThisTime(hour);
   if(ishour!=onhour) Set_Time_Zone();
   datetime tcurr=TimeCurrent(); // Server Time
   //--
   switch(session)
     {
       case Cus_Session:
         {
           if(tcurr>=SesCuOp && tcurr<=SesCuCl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case New_Zealand:
         {
           if(tcurr>=Ses01Op && tcurr<=Ses01Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case Australia:
         {
           if(tcurr>=Ses02Op && tcurr<=Ses02Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case Asia_Tokyo:
         {
           if(tcurr>=Ses03Op && tcurr<=Ses03Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case Europe_London:
         {
           if(tcurr>=Ses04Op && tcurr<=Ses04Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case US_New_York:
         {
           if(tcurr>=Ses05Op && tcurr<=Ses05Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
     }
   //--
   if(trd_time_zone==No) 
     {
      if(tcurr>=SesNoOp && tcurr<=SesNoCl) trd_ses=true;
     }
   //--
   onhour=ishour;
   //--
   return(trd_ses);
//---  
  } //-end Trade_session()
//---------//


    void MCEA::Set_Time_Zone(void)
  {
//---
    //-- Server Time==TimeCurrent()
    datetime TTS=TimeTradeServer();
    datetime GMT=TimeGMT();
    //--
    MqlDateTime svrtm,gmttm; 
    TimeToStruct(TTS,svrtm); 
    TimeToStruct(GMT,gmttm); 
    int svrhr=svrtm.hour;  // Server time hour
    int gmthr=gmttm.hour;  // GMT time hour
    int difhr=svrhr-gmthr; // Time difference Server time to GMT time
    //--
    int NZSGMT=12;  // New Zealand Session GMT/UTC+12
    int AUSGMT=10;  // Australia Sydney Session GMT/UTC+10
    int TOKGMT=9;   // Asia Tokyo Session GMT/UTC+9
    int EURGMT=0;   // Europe London Session GMT/UTC 0
    int USNGMT=-5;  // US New York Session GMT/UTC-5
    //--
    int NZSStm=8;   // New Zealand Session time start: 08:00 Local Time
    int NZSCtm=17;  // New Zealand Session time close: 17:00 Local Time 
    int AUSStm=7;   // Australia Sydney Session time start: 07:00 Local Time 
    int AUSCtm=17;  // Australia Sydney Session time close: 17:00 Local Time  
    int TOKStm=9;   // Asia Tokyo Session time start: 09:00 Local Time 
    int TOKCtm=18;  // Asia Tokyo Session time close: 18:00 Local Time  
    int EURStm=9;   // Europe London Session time start: 09:00 Local Time 
    int EURCtm=19;  // Europe London Session time close: 19:00 Local Time  
    int USNStm=8;   // US New York Session time start: 08:00 Local Time 
    int USNCtm=17;  // US New York Session time close: 17:00 Local Time  
    //--
    int nzo = (NZSStm+difhr-NZSGMT)<0 ? 24+(NZSStm+difhr-NZSGMT) : (NZSStm+difhr-NZSGMT);
    int nzc = (NZSCtm+difhr-NZSGMT)<0 ? 24+(NZSCtm+difhr-NZSGMT) : (NZSCtm+difhr-NZSGMT);
    //--
    int auo = (AUSStm+difhr-AUSGMT)<0 ? 24+(AUSStm+difhr-AUSGMT) : (AUSStm+difhr-AUSGMT);
    int auc = (AUSCtm+difhr-AUSGMT)<0 ? 24+(AUSCtm+difhr-AUSGMT) : (AUSCtm+difhr-AUSGMT);
    //--
    int tko = (TOKStm+difhr-TOKGMT)<0 ? 24+(TOKStm+difhr-TOKGMT) : (TOKStm+difhr-TOKGMT);
    int tkc = (TOKCtm+difhr-TOKGMT)<0 ? 24+(TOKCtm+difhr-TOKGMT) : (TOKCtm+difhr-TOKGMT);
    //--
    int euo = (EURStm+difhr-EURGMT)<0 ? 24+(EURStm+difhr-EURGMT) : (EURStm+difhr-EURGMT);
    int euc = (EURCtm+difhr-EURGMT)<0 ? 24+(EURCtm+difhr-EURGMT) : (EURCtm+difhr-EURGMT);
    //--
    int uso = (USNStm+difhr-USNGMT)<0 ? 24+(USNStm+difhr-USNGMT) : (USNStm+difhr-USNGMT);
    int usc = (USNCtm+difhr-USNGMT)<0 ? 24+(USNCtm+difhr-USNGMT) : (USNCtm+difhr-USNGMT);
    if(usc==0||usc==24) usc=23;
    //--
    //---Trading on Custom Session
    int _days00=ThisTime(day);
    int _days10=ThisTime(day);
    if(stsescuh>clsescuh) _days10=ThisTime(day)+1;
    tmopcu=ReqDate(_days00,stsescuh,stsescum); 
    tmclcu=ReqDate(_days10,clsescuh,clsescum); 
    //--
    //--Trading on New Zealand Session GMT/UTC+12
    int _days01=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day)-1 : ThisTime(day);
    int _days11=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    tmop01=ReqDate(_days01,nzo,0);    // start: 08:00 Local Time == 20:00 GMT/UTC
    tmcl01=ReqDate(_days11,nzc-1,59); // close: 17:00 Local Time == 05:00 GMT/UTC
    //--
    //--Trading on Australia Sydney Session GMT/UTC+10
    int _days02=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day)-1 : ThisTime(day);
