Еще раз о системе Мюррея

Введение

В современном трейдинге при построении систем торговли можно условно выделить три направления:

Графические системы анализа. В этих системах торговые решения принимаются на основе изображений на экране монитора,



анализа. В этих системах торговые решения принимаются на основе изображений на экране монитора, Вычислительные системы . Сюда я отношу всякие советники на основе индикаторов, нейроалгоритмы и т.д.

. Сюда я отношу всякие советники на основе индикаторов, нейроалгоритмы и т.д. Новостные системы. Эти системы, основанные на анализе глобальных тенденций, новостей, "инсайдерской" информации и т.д.

Естественно, все эти виды получения информации о рынках можно совмещать между собой, но, как правило, трейдеры склонны выбирать что-то одно как основное направление, пользуясь остальными как вспомогательными.

Я отношусь к первому типу трейдеров — тем, кто предпочитает торговать, видя, что происходит на графике. Так (по-моему) можно гораздо точнее входить и выходить, поскольку легче ставить отложенные ордера.

Любая же графическая система предполагает какие-то визуальные ориентиры — уровни по цене и времени.

Вот о некоторых способах строить такие уровни-ориентиры я и хочу поговорить.





Какие уровни бывают

Прежде всего хочу отметить, что в этой статье я буду говорить только об обычных графиках, включающих цену и время.

Соответственно, любая вертикальная линия на таких графиках обозначает время, а горизонтальная — цену. (Вроде очевидно, но лично я до этого дошел отнюдь не сразу... Какое-то время я просто "рисовал полосочки", пока вдруг не осознал: "Так вон оно чё!..").

Также будем считать очевидным, что любая диагональная линия означает изменение цены по времени, то есть - скорость движения цены. Еще раз подчеркну: любая диагональ — будь то наклон скользящей средней, соединённые вершины тренда или произвольно проведенная линия, будет демонстрировать какую-то скорость. Другое дело, что не все из них одинаково полезны для конкретной ситуации...



Таким образом, уровни бывают горизонтальные, вертикальные и диагональные. Криволинейные линии, нарисованные индикаторами (та же скользящая средняя, например) или любыми фигурами (вроде окружностей) тоже чаще всего можно отнести к "диагональным", просто быстрее изменяющимся.

Почему это работает? Наверное, потому, что люди иногда покупают, а иногда продают, и при этом хотят получать прибыль в своих сделках... А еще можно вспомнить, что любая периодическая (колебательная) система всегда имеет определённую амплитуду колебаний, и эта амплитуда в реальных системах не может быть бесконечной.

А ещё... Люди любят строить планы. Я — тоже такой. И планы лучше строить, основываясь на уже известных данных.

Например, одна из "примитивных" (но очень действенных) торговых систем может выглядеть так:

Купить актив.

Держать актив, пока его цена не вырастет ровно вдвое. Продать актив.

Вот нам "естественный" ценовой уровень — 100%.

Эти же люди могут думать так: "Купив этот актив, я не хочу потерять все деньги, которые у меня есть. Если вдруг цена на этот актив, вопреки моим ожиданиям, начнёт падать, я хочу сохранить хотя бы половину своих денег".



Или люди рисуют на графиках какие-нибудь полосочки (например, отмечают начало и конец тренда) и рассуждают, что полностью цена, может, и не развернётся, но до половины отмеченного расстояния всяко дойдёт, раз она уже пошла в эту сторону.

И,те, и другие, соответственно, ставят свои приказы именно в этом месте, на середине уже пройденного пути, так как по каким-то причинам им необходимо свести риски к минимуму. "Лучше взять половину возможной прибыли, чем вообще не получить её из-за резкого разворота", — думают они, и... Создают своими приказами уровень 50%...

Каждая новая или очевидная, исходящая из "здравого смысла" — идея, если она подтверждается статистикой и опубликована, создаёт предпосылки для накапливания ордеров в определённых зонах — и в большинстве случаев эти зоны можно вычислить, а, следовательно, воспользоваться тем преимуществом, которое даёт это знание.





Чем строить уровни

У меня есть любимые инструменты, созданные достаточно давно, но при этом работающие с завидным постоянством.

