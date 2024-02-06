Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий

Введение

В прошлой статье мы начали разработку мультивалютного советника, работающего одновременно с различными торговыми стратегиями. На первом этапе различных стратегий было всего две. Они представляли реализацию одной и той же торговой идеи, работали на одинаковом торговом инструменте (символе) и периоде графика (таймфрейме). Отличались же они между собой только числовыми значениями параметров.

Также мы определили оптимальный размер открываемых позиций исходя из желаемого максимального уровня просадки (10% от депозита). Мы сделали это для каждой стратегии по отдельности. Когда мы объединили две стратегии вместе, то для удержания заданного уровня просадки нам пришлось уменьшить размер открываемых позиций. Для двух стратегий уменьшение было небольшим. Но что, если мы захотим объединить десятки или сотни экземпляров стратегий? Вполне может случиться, что у каких-то стратегий придется уменьшить размер позиций до значения, меньшего чем минимальный размер открываемых позиций, позволенный брокером. В этом случае эти стратегии просто не смогут участвовать в торговле. Как же всё-таки заставить их работать?

Для этого мы заберем у стратегий право самостоятельно открывать позиции и выставлять отложенные ордера. Стратегии должны будут вести только виртуальную торговлю, то есть запоминать на каких уровнях должны быть открыты позиции определенного размера и по запросу сообщать, какой объем сейчас должен быть открыт. Открывать реальные рыночные позиции мы будем только после опроса всех стратегий и вычисления суммарного требуемого объема с учетом масштабирования для выдерживания заданной просадки.

Нас сейчас будет интересовать только проверка пригодности такого подхода, а не эффективность его реализации. Поэтому в рамках этой статьи мы постараемся написать хотя бы какую-то рабочую реализацию этого подхода, которая в дальнейшем поможет нам построить более красивую с архитектурной точки зрения. Поможет не в том смысле, что мы будем улучшать уже имеющуюся, а в том, что мы сможем понять, что вот так делать не надо, а можно сделать по-другому, и это будет лучше.

Попробуем это реализовать.





Вспомним сделанное



Мы разработали класс эксперта CAdvisor, который хранит массив экземпляров торговых стратегий (точнее, указателей на экземпляры). Это позволяет создать в основной программе один экземпляр эксперта и добавить в него несколько экземпляров классов стратегий. Причем, поскольку массив хранит указатели на объекты базового класса CStrategy, то в нём можно хранить указатели на объекты любых классов-потомков, унаследованных от CStrategy. В нашем случае мы создали один класс-потомок CSimpleVolumesStrategy, два объекта которого добавлялись в этот массив у эксперта.

Давайте договоримся об удобных названиях для простоты изложения:

Cоветник — наш итоговый файл с расширением mq5 , который после компиляции дает запускаемый файл ex5 , пригодный для запуска в тестере и терминале.

, который после компиляции дает запускаемый файл , пригодный для запуска в тестере и терминале. Эксперт — объект класса CAdvisor , объявленный в программе. В одной программе будем использовать только один экземпляр эксперта.

, объявленный в программе. В одной программе будем использовать только один экземпляр эксперта. Стратегия — объект дочернего класса, унаследованного от базового класса стратегий CStrategy.

Также напомним, что указатель на объект (стратегии или любого другого класса) — это информация о расположении в памяти ранее созданного объекта (упрощенно). Позволяет при передаче в функции, присваивании новым переменным или элементам массива избежать повторного создания такого же объекта в другом месте памяти.

Именно поэтому в эксперте мы храним в массиве указатели на объекты стратегий, чтобы при заполнении этого массива не создавались копии объектов стратегий. Тогда при обращении к элементам массива стратегий мы будем обращаться к исходным объектам стратегий.

Работа советника состояла из следующих этапов:

Создавался эксперт в статической области памяти.

При инициализации программы в динамической памяти создавались две стратегии и указатели на них запоминались в эксперте.

При работе программы эксперт поочередно призывал каждую стратегию выполнить необходимые торговые действия, вызывая метод CStrategy::Tick() .

. При деинициализации программы эксперт удалял из динамической памяти объекты стратегий.

Прежде чем приступить к поставленной задаче, внесем небольшие исправления в советник и класс эксперта. В советнике сделаем, чтобы эксперт создавался в динамической области памяти.

