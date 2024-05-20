如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 2 部分）：指标信号：多时间帧抛物线 SAR 指标

概述

本文中多币种智能交易系统的定义是一款智能交易系统或交易机器人，它可以从一个品种图表中交易 1 个以上的品种对（开单、平单、及管理订单，例如：尾随止损和止盈），在本文中，智能交易系统将交易 30 个对。这次我们只用 1 个指标，即抛物线 SAR 或 iSAR，将其应用在 PERIOD_M15 到 PERIOD_D1 的多个时间帧。

我们都知道，在交易终端和策略测试器上进行多币种交易，都可以借助 MQL5 提供的强大能力和设施。

因此，我们的目标是满足那些想要高效和有效的交易机器人的交易者的基本需求，故此，依靠高度可靠的 MQL5 提供的能力和设施，我们可以创建一款简单的多币种智能交易系统，在本文中使用指标信号：多时间帧抛物线 SAR 或 iSAR 指标。







计划和功能

1. 交易货币对。

该多币种智能交易系统计划在如下品种或货币对上进行交易：

对于外汇：

EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP, EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD, GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF, NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 对

加上 2 种贵金属对：XAUUSD（黄金）和 XAGUSD（白银）

总共是 30 对。

注意：所有这些交易品种或货币对都是经纪商常用的交易品种或货币对。因此，该多币种智能交易系统不适用于经纪商提供的名称含有前缀或后缀的品种或货币对。





2. 信号指标。

多币种智能交易系统将用 1 个指标信号，但有 5 个时间帧，始自 PERIOD_M15、PERIOD_M30、PERIOD_H1、PERIOD_H4 和 PERIOD_D1。

在该智能交易系统中，它不使用固定的时间帧来计算指标信号，故无需检测信号计算时间帧。

这意味着 FXSAR_MTF_MCEA 智能交易系统可在从 PERIOD_M1 到 PERIOD_MN1 的任何时间帧内使用，并且 FXSAR_MTF_MCEA 仍将基于 iSAR PERIOD_M15、PERIOD_M30、PERIOD_H1、PERIOD_H4 和 PERIOD_D1 计算信号。

这五个抛物线 SAR 时间帧将检测开单的信号。

同时，在订单处于盈利条件下，若 iSAR 指标 PERIOD_M15 的信号疲软时平单。

若要尾随止损和止盈，则用 iSAR 指标的 PERIOD_H1。





iSAR 信号条件策略公式：

上行 =（PRICE_LOW[0] 大于 iSAR 线），或 PRICE_LOW[0] > iSAR[0] 下行 =（PRICE-HIGH[0] 小于 iSAR 线），或 PRICE-HIGH[0] < iSAR[0]

从哪里获得买入信号或卖出信号：

五个 iSAR 指标时间帧，必须总计 5 x 上行是为买入，5 x 下行是为卖出。

iSAR 指标买入和卖出的描绘，参见图例 1









3. 交易和订单管理

该多币种智能交易系统的交易管理有多种选项：

1. 止损单。

选项：使用订单止损（是）或（否）

如果选中“使用订单止损（否）”选项，则所有订单在开单时都不带止损。 如果选项“使用订单止损（是）”：再次给出选项：使用自动计算止损（是）或（否） 如果选项是“自动计算止损（是）”，则将由智能系统自动执行止损计算。

如果选项是“自动计算止损（否）”，则交易者必须以点数为单位输入止损值。

如果选项是“使用订单止损（否）”：则智能系统将检查每笔开单，信号条件是否仍然良好，且订单 或许维持盈利，或者信号疲软，需要平单以确保 盈利，或信号条件方向已逆转，持仓亏损也必须平仓。



2. 止盈单。

选项：使用订单止盈（是）或（否）

如果选中“使用订单止盈”（否）选项，则所有订单在开单时都不带止盈。

如果选项是“使用订单止盈“（是）：再次给出选项：使用自动计算订单止盈（是）或（否） 如果选项是“自动计算订单止盈”（是），则将由智能系统自动执行止盈计算。 如果选项是“自动计算订单止盈“（否），则交易者必须以点数输入订单止盈值。





