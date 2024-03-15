Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 3): Префиксы/суффиксы символов и торговая сессия
Введение
Я получил комментарии от нескольких коллег-трейдеров о том, как использовать рассматриваемый мной мультивалютный советник у брокеров, использующих префиксы и/или суффиксы с именами символов, а также о том,как реализовать торговые часовые пояса или торговые временные сессии в этом мультивалютном советнике.
Здесь я создам и опишу функцию, которая будет включена в советник FXSAR_MTF_MCEA, описанный в предыдущей статье. Функция призвана автоматически обнаруживать символы брокера с префиксами и/или суффиксами, а также торговые часовые пояса.
Особенности1. Торговые пары.
Советник будет торговать на следующих парах:
Форекс:
EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP,
EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,
GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF,
NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 пар
Плюс 2 пары металлов: XAUUSD (золото) и XAGUSD (серебро).
Всего 30 пар.
В предыдущей статье я сказал, этот мультивалютный советник не будет работать с брокерами, имена символов или пар которых имеют префиксы или суффиксы.
При использовании советников, которые работают только с отдельными валютами (одна пара, один советник), проблем с брокерами, имена символов которых имеют префиксы и/или суффиксы, быть не должно.
Но в созданном мною мультивалютном советнике мы зарегистрировали 30 пар, которые будут торговаться со стандартными названиями символов, обычно используемыми многими брокерами. Это самый простой и быстрый метод по сравнению с необходимостью вводить имена пар по одному в свойствах советника. Также существует вероятность ошибок из-за опечаток.
Трейдеры или программисты, которые будут использовать описанные принципы советников, могут вручную редактировать все перечисленные 30 пар, и это не вызовет никаких проблем.
Но я (как, наверно, и многие из вас) предпочел бы пользоваться функцией для автоматической обработки имен символов, имеющих префиксы и/или суффиксы, для беспроблемной работы.
Недостаток функции обнаружения имен символов, имеющих префиксы и суффиксы, заключается в том, что она работает только с парами или именами символов для форекс и металлов в MetaTrader 5, но не будет работать с пользовательскими символами и индексами.
В этой версии, поскольку мы добавляем торговую сессию (часовой пояс торговли), мы также добавим 10 пар опционов для торговли для соответствия времени торговой сессии.
Одной из 10 пар опционов, которые будут торговаться, является Trader Wishes Pairs (трейдерские пары), где торгуемые пары должны быть введены трейдером вручную в свойствах советника.
Примечание: Имя введенной пары уже должно быть в списке из 30 пар.
2. Торговая сессия (часовой пояс).
Как мы знаем, платформа Metatrader имеет две версии: MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые были созданы MetaQuotes Software Corporation в 2005 и 2010 годах соответственно. Эта компания российского происхождения и является лидером на рынке финансового программного обеспечения.
Настройка времени MetaTrader 5 различна для каждого брокера в зависимости от его часового пояса (время GMT/UTC). Вы можете увидеть настройку смещения времени брокера для торгового сервера в левом верхнем углу платформы MetaTrader 5. Обычно время торгового сервера брокера привязано ко времени работы Нью-Йоркской фондовой биржи (NYEM). Когда MetaTrader 5 показывает 00:00, NYEM закрывается.
Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю по всему миру. Рынок открывается в понедельник в Новой Зеландии в 8:00 утра по местному времени или в 20:00 GMT/UTC, после чего стартует рыночная сессия в Сиднее в 9:00 утра понедельника по местному времени, то есть 21:00 GMT/UTC воскресенья. (Стандартное смещение времени)
Чтобы получить торговый часовой пояс, мы должны сначала узнать самое позднее время от текущего времени торгового сервера. Затем нам также необходимо знать разницу во времени (в часах) между временем сервера трейдера и временем GMT/UTC. Изменение времени вперед на 1 час летом не влияет на время торгового сервера, поскольку время торгового сервера MetaTrader 5 также будет переведено на 1 час вперед.
Существует 5 часовых поясов Форекс, которые наиболее широко используются трейдерами:
- Новая Зеландия открывается в 20:00 и закрывается в 05:00 по GMT/UTC, то есть в 8:00 и 17:00 по местному времени.
- Сидней открывается в 21:00 и закрывается в 7:00 утра по GMT/UTC, то есть в 9:00 и 17:00 по местному времени.
- Токио открывается в 00:00 и закрывается в 9:00 по GMT/UTC, то есть в 8:00 и 18:00 по местному времени.
- Лондон открывается в 9:00 и закрывается в 19:00 по GMT/UTC, то есть в 9:00 и 19:00 по местному времени.
- Нью-Йорк открывается в 13:00 и закрывается в 22:00 по GMT/UTC, то есть в 9:00 и 19:00 по местному времени.
Реализация планирования в MQL5-программе
1. Заголовок программы и входные параметры.
Включение файла заголовка в MQL5
//+------------------------------------------------------------------+ //| Include | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> //-- CTrade mc_trade; CSymbolInfo mc_symbol; CPositionInfo mc_position; CAccountInfo mc_account; //---
Перечисление для использования часового пояса
//-- enum tm_zone { Cus_Session, // Trading on Custom Session New_Zealand, // Trading on New Zealand Session Australia, // Trading on Autralia Sydney Session Asia_Tokyo, // Trading on Asia Tokyo Session Europe_London, // Trading on Europe London Session US_New_York // Trading on US New York Session }; //--
Перечисление для выбора часов
//-- enum swhour { hr_00=0, // 00:00 hr_01=1, // 01:00 hr_02=2, // 02:00 hr_03=3, // 03:00 hr_04=4, // 04:00 hr_05=5, // 05:00 hr_06=6, // 06:00 hr_07=7, // 07:00 hr_08=8, // 08:00 hr_09=9, // 09:00 hr_10=10, // 10:00 hr_11=11, // 11:00 hr_12=12, // 12:00 hr_13=13, // 13:00 hr_14=14, // 14:00 hr_15=15, // 15:00 hr_16=16, // 16:00 hr_17=17, // 17:00 hr_18=18, // 18:00 hr_19=19, // 19:00 hr_20=20, // 20:00 hr_21=21, // 21:00 hr_22=22, // 22:00 hr_23=23 // 23:00 }; //--
Перечисление для выбора минут
//-- enum inmnt { mn_00=0, // Minute 0 mn_05=5, // Minute 5 mn_10=10, // Minute 10 mn_15=15, // Minute 15 mn_20=20, // Minute 20 mn_25=25, // Minute 25 mn_30=30, // Minute 30 mn_35=35, // Minute 35 mn_40=40, // Minute 40 mn_45=45, // Minute 45 mn_50=50, // Minute 50 mn_55=55 // Minute 55 }; //--
Перечисление для выбора 10 пар опционов для торговли
//-- enum PairsTrade { All30, // All Forex 30 Pairs TrdWi, // Trader Wishes Pairs Usds, // Forex USD Pairs Eurs, // Forex EUR Pairs Gbps, // Forex GBP Pairs Auds, // Forex AUD Pairs Nzds, // Forex NZD Pairs Cads, // Forex CDD Pairs Chfs, // Forex CHF Pairs Jpys // Forex JPY Pairs }; //--
Перечисление YN используется для опций (Yes) или (No) в параметрах советника.