    int _days12=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    tmop02=ReqDate(_days02,auo,0);    // start: 07:00 Local Time == 21:00 GMT/UTC
    tmcl02=ReqDate(_days12,auc-1,59); // close: 17:00 Local Time == 07:00 GMT/UTC
    //--
    //--Trading on Asia Tokyo Session GMT/UTC+9
    int _days03=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    int _days13=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    tmop03=ReqDate(_days03,tko,0);    // start: 09:00 Local Time == 00:00 GMT/UTC
    tmcl03=ReqDate(_days13,tkc-1,59); // close: 18:00 Local Time == 09:00 GMT/UTC
    //--
    //--Trading on Europe London Session GMT/UTC 00:00
    int _days04=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    int _days14=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    tmop04=ReqDate(_days04,euo,0);     // start: 09:00 Local Time == 09:00 GMT/UTC
    tmcl04=ReqDate(_days14,euc-1,59);  // close: 19:00 Local Time == 19:00 GMT/UTC
    //--
    //--Trading on US New York Session GMT/UTC-5
    int _days05=ThisTime(hour)<usc  ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    int _days15=ThisTime(hour)<=usc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1;
    tmop05=ReqDate(_days05,uso,0);  // start: 08:00 Local Time == 13:00 GMT/UTC
    tmcl05=ReqDate(_days15,usc,59); // close: 17:00 Local Time == 22:00 GMT/UTC
    //--
    //--Not Use Trading Time Zone
    if(trd_time_zone==No)
      {
        tmopno=ReqDate(ThisTime(day),0,15); 
        tmclno=ReqDate(ThisTime(day),23,59);
      }
    //--
    Time_Zone();
    //--
    return;
//---
  } //-end Set_Time_Zone()
//---------//
    void MCEA::Time_Zone(void)
  {
//---
   //--
   tz_ses="";
   //--
   switch(session)
     {
       case Cus_Session:
         {
           SesCuOp=StringToTime(tmopcu);
           SesCuCl=StringToTime(tmclcu);
           zntm=SesCuOp;
           znop=SesCuOp;
           zncl=SesCuCl;
           tz_ses="Custom_Session";
           tz_opn=timehr(stsescuh,stsescum);
           tz_cls=timehr(clsescuh,clsescum);
           break;
         }
       case New_Zealand:
         {
           Ses01Op=StringToTime(tmop01);
           Ses01Cl=StringToTime(tmcl01);
           zntm=Ses01Op;
           znop=Ses01Op;
           zncl=Ses01Cl;
           tz_ses="New_Zealand/Oceania";
           tz_opn=timehr(ReqTime(Ses01Op,hour),ReqTime(Ses01Op,min));
           tz_cls=timehr(ReqTime(Ses01Cl,hour),ReqTime(Ses01Cl,min));
           break;
         }
       case Australia:
         {
           Ses02Op=StringToTime(tmop02);
           Ses02Cl=StringToTime(tmcl02);
           zntm=Ses02Op;
           znop=Ses02Op;
           zncl=Ses02Cl;
           tz_ses="Australia Sydney";
           tz_opn=timehr(ReqTime(Ses02Op,hour),ReqTime(Ses02Op,min));
           tz_cls=timehr(ReqTime(Ses02Cl,hour),ReqTime(Ses02Cl,min));
           break;
         }
       case Asia_Tokyo:
         {
           Ses03Op=StringToTime(tmop03);
           Ses03Cl=StringToTime(tmcl03);
           zntm=Ses03Op;
           znop=Ses03Op;
           zncl=Ses03Cl;
           tz_ses="Asia/Tokyo";
           tz_opn=timehr(ReqTime(Ses03Op,hour),ReqTime(Ses03Op,min));
           tz_cls=timehr(ReqTime(Ses03Cl,hour),ReqTime(Ses03Cl,min));
           break;
         }
       case Europe_London:
         {
           Ses04Op=StringToTime(tmop04);
           Ses04Cl=StringToTime(tmcl04);
           zntm=Ses04Op;
           znop=Ses04Op;
           zncl=Ses04Cl;
           tz_ses="Europe/London";
           tz_opn=timehr(ReqTime(Ses04Op,hour),ReqTime(Ses04Op,min));
           tz_cls=timehr(ReqTime(Ses04Cl,hour),ReqTime(Ses04Cl,min));
           break;
         }
       case US_New_York:
         {
           Ses05Op=StringToTime(tmop05);
           Ses05Cl=StringToTime(tmcl05);
           zntm=Ses05Op;
           znop=Ses05Op;
           zncl=Ses05Cl;
           tz_ses="US/New_York";
           tz_opn=timehr(ReqTime(Ses05Op,hour),ReqTime(Ses05Op,min));
           tz_cls=timehr(ReqTime(Ses05Cl,hour),ReqTime(Ses05Cl,min));
           break;
         }
     }
   //--
   if(trd_time_zone==No)
     {
       SesNoOp=StringToTime(tmopno);
       SesNoCl=StringToTime(tmclno);
       zntm=SesNoOp;
       znop=SesNoOp;
       zncl=SesNoCl;
       tz_ses="Not Use Time Zone";
       tz_opn=timehr(ReqTime(SesNoOp,hour),ReqTime(SesNoOp,min));
       tz_cls=timehr(ReqTime(SesNoCl,hour),ReqTime(SesNoCl,min));
     }
   //--
   return;
//---
  } //-end Time_Zone()
//---------//