CAdvisor expert; CAdvisor *expert; int OnInit () { expert = new CAdvisor(); }

В классе эксперта создадим деструктор, то есть функцию, которая будет автоматически вызываться при удалении объекта эксперта из памяти. Перенесем в деструктор операции удаления из динамической памяти объектов стратегий из метода CAdvisor::Deinit(). Этот метод нам теперь не нужен, удалим его. Также удалим переменную класса, хранящую количество стратегий m_strategiesCount. В тех местах, где она нужна, можно использовать ArraySize().

class CAdvisor { protected : CStrategy *m_strategies[]; public : ~CAdvisor(); }; void CAdvisor::~CAdvisor() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (m_strategies); i++) { delete m_strategies[i]; } }

Теперь заменим в программе в функции OnDeinit() вызов метода CAdvisor::Deinit() на удаление объекта эксперта.

void OnDeinit ( const int reason) { expert.Deinit(); delete expert; }





Наметим путь

Если торговые стратегии теперь не смогут сами открывать рыночные позиции, то

нужны объекты, которые будут хранить информацию об виртуальных позициях стратегий;

нужны объекты, которые будут переводить информацию о виртуальных позициях в реальные рыночные позиции.

Объекты для виртуальных позиций должны быть составной частью стратегии и их должно быть несколько. Поэтому назовём первый новый класс CVirtualOrder, и добавим в класс стратегии CStrategy массив из этих объектов. Также добавим в CStrategy свойство, хранящее признак наличия изменений в составе открытых виртуальных позиций и методы получения и установки его значения. Это признак будет фактически определять, в каком из двух состояний находится сейчас стратегия:

изменений нет — весь открытый виртуальный объем выведен на рынок;

есть изменения — виртуальный объем не соответствует рыночному, поэтому необходима корректировка объемов реальных рыночных позиций.

Пока что кажется, что этих двух состояний будет достаточно, поэтому ограничимся такой моделью.

Поскольку теперь за открытие реальных позиций будет отвечать кто-то другой, то у базового класса стратегии можно убрать свойство магического номера m_magic. В дальнейшем мы еще сильнее почистим самый базовый класс стратегий, но пока что ограничимся только частичной чисткой.

С учетом сказанного базовый класс стратегии теперь будет выглядеть так.

#include "VirtualOrder.mqh" class CStrategy { protected : string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; double m_fixedLot; CVirtualOrder m_orders[]; int m_ordersTotal; double m_volumeTotal; bool m_isChanged; void CountOrders(); public : CStrategy( string p_symbol = "" , ENUM_TIMEFRAMES p_timeframe = PERIOD_CURRENT , double p_fixedLot = 0.01 ); virtual void Tick(); virtual double Volume(); virtual string Symbol (); virtual bool IsChanged(); virtual void ResetChanges(); };

Методы Symbol(), IsChanged() и ResetChanges() мы уже можем реализовать.

string CStrategy:: Symbol () { return m_symbol; } bool CStrategy::IsChanged() { return m_isChanged; } void CStrategy::ResetChanges() { m_isChanged = false ; }

Остальные методы — Tick(), Volume() и CountOrders() мы реализуем или в наследниках базового класса, или в самом базовом классе, но позже.

Второй новый класс, объекты которого будут заниматься выводом виртуальных позиций стратегий на рынок, назовём CReceiver. Для своей работы этот объект должен иметь доступ ко всем стратегиям советника, чтобы иметь возможность узнавать у них, по каким символам и какого объема надо открыть реальные позиции. Для одного советника будет достаточно одного такого объекта. Именно объект CReceiver должен иметь магический номер, который будет устанавливаться открываемым рыночным позициям.

#include "Strategy.mqh" class CReceiver { protected : CStrategy *m_strategies[]; ulong m_magic; public : CReceiver( ulong p_magic = 0 ); virtual void Add(CStrategy *strategy); virtual bool Correct(); }; CReceiver::CReceiver( ulong p_magic) : m_magic(p_magic) { ArrayResize (m_strategies, 0 , 128 ); } void CReceiver::Add(CStrategy *strategy) { APPEND(m_strategies, strategy); } bool CReceiver::Correct() { return true ; }

Этот базовый класс не содержит реализации конкретного механизма корректировки объемов. Поэтому в разных наследниках этого класса мы сможем делать различные реализации корректировки. А объект этого класса может служить заглушкой для тех стратегий, которые пока что сами будут открывать рыночные позиции. Это нам понадобится для отладки механизма корректировки: необходимо будет сравнивать какие позиции открывает советник, в котором стратегии сами ведут реальную торговлю, и какие позиции открывает советник, в котором стратегии ведут только виртуальную торговлю.