//-- enum YN { No, Yes }; //--
Перечисление для использования размера лота в управлении капиталом
//-- enum mmt { FixedLot, // Fixed Lot Size DynamLot // Dynamic Lot Size }; //--
Входные параметры советника:
//--- input group "=== Select Pairs to Trade ==="; // Selected Pairs to trading input PairsTrade usepairs = All30; // Select Pairs to Use input string traderwishes = "eg. eurusd,usdchf,gbpusd,gbpchf"; // If Use Trader Wishes Pairs, input pair name here, separate by comma //-- input group "=== Money Management Lot Size Parameter ==="; // Money Management Lot Size Parameter input mmt mmlot = DynamLot; // Money Management Type input double Risk = 10.0; // Percent Equity Risk per Trade (Min=1.0% / Max=10.0%) input double Lots = 0.01; // Input Manual Lot Size FixedLot //--Trade on Specific Time input group "=== Trade on Specific Time ==="; // Trade on Specific Time input YN trd_time_zone = Yes; // Select If You Like to Trade on Specific Time Zone input tm_zone session = Cus_Session; // Select Trading Time Zone input swhour stsescuh = hr_00; // Time Hour to Start Trading Custom Session (0-23) input inmnt stsescum = mn_15; // Time Minute to Start Trading Custom Session (0-55) input swhour clsescuh = hr_23; // Time Hour to Stop Trading Custom Session (0-23) input inmnt clsescum = mn_55; // Time Minute to Stop Trading Custom Session (0-55) //--Day Trading On/Off input group "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off input YN ttd0 = No; // Select Trading on Sunday (Yes) or (No) input YN ttd1 = Yes; // Select Trading on Monday (Yes) or (No) input YN ttd2 = Yes; // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No) input YN ttd3 = Yes; // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No) input YN ttd4 = Yes; // Select Trading on Thursday (Yes) or (No) input YN ttd5 = Yes; // Select Trading on Friday (Yes) or (No) input YN ttd6 = No; // Select Trading on Saturday (Yes) or (No) //--Trade & Order management Parameter input group "=== Trade & Order management Parameter ==="; // Trade & Order management Parameter input YN use_sl = No; // Use Order Stop Loss (Yes) or (No) input YN autosl = Yes; // Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) or (No) input double SLval = 30; // If Not Use Automatic SL - Input SL value in Pips input YN use_tp = Yes; // Use Order Take Profit (Yes) or (No) input YN autotp = Yes; // Use Automatic Calculation Take Profit (Yes) or (No) input double TPval = 10; // If Not Use Automatic TP - Input TP value in Pips input YN TrailingSLTP = Yes; // Use Trailing SL/TP (Yes) or (No) input YN autotrl = Yes; // Use Automatic Trailing (Yes) or (No) input double TSval = 5; // If Not Use Automatic Trailing Input Trailing value in Pips input double TSmin = 5; // Minimum Pips to start Trailing Stop input double TPmin = 25; // Input Trailing Profit Value in Pips input YN Close_by_Opps = Yes; // Close Trade By Opposite Signal (Yes) or (No) input YN SaveOnRev = Yes; // Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) or (No) //--Others Expert Advisor Parameter input group "=== Others Expert Advisor Parameter ==="; // Others EA Parameter input YN alerts = Yes; // Display Alerts / Messages (Yes) or (No) input YN UseEmailAlert = No; // Email Alert (Yes) or (No) input YN UseSendnotify = No; // Send Notification (Yes) or (No) input YN trade_info_display = Yes; // Select Display Trading Info on Chart (Yes) or (No) input ulong magicEA = 2023102; // Expert ID (Magic Number) //---
В группе свойств входных данных Trade on Specific Time (торговля в определенное время) советника трейдер может выбрать:
торговлю в определенном часовом поясе - Trade on Specific Time Zone (Yes) или (No).
При Yes необходимо выбрать параметры перечисления:
- Trading on Custom Session (пользовательская сессия)
- Trading on New Zealand Session (новозеландская сессия)
- Trading on Australia Sydney Session (сиднейская сессия)
- Trading on Asia Tokyo Session (токийская сессия)
- Trading on Europe London Session (лондонская сессия)
- Trading on America New York Session (нью-йоркская сессия)
При выборе пользовательской сессии:
Трейдеры должны установить время или часы и минуты для начала торговли и часы и минуты для закрытия торговли. Таким образом, советник будет выполнять действия только в течение указанного времени.
В остальных случаях время начала и окончания торговли выбирается советником.
2. Класс для работы советника.
Чтобы объявить все переменные, объекты и функции, необходимые в этом мультивалютном советнике, мы создадим класс, чтобы указать конструкцию и рабочие настройки советника.