Стандартный инструмент "Уровни Фибоначчи", настроен у меня таким образом, чтобы любой интервал делился пополам. Кроме того, каждый интервал повторяется вверх и вниз по 2 раза (200%).







Стандартный инструмент "Временные зоны Фибоначчи" позволяет отмерить шесть равных интервалов.







Ну, и, конечно, на каждом графике у меня стоит мой индикатор "Shortcuts", который очень легко позволяет рисовать уровни буквально одним нажатием клавиши.







Если мне нужны цветные уровни, я могу воспользоваться своим индикатором уровней.







Ну, и для построения каких-то специфических линий я могу пользоваться индикаторами, разработанными кем-то еще, либо написать что-то специфическое, если этого еще нет. Например, для построения уровней Мюррея можно воспользоваться любым из индикаторов, представленных на страничке профильной темы форума. Там много хороших разработок, и плюс темы в том, что эти разработки собраны в одном месте, можно легко выбрать понравившееся.





Горизонтальные уровни Мюррея

Одна из эффективных систем торговли от уровней была разработана Томасом Хеннингом Мюрреем на основе работ Уильяма Ганна. Суть разметки проста: пространство графика делится на несколько фрагментов с помощью вертикальных и горизонтальных уровней, и, наблюдая за поведением цены в каждом фрагменте, трейдер принимает решение о покупке или продаже.

Уровни Мюррея характеризуются тем, что, по сути, не требуют обязательного знания текущих цен для того, чтобы их нарисовать, только текущий торговый диапазон.



Горизонтальные уровни получаются делением торгового диапазона на 8 частей.

При этом считается, что диапазон формируется от ноля. Например, если максимальная за период цена актива находится в интервале (0..250] (левый конец исключен из рассмотрения, правый включается), то "базой" для уровней этого актива будет число 100, и каждый уровень будет получен добавлением или отнятием от этого числа некоего "модуля", равного 100/8 = 12,5.

Набор из восьми уровней называется октавой. "Базовая" или "главная" (Major) октава для данного гипотетического актива будет состоять из таких уровней: 0; 12.5; 25; 37.5; 50; 62.5; 75; 87.5; 100. "Базовой" она называется потому, что, чаще всего, это очень глобальные периоды времени - годы и даже десятилетия. Базовые уровни обозначаются в работах Мюррея как MMML (Major Murray Math Level).



Если мы хотим совершать сделки чаще, нужно как-то определить диапазон "соответствующих" нам уровней. Всё просто: находим, между какими "базовыми" уровнями находится цена на "нашем" временном периоде - и делим это расстояние между базовыми уровнями на 8. Мюррей называет эту, более глубокую октаву, "малой" или "дополнительной" (minor). Это уже уровень дней, или, может быть 4-6 часового периода. Обозначение этих уровней mMML (minor Murray Math Level).



Еще более глубинный слой получается аналогично - делением расстояния между уровнями главной октавы на 8 частей, и эта октава зовётся "детской" (baby).Эти уровни будут обозначаться bMML (baby Murray Math Level).



Если расстояния между уровнями "детской" октавы всё еще слишком велики, то их тоже можно делить... Теоретически можно делить до бесконечности, но на практике, как правило, хватает до четырех октав. Собственных имён уровни более "мелких" октав в работах Мюррея не имеют.



Если данный актив торгуется именно в диапазоне (0..100], то именно эти величины будут использоваться для расчета всех остальных уровней. Иначе можно сдвинуть октаву вверх, обычно на 4/8 или 8/8. Так, максимальное значение USDJPY с 1987 года по текущее время равно 160.40, а минимальное - 75.83. Это значит, что можно принять базовый диапазон как [50..150] или [100..200] - и то, и другое будет верным.





В любом случае сразу видно, что цена на ближайшем к правому краю максимуме отскочила от красной линии (сильный уровень), пробила следующий уровень и движется к бледно-зелёной линии (вторая по силе линия поддержки). Дойдёт или нет, текущая разметка не говорит. Надо приближать или дополнительно анализировать с использованием каких-то еще инструментов разметки, о которых расскажу чуть позже. Но на первый взгляд вероятность встречи цены и светло-зеленого уровня довольно высока.

В любом случае для комфортной работы надо переходить "глубже", например, на суточный интервал, и делить на восемь частей расстояние между 125 и 137,5.