Поэтому подготовим два советника, в которых стратегии из предыдущей статьи сами ведут реальную торговлю.

В первом советнике стратегия будет в одном экземпляре, и в его параметрах мы сможем указывать параметры этого единственного экземпляра стратегии для её оптимизации.

Во втором советнике будет несколько экземпляров торговых стратегий с предопределенными параметрами, полученными в результате оптимизации первого советника.





Советник для оптимизации параметров стратегии



В прошлый раз оптимизацию параметров стратегии мы проводили, используя реализацию стратегии не в виде объекта класса CStrategy. Но теперь у нас уже есть готовый класс CSimpleVolumesStrategy, поэтому давайте создадим отдельную программу, в которой эксперт будет содержать единственный экземпляр этой стратегии. Только мы назовем этот класс немного иначе, чтобы подчеркнуть в названии, что стратегия сама будет открывать рыночные позиции: вместо CSimpleVolumesStrategy будем использовать CSimpleVolumesMarketStrategy и сохраним его в файле SimpleVolumesMarketStrategy.mqh в текущей папке.

В файле советника параметры стратегии сделаем загружаемыми из input-переменных советника и добавим один экземпляр стратегии к объекту эксперта. Мы получим советник, с помощью которой можно проводить оптимизацию параметров стратегии.

#include "Advisor.mqh" #include "SimpleVolumesMarketStrategy.mqh" #include "VolumeReceiver.mqh" input string symbol_ = "EURGBP" ; input ENUM_TIMEFRAMES timeframe_ = PERIOD_H1 ; input group "=== Параметры сигнала к открытию" input int signalPeriod_ = 130 ; input double signalDeviation_ = 0.9 ; input double signaAddlDeviation_ = 1.4 ; input group "=== Параметры отложенных ордеров" input int openDistance_ = 0 ; input double stopLevel_ = 2000 ; input double takeLevel_ = 475 ; input int ordersExpiration_ = 6000 ; input group "=== Параметры управление капиталом" input int maxCountOfOrders_ = 3 ; input double fixedLot_ = 0.01 ; input group "=== Параметры советника" input ulong magic_ = 27181 ; CAdvisor *expert; int OnInit () { expert = new CAdvisor(); expert.Add( new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_, symbol_, timeframe_, fixedLot_, signalPeriod_, signalDeviation_, signaAddlDeviation_, openDistance_, stopLevel_, takeLevel_, ordersExpiration_, maxCountOfOrders_) ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { expert.Tick(); } void OnDeinit ( const int reason) { delete expert; }

Сохраним его в файле SimpleVolumesMarketExpertSingle.mq5 в текущей папке.

Теперь немного усложним торговую стратегию, чтобы упростить реализацию поставленной задачи. Нам будет проще перевести на виртуальную торговлю такую стратегию, которая использует рыночные позиции, а не отложенные ордера. А текущий вариант стратегии как раз работает только с отложенными ордерами. Давайте добавим в стратегию анализ значения параметра openDistance_. Если он больше нуля, то стратегия будет открывать отложенные ордера BUY_STOP и SELL_STOP. Если он меньше нуля, то стратегия будет открывать отложенные ордера BUY_LIMIT и SELL_LIMIT. Если же он равен нулю, то будут открываться рыночные позиции.

Для этого достаточно внести изменения в код методов CSimpleVolumesMarketStrategy::OpenBuyOrder() и CSimpleVolumesMarketStrategy::OpenSellOrder().

void CSimpleVolumesMarketStrategy::OpenBuyOrder() { double lot = m_fixedLot; bool res = false ; if ( openDistance_ > 0 ) { res = trade.BuyStop(lot, ...); } else if ( openDistance_ < 0 ) { res = trade.BuyLimit(lot, ...); } else { res = trade.Buy(lot, ...); } if (!res) { Print ( "Error opening order" ); } }

Еще одно необходимое изменение, которое потребуется сделать в стратегии - это перенести код инициализации из метода Init() в конструктор стратегии. Это нужно из-за того, что теперь советник не будет вызывать метод инициализации стратегий, предполагая, что его код находится внутри конструктора стратегий.