В частности, переменные, используемые в функции для определения имен префиксных символов и/или имен суффиксных символов, а также расчетов часовых поясов, мы сделали в классе MCEA.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class for working Expert Advisor | //+------------------------------------------------------------------+ class MCEA { //--- private: //---- int x_year; // Year int x_mon; // Month int x_day; // Day of the month int x_hour; // Hour in a day int x_min; // Minutes int x_sec; // Seconds //-- int oBm, oSm, ldig; //--- Variables used in prefix and suffix symbols int posCur1, posCur2; int inpre, insuf; string pre,suf; //--- Variables are used in Trading Time Zone int ishour, onhour; datetime rem, znop, zncl, zntm; datetime SesCuOp, SesCuCl, Ses01Op, Ses01Cl, Ses02Op, Ses02Cl, Ses03Op, Ses03Cl, Ses04Op, Ses04Cl, Ses05Op, Ses05Cl, SesNoOp, SesNoCl; //-- string tz_ses, tz_opn, tz_cls; //-- string tmopcu, tmclcu, tmop01, tmcl01, tmop02, tmcl02, tmop03, tmcl03, tmop04, tmcl04, tmop05, tmcl05, tmopno, tmclno; //---------------------- //-- double LotPS; double slv, tpv, pip, xpip; double differ; double floatprofit, fixclprofit; //-- string pairs, hariini, daytrade, trade_mode; //-- double OPEN[], HIGH[], LOW[], CLOSE[]; datetime TIME[]; datetime closetime; //-- //------------ //------------ void SetSymbolNamePS(void); void HandlingSymbolArrays(void); void Set_Time_Zone(void); void Time_Zone(void); bool Trade_session(void); string PosTimeZone(void); int ThisTime(const int reqmode); int ReqTime(datetime reqtime,const int reqmode); //-- int DirectionMove(const string symbol); int GetPSARSignalMTF(string symbol); int PARSAR05(const string symbol); int PARSARMTF(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES mtf); int LotDig(const string symbol); //-- double MLots(const string symbx); double NonZeroDiv(double val1,double val2); double OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double SetOrderSL(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double SetOrderTP(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type); //-- string ReqDate(int d,int h,int m); string TF2Str(ENUM_TIMEFRAMES period); string timehr(int hr,int mn); string TradingDay(void); string AccountMode(); string GetCommentForOrder(void) { return(expname); } //------------ public: //--- //-- FXSAR_MTF_MCEA_sptz Config -- string DIRI[], AS30[], VSym[]; string SPC[]; string USD[]; string EUR[]; string GBP[]; string AUD[]; string NZD[]; string CAD[]; string CHF[]; string JPY[]; //-- string expname; //-- int hPar05[]; int hPSAR[][5]; int ALO, dgts, arrsar, arrsymbx; int sall, arusd, aretc, arspc, arper; ulong slip; //-- double SARstep, SARmaxi; double profitb[], profits[]; //-- int Buy, Sell; int ccur, psec, xtto, TFArrays, checktml; int OpOr[],xob[],xos[]; //-- int year, // Year mon, // Month day, // Day hour, // Hour min, // Minutes sec, // Seconds dow, // Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) doy; // Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) //-- ENUM_TIMEFRAMES TFt, TFT05, TFSAR[]; //-- bool PanelExtra; //------------ MCEA(void); ~MCEA(void); //------------ //-- virtual void FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config(void); virtual void ExpertActionTrade(void); //-- void ArraySymbolResize(void); void CurrentSymbolSet(const string symbol); void Pips(const string symbol); void TradeInfo(void); void Do_Alerts(const string symbx,string msgText); void CheckOpenPMx(const string symbx); void SetSLTPOrders(void); void CloseBuyPositions(const string symbol); void CloseSellPositions(const string symbol); void CloseAllOrders(void); void CheckClose(const string symbx); void TodayOrders(void); void UpdatePrice(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES xtf); void RefreshPrice(const string symbx,ENUM_TIMEFRAMES xtf,int bars); //-- bool RefreshTick(const string symbx); bool TradingToday(void); bool OpenBuy(const string symbol); bool OpenSell(const string symbol); bool ModifyOrderSLTP(double mStop,double ordtp); bool ModifySLTP(const string symbx,int TS_type); bool CloseAllProfit(void); bool ManualCloseAllProfit(void); //-- int PairsIdxArray(const string symbol); int ValidatePairs(const string symbol); int TFIndexArray(ENUM_TIMEFRAMES TF); int GetOpenPosition(const string symbol); int GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis); //-- string getUninitReasonText(int reasonCode); //-- //------------ //--- }; //-end class MCEA //---------//
Самая первая и главная функция в работе мультивалютного советника, вызываемая из OnInit(), - это FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config().
В функции FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config() настраиваются все используемые символы, все используемые индикаторы хэндлов и некоторые важные функции заголовка файла include.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Configuration | //+------------------------------------------------------------------+ void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config(void) { //--- //-- HandlingSymbolArrays(); // With this function we will handle all pairs that will be traded //-- TFT05=PERIOD_M5; ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1}; TFArrays=ArraySize(TFA); ArrayResize(TFSAR,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy(TFSAR,TFA,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- TFt=TFSAR[2]; //-- //-- iSAR Indicators handle for all symbol for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { hPar05[x]=iSAR(DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi); //-- for(int i=0; i<TFArrays; i++) { hPSAR[x][i]=iSAR(DIRI[x],TFSAR[i],SARstep,SARmaxi); } } //-- ALO=(int)mc_account.LimitOrders()>arrsymbx ? arrsymbx : (int)mc_account.LimitOrders(); //-- LotPS=(double)ALO; //-- mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA); mc_trade.SetDeviationInPoints(slip); mc_trade.SetMarginMode(); Set_Time_Zone(); //-- return; //--- } //-end FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config() //---------//
Чтобы настроить торгуемую пару, вызовем функцию HandlingSymbolArrays().
С помощью функции HandlingSymbolArrays() мы будем обрабатывать все торгуемые пары.
void MCEA::HandlingSymbolArrays(void) { //--- string All30[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","EURGBP", "EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURJPY","GBPAUD","GBPNZD","GBPCAD", "GBPCHF","GBPJPY","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","NZDCAD","NZDCHF", "NZDJPY","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","XAUUSD","XAGUSD"}; // 30 pairs string USDs[]={"USDCAD","USDCHF","USDJPY","AUDUSD","EURUSD","GBPUSD","NZDUSD","XAUUSD","XAGUSD"}; // USD pairs string EURs[]={"EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURUSD"}; // EUR pairs string GBPs[]={"GBPAUD","GBPCAD","GBPCHF","EURGBP","GBPJPY","GBPNZD","GBPUSD"}; // GBP pairs string AUDs[]={"AUDCAD","AUDCHF","EURAUD","GBPAUD","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD"}; // AUD pairs string NZDs[]={"AUDNZD","NZDCAD","NZDCHF","EURNZD","GBPNZD","NZDJPY","NZDUSD"}; // NZD pairs string CADs[]={"AUDCAD","CADCHF","EURCAD","GBPCAD","CADJPY","NZDCAD","USDCAD"}; // CAD pairs string CHFs[]={"AUDCHF","CADCHF","EURCHF","GBPCHF","NZDCHF","CHFJPY","USDCHF"}; // CHF pairs string JPYs[]={"AUDJPY","CADJPY","CHFJPY","EURJPY","GBPJPY","NZDJPY","USDJPY"}; // JPY pairs //-- sall=ArraySize(All30); arusd=ArraySize(USDs); aretc=ArraySize(EURs); ArrayResize(VSym,sall,sall); ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- if(usepairs==TrdWi && StringFind(traderwishes,"eg.",0)<0) { string to_split=traderwishes; // A string to split into substrings pairs name string sep=","; // A separator as a character ushort u_sep; // The code of the separator character //--- Get the separator code u_sep=StringGetCharacter(sep,0); //--- Split the string to substrings int p=StringSplit(to_split,u_sep,SPC); if(p>0) { for(int i=0; i<p; i++) StringToUpper(SPC[i]); //-- for(int i=0; i<p; i++) { if(ValidatePairs(SPC[i])<0) ArrayRemove(SPC,i,1); } } arspc=ArraySize(SPC); } //-- SetSymbolNamePS(); // With this function we will detect whether the Symbol Name has a prefix and/or suffix //-- if(inpre>0 || insuf>0) { if(usepairs==TrdWi && arspc>0) { for(int t=0; t<arspc; t++) { SPC[t]=pre+SPC[t]+suf; } } //-- for(int t=0; t<sall; t++) { All30[t]=pre+All30[t]+suf; } for(int t=0; t<arusd; t++) { USDs[t]=pre+USDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { EURs[t]=pre+EURs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { GBPs[t]=pre+GBPs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { AUDs[t]=pre+AUDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { NZDs[t]=pre+NZDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { CADs[t]=pre+CADs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { CHFs[t]=pre+CHFs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { JPYs[t]=pre+JPYs[t]+suf; } } //-- ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); ArrayResize(AS30,sall,sall); ArrayCopy(AS30,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); for(int x=0; x<sall; x++) {SymbolSelect(AS30[x],true);} //-- switch(usepairs) { case 0: // All Forex 30 Pairs { ArrayResize(DIRI,sall,sall); arrsymbx=sall; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="Multi Currency 30 Pairs"; //-- break; } case 1: // Trader wishes pairs { ArrayResize(DIRI,arspc,arspc); arrsymbx=arspc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,SPC,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(arspc)+") Trader Wishes Pairs"; //-- break; } case 2: // USD pairs { ArrayResize(DIRI,arusd,arusd); arrsymbx=arusd; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,USDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(arusd)+") Multi Currency USD Pairs"; //-- break; } case 3: // EUR pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,EURs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex EUR Pairs"; //-- break; } case 4: // GBP pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,GBPs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex GBP Pairs"; //-- break; } case 5: // AUD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,AUDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex AUD Pairs"; //-- break; } case 6: // NZD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,NZDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex NZD Pairs"; //-- break; } case 7: // CAD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,CADs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex CAD Pairs"; //-- break; } case 8: // CHF pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,CHFs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex CHF Pairs"; //-- break; } case 9: // JPY pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,JPYs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex JPY Pairs"; //-- break; } } //-- return; //--- } //-end HandlingSymbolArrays() //---------//
Внутри функции HandlingSymbolArrays() вызовем функцию SetSymbolNamePS().
С ее помощью мы сможем обнаруживать и обрабатывать имена символов, которые имеют префиксы и/или суффиксы.
void MCEA::SetSymbolNamePS(void) { //--- int sym_Lenpre=0; int sym_Lensuf=0; string sym_pre=""; string sym_suf=""; string insymbol=Symbol(); int inlen=StringLen(insymbol); int toseek=-1; string dep=""; string bel=""; string sym_use =""; int pairx=-1; string xcur[]={"EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF"}; // 7 major currency int xcar=ArraySize(xcur); //-- for(int x=0; x<xcar; x++) { toseek=StringFind(insymbol,xcur[x],0); if(toseek>=0) { pairx=x; break; } } if(pairx>=0) { int awl=toseek-3 <0 ? 0 : toseek-3; int sd=StringFind(insymbol,"SD",0); if(toseek==0 && sd<4) { dep=StringSubstr(insymbol,toseek,3); bel=StringSubstr(insymbol,toseek+3,3); sym_use=dep+bel; } else if(toseek>0) { dep=StringSubstr(insymbol,toseek,3); bel=StringSubstr(insymbol,toseek+3,3); sym_use=dep+bel; } else { dep=StringSubstr(insymbol,awl,3); bel=StringSubstr(insymbol,awl+3,3); sym_use=dep+bel; } } //-- string sym_nmx=sym_use; int lensx=StringLen(sym_nmx); //-- if(inlen>lensx && lensx==6) { sym_Lenpre=StringFind(insymbol,sym_nmx,0); sym_Lensuf=inlen-lensx-sym_Lenpre; //-- if(sym_Lenpre>0) { sym_pre=StringSubstr(insymbol,0,sym_Lenpre); for(int i=0; i<xcar; i++) if(StringFind(sym_pre,xcur[i],0)>=0) sym_pre=""; } if(sym_Lensuf>0) { sym_suf=StringSubstr(insymbol,sym_Lenpre+lensx,sym_Lensuf); for(int i=0; i<xcar; i++) if(StringFind(sym_suf,xcur[i],0)>=0) sym_suf=""; } } //-- pre=sym_pre; suf=sym_suf; inpre=StringLen(pre); insuf=StringLen(suf); posCur1=inpre; posCur2=posCur1+3; //-- return; //--- } //-end SetSymbolNamePS() //---------//
3. Функция Expert tick.
В функции Expert tick (OnTick()) мы будем вызывать одну из основных функций мультивалютного советника, а именно функцию ExpertActionTrade().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(void) { //--- mc.ExpertActionTrade(); //-- return; //--- } //-end OnTick() //---------//
Последовательность работы советника внутри этой функции.
Функция ExpertActionTrade() будет выполнять все действия и управлять автоматической торговлей, включая открытие/закрытие ордеров, трейлинг-стоп, трейлинг тейк-профита и другие дополнительные действия.
void MCEA::ExpertActionTrade(void) { //--- //Check Trading Terminal ResetLastError(); //-- if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) && mc.checktml==0) //-- Check whether MT5 Algorithmic trading is Allow or Prohibit { mc.Do_Alerts(Symbol(),"Trading Expert at "+Symbol()+" are NOT Allowed by Setting."); mc.checktml=1; //-- Variable checktml is given a value of 1, so that the alert is only done once. return; } //-- if(!DisplayManualButton("M","C","R")) DisplayManualButton(); //-- Show the expert manual button panel //-- if(trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); //-- Displayed Trading Info on Chart //--- //-- int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); //-- if(fmod((double)mcsec,5.0)==0) mc.ccur=mcsec; //-- if(mc.ccur!=mc.psec) { string symbol; //-- Here we start with the rotation of the name of all symbol or pairs to be traded for(int x=0; x<mc.arrsymbx && !IsStopped(); x++) { //-- if(mc.DIRI[x]==Symbol()) symbol=Symbol(); else symbol=mc.DIRI[x]; //-- mc.CurrentSymbolSet(symbol); //-- if(mc.TradingToday() && mc.Trade_session()) { //-- mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); //-- Get trading signals to open positions //-- //-- and store in the variable OpOr[x] if(mc.OpOr[x]==mc.Buy) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Buy" (value=1) { //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]>0) mc.CloseSellPositions(symbol); //-- if(mc.xob[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol); else if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xos[x]>0 && mc.profits[x]<-1.02 && mc.xob[x]==0) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);} else if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } if(mc.OpOr[x]==mc.Sell) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Sell" (value=-1) { //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]>0) mc.CloseBuyPositions(symbol); //-- if(mc.xos[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol); else if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xob[x]>0 && mc.profitb[x]<-1.02 && mc.xos[x]==0) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);} else if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } } //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xtto>0) { //-- if(SaveOnRev==Yes) //-- Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if(mc.profitb[x]>0.02 && mc.xob[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close BUY order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } if(mc.profits[x]>0.02 && mc.xos[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close SELL order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } } //-- if(TrailingSLTP==Yes) //-- Use Trailing SL/TP (Yes) { if(autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol,1); //-- If Use Automatic Trailing (Yes) if(autotrl==No) mc.ModifySLTP(symbol,0); //-- Use Automatic Trailing (No) } } //-- mc.CheckClose(symbol); } //-- mc.psec=mc.ccur; } //-- return; //--- } //-end ExpertActionTrade() //---------//
Специально для торговых часовых поясов в функцию ExpertActionTrade() добавлен вызов логической функции Trade Session().