Правда, тут есть еще один нюанс. За прошлый год цена прошла слишком далеко (резко пробив три зоны подряд), и шла она "слишком быстро" (сравните с движением от 2016 до 2020 годов). Поэтому, вероятнее всего, для комфортной работы надо будет использовать не один интервал (125-137.5), а взять несколько базовых периодов подряд - скажем, 100-150 или 125-150 и делить на восемь частей уже этот отрезок.

Законы движения между уровнями "младших" октав те же, что и для "старших", только время и диапазон этих движений будет отличаться.

В таблице 1 показана высота "базовой октавы" (SR) в зависимости от максимума цены на данном периоде.

Торгуемый

диапазон

Высота

базовой октавы (25000..250000]

100000

(2500..25000]

10000

(250..2500]

1000

(25..250]

100

(12.5..25]

12.5

(6.25..12.5]

12.5

(3.125..6.25]

6.25

(1.5625..3.125]

3.125

(0.390625..1.5625]

1.5625

(0..0.390625]

0.390625



Таблица 1. Зависимость высоты базовой октавы от максимума цены на данном периоде

Кстати, если взять торговый диапазон йены за весь доступный период, то можно увидеть, что в данную картинку можно добавить дополнительные уровни - от октавы с базовым расстоянием 1000:



В таком представлении вероятность подхода к 125.00 представляется близкой к 100%, вероятность отскока - примерно 11/17, ближайшая цель 137.50, наиболее вероятная цель 175.00 или выше, 187.50 кажется идеальным кандидатом на разворот...

И хотя этот план - на очень-очень отдалённую перспективу, минимум до конца года, а скорее - еще пару-тройку лет, из-за отсутствия слишком резких скачков данный масштаб позволяет понять принципы анализа лучше всего, поэтому и дальнейшие построения будут вестись здесь же.

Для более мелких масштабов принципы остаются теми же: любой интервал, в котором находится цена сейчас, можно разделить на нужное количество частей и анализировать полученный мелкий интервал абсолютно аналогичным способом.





Вертикальная разметка

Следом за Ганном Мюррей повторяет: время - очень важный параметр. Оно позволяет входить в сделки с очень малыми стопами, и выигрывать в большинстве случаев.

Вообще-то рынки очень цикличны, и можно использовать любой осмысленный интервал. Например, можно измерить расстояние между вершинами двух противоположных трендов (скажем, две нижние или две верхние вершины зигзага). Или же использовать разнонаправленные вершины одного крупного движения.

Томас Мюррей предлагает такой же формальный подход, как и с ценовыми уровнями. Он предлагает выбрать точку на графике (обычно - начало нового торгового года, в октябре, когда заканчивается срок экспирации большинства опционов) и откладывать от неё 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 интервалов. Поскольку он, в основном, торгует на днях, то и произносит "дневных свечей", однако, если этот же принцип применить на том масштабе, что я рассматривал йену, то за интервал вполне сойдёт год, и также хорошо этот принцип будет работать на интервале 1 час. Просто чем "глубже", тем крупнее рекомендуемый интервал. Скажем, на большинстве инструментов на дневном временном интервале очень хорошо работает период 16 дней, на рисунках йены (месяцы, максимальное "сжатие" графика) очень наглядно работает период 4 года, а на часах вполне можно пробовать 128 или 256 часов, однако часто срабатывают и меньшие интервалы.

Поскольку рассматриваемый мною интервал суперглобальный, логично будет начать с какого-нибудь года, который точно делится на 4. Например, с начала тысячелетия (2000 год)...





Мне до сих пор удивительно и радостно наблюдать, как каждая вертикальная полосочка даёт торговые возможности - в окрестностях почти каждого глобального интервала цена стремилась развернуться и после разворота проходила по меньшей мере два горизонтальных уровня (а чаще — все четыре)! И, что самое потрясающее, внутренние уровни часто демонстрируют то же поведение, причем заметно, что часто цена поворачивает на середине, а не на самом уровне...То же принцип деления интервала на 8 частей снова работает...

Правда, разворот от середины интервала, а не от границы его, выглядит довольно слабым. Только раз после такого разворота цена прошла три уровня подряд, в большинстве же случаев это было расстояние от половины до целого интервала.