Скомпилируем новый советник и поставим его на оптимизацию таймфрейме H1 на трёх символах: EURGBP, GBPUSD и EURUSD.

Рис. 1. Результаты тестирования для [EURGBP, H1, 17, 1.7, 0.5, 0, 16500, 100, 52000, 3, 0.01]

Выберем несколько хороших вариантов параметров из результатов оптимизации, например по три варианта для каждого символа и создадим второй советник, в котором будут создаваться девять экземпляров стратегии с выбранными параметрами. Для каждого экземпляра вычислим оптимальный размер открываемых позиций, при котором просадка одной стратегии не превышает 10%. Метод расчета был изложен в предыдущей статье.

Для демонстрации изменения показателей работы советника сделаем возможность задавать, какие стратегии будут включаться. Для этого все экземпляры стратегий мы сначала поместим в массив из девяти элементов. Добавим входной параметр startIndex_, который будет определять, начиная с какого индекса в массиве стратегий мы будем включать их в работу. Другой параметр totalStrategies_ будет определять, сколько последовательных стратегий из массива, начиная с индекса startIndex_, будут включены в работу. В конце инициализации мы добавляем соответствующие стратегии из массива в объект эксперта.

#include "Advisor.mqh" #include "SimpleVolumesMarketStrategy.mqh" input int startIndex_ = 0 ; input int totalStrategies_ = 1 ; input double depoPart_ = 1.0 ; input ulong magic_ = 27182 ; CAdvisor *expert; int OnInit () { if (startIndex_ < 0 || startIndex_ + totalStrategies_ > 9 ) { return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } CStrategy *strategies[ 9 ]; strategies[ 0 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 0 , "EURGBP" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.16 * depoPart_, 2 ), 13 , 0.3 , 1.0 , 0 , 10500 , 465 , 1000 , 3 ); strategies[ 1 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 1 , "EURGBP" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.09 * depoPart_, 2 ), 17 , 1.7 , 0.5 , 0 , 16500 , 220 , 1000 , 3 ); strategies[ 2 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 2 , "EURGBP" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.16 * depoPart_, 2 ), 51 , 0.5 , 1.1 , 0 , 19500 , 370 , 22000 , 3 ); strategies[ 3 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 3 , "GBPUSD" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.25 * depoPart_, 2 ), 80 , 1.1 , 0.2 , 0 , 6000 , 1190 , 1000 , 3 ); strategies[ 4 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 4 , "GBPUSD" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.09 * depoPart_, 2 ), 128 , 2.0 , 0.9 , 0 , 2000 , 1170 , 1000 , 3 ); strategies[ 5 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 5 , "GBPUSD" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.14 * depoPart_, 2 ), 13 , 1.5 , 0.8 , 0 , 2500 , 1375 , 1000 , 3 ); strategies[ 6 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 6 , "EURUSD" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.23 * depoPart_, 2 ), 24 , 0.1 , 0.3 , 0 , 7500 , 2400 , 24000 , 3 ); strategies[ 7 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 7 , "EURUSD" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.20 * depoPart_, 2 ), 18 , 0.2 , 0.4 , 0 , 19500 , 1480 , 6000 , 3 ); strategies[ 8 ] = new CSimpleVolumesMarketStrategy( magic_ + 8 , "EURUSD" , PERIOD_H1 , NormalizeDouble ( 0.01 / 0.22 * depoPart_, 2 ), 128 , 0.7 , 0.3 , 0 , 3000 , 170 , 42000 , 3 ); expert = new CAdvisor(); for ( int i = startIndex_; i < startIndex_ + totalStrategies_; i++) { expert.Add(strategies[i]); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { expert.Tick(); } void OnDeinit ( const int reason) { delete expert; }

Благодаря этому мы можем использовать оптимизацию по параметру начального индекса стратегий в массиве стратегий для получения результатов для каждого экземпляра стратегии. Запустим её на начальном депозите $100 000 и получим такие результаты.