При Trade_session() равном true, советник работает до завершения, а при false, советник будет выполнять только задачи Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) (закрыть сделку и сохранить прибыль из-за слабого сигнала (Да)) и Trailing stop (Yes) (трейлинг-стоп (да)).
bool MCEA::Trade_session(void) { //--- bool trd_ses=false; ishour=ThisTime(hour); if(ishour!=onhour) Set_Time_Zone(); datetime tcurr=TimeCurrent(); // Server Time //-- switch(session) { case Cus_Session: { if(tcurr>=SesCuOp && tcurr<=SesCuCl) trd_ses=true; break; } case New_Zealand: { if(tcurr>=Ses01Op && tcurr<=Ses01Cl) trd_ses=true; break; } case Australia: { if(tcurr>=Ses02Op && tcurr<=Ses02Cl) trd_ses=true; break; } case Asia_Tokyo: { if(tcurr>=Ses03Op && tcurr<=Ses03Cl) trd_ses=true; break; } case Europe_London: { if(tcurr>=Ses04Op && tcurr<=Ses04Cl) trd_ses=true; break; } case US_New_York: { if(tcurr>=Ses05Op && tcurr<=Ses05Cl) trd_ses=true; break; } } //-- if(trd_time_zone==No) { if(tcurr>=SesNoOp && tcurr<=SesNoCl) trd_ses=true; } //-- onhour=ishour; //-- return(trd_ses); //--- } //-end Trade_session() //---------//
void MCEA::Set_Time_Zone(void) { //--- //-- Server Time==TimeCurrent() datetime TTS=TimeTradeServer(); datetime GMT=TimeGMT(); //-- MqlDateTime svrtm,gmttm; TimeToStruct(TTS,svrtm); TimeToStruct(GMT,gmttm); int svrhr=svrtm.hour; // Server time hour int gmthr=gmttm.hour; // GMT time hour int difhr=svrhr-gmthr; // Time difference Server time to GMT time //-- int NZSGMT=12; // New Zealand Session GMT/UTC+12 int AUSGMT=10; // Australia Sydney Session GMT/UTC+10 int TOKGMT=9; // Asia Tokyo Session GMT/UTC+9 int EURGMT=0; // Europe London Session GMT/UTC 0 int USNGMT=-5; // US New York Session GMT/UTC-5 //-- int NZSStm=8; // New Zealand Session time start: 08:00 Local Time int NZSCtm=17; // New Zealand Session time close: 17:00 Local Time int AUSStm=7; // Australia Sydney Session time start: 07:00 Local Time int AUSCtm=17; // Australia Sydney Session time close: 17:00 Local Time int TOKStm=9; // Asia Tokyo Session time start: 09:00 Local Time int TOKCtm=18; // Asia Tokyo Session time close: 18:00 Local Time int EURStm=9; // Europe London Session time start: 09:00 Local Time int EURCtm=19; // Europe London Session time close: 19:00 Local Time int USNStm=8; // US New York Session time start: 08:00 Local Time int USNCtm=17; // US New York Session time close: 17:00 Local Time //-- int nzo = (NZSStm+difhr-NZSGMT)<0 ? 24+(NZSStm+difhr-NZSGMT) : (NZSStm+difhr-NZSGMT); int nzc = (NZSCtm+difhr-NZSGMT)<0 ? 24+(NZSCtm+difhr-NZSGMT) : (NZSCtm+difhr-NZSGMT); //-- int auo = (AUSStm+difhr-AUSGMT)<0 ? 24+(AUSStm+difhr-AUSGMT) : (AUSStm+difhr-AUSGMT); int auc = (AUSCtm+difhr-AUSGMT)<0 ? 24+(AUSCtm+difhr-AUSGMT) : (AUSCtm+difhr-AUSGMT); //-- int tko = (TOKStm+difhr-TOKGMT)<0 ? 24+(TOKStm+difhr-TOKGMT) : (TOKStm+difhr-TOKGMT); int tkc = (TOKCtm+difhr-TOKGMT)<0 ? 24+(TOKCtm+difhr-TOKGMT) : (TOKCtm+difhr-TOKGMT); //-- int euo = (EURStm+difhr-EURGMT)<0 ? 24+(EURStm+difhr-EURGMT) : (EURStm+difhr-EURGMT); int euc = (EURCtm+difhr-EURGMT)<0 ? 24+(EURCtm+difhr-EURGMT) : (EURCtm+difhr-EURGMT); //-- int uso = (USNStm+difhr-USNGMT)<0 ? 24+(USNStm+difhr-USNGMT) : (USNStm+difhr-USNGMT); int usc = (USNCtm+difhr-USNGMT)<0 ? 24+(USNCtm+difhr-USNGMT) : (USNCtm+difhr-USNGMT); if(usc==0||usc==24) usc=23; //-- //---Trading on Custom Session int _days00=ThisTime(day); int _days10=ThisTime(day); if(stsescuh>clsescuh) _days10=ThisTime(day)+1; tmopcu=ReqDate(_days00,stsescuh,stsescum); tmclcu=ReqDate(_days10,clsescuh,clsescum); //-- //--Trading on New Zealand Session GMT/UTC+12 int _days01=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day)-1 : ThisTime(day); int _days11=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop01=ReqDate(_days01,nzo,0); // start: 08:00 Local Time == 20:00 GMT/UTC tmcl01=ReqDate(_days11,nzc-1,59); // close: 17:00 Local Time == 05:00 GMT/UTC //-- //--Trading on Australia Sydney Session GMT/UTC+10 int _days02=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day)-1 : ThisTime(day); int _days12=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop02=ReqDate(_days02,auo,0); // start: 07:00 Local Time == 21:00 GMT/UTC tmcl02=ReqDate(_days12,auc-1,59); // close: 17:00 Local Time == 07:00 GMT/UTC //-- //--Trading on Asia Tokyo Session GMT/UTC+9 int _days03=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; int _days13=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop03=ReqDate(_days03,tko,0); // start: 09:00 Local Time == 00:00 GMT/UTC tmcl03=ReqDate(_days13,tkc-1,59); // close: 18:00 Local Time == 09:00 GMT/UTC //-- //--Trading on Europe London Session GMT/UTC 00:00 int _days04=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; int _days14=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop04=ReqDate(_days04,euo,0); // start: 09:00 Local Time == 09:00 GMT/UTC tmcl04=ReqDate(_days14,euc-1,59); // close: 19:00 Local Time == 19:00 GMT/UTC //-- //--Trading on US New York Session GMT/UTC-5 int _days05=ThisTime(hour)<usc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; int _days15=ThisTime(hour)<=usc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop05=ReqDate(_days05,uso,0); // start: 08:00 Local Time == 13:00 GMT/UTC tmcl05=ReqDate(_days15,usc,59); // close: 17:00 Local Time == 22:00 GMT/UTC //-- //--Not Use Trading Time Zone if(trd_time_zone==No) { tmopno=ReqDate(ThisTime(day),0,15); tmclno=ReqDate(ThisTime(day),23,59); } //-- Time_Zone(); //-- return; //--- } //-end Set_Time_Zone() //---------//