    Some supporting functions for time calculations are:

    string MCEA::TradingDay(void)
  {
//---
   int trdday=ThisTime(dow);
   switch(trdday)
     {
        case 0: daytrade="Sunday";    break;
        case 1: daytrade="Monday";    break;
        case 2: daytrade="Tuesday";   break;
        case 3: daytrade="Wednesday"; break;
        case 4: daytrade="Thursday";  break;
        case 5: daytrade="Friday";    break;
        case 6: daytrade="Saturday";  break;
     }
   return(daytrade);
//---
  } //-end TradingDay()  
//---------//

bool MCEA::TradingToday(void)
  {
//---
    bool tradetoday=false;
    int trdday=ThisTime(dow);
    hariini="No";
    //--
    int ttd[];
    ArrayResize(ttd,7);
    ttd[0]=ttd0;
    ttd[1]=ttd1;
    ttd[2]=ttd2;
    ttd[3]=ttd3;
    ttd[4]=ttd4;
    ttd[5]=ttd5;
    ttd[6]=ttd6;
    //--
    if(ttd[trdday]==Yes) {tradetoday=true; hariini="Yes";}
   //--
   return(tradetoday);
//---
  } //-end TradingToday()
//---------//

string MCEA::timehr(int hr,int mn)
  {
//---
    string scon="";
    string men=mn==0 ? "00" : string(mn);
    int shr=hr==24 ? 0 : hr;
    if(shr<10) scon="0"+string(shr)+":"+men;
    else scon=string(shr)+":"+men;
    //--
    return(scon);
//---
  } //-end timehr()
//---------//

string MCEA::ReqDate(int d,int h,int m) 
  { 
//---
   MqlDateTime mdt; 
   datetime t=TimeCurrent(mdt); 
   x_year=mdt.year; 
   x_mon=mdt.mon; 
   x_day=d; 
   x_hour=h; 
   x_min=m;
   x_sec=mdt.sec;
   //--
   string mdr=string(x_year)+"."+string(x_mon)+"."+string(x_day)+"   "+timehr(x_hour,x_min);
   return(mdr);
//---
  } //-end ReqDate()
//---------//