Рис. 2. Результаты одиночных запусков девяти экземпляров стратегии

Из этих результатов видно, что просадка составляет около 1% от начального депозита, то есть примерно $1000, как мы и планировали, подбирая оптимальный размер открываемых позиций. Коэффициент Шарпа составляет в среднем 1.3.

Теперь включим все экземпляры и подберем подходящий множитель depoPart_ для сохранения просадки в $1000. Получаем, что при depoPart_ = 0.38, просадка остается в пределах допустимой.





Рис. 3. Результаты тестирования одновременной работы девяти экземпляров стратегий

Сравнивая результаты работы одиночных экземпляров стратегий и результаты одновременной работы всех экземпляров можно заметить, что при одинаковой просадке мы получили увеличение прибыли примерно в 3 раза, а также увеличение коэффициента Шарпа с 1.3 до 2.84.

Теперь приступим к реализации основной задачи.





Класс виртуальных позиций (ордеров)



Итак, создадим обещанный класс CVirtualOrder и добавим в него поля для хранения всех свойств открытых позиций.

class CVirtualOrder { private : ulong m_id; string m_symbol; double m_lot; ENUM_ORDER_TYPE m_type; double m_openPrice; double m_stopLoss; double m_takeProfit; string m_comment; datetime m_openTime; double m_closePrice; datetime m_closeTime; string m_closeReason; double m_point; bool m_isStopLoss; bool m_isTakeProfit; };

Каждая виртуальная позиция должна иметь уникальный идентификатор. Поэтому добавим статическую переменную класса s_count для подсчёта количества всех создаваемых в программе объектов позиций. При создании нового объекта позиции этот счётчик увеличивается на 1 и это значение становится уникальным номером позиции. Начальное значение s_count установим равным 0.

Также нам пригодится объект класса CSymbolInfo для получения информации о ценах. Сделаем его тоже статическим членом класса.

class CVirtualOrder { private : static int s_count; static CSymbolInfo s_symbolInfo; }; int CVirtualOrder::s_count = 0 ; CSymbolInfo CVirtualOrder::s_symbolInfo;

Стоит отметить, что создание объекта виртуальной позиции и "открытие" виртуальной позиции - это будут разные операции. Объект позиции может создаваться заранее и ждать момента, когда стратегия захочет открыть виртуальную позицию. В этот момент свойства позиции будут заполнены актуальными значениями символа, объема, цены открытия и прочими. Когда стратегия решит закрыть позицию, то в объекте сохранятся значения свойств закрытия: цена, время и причина закрытия. При следующей операции открытия виртуальной позиции можно использовать этот же экземпляр объекта, почистив его свойства закрытия и снова заполнив новыми значениями символа, объема, цены открытия и прочими.

Добавим методы в этот класс. Нам понадобятся публичные методы для открытия и закрытия виртуальной позиции и конструктор. Еще пригодятся методы, проверяющие состояние позиции (открыта ли она, в каком направлении?) и её самые важные свойства — объём и текущую прибыль.

class CVirtualOrder { public : CVirtualOrder(); bool IsOpen(); bool IsMarketOrder(); bool IsBuyOrder(); bool IsSellOrder(); double Volume(); double Profit(); bool Open( string symbol, ENUM_ORDER_TYPE type, double lot, double sl = 0 , double tp = 0 , string comment = "" , bool inPoints = true ); bool Close(); };

Реализация некоторых из этих методов очень простая и короткая, поэтому ее можно поместить прямо внутри описания класса, например:

class CVirtualOrder : public CObject { bool IsOpen() { return ( this .m_openTime > 0 && this .m_closeTime == 0 ); }; bool IsMarketOrder() { return IsOpen() && (m_type == ORDER_TYPE_BUY || m_type == ORDER_TYPE_SELL ); } };

Конструктор через список инициализации будет присваивать пустые (в смысле заведомо недопустимые) значения всем свойствам виртуальной позиции за исключением одного — уникального идентификатора. Ему в конструкторе, как мы уже говорили, будет присваиваться значение, получаемое из значения счётчика ранее созданных объектов этого класса, и таковым оно будет оставаться на протяжении всей работы советника. Перед присваиванием мы будем увеличить счётчик созданных объектов.