Соответственно, такой разворот (от середины четырёхлетнего интервала) — повод задуматься о доливке к основной сделке, ну а разворот в районе "основного" уровня — повод развернуть позицию, не так ли?

Для наглядности на следующем рисунке я добавил "слабые" уровни и выделил их голубым цветом.

Если выделить на данном рисунке восемь интервалов по горизонтали и восемь - по вертикали, то мы получим фигуру, очень близкую к квадрату (на рисунке — оранжевый цвет). В этом квадрате цены стремятся остаться, двигаясь до его границ, а когда выходят за его пределы — стремятся развернуться. "Расширенный" квадрат (+2 интервала в будущее и по основному тренду) - на рисунке выделен пурпурным (magenta) — описывает состояние высочайшей готовности развернуться (так называемое состояние "перекупленности" или "перепроданности". Правда, чем мельче временной интервал, тем ненадёжнее эта "готовность", поскольку на "старших" интервалах ходит гораздо больше средств, однако на большинстве инструментов вероятность разворота в этих зонах сохраняется в районе 70%.

В данном случае видно, что разворот произошел, то есть цена поднялась из зоны перепроданности (от уровня -2/8) к уровню 2/8 (и глобальному уровню 1/8 MMML старшей октавы), развернувшись на уровне времени 3/8 текущего периода, после чего в районе границы "расширенного квадрата" (+2/8 по времени) вышла из зоны данных квадратов и пошла в следующую зону (где снова надо рисовать квадраты, уже следующего интервала).

Линии скорости

Имея вертикальные и горизонтальные границы, можно нарисовать диагонали в этих границах, обозначив, какую скорость движения мы можем ожидать в пределах этого квадрата.

Самыми важными линиями Мюррей считал линии 45°, то есть, линии, проведенные через точку начала (0) и уровни 8/8 (горизонтальные и вертикальные). Если цена движется выше такого уровня, направленного вверх, мы наблюдаем умеренно сильный тренд вверх; если ниже аналогичного уровня, направленного вниз — умеренно сильный тренд вниз. Такие тренды могут длиться довольно долго.



Все остальные уровни получаются делением интервалов на сторонах квадрата пополам. Эти линии в зависимости от наклона могут определять:

либо гораздо более сильные тренды вверх и вниз - обычно более краткосрочные, но более амплитудные, как бы перемещающие цену в новый диапазон, в котором она может "зависнуть" на долгое время,



либо - гораздо более слабые тренды, обозначающие, что мы наблюдаем коррекцию, и, значит, по пробитии этой линии цена, вероятнее всего, развернётся и пройдёт ниже самого нижнего на интервале минимума.

На рисунке ниже для примера приведены наиболее часто используемые линии вверх и вниз, а на следующем за ним - веер вверх, содержащий все диагонали, начинающиеся от 0 — для тренда вверх, и от 8 для тренда вниз.

А еще часто полезно бывает рисовать диагонали не от левой стороны квадрата, а от правой, как на рисунках ниже.









Здесь приведены примеры. Прорисованы не все возможные диагонали хотя бы потому, что любой промежуток можно делить пополам, и получим еще одну диагональ, работающую в определенных ситуациях ничуть не хуже уже нарисованных.

Кроме того, я, надеюсь, читатели заметили, что диагонали из верхнего угла я рисовал для "основного" квадрата, тогда как из нижнего угла нарисованы диагонали для "расширенного" квадрата. В данном случае это - просто демонстрация возможностей. в реальности надо рисовать те линии, которые точнее отражают движение именно по вашему инструменту, именно в ваших условиях.

Кстати, вот это и есть истинный веер Ганна - у каждой линии начало - в одном из углов, а конец - где-то на стороне квадрата, на одной из точек пересечения квадрата и уровня — не важно, горизонтального или вертикального. Углы этих линий, конечно, можно точно измерить, но только в том случае, если масштаб графика зафиксирован жестко и никогда не меняется. Знаю людей, которые торгуют именно так, но для меня это сильно неудобно.

Вот еще картинка, для любителей симметрии. Очень помогает, если к ней привыкнуть...