int MCEA::ThisTime(const int reqmode) 
  {
//---
    MqlDateTime tm;
    TimeCurrent(tm);
    int valtm=0;
    //--
    switch(reqmode)
      {
        case 0: valtm=tm.year; break;        // Return Year 
        case 1: valtm=tm.mon;  break;        // Return Month 
        case 2: valtm=tm.day;  break;        // Return Day 
        case 3: valtm=tm.hour; break;        // Return Hour 
        case 4: valtm=tm.min;  break;        // Return Minutes 
        case 5: valtm=tm.sec;  break;        // Return Seconds 
        case 6: valtm=tm.day_of_week; break; // Return Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) 
        case 7: valtm=tm.day_of_year; break; // Return Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) 
      }
    //--
    return(valtm);
//---
  } //-end ThisTime()
//---------//

int MCEA::ReqTime(datetime reqtime,
                  const int reqmode) 
  {
    MqlDateTime tm;
    TimeToStruct(reqtime,tm);
    int valtm=0;
    //--
    switch(reqmode)
      {
        case 0: valtm=tm.year; break;        // Return Year 
        case 1: valtm=tm.mon;  break;        // Return Month 
        case 2: valtm=tm.day;  break;        // Return Day 
        case 3: valtm=tm.hour; break;        // Return Hour 
        case 4: valtm=tm.min;  break;        // Return Minutes 
        case 5: valtm=tm.sec;  break;        // Return Seconds 
        case 6: valtm=tm.day_of_week; break; // Return Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) 
        case 7: valtm=tm.day_of_year; break; // Return Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) 
      }
    //--
    return(valtm);
//---
  } //-end ReqTime()
//---------//


    4. Получение торговых сигналов для открытия/закрытия позиции

    В предыдущей статье я использовал мультитаймфреймовые сигналы на основе 5 таймфреймов

    void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_Config(void) 
  {
    //---

    ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1};
    TFArrays=ArraySize(TFA);
    ArrayResize(TFSAR,TFArrays,TFArrays);
    ArrayCopy(TFSAR,TFA,0,0,WHOLE_ARRAY);

    //--
    return;
//---
  } //-end FXSAR_MTF_MCEA_Config()
//---------//


    Но в этой статье я изменил четыре базовых таймфрейма мультитаймфреймового сигнала на M5, M30, H1 и, наконец, H4.

    void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config(void) 
  {
//---
    //--
    ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={PERIOD_M5,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4};
    TFArrays=ArraySize(TFA);
    ArrayResize(TFSAR,TFArrays,TFArrays); // TFArrays now the value of array size is 4
    ArrayCopy(TFSAR,TFA,0,0,WHOLE_ARRAY);

    //--
    return;
//---
  } //-end FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config()
//---------//


    Чтобы получить мультитаймфреймовый сигнал PSAR, мы вызовем функцию GetPSARSignalMTF(), чтобы получить положение индикатора ParabolicSAR на запрошенном таймфрейме:

    int MCEA::GetPSARSignalMTF(string symbol)
  {
//---
    int mv=0;
    int rise=1,
        down=-1;
    //--
    int sarup=0,
        sardw=0;
    //--    
    for(int x=0; x<TFArrays; x++)  // The TFArrays variable has a value of 54which is taken from the number of time frames from TF_M5, M30, H1 and H4.
      {
        if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])>0) sarup++;
        if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])<0) sardw++;
      }   
    //--
    if(sarup==TFArrays) mv=rise;
    if(sardw==TFArrays) mv=down;
    //--
    return(mv);
//---
  } //- end GetPSARSignalMTF()
//---------//


    Затем вызывается соответствующий дескриптор индикатора, чтобы получить значение буфера индикатора iSAR из этого запрошенного таймфрейма.

    int MCEA::PARSARMTF(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES mtf) // formula Parabolic SAR in set timeframe
  {
//---
    int ret=0;
    int rise=1,
        down=-1;
    //--
    int br=2;
    //--
    double PSAR[];
    ArrayResize(PSAR,br,br);
    ArraySetAsSeries(PSAR,true);
    int xx=PairsIdxArray(symbol);
    int tx=TFIndexArray(mtf);
    CopyBuffer(hPSAR[xx][tx],0,0,br,PSAR);
    //--
    double OPN0=iOpen(symbol,TFSAR[tx],0);
    double HIG0=iHigh(symbol,TFSAR[tx],0);
    double LOW0=iLow(symbol,TFSAR[tx],0);
    double CLS0=iClose(symbol,TFSAR[tx],0);
    //--
    if(PSAR[0]<LOW0 && CLS0>OPN0) ret=rise;
    if(PSAR[0]>HIG0 && CLS0<OPN0) ret=down;
    //--
    return(ret);
//---
  } //-end PARSARMTF()
//---------//