选项：使用尾随止损/止盈（是）或（否）

如果”使用尾随止损/止盈“选项为（否），则智能系统不会执行尾随止损和尾随止盈。如果选项”使用尾随止损/止盈“（是）：再次给出选项：使用自动尾随（是）或（否）如果选项”使用自动尾随“（是），则尾随止损将由智能系统依据抛物线 SAR 的 PERIOD_H1 值执行，同时基于变量值 TPmin（尾随止盈值）进行尾随止盈。如果选项是”使用自动尾随“（否），则智能系统将采用输入属性中的值执行尾随止损。

注意：智能系统将同时执行尾随止盈和尾随止损。





3. 尾随止损和尾随止盈

4. 手动订单管理。

为了提高该多币种智能交易系统的效率，将添加若干个手动单击按钮

1. 为所有订单设置止损/止盈

当交易者在输入参数设置”使用订单止损“（否）和/或”使用订单止盈“（否）时 但随后交易者打算针对所有订单使用止损或止盈，然后只需单击“设置止损/止盈所有订单”按钮，所有订单将被修改，止损和/或止盈将被应用。



2. 所有订单平仓

如果交易者想要所有订单平仓，那么只需单击 “所有订单平仓” 按钮，所有持仓将被平仓。



3. 所有盈利订单平仓

如果交易者想把所有盈利订单平仓，那么只需单击“所有盈利订单平仓”按钮即可 把所有盈利持仓都平仓。





5. 管理订单和品种图表。

对于仅从单一品种图表交易 30 对的多币种智能系统，如果为所有品种提供按钮面板，这将非常有效和高效，如此交易者只需单击一下即可更改图表或品种。







在 MQL5 程序中实现计划

1. 程序头文件和属性输入。

包含 MQL5 头文件

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> CTrade mc_trade; CSymbolInfo mc_symbol; CPositionInfo mc_position; CAccountInfo mc_account;





枚举 YN 是智能系统输入属性中的选项（Yes）或（No）

enum YN { No, Yes };





资金管理手数的枚举

enum mmt { FixedLot, DynamLot };





智能系统输入属性

input group "=== Money Management Lot Size Parameter ===" ; input mmt mmlot = DynamLot; input double Risk = 10.0 ; input double Lots = 0.01 ; input group "=== Day Trading On/Off ===" ; input YN ttd0 = No; input YN ttd1 = Yes; input YN ttd2 = Yes; input YN ttd3 = Yes; input YN ttd4 = Yes; input YN ttd5 = Yes; input YN ttd6 = No; input group "=== Trade & Order management Parameter ===" ; input YN use_sl = No; input YN autosl = Yes; input double SLval = 30 ; input YN use_tp = Yes; input YN autotp = Yes; input double TPval = 10 ; input YN TrailingSLTP = Yes; input YN autotrl = Yes; input double TSval = 5 ; input double TSmin = 5 ; input double TPmin = 25 ; input YN Close_by_Opps = Yes; input YN SaveOnRev = Yes; input group "=== Others Expert Advisor Parameter ===" ; input YN alerts = Yes; input YN UseEmailAlert = No; input YN UseSendnotify = No; input YN trade_info_display = Yes; input ulong magicEA = 2023102 ;