CVirtualOrder::CVirtualOrder() : m_id(++s_count), m_symbol( "" ), m_lot( 0 ), m_type(- 1 ), m_openPrice( 0 ), m_stopLoss( 0 ), m_takeProfit( 0 ), m_openTime( 0 ), m_comment( "" ), m_closePrice( 0 ), m_closeTime( 0 ), m_closeReason( "" ), m_point( 0 ) { }

Перед дальнейшей реализацией методов класса CVirtualOrder давайте заглянем немного вперед и подумаем, как мы будем его использовать. У нас есть объекты стратегий, которые сейчас открывают реальные рыночные позиции. Причем максимальное количество открытых рыночных позиций нам известно (задаётся в параметрах стратегий). Мы хотим прейти к виртуальным позициям. Тогда их количество тоже будет ограниченным. Значит, мы можем в стратегии создать массив объектов виртуальных позиций, заполнить его при инициализации стратегии необходимым количеством виртуальных позиций и далее работать только с этим массивом.

При возникновении условий открытия новой позиции мы будем брать из массива еще не открытую виртуальную позицию и превращать ее в открытую. При возникновении условий принудительного закрытия позиций - превращать в закрытую.

Пока же открытые виртуальные позиции есть, любая стратегия должна на каждом тике обрабатывать эти объекты одинаковым образом: перебирая все по очереди, проверять, не достигнут ли уровень StopLoss или TakeProfit, и, если да, то закрывать эту позицию. Эта одинаковость позволяет перенести реализацию обработки открытых виртуальных позиций поведения в их собственный класс, а из стратегии только вызывать соответствующий метод.

Добавим в класс CVirtualOrder метод Tick(), который будет проверять условия закрытия позиции, и, если они выполнены, то позиция будет переводиться в состояние закрытой. Если произошло изменение состояния позиции, то метод будет возвращать true.

Также добавим статический метод Tick(), обрабатывающий сразу несколько объектов виртуальных позиций. Он будет принимать в качестве параметра ссылку на массив таких объектов. Для каждого объекта из этого массива будет вызываться его метод Tick(). Если закрылась хотя бы одна виртуальная позиция, то в итоге будет возвращаться true.

class CVirtualOrder { private : public : bool Open( string symbol, ENUM_ORDER_TYPE type, double lot, double sl = 0 , double tp = 0 , string comment = "" , bool inPoints = false ); bool Tick(); bool Close(); static bool Tick(CVirtualOrder &orders[]); }; bool CVirtualOrder::Tick() { if (IsMarketOrder()) { if (CheckClose()) { Close(); return true ; } } return false ; } bool CVirtualOrder::Tick(CVirtualOrder &orders[]) { bool isChanged = false ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (orders); i++) { isChanged |= orders[i].Tick(); } return isChanged; }

Сохраним данный код в файле VirtualOrder.mqh в текущей папке.





Доработка класса простой торговой стратегии



Теперь мы можем вернуться к классу торговой стратегии и внести в него изменения, позволяющие работать с виртуальными позициями. Как мы уже договорились, в базовом классе CStrategy у нас уже есть массив m_orders[] для хранения объектов виртуальных позиций. Поэтому в классе CSimpleVolumesStrategy он тоже доступен. У рассматриваемой стратегии есть параметр m_maxCountOfOrders, который определяет максимальное количество одновременно открытых позиций. Тогда установим в конструкторе размер массива виртуальных позиций, равный этому параметру.

Далее нам просто надо заменить открытие реальных позиций в методах OpenBuyOrder() и OpenSellOrder() на открытие виртуальных. Открытие реальных отложенных ордеров пока что заменить нечем, поэтому просто закомментируем эти операции.

void CSimpleVolumesStrategy::OpenBuyOrder() { if (m_openDistance > 0 ) { } else if (m_openDistance < 0 ) { } else { for ( int i = 0 ; i < m_maxCountOfOrders; i++) { if (!m_orders[i].IsOpen()) { res = m_orders[i].Open(m_symbol, ORDER_TYPE_BUY , m_fixedLot, NormalizeDouble (sl, digits), NormalizeDouble (tp, digits)); break ; } } } ... } void CSimpleVolumesStrategy::OpenSellOrder() { if (m_openDistance > 0 ) { } else if (m_openDistance < 0 ) { } else { for ( int i = 0 ; i < m_maxCountOfOrders; i++) { if (!m_orders[i].IsOpen()) { res = m_orders[i].Open(m_symbol, ORDER_TYPE_SELL , m_fixedLot, NormalizeDouble (sl, digits), NormalizeDouble (tp, digits)); break ; } } } ... }

Сохраним изменения в файле SimpleVolumesStrategy.mqh в текущей папке.