void MCEA::Time_Zone(void) { //--- //-- tz_ses=""; //-- switch(session) { case Cus_Session: { SesCuOp=StringToTime(tmopcu); SesCuCl=StringToTime(tmclcu); zntm=SesCuOp; znop=SesCuOp; zncl=SesCuCl; tz_ses="Custom_Session"; tz_opn=timehr(stsescuh,stsescum); tz_cls=timehr(clsescuh,clsescum); break; } case New_Zealand: { Ses01Op=StringToTime(tmop01); Ses01Cl=StringToTime(tmcl01); zntm=Ses01Op; znop=Ses01Op; zncl=Ses01Cl; tz_ses="New_Zealand/Oceania"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses01Op,hour),ReqTime(Ses01Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses01Cl,hour),ReqTime(Ses01Cl,min)); break; } case Australia: { Ses02Op=StringToTime(tmop02); Ses02Cl=StringToTime(tmcl02); zntm=Ses02Op; znop=Ses02Op; zncl=Ses02Cl; tz_ses="Australia Sydney"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses02Op,hour),ReqTime(Ses02Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses02Cl,hour),ReqTime(Ses02Cl,min)); break; } case Asia_Tokyo: { Ses03Op=StringToTime(tmop03); Ses03Cl=StringToTime(tmcl03); zntm=Ses03Op; znop=Ses03Op; zncl=Ses03Cl; tz_ses="Asia/Tokyo"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses03Op,hour),ReqTime(Ses03Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses03Cl,hour),ReqTime(Ses03Cl,min)); break; } case Europe_London: { Ses04Op=StringToTime(tmop04); Ses04Cl=StringToTime(tmcl04); zntm=Ses04Op; znop=Ses04Op; zncl=Ses04Cl; tz_ses="Europe/London"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses04Op,hour),ReqTime(Ses04Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses04Cl,hour),ReqTime(Ses04Cl,min)); break; } case US_New_York: { Ses05Op=StringToTime(tmop05); Ses05Cl=StringToTime(tmcl05); zntm=Ses05Op; znop=Ses05Op; zncl=Ses05Cl; tz_ses="US/New_York"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses05Op,hour),ReqTime(Ses05Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses05Cl,hour),ReqTime(Ses05Cl,min)); break; } } //-- if(trd_time_zone==No) { SesNoOp=StringToTime(tmopno); SesNoCl=StringToTime(tmclno); zntm=SesNoOp; znop=SesNoOp; zncl=SesNoCl; tz_ses="Not Use Time Zone"; tz_opn=timehr(ReqTime(SesNoOp,hour),ReqTime(SesNoOp,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(SesNoCl,hour),ReqTime(SesNoCl,min)); } //-- return; //--- } //-end Time_Zone() //---------//
Some supporting functions for time calculations are:
string MCEA::TradingDay(void) { //--- int trdday=ThisTime(dow); switch(trdday) { case 0: daytrade="Sunday"; break; case 1: daytrade="Monday"; break; case 2: daytrade="Tuesday"; break; case 3: daytrade="Wednesday"; break; case 4: daytrade="Thursday"; break; case 5: daytrade="Friday"; break; case 6: daytrade="Saturday"; break; } return(daytrade); //--- } //-end TradingDay() //---------// bool MCEA::TradingToday(void) { //--- bool tradetoday=false; int trdday=ThisTime(dow); hariini="No"; //-- int ttd[]; ArrayResize(ttd,7); ttd[0]=ttd0; ttd[1]=ttd1; ttd[2]=ttd2; ttd[3]=ttd3; ttd[4]=ttd4; ttd[5]=ttd5; ttd[6]=ttd6; //-- if(ttd[trdday]==Yes) {tradetoday=true; hariini="Yes";} //-- return(tradetoday); //--- } //-end TradingToday() //---------// string MCEA::timehr(int hr,int mn) { //--- string scon=""; string men=mn==0 ? "00" : string(mn); int shr=hr==24 ? 0 : hr; if(shr<10) scon="0"+string(shr)+":"+men; else scon=string(shr)+":"+men; //-- return(scon); //--- } //-end timehr() //---------// string MCEA::ReqDate(int d,int h,int m) { //--- MqlDateTime mdt; datetime t=TimeCurrent(mdt); x_year=mdt.year; x_mon=mdt.mon; x_day=d; x_hour=h; x_min=m; x_sec=mdt.sec; //-- string mdr=string(x_year)+"."+string(x_mon)+"."+string(x_day)+" "+timehr(x_hour,x_min); return(mdr); //--- } //-end ReqDate() //---------// int MCEA::ThisTime(const int reqmode) { //--- MqlDateTime tm; TimeCurrent(tm); int valtm=0; //-- switch(reqmode) { case 0: valtm=tm.year; break; // Return Year case 1: valtm=tm.mon; break; // Return Month case 2: valtm=tm.day; break; // Return Day case 3: valtm=tm.hour; break; // Return Hour case 4: valtm=tm.min; break; // Return Minutes case 5: valtm=tm.sec; break; // Return Seconds case 6: valtm=tm.day_of_week; break; // Return Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) case 7: valtm=tm.day_of_year; break; // Return Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) } //-- return(valtm); //--- } //-end ThisTime() //---------// int MCEA::ReqTime(datetime reqtime, const int reqmode) { MqlDateTime tm; TimeToStruct(reqtime,tm); int valtm=0; //-- switch(reqmode) { case 0: valtm=tm.year; break; // Return Year case 1: valtm=tm.mon; break; // Return Month case 2: valtm=tm.day; break; // Return Day case 3: valtm=tm.hour; break; // Return Hour case 4: valtm=tm.min; break; // Return Minutes case 5: valtm=tm.sec; break; // Return Seconds case 6: valtm=tm.day_of_week; break; // Return Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) case 7: valtm=tm.day_of_year; break; // Return Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) } //-- return(valtm); //--- } //-end ReqTime() //---------//
4. Получение торговых сигналов для открытия/закрытия позиции
В предыдущей статье я использовал мультитаймфреймовые сигналы на основе 5 таймфреймов
void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_Config(void) { //--- ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1}; TFArrays=ArraySize(TFA); ArrayResize(TFSAR,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy(TFSAR,TFA,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- return; //--- } //-end FXSAR_MTF_MCEA_Config() //---------//
Но в этой статье я изменил четыре базовых таймфрейма мультитаймфреймового сигнала на M5, M30, H1 и, наконец, H4.