    Функция GetPSARSignalMTF вызывается из GetOpenPosition() для получения торгового сигнала открытия позиции.

    int MCEA::GetOpenPosition(const string symbol) // Signal Open Position 
  {
//---
    int ret=0;
    int rise=1,
        down=-1;
    //--
    int dirmov=DirectionMove(symbol);
    int parsOp=GetPSARSignalMTF(symbol);
    //--
    if(parsOp==rise && dirmov==rise) ret=rise;
    if(parsOp==down && dirmov==down) ret=down;
    //--
    return(ret);
//---
  } //-end GetOpenPosition()
//---------//


    Функция GetPSARSignalMTF() вызовет функцию PARSARMTF(), которая вычисляет сигнал iSAR в соответствии с запрошенным таймфреймом.

    Как видите, внутри функции PARSARMTF() мы используем и вызываем две функции:

    1. int xx= PairsIdxArray(symbol)

    Функция PairsIdxArray() используется для получения имени запрошенного символа.

    int MCEA::PairsIdxArray(const string symbol)
  {
//---
    int pidx=-1;
    //--
    for(int x=0; x<arrsymbx; x++)
      {
        if(DIRI[x]==symbol)
          {
            pidx=x;
            break;
          }
      } 
    //--
    return(pidx);
//---
  } //-end PairsIdxArray()
//---------//

    2. int tx=TFIndexArray(mtf).

    Функция TFIndexArray() используется для получения последовательности массива запрошенного таймфрейма.

    int MCEA::TFIndexArray(ENUM_TIMEFRAMES TF)
  {
//---
    int res=-1;
    //--
    for(int x=0; x<TFArrays; x++)
      {
        if(TF==TFSAR[x])
          {
            res=x;
            break;
          }
      }
    //--
    return(res);
//---
  } //-end TFIndexArray() 
//---------//


    5. Функция ChartEvent

    Для большей эффективности мультивалютных советников создадим несколько кнопок для управления ордерами и изменения графиков или символов. Поскольку в этой версии используется 10 вариантов торговых пар, функция OnChartEvent была немного изменена.

    //+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
//--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Clicking the chart")
   ResetLastError();
   //--
   ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt;
   //--
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) 
     {
       int lensymbol=StringLen(Symbol());
       int lensparam=StringLen(sparam);
       //--
       //--- if "Set SL All Orders" button is click
       if(sparam=="Set SL/TP All Orders") 
         { 
           mc.SetSLTPOrders();
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Set SL/TP All Orders");
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_ZORDER,0);
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "Close All Order" button is click
       if(sparam=="Close All Order") 
         { 
           mc.CloseAllOrders();
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Orders");
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_ZORDER,0);
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "Close All Profit" button is click
       if(sparam=="Close All Profit") 
         { 
           mc.ManualCloseAllProfit();
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Profit");
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_ZORDER,0);
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "X" button is click
       if(sparam=="X") 
         { 
           ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON);
           ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL);
           ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL);
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_ZORDER,0);
           //--
           DeleteButtonX();
           mc.PanelExtra=false;
           DisplayManualButton();
         }
       //--- if "M" button is click
       if(sparam=="M") 
         { 
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_ZORDER,0);
           mc.PanelExtra=true;
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "C" button is click
       if(sparam=="C") 
         { 
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_ZORDER,0);
           mc.PanelExtra=true;
           CreateSymbolPanel();
         }
       //--- if "R" button is click
       if(sparam=="R") 
         { 
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- expert advisor will be Remove from the chart.");
           ExpertRemove();
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0);
           if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()))
             ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period());
           DeletePanelButton();
           ChartRedraw(0);
         }
       //--- if Symbol button is click
       if(lensparam==lensymbol)
         {
           int sx=mc.ValidatePairs(sparam);
           ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS);
           mc.PanelExtra=false;
         }
       //--
     }
    //--
    return;
//---
  } //-end OnChartEvent()
//---------//


    Чтобы изменить символы графика одним щелчком мыши, при нажатии на одно из названий символов, событие OnChartEvent() будет вызываться функцией ChangeChartSymbol().