Создание класса перевода открытых объемов в рыночные позиции

Мы уже создали базовый класс для объектов перевода открытых объёмов в рыночные позиции, который пока ничего не делает, кроме наполнения массива используемых стратегий. Теперь нам нужно написать производный класс, содержащий конкретную реализацию операций вывода позиций на рынок. Создадим класс CVolumeReceiver. В него нам понадобится добавить достаточно большой код для реализации метода Correct(). Мы разобьём его на несколько защищенных методов класса.

#include "Receiver.mqh" class CVolumeReceiver : public CReceiver { protected : bool m_isNetting; string m_symbols[]; double m_minMargin; CPositionInfo m_position; CSymbolInfo m_symbolInfo; CTrade m_trade; void FillSymbolVolumes( double &oldVolumes[]); virtual bool Correct( double &symbolVolumes[]); bool CorrectPosition( string symbol, double oldVolume, double diffVolume); bool ClearOpen( string symbol, double diffVolume); bool AddBuy( string symbol, double volume); bool AddSell( string symbol, double volume); bool CloseBuyPartial( string symbol, double volume); bool CloseSellPartial( string symbol, double volume); bool CloseHedgingPartial( string symbol, double volume, ENUM_POSITION_TYPE type); bool CloseFull( string symbol = "" ); bool FreeMarginCheck( string symbol, double volume, ENUM_ORDER_TYPE type); public : CVolumeReceiver( ulong p_magic, double p_minMargin = 100 ); virtual void Add(CStrategy *strategy) override ; virtual bool Correct() override ; };

Общий алгоритм метода коррекции открытых объемов такой:

Для каждого используемого символа перебираем все стратегии и считаем суммарный открытый объём по каждому используемому символу. В итоге получаем массив newVolumes , который передаем следующему перегруженному методу Correct()

bool CVolumeReceiver::Correct() { int symbolsTotal = ArraySize (m_symbols); double newVolumes[]; ArrayResize (newVolumes, symbolsTotal); ArrayInitialize (newVolumes, 0 ); for ( int j = 0 ; j < symbolsTotal; j++) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (m_strategies); i++) { if (m_strategies[i]. Symbol () == m_symbols[j]) { newVolumes[j] += m_strategies[i].Volume(); } } } return Correct(newVolumes); }

, который передаем следующему перегруженному методу Для каждого символа находим, на сколько надо изменить объём открытых позиций по символу. При необходимости вызываем метод коррекции объема по данному символу

bool CVolumeReceiver::Correct( double &newVolumes[]) { bool res = true ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (m_symbols); j++) { double oldVolume = oldVolumes[j]; double newVolume = newVolumes[j]; double diffVolume = newVolume - oldVolume; if ( MathAbs (diffVolume) > 0.001 ) { res = res && CorrectPosition(m_symbols[j], oldVolume, diffVolume); } } return res; }

Для одного символа исходя из значений предыдущего открытого объёма и необходимого изменения определяем, какой вид торговой операции нам нужно совершить (добавить, закрыть, закрыть и переоткрыть) и вызываем соответствующий вспомогательный метод:

bool CVolumeReceiver::CorrectPosition( string symbol, double oldVolume, double diffVolume) { bool res = false ; double volume = MathAbs (diffVolume); if (oldVolume > 0 ) { if (diffVolume > 0 ) { res = AddBuy(symbol, volume); } else if (diffVolume < 0 ) { if (volume < oldVolume) { res = CloseBuyPartial(symbol, volume); } else { res = CloseFull(symbol); if (res && volume > oldVolume) { res = AddSell(symbol, volume - oldVolume); } } } } else if (oldVolume < 0 ) { if (diffVolume < 0 ) { res = AddSell(symbol, volume); } else if (diffVolume > 0 ) { if (volume < -oldVolume) { res = CloseSellPartial(symbol, volume); } else { res = CloseFull(symbol); if (res && volume > -oldVolume) { res = AddBuy(symbol, volume + oldVolume); } } } } else { res = ClearOpen(symbol, diffVolume); } return res; }

Сохраним данный код в файле VolumeReceiver.mqh в текущей папке.