为了声明该多币种智能交易系统所需的所有变量、对象和函数，我们将创建一个类来为智能交易系统指定工作流中的构造和配置。

class MCEA { private : int x_year; int x_mon; int x_day; int x_hour; int x_min; int x_sec; int oBm, oSm, ldig; int posCur1, posCur2; double LotPS; double slv, tpv, pip, xpip; double differ; double floatprofit, fixclprofit; string pairs, hariini, daytrade, trade_mode; double OPEN[], HIGH[], LOW[], CLOSE[]; datetime TIME[]; datetime closetime; int DirectionMove( const string symbol); int GetPSARSignalMTF( string symbol); int PARSAR05( const string symbol); int PARSARMTF( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES mtf); int LotDig( const string symbol); double MLots( const string symbx); double NonZeroDiv( double val1, double val2); double OrderSLSet( const string xsymb, ENUM_ORDER_TYPE type, double atprice); double OrderTPSet( const string xsymb, ENUM_ORDER_TYPE type, double atprice); double SetOrderSL( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE type, double atprice); double SetOrderTP( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE type, double atprice); double TSPrice( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE ptype, int TS_type); string ReqDate( int d, int h, int m); string TF2Str( ENUM_TIMEFRAMES period); string timehr( int hr, int mn); string TradingDay( void ); string AccountMode(); string GetCommentForOrder( void ) { return (expname); } public : string DIRI[], AS30[]; string expname; int hPar05[]; // Handle for the iSAR indicator for M5 Timeframe int hPSAR[][ 5 ]; int ALO, dgts, arrsar, arrsymbx; int sall, arper; ulong slip; double SARstep, SARmaxi; double profitb[], profits[]; int Buy, Sell; int ccur, psec, xtto, TFArrays, checktml; int OpOr[],xob[],xos[]; int year, mon, day, hour, min, sec, dow, doy; ENUM_TIMEFRAMES TFt, TFT05, TFSAR[]; bool PanelExtra; MCEA( void ); ~MCEA( void ); virtual void FXSAR_MTF_MCEA_Config( void ); virtual void ExpertActionTrade( void ); void ArraySymbolResize( void ); void CurrentSymbolSet( const string symbol); void Pips( const string symbol); void TradeInfo( void ); void Do_Alerts( const string symbx, string msgText); void CheckOpenPMx( const string symbx); void SetSLTPOrders( void ); void CloseBuyPositions( const string symbol); void CloseSellPositions( const string symbol); void CloseAllOrders( void ); void CheckClose( const string symbx); void TodayOrders( void ); void UpdatePrice( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES xtf); void RefreshPrice( const string symbx, ENUM_TIMEFRAMES xtf, int bars); bool RefreshTick( const string symbx); bool TradingToday( void ); bool OpenBuy( const string symbol); bool OpenSell( const string symbol); bool ModifyOrderSLTP( double mStop, double ordtp); bool ModifySLTP( const string symbx, int TS_type); bool CloseAllProfit( void ); bool ManualCloseAllProfit( void ); int PairsIdxArray( const string symbol); int TFIndexArray( ENUM_TIMEFRAMES TF); int GetOpenPosition( const string symbol); int GetCloseInWeakSignal( const string symbol, int exis); int ThisTime( const int reqmode); string getUninitReasonText( int reasonCode); };





在多币种智能交易系统工作过程中，自 OnInit() 调用的第一个也是最重要的函数是 FXSAR_MTF_MCEA_Config()。

int OnInit ( void ) { mc.FXSAR_MTF_MCEA_Config(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





在 FXSAR_MTF_MCEA_Config() 函数中，配置了所有要用的品种，所有指标的句柄，以及智能交易系统工作流所需的包含头文件的一些重要函数。

void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_Config( void ) { string All30[]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "EURGBP" , "EURAUD" , "EURNZD" , "EURCAD" , "EURCHF" , "EURJPY" , "GBPAUD" , "GBPNZD" , "GBPCAD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "AUDNZD" , "AUDCAD" , "AUDCHF" , "AUDJPY" , "NZDCAD" , "NZDCHF" , "NZDJPY" , "CADCHF" , "CADJPY" , "CHFJPY" , "XAUUSD" , "XAGUSD" }; sall= ArraySize (All30); ArrayResize (AS30,sall,sall); ArrayCopy (AS30,All30, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); arrsymbx=sall; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,All30, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); for ( int x= 0 ; x<arrsymbx; x++) { SymbolSelect (DIRI[x], true );} pairs= "Multi Currency 30 Pairs" ; TFT05= PERIOD_M5 ; ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={ PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 }; TFArrays= ArraySize (TFA); ArrayResize (TFSAR,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy (TFSAR,TFA, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); TFt=TFSAR[ 2 ]; for ( int x= 0 ; x<arrsymbx; x++) { hPar05[x]= iSAR (DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi); for ( int i= 0 ; i<TFArrays; i++) { hPSAR[x][i]= iSAR (DIRI[x],TFSAR[i],SARstep,SARmaxi); } } ALO=( int )mc_account.LimitOrders()>arrsymbx ? arrsymbx : ( int )mc_account.LimitOrders(); LotPS=( double )ALO; mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA); mc_trade.SetDeviationInPoints(slip); mc_trade.SetMarginMode(); return ; }