void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config(void) { //--- //-- ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={PERIOD_M5,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4}; TFArrays=ArraySize(TFA); ArrayResize(TFSAR,TFArrays,TFArrays); // TFArrays now the value of array size is 4 ArrayCopy(TFSAR,TFA,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- return; //--- } //-end FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config() //---------//
Чтобы получить мультитаймфреймовый сигнал PSAR, мы вызовем функцию GetPSARSignalMTF(), чтобы получить положение индикатора ParabolicSAR на запрошенном таймфрейме:
int MCEA::GetPSARSignalMTF(string symbol) { //--- int mv=0; int rise=1, down=-1; //-- int sarup=0, sardw=0; //-- for(int x=0; x<TFArrays; x++) // The TFArrays variable has a value of 54which is taken from the number of time frames from TF_M5, M30, H1 and H4. { if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])>0) sarup++; if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])<0) sardw++; } //-- if(sarup==TFArrays) mv=rise; if(sardw==TFArrays) mv=down; //-- return(mv); //--- } //- end GetPSARSignalMTF() //---------//
Затем вызывается соответствующий дескриптор индикатора, чтобы получить значение буфера индикатора iSAR из этого запрошенного таймфрейма.
int MCEA::PARSARMTF(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES mtf) // formula Parabolic SAR in set timeframe { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; //-- int br=2; //-- double PSAR[]; ArrayResize(PSAR,br,br); ArraySetAsSeries(PSAR,true); int xx=PairsIdxArray(symbol); int tx=TFIndexArray(mtf); CopyBuffer(hPSAR[xx][tx],0,0,br,PSAR); //-- double OPN0=iOpen(symbol,TFSAR[tx],0); double HIG0=iHigh(symbol,TFSAR[tx],0); double LOW0=iLow(symbol,TFSAR[tx],0); double CLS0=iClose(symbol,TFSAR[tx],0); //-- if(PSAR[0]<LOW0 && CLS0>OPN0) ret=rise; if(PSAR[0]>HIG0 && CLS0<OPN0) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end PARSARMTF() //---------//
Функция GetPSARSignalMTF вызывается из GetOpenPosition() для получения торгового сигнала открытия позиции.
int MCEA::GetOpenPosition(const string symbol) // Signal Open Position { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; //-- int dirmov=DirectionMove(symbol); int parsOp=GetPSARSignalMTF(symbol); //-- if(parsOp==rise && dirmov==rise) ret=rise; if(parsOp==down && dirmov==down) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end GetOpenPosition() //---------//
Функция GetPSARSignalMTF() вызовет функцию PARSARMTF(), которая вычисляет сигнал iSAR в соответствии с запрошенным таймфреймом.
Как видите, внутри функции PARSARMTF() мы используем и вызываем две функции:
1. int xx= PairsIdxArray(symbol)
Функция PairsIdxArray() используется для получения имени запрошенного символа.
int MCEA::PairsIdxArray(const string symbol) { //--- int pidx=-1; //-- for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { if(DIRI[x]==symbol) { pidx=x; break; } } //-- return(pidx); //--- } //-end PairsIdxArray() //---------//
2. int tx=TFIndexArray(mtf).
Функция TFIndexArray() используется для получения последовательности массива запрошенного таймфрейма.
int MCEA::TFIndexArray(ENUM_TIMEFRAMES TF) { //--- int res=-1; //-- for(int x=0; x<TFArrays; x++) { if(TF==TFSAR[x]) { res=x; break; } } //-- return(res); //--- } //-end TFIndexArray() //---------//
5. Функция ChartEvent
Для большей эффективности мультивалютных советников создадим несколько кнопок для управления ордерами и изменения графиков или символов. Поскольку в этой версии используется 10 вариантов торговых пар, функция OnChartEvent была немного изменена.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- //--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Clicking the chart") ResetLastError(); //-- ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt; //-- if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { int lensymbol=StringLen(Symbol()); int lensparam=StringLen(sparam); //-- //--- if "Set SL All Orders" button is click if(sparam=="Set SL/TP All Orders") { mc.SetSLTPOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Set SL/TP All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Order" button is click if(sparam=="Close All Order") { mc.CloseAllOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Profit" button is click if(sparam=="Close All Profit") { mc.ManualCloseAllProfit(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Profit"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "X" button is click if(sparam=="X") { ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_ZORDER,0); //-- DeleteButtonX(); mc.PanelExtra=false; DisplayManualButton(); } //--- if "M" button is click if(sparam=="M") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateManualPanel(); } //--- if "C" button is click if(sparam=="C") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateSymbolPanel(); } //--- if "R" button is click if(sparam=="R") { Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- expert advisor will be Remove from the chart."); ExpertRemove(); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0); if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period())) ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); DeletePanelButton(); ChartRedraw(0); } //--- if Symbol button is click if(lensparam==lensymbol) { int sx=mc.ValidatePairs(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); mc.PanelExtra=false; } //-- } //-- return; //--- } //-end OnChartEvent() //---------//
Чтобы изменить символы графика одним щелчком мыши, при нажатии на одно из названий символов, событие OnChartEvent() будет вызываться функцией ChangeChartSymbol().
void ChangeChartSymbol(string c_symbol,ENUM_TIMEFRAMES cstf) { //--- //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_ZORDER,0); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //-- ChartSetSymbolPeriod(0,c_symbol,cstf); //-- ChartRedraw(0); //-- return; //--- } //-end ChangeChartSymbol() //---------//
Поскольку мы добавляем торговую сессию или торговый часовой пояс и параметры торгуемых пар, нам нужно добавить новые данные в отображаемой торговой информации на графике.