Советник с одной стратегией и с виртуальными позициями

На основе файла SimpleVolumesMarketExpertSingle.mq5 создадим советника, который будет использовать один экземпляр торговой стратегии с виртуальными позициями. Нам понадобится подключить нужные файлы, при вызове конструктора эксперта передать ему новый объект класса CVolumeReceiver и заменить класс создаваемой стратегии.

#include "Advisor.mqh" #include "SimpleVolumesStrategy.mqh" #include "VolumeReceiver.mqh" CAdvisor *expert; int OnInit () { expert = new CAdvisor( new CVolumeReceiver(magic_) ); expert.Add( new CSimpleVolumesStrategy ( symbol_, timeframe_, fixedLot_, signalPeriod_, signalDeviation_, signaAddlDeviation_, openDistance_, stopLevel_, takeLevel_, ordersExpiration_, maxCountOfOrders_) ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { expert.Tick(); } void OnDeinit ( const int reason) { delete expert; }

Сохраним этот код в файле SimpleVolumesExpertSingle.mq5 в текущей папке.





Сравнение реальной и виртуальной торговли

Запустим на небольшом временном интервале советники с одной стратегией, использующие одинаковые параметры стратегии, но разные способы открытия реальных позиций — прямой и через виртуальные позиции. Сохраним эти результаты в отчеты и посмотрим на список совершенных сделок обоими советниками.

Рис. 4. Сделки, совершенные двумя советниками (без виртуальных позиций и с ними)



Для уменьшения ширины из таблиц удалены столбцы с одинаковыми значениями во всех строках, такие как символ (всегда EURGBP), объем (всегда 0.01) и другие. Как видно, открытие первых позиций происходит в обоих случаях по одной и той же цене в те же моменты времени. Но если при имеющейся открытой позиции SELL (2018.03.02 15:46:47 sell in), открывается еще одна противоположная позиция BUY (2018.03.06 13:56:04 buy in), то советник, работающий через виртуальные позиции, просто закрывает ранее открытую позицию SELL (2018.03.06 13:56:04 buy out). Общий результат от этого только улучшился, так как первый советник продолжал платить свопы для открытых разнонаправленных позиций, во второй — нет.

Советник с несколькими стратегиями и с виртуальными позициями

Проделаем аналогичные манипуляции с советником из файла SimpleVolumesMarketExpert.mq5 — подключим нужные файлы, при вызове конструктора эксперта передадим ему новый объект класса CVolumeReceiver и заменим класс создаваемых стратегий. Сохраним результат в файл SimpleVolumesExpert.mq5 и посмотрим на его результаты.

Рис. 5. Результаты работы советника с девятью экземплярами стратегии и виртуальными позициями

Сравнивая эти результаты с результатами аналогичного советника, но не использующего виртуальные позиции, можно отметить улучшение некоторых показателей: немного увеличилась прибыль и уменьшилась просадка, подрос коэффициент Шарпа и профит-фактор.





Заключение

Мы сделали еще один шаг к достижению цели. Совершив переход к использованию стратегиями виртуальных позиций, мы повысили возможности совместной работы большого количества торговых стратегий без создания помех друг другу. Это позволит также использовать меньший минимальный депозит для торговли по сравнению с использованием независимой торговли каждым экземпляром стратегии. И еще приятным бонусом будет появившаяся возможность работать и на Netting-счетах.

Но и дальнейших шагов предстоит еще много. Например, пока реализована работа только стратегий, открывающих рыночные позиции, но не отложенные ордера. Оставлены на будущее вопросы, касающиеся управления капиталом, сейчас мы торгуем фиксированным объемом и вручную подбираем оптимальный размер позиций. Не смогут использовать данную схему работы стратегии, которые должны работать сразу по нескольким символам, то есть те, которые нельзя разделить на более простые односимвольные стратегии.

В общем, продолжение следует.