2. 智能系统跳价函数

在智能系统跳价函数（OnTick() 函数）中，我们将调用多币种智能系统中的主要函数之一，即函数 ExpertActionTrade()。

void OnTick ( void ) { mc.ExpertActionTrade(); return ; }





ExpertActionTrade() 函数将运作所有活动，并管理自动交易，从开单开始，平单，尾随止损或尾随止盈，以及其它附加活动。

正如我在程序旁注所解释的那样，工作过程的顺序如下。

void MCEA::ExpertActionTrade( void ) { ResetLastError (); if (! MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED ) && mc.checktml== 0 ) { mc.Do_Alerts( Symbol (), "Trading Expert at " + Symbol ()+ " are NOT Allowed by Setting." ); mc.checktml= 1 ; return ; } if (!DisplayManualButton( "M" , "C" , "R" )) DisplayManualButton(); if (trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); if ( fmod (( double )mcsec, 5.0 )== 0 ) mc.ccur=mcsec; if (mc.ccur!=mc.psec) { string symbol; for ( int x= 0 ; x<mc.arrsymbx && ! IsStopped (); x++) { if (mc.DIRI[x]== Symbol ()) symbol= Symbol (); else symbol=mc.DIRI[x]; mc.CurrentSymbolSet(symbol); if (mc.TradingToday()) { mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); if (mc.OpOr[x]==mc.Buy) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]> 0 ) mc.CloseSellPositions(symbol); if (mc.xob[x]== 0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol); else if (mc.xtto>=mc.ALO) { mc.Do_Alerts(symbol, "Maximum amount of open positions and active pending orders has reached" + "

the limit = " + string (mc.ALO)+ " Orders " ); mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xos[x]> 0 && mc.profits[x]<- 1.02 && mc.xob[x]== 0 ) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);} else if (SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } if (mc.OpOr[x]==mc.Sell) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]> 0 ) mc.CloseBuyPositions(symbol); if (mc.xos[x]== 0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol); else if (mc.xtto>=mc.ALO) { mc.Do_Alerts(symbol, "Maximum amount of open positions and active pending orders has reached" + "

the limit = " + string (mc.ALO)+ " Orders " ); mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xob[x]> 0 && mc.profitb[x]<- 1.02 && mc.xos[x]== 0 ) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);} else if (SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } } mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xtto> 0 ) { if (SaveOnRev==Yes) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.profitb[x]> 0.02 && mc.xob[x]> 0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol, "Close BUY order " +symbol+ " to save profit due to weak signal." ); } if (mc.profits[x]> 0.02 && mc.xos[x]> 0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol, "Close SELL order " +symbol+ " to save profit due to weak signal." ); } } if (TrailingSLTP==Yes) { if (autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol, 1 ); if (autotrl==No) mc.ModifySLTP(symbol, 0 ); } } mc.CheckClose(symbol); } mc.psec=mc.ccur; } return ; }





3. 如何获得开仓或平仓的交易信号？

若要获取指标信号，我们必须调用函数 GetOpenPosition(symbol) 来获取开仓的交易信号

int MCEA::GetOpenPosition( const string symbol) { int ret= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int dirmov=DirectionMove(symbol); int parsOp=GetPSARSignalMTF(symbol); if (parsOp==rise && dirmov==rise) ret=rise; if (parsOp==down && dirmov==down) ret=down; return (ret); }

GetOpenPosition() 函数将调用 2 个信号函数，并存储在变量 OpOr[] 当中。

1. DirectionMove(symbol); //--函数检查价格在智能系统周期内是否在烛条柱上移动。

2. GetPSARSignalMTF(symbol); //-- 函数在请求的时间帧内计算抛物线 iSAR 公式。

int MCEA::GetPSARSignalMTF(string symbol) // iSAR MTF signal calculation { //--- int mv=0; int rise=1, down=-1; //-- int sarup=0, sardw=0; //-- for(int x=0; x<TFArrays; x++) // The TFArrays variable has a value of 5 which is taken from the number of time frames from TF_M1 to TF_H1. { if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])>0) sarup++; if(PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])<0) sardw++; } //-- if(sarup==TFArrays) mv=rise; if(sardw==TFArrays) mv=down; //-- return(mv); //--- } //- end GetPSARSignalMTF()





GetPSARSignalMTF() 函数将调用一个函数 PARSARMTF()，该函数根据请求的时间帧计算 iSAR 信号。

正如您所看到的，在 PARSARMTF() 函数中，我们使用并调用了 2 个函数：

1. int xx= PairsIdxArray(symbol)

2. int tx=TFIndexArray(mtf).