    void ChangeChartSymbol(string c_symbol,ENUM_TIMEFRAMES cstf)
  {
//---
   //--- unpress the button 
   ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_ZORDER,0);
   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON);
   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL);
   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL);
   //--
   ChartSetSymbolPeriod(0,c_symbol,cstf);
   //--
   ChartRedraw(0);
   //--
   return;
//---
  } //-end ChangeChartSymbol()
//---------//


    Поскольку мы добавляем торговую сессию или торговый часовой пояс и параметры торгуемых пар, нам нужно добавить новые данные в отображаемой торговой информации на графике.

    Для этого мы внесли изменения в функцию TradeInfo().

    void MCEA::TradeInfo(void) // function: write comments on the chart
  {
//----
   Pips(Symbol());
   double spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)/xpip;
   rem=zntm-TimeCurrent();
   string postime=PosTimeZone();
   string eawait=" - Waiting for active time..!";
   //--
   string comm="";
   TodayOrders();
   //--
   comm="\n     :: Server Date Time : "+string(ThisTime(year))+"."+string(ThisTime(mon))+"."+string(ThisTime(day))+ "   "+TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)+
        "\n     ------------------------------------------------------------"+
        "\n      :: Broker               :  "+ TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)+
        "\n      :: Expert Name      :  "+ expname+
        "\n      :: Acc. Name         :  "+ mc_account.Name()+
        "\n      :: Acc. Number      :  "+ (string)mc_account.Login()+
        "\n      :: Acc. TradeMode :  "+ AccountMode()+
        "\n      :: Acc. Leverage    :  1 : "+ (string)mc_account.Leverage()+
        "\n      :: Acc. Equity       :  "+ DoubleToString(mc_account.Equity(),2)+
        "\n      :: Margin Mode     :  "+ (string)mc_account.MarginModeDescription()+
        "\n      :: Magic Number   :  "+ string(magicEA)+
        "\n      :: Trade on TF      :  "+ EnumToString(TFt)+
        "\n      :: Today Trading   :  "+ TradingDay()+" : "+hariini+
        "\n      :: Trading Session :  "+ tz_ses+
        "\n      :: Trading Time    :  "+ postime;
        if(TimeCurrent()<zntm)
          {
            comm=comm+
            "\n      :: Time Remaining :  "+(string)ReqTime(rem,hour)+":"+(string)ReqTime(rem,min)+":"+(string)ReqTime(rem,sec) + eawait;
          }
        comm=comm+
        "\n     ------------------------------------------------------------"+
        "\n      :: Trading Pairs     :  "+pairs+
        "\n      :: BUY Market      :  "+string(oBm)+
        "\n      :: SELL Market     :  "+string(oSm)+
        "\n      :: Total Order       :  "+string(oBm+oSm)+
        "\n      :: Order Profit      :  "+DoubleToString(floatprofit,2)+
        "\n      :: Fixed Profit       :  "+DoubleToString(fixclprofit,2)+
        "\n      :: Float Money     :  "+DoubleToString(floatprofit,2)+
        "\n      :: Nett Profit        :  "+DoubleToString(floatprofit+fixclprofit,2);
   //--
   Comment(comm);
   ChartRedraw(0);
   return;
//----
  } //-end TradeInfo()  
//---------//


    Добавляем функцию для объяснения времени в соответствии с условиями торгового часового пояса

    string MCEA::PosTimeZone(void)
  {
//---
    string tzpos="";
    //--
    if(ReqTime(zntm,day)>ThisTime(day))
     {
       tzpos=tz_opn+ " Next day to " +tz_cls + " Next day";
     }
    else
    if(TimeCurrent()<znop)
      {
        if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today";
        //else
        if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day";
      }
    else
    if(TimeCurrent()>=znop && TimeCurrent()<zncl)
      {
        if(ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day";
        else
        if(ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today";
      }
    else
    if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day))
      {
        tzpos=tz_opn+" Today to " +tz_cls+ " Next day";
      }
    //--
    return(tzpos);
//----
  } //-end PosTimeZone()
//---------//


    Отображение TradeInfo() будет выглядеть так.

    waiting_time


    Примечание: Для остальных функций и алгоритмов процедура остается такой же, как в мультивалютном советнике в предыдущей статье.


    Как видите, под именем советника FXSAR_MTF_MCEA есть кнопки M, C и R.