Для этого мы внесли изменения в функцию TradeInfo().
void MCEA::TradeInfo(void) // function: write comments on the chart { //---- Pips(Symbol()); double spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)/xpip; rem=zntm-TimeCurrent(); string postime=PosTimeZone(); string eawait=" - Waiting for active time..!"; //-- string comm=""; TodayOrders(); //-- comm="\n :: Server Date Time : "+string(ThisTime(year))+"."+string(ThisTime(mon))+"."+string(ThisTime(day))+ " "+TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)+ "\n ------------------------------------------------------------"+ "\n :: Broker : "+ TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)+ "\n :: Expert Name : "+ expname+ "\n :: Acc. Name : "+ mc_account.Name()+ "\n :: Acc. Number : "+ (string)mc_account.Login()+ "\n :: Acc. TradeMode : "+ AccountMode()+ "\n :: Acc. Leverage : 1 : "+ (string)mc_account.Leverage()+ "\n :: Acc. Equity : "+ DoubleToString(mc_account.Equity(),2)+ "\n :: Margin Mode : "+ (string)mc_account.MarginModeDescription()+ "\n :: Magic Number : "+ string(magicEA)+ "\n :: Trade on TF : "+ EnumToString(TFt)+ "\n :: Today Trading : "+ TradingDay()+" : "+hariini+ "\n :: Trading Session : "+ tz_ses+ "\n :: Trading Time : "+ postime; if(TimeCurrent()<zntm) { comm=comm+ "\n :: Time Remaining : "+(string)ReqTime(rem,hour)+":"+(string)ReqTime(rem,min)+":"+(string)ReqTime(rem,sec) + eawait; } comm=comm+ "\n ------------------------------------------------------------"+ "\n :: Trading Pairs : "+pairs+ "\n :: BUY Market : "+string(oBm)+ "\n :: SELL Market : "+string(oSm)+ "\n :: Total Order : "+string(oBm+oSm)+ "\n :: Order Profit : "+DoubleToString(floatprofit,2)+ "\n :: Fixed Profit : "+DoubleToString(fixclprofit,2)+ "\n :: Float Money : "+DoubleToString(floatprofit,2)+ "\n :: Nett Profit : "+DoubleToString(floatprofit+fixclprofit,2); //-- Comment(comm); ChartRedraw(0); return; //---- } //-end TradeInfo() //---------//
Добавляем функцию для объяснения времени в соответствии с условиями торгового часового пояса
string MCEA::PosTimeZone(void) { //--- string tzpos=""; //-- if(ReqTime(zntm,day)>ThisTime(day)) { tzpos=tz_opn+ " Next day to " +tz_cls + " Next day"; } else if(TimeCurrent()<znop) { if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today"; //else if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day"; } else if(TimeCurrent()>=znop && TimeCurrent()<zncl) { if(ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day"; else if(ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today"; } else if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) { tzpos=tz_opn+" Today to " +tz_cls+ " Next day"; } //-- return(tzpos); //---- } //-end PosTimeZone() //---------//
Отображение TradeInfo() будет выглядеть так.
Примечание: Для остальных функций и алгоритмов процедура остается такой же, как в мультивалютном советнике в предыдущей статье.
Как видите, под именем советника FXSAR_MTF_MCEA есть кнопки M, C и R.
При нажатии на M или C отобразится панель ручного управления.
При нажатии на M отобразится панель ручного управления, после чего трейдер сможет управлять ордерами:
- Set SL/TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров)
- Close All Orders (закрыть все ордера)
- Close All Profits (закрыть все прибыльные ордера)
При нажатии на C отобразится кнопка панели с 30 именами символов или пар, и трейдеры смогут щелкнуть по одному из названий пар или символов. При нажатии на любую из них символ графика будет немедленно заменен на тот, что указан на нажатой кнопке.
void CreateSymbolPanel() { //--- //-- ResetLastError(); DeletePanelButton(); int sydis=83; int tsatu=int(mc.sall/2); //-- CreateButtonTemplate(0,"Template",180,367,STYLE_SOLID,5,BORDER_RAISED,clrYellow,clrBurlyWood,clrWhite,CORNER_RIGHT_UPPER,187,45,true); CreateButtonTemplate(0,"TempCCS",167,25,STYLE_SOLID,5,BORDER_RAISED,clrYellow,clrBlue,clrWhite,CORNER_RIGHT_UPPER,181,50,true); CreateButtonClick(0,"X",14,14,"Arial Black",10,BORDER_FLAT,"X",clrWhite,clrWhite,clrRed,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,22,48,true,"Close Symbol Panel"); //-- string chsym="Change SYMBOL"; int cspos=int(181/2)+int(StringLen(chsym)/2); CreateButtontLable(0,"CCS","Bodoni MT Black",chsym,11,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,cspos,62,true,"Change Chart Symbol"); //-- for(int i=0; i<tsatu; i++) CreateButtonClick(0,mc.AS30[i],80,17,"Bodoni MT Black",8,BORDER_RAISED,mc.AS30[i],clrYellow,clrBlue,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,180,sydis+(i*22),true,"Change to "+mc.AS30[i]); //-- for(int i=tsatu; i<mc.sall; i++) CreateButtonClick(0,mc.AS30[i],80,17,"Bodoni MT Black",8,BORDER_RAISED,mc.AS30[i],clrYellow,clrBlue,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,94,sydis+((i-15)*22),true,"Change to "+mc.AS30[i]); //-- ChartRedraw(0); //-- return; //--- } //-end CreateSymbolPanel() //---------//
При нажатии на R мультивалютный советник FXSAR_MTF_MCEA удаляется с графика.
Тестер стратегий
Я провел тестирование на истории, попробовав несколько часовых поясов и пар, которыми можно было торговать.
Результаты в тестере стратегий можно увидеть на изображении ниже.
В приведенном ниже тестировании на истории выбран часовой пояс Нью-Йорка.
В приведенном ниже тестировании на истории выбран часовой пояс Токио.
В приведенном ниже тестировании на истории выбран пользовательский часовой пояс
Заключение
- Проблема имен символов, имеющих префиксы и/или суффиксы, в мультивалютных советниках, может быть легко решена в MQL5 без создания пользовательских символов.
- С введением торговой сессии или торгового часового пояса, а также с добавлением 10 пар опционов для торговли, можно надеяться, что трейдеры получат лучшую стратегию, торгуя только на определенных парах и в определенное время или сессии.
- Этот мультивалютный советник является лишь примером для изучения и развития идей, поэтому, если у вас есть идеи по улучшению, вы можете модифицировать код советника в соответствии с вашими пожеланиями.
Надеюсь, что статья и мультивалютный советник будут полезны трейдерам в изучении и развитии идей. Спасибо за внимание!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/13705
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