PairsIdxArray() 函数获取所请求品种的名称，TFIndexArray() 函数获取所请求时间帧的数组序列。

然后调用相应的指标句柄，从所请求时间帧中获取 iSAR 指标的缓冲区值。

int MCEA::PARSARMTF( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES mtf) { int ret= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int br= 2 ; double PSAR[]; ArrayResize (PSAR,br,br); ArraySetAsSeries (PSAR, true ); int xx=PairsIdxArray(symbol); int tx=TFIndexArray(mtf); CopyBuffer (hPSAR[xx][tx], 0 , 0 ,br,PSAR); double OPN0= iOpen (symbol,TFSAR[tx], 0 ); double HIG0= iHigh (symbol,TFSAR[tx], 0 ); double LOW0= iLow (symbol,TFSAR[tx], 0 ); double CLS0= iClose (symbol,TFSAR[tx], 0 ); if (PSAR[ 0 ]<LOW0 && CLS0>OPN0) ret=rise; if (PSAR[ 0 ]>HIG0 && CLS0<OPN0) ret=down; return (ret); }





int MCEA::PairsIdxArray( const string symbol) { int pidx= 0 ; for ( int x= 0 ; x<arrsymbx; x++) { if (DIRI[x]==symbol) { pidx=x; break ; } } return (pidx); }

int MCEA::TFIndexArray( ENUM_TIMEFRAMES TF) { int res=- 1 ; for ( int x= 0 ; x<TFArrays; x++) { if (TF==TFSAR[x]) { res=x; break ; } } return (res); }









void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ResetLastError (); ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { int lensymbol= StringLen ( Symbol ()); int lensparam= StringLen (sparam); if (sparam== "Set SL/TP All Orders" ) { mc.SetSLTPOrders(); Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- Set SL/TP All Orders" ); ObjectSetInteger ( 0 , "Set SL/TP All Orders" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "Set SL/TP All Orders" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateManualPanel(); } if (sparam== "Close All Order" ) { mc.CloseAllOrders(); Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- Close All Orders" ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Order" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Order" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateManualPanel(); } if (sparam== "Close All Profit" ) { mc.ManualCloseAllProfit(); Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- Close All Profit" ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Profit" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Profit" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateManualPanel(); } if (sparam== "X" ) { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_BUTTON ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_LABEL ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE_LABEL ); ObjectSetInteger ( 0 , "X" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "X" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); DeleteButtonX(); mc.PanelExtra= false ; DisplayManualButton(); } if (sparam== "M" ) { ObjectSetInteger ( 0 , "M" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "M" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); mc.PanelExtra= true ; CreateManualPanel(); } if (sparam== "C" ) { ObjectSetInteger ( 0 , "C" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "C" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); mc.PanelExtra= true ; CreateSymbolPanel(); } if (sparam== "R" ) { Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- expert advisor will be Remove from the chart." ); ExpertRemove (); ObjectSetInteger ( 0 , "R" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "R" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); if (! ChartSetSymbolPeriod ( 0 , Symbol (), Period ())) ChartSetSymbolPeriod ( 0 , Symbol (), Period ()); DeletePanelButton(); ChartRedraw ( 0 ); } if (lensparam==lensymbol) { int sx=mc.PairsIdxArray(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); mc.PanelExtra= false ; } } return ; }

为了支持多币种智能交易系统的有效性和效率，有必要创建几个手动按钮，便于管理订单和更改图表或品种。





为了一键更改图表品种，当单击其中一个品种名称时，OnChartEvent() 将调用函数 ChangeChartSymbol()。

void ChangeChartSymbol( string c_symbol, ENUM_TIMEFRAMES cstf) { ObjectSetInteger ( 0 ,c_symbol, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,c_symbol, OBJPROP_ZORDER , 0 ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_BUTTON ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_LABEL ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE_LABEL ); ChartSetSymbolPeriod ( 0 ,c_symbol,cstf); ChartRedraw ( 0 ); return ; }