    При нажатии на M или C отобразится панель ручного управления.

    MCR_Combine

    При нажатии на M отобразится панель ручного управления, после чего трейдер сможет управлять ордерами:

    1. Set SL/TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров)
    2. Close All Orders (закрыть все ордера)
    3. Close All Profits (закрыть все прибыльные ордера)

    При нажатии на C отобразится кнопка панели с 30 именами символов или пар, и трейдеры смогут щелкнуть по одному из названий пар или символов. При нажатии на любую из них символ графика будет немедленно заменен на тот, что указан на нажатой кнопке.

    void CreateSymbolPanel()
  {
//---    
    //--
    ResetLastError();
    DeletePanelButton();
    int sydis=83;
    int tsatu=int(mc.sall/2);
    //--
    CreateButtonTemplate(0,"Template",180,367,STYLE_SOLID,5,BORDER_RAISED,clrYellow,clrBurlyWood,clrWhite,CORNER_RIGHT_UPPER,187,45,true);
    CreateButtonTemplate(0,"TempCCS",167,25,STYLE_SOLID,5,BORDER_RAISED,clrYellow,clrBlue,clrWhite,CORNER_RIGHT_UPPER,181,50,true);
    CreateButtonClick(0,"X",14,14,"Arial Black",10,BORDER_FLAT,"X",clrWhite,clrWhite,clrRed,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,22,48,true,"Close Symbol Panel");
    //--
    string chsym="Change SYMBOL";
    int cspos=int(181/2)+int(StringLen(chsym)/2);
    CreateButtontLable(0,"CCS","Bodoni MT Black",chsym,11,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,cspos,62,true,"Change Chart Symbol");
    //--
    for(int i=0; i<tsatu; i++)
      CreateButtonClick(0,mc.AS30[i],80,17,"Bodoni MT Black",8,BORDER_RAISED,mc.AS30[i],clrYellow,clrBlue,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,180,sydis+(i*22),true,"Change to "+mc.AS30[i]);
    //--
    for(int i=tsatu; i<mc.sall; i++)
      CreateButtonClick(0,mc.AS30[i],80,17,"Bodoni MT Black",8,BORDER_RAISED,mc.AS30[i],clrYellow,clrBlue,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,94,sydis+((i-15)*22),true,"Change to "+mc.AS30[i]);
    //--
    ChartRedraw(0);
    //--
    return;
//---
   } //-end CreateSymbolPanel()
//---------//

    При нажатии на R мультивалютный советник FXSAR_MTF_MCEA удаляется с графика.


    Тестер стратегий

    Я провел тестирование на истории, попробовав несколько часовых поясов и пар, которыми можно было торговать.

    Результаты в тестере стратегий можно увидеть на изображении ниже.

    В приведенном ниже тестировании на истории выбран часовой пояс Нью-Йорка.

    FXSAR_MTF_MCEA_sptz_01


    В приведенном ниже тестировании на истории выбран часовой пояс Токио.

    FXSAR_MTF_MCEA_sptz_02


    В приведенном ниже тестировании на истории выбран пользовательский часовой пояс

    FXSAR_MTF_MCEA_sptz_03


    Заключение

    1. Проблема имен символов, имеющих префиксы и/или суффиксы, в мультивалютных советниках, может быть легко решена в MQL5 без создания пользовательских символов.
    2. С введением торговой сессии или торгового часового пояса, а также с добавлением 10 пар опционов для торговли, можно надеяться, что трейдеры получат лучшую стратегию, торгуя только на определенных парах и в определенное время или сессии.
    3. Этот мультивалютный советник является лишь примером для изучения и развития идей, поэтому, если у вас есть идеи по улучшению, вы можете модифицировать код советника в соответствии с вашими пожеланиями.

    Надеюсь, что статья и мультивалютный советник будут полезны трейдерам в изучении и развитии идей. Спасибо за внимание!


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/13705

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    Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

    Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

    Roberto Jacobs
    Roberto Jacobs
  5. https://www.forexhomeexpert.com/
    6. MQL5 Community:
    Programmer + Forex Trader


    Product on Market:

    Forex Currency Power Index indicator for MT5
    https://www.mql5.com/en/market/product/101322

    Forex Currency Power Index indicator for MT4
    https://www.mql5.com/en/market/product/101328

    TrendColorBars
    https://www.mql5.com/en/market/product/14715

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