如果智能系统属性上的选项“在图表上显示交易信息”选项选择为“是”，则在放置智能交易系统的图表上，调用 TradeInfo() 函数显示交易信息。

void MCEA::TradeInfo( void ) { Pips( Symbol ()); double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/xpip; string comm= "" ; TodayOrders(); comm= "

:: Server Date Time : " + string (ThisTime(year))+ "." + string (ThisTime(mon))+ "." + string (ThisTime(day))+ " " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS )+ "

------------------------------------------------------------" + "

:: Broker : " + TerminalInfoString ( TERMINAL_COMPANY )+ "

:: Expert Name : " + expname+ "

:: Acc. Name : " + mc_account.Name()+ "

:: Acc. Number : " + ( string )mc_account.Login()+ "

:: Acc. TradeMode : " + AccountMode()+ "

:: Acc. Leverage : 1 : " + ( string )mc_account.Leverage()+ "

:: Acc. Equity : " + DoubleToString (mc_account.Equity(), 2 )+ "

:: Margin Mode : " + ( string )mc_account.MarginModeDescription()+ "

:: Magic Number : " + string (magicEA)+ "

:: Trade on TF : " + EnumToString (TFt)+ "

:: Today Trading : " + TradingDay()+ " : " +hariini+ "

------------------------------------------------------------" + "

:: Trading Pairs : " +pairs+ "

:: BUY Market : " + string (oBm)+ "

:: SELL Market : " + string (oSm)+ "

:: Total Order : " + string (oBm+oSm)+ "

:: Order Profit : " + DoubleToString (floatprofit, 2 )+ "

:: Fixed Profit : " + DoubleToString (fixclprofit, 2 )+ "

:: Float Money : " + DoubleToString (floatprofit, 2 )+ "

:: Nett Profit : " + DoubleToString (floatprofit+fixclprofit, 2 ); Comment (comm); ChartRedraw ( 0 ); return ; }





多币种智能交易系统 FXSAR_MTF_MCEA 界面如下图所示。









如您所见，名为 FXSAR_MTF_MCEA 的智能交易系统有按钮 “M”、“C” 和 “R”

如果单击 “M” 或 “C” 按钮，将显示手动单击按钮面板，如下所示

如果点击 ”M“ 按钮，将显示手动点击按钮面板，然后交易者可以管理订单：

1. 为所有订单设置止损/止盈 2. 所有订单平仓 3. 所有盈利单平仓

如果单击 ”C“ 按钮，将显示一个包含 30 个品种名称或货币对的面板按钮，交易者可以单击其中一个货币对名称或品种名称。如果单击其中一个货币对或品种名称，则图表品种将立即替换为所单击品种名称。

如果单击 ”R“ 按钮，则多币种智能交易系统 FXSAR_MTF_MCEA将 从图表中删除







策略测试器

众所周知，MetaTrader 5 终端策略测试器支持并允许我们测试策略、交易多个品种、或测试所有可用品种及所有可用时间帧的自动交易。

因此，在这种情况下，我们将在 MetaTrader 5 策略测试器平台上测试多时间帧和多币种智能交易系统 FXSAR_MTF_MCEA。











结束语

利用 MQL5 创建多币种和多时间帧智能交易系统的结论如下：

事实摆明，在 MQL5 中创建多币种智能交易系统非常简单，与单币种智能交易系统没有太大区别。但对于具有多时间帧的多币种智能交易系统有点特别，它比单一时间帧要复杂一些。 创建多币种智能交易系统将提高交易者的效率和有效性，因为交易者无需打开更多品种图表即可进行交易。 通过应用正确的交易策略，并计算更佳指标信号，比之单货币智能交易系统，其获利可能性会提升。因为一个品种（货币对）产生的亏损会被其它品种（货币对）的盈利所补偿。 这个 FXSAR_MTF_MCEA 多币种智能交易系统只是一个学习和开发思路的例子。 在策略测试器当中的测试结果仍然不佳。因此，如果拥有更准确信号计算的更好策略，并添加一些更好的时间帧，我相信结果将比当前策略更好。





注意：

如果您有基于内置 MQL5 标准指标信号创建简单多币种智能交易系统的思路，请在评论中提出。

希望本文和 MQL5 多币种智能交易系统程序能对交易者学习和开发思路有所帮助。感谢您的阅读。