Как образована, думаю, уже понятно. Из каждого угла идут диагонали в противоположный угол и к серединам противолежащих сторон. Аналогично можно было бы нарисовать звезду со сдвигом на 4/8 (в данном случае - вниз), или поместить её не в расширенном квадрате, а в основном, но, поняв принцип, Вы сможете это сделать самостоятельно.

Пока цена выше наклонённой вверх диагонали, имеем тренд вверх. Если пробивает и закрепляется ниже - начинается тренд вниз, и нужно искать (или чертить) ближайшую диагональ вниз, ниже которой идёт цена. Как только такая линия пробита, ищем признаки хода вверх (и рисуем соответствующую диагональ)...



Чтобы указать, какую именно диагональ имеет в виду, Уильям Ганн использовал углы. Но надо учесть, что он рисовал свои графики на бумаге. В MetaTrader тоже можно фиксировать масштаб... Но мне так неудобно, хотя я знаю много людей, считающих такой метод анализа идеальным.



Я тоже могу называть эти углы "45°","33.75°" и т.д. Однако еще раз напомню, на экране мне удобнее видеть график целиком, смотреть то с отдалённой перспективы (как в моих примерах выше), то приближаясь так, чтобы видеть каждую свечу, да еще и переключать временные интервалы, чтобы точнее увидеть каждое движение. Поэтому стоит напомнить, что линия 45° обозначает всего лишь, что она параллельна линии, идущей из пресечения уровней (0;0) к пересечению уровней (8;8), а линия 33.75° — это линия, параллельная идущей от точки (0;0) к пересечению уровней 2/8 по вертикали и 3/8 по горизонтали (2;3).

Для себя я часто так и обозначаю линии - по номерам уровней: (0;0)(2;3) или даже просто 2:3, предполагая, что основная линия всегда идёт из нуля.

В одной из доступных мне книг автор приводит следующую картинку:

В этом случае понятно, что линия Q'A ,будет параллельна линии R'B и её наклон равен наклону главной диагонали или 8:8 (или 1:1, или 2:2...). Так же и с остальными.



Стандартизованного обозначения нет (и, вероятно, быть не может), но мне кажется наиболее удобным всё же вариант обозначений из двух цифр (8:8 или 1:2), и я на первое место ставлю время, а потом - цену. В других источниках может быть по-другому.

И вообще, рисуя линию на конкретном графике и ожидая её пробоя или отбоя от неё, можно получить гораздо больше пользы, чем от чтения разных справочников, рассуждающих о том, что "чаще всего сильным сопротивлением выступает линия 45°"... Хотя я скажу, что в моём восприятии линии, начинающиеся на правой стороне квадрата, чаще всего обозначают "коррекции" - некоторые препятствия на пути цены, - тогда как с левой стороны обычно линии "сильных трендов" ("сильных" для данного временного интервала, конечно же).

Один из вариантов, как можно рисовать "свои" линии, можно видеть на рисунке ниже.





Все линии здесь получены с помощью параллельного переноса "основных" диагоналей, однако расположены ближе к месту событий. Можно сказать, что они просто учитывают меньший временной интервал.

По статистике от линий, параллельных 8:8, 3:2 и 4:1 цена отскакивает чаще, чем от каких-либо других.

На рисунке ниже — пример, содержащий линии скорости для йены на укрупнённом по сравнению с предыдущими графике.

Здесь можно было бы использовать любой из наборов (голубой, зеленый или желтый). Всё вместе в таком виде, как правило, использовать смысла нет.

Правда, конкретно на этом участке я бы, скорее всего, в итоге просто нарисовал бы часть "звезды". Мне так было бы нагляднее...



Красные и синие точки, а также окружности, видимые на двух последних изображениях, объясняются ниже.



Ну, и на закуску — четыре способа использовать линии скорости на одном графике...

Базовый интервал по вертикали (между пунктирными линиями) равен 16 дней, соответственно, квадрат вмещает в себя 64 дня.

Линии подписаны только в самом левом квадрате. Остальные построения, как мне кажется, очевидны из предыдущего описания.



Вероятно, очень внимательные читатели заметят, что на последнем графике вертикали (линии ритма) могут быть смещены относительно "правильного" построения по Мюррею. Однако данный ритм очень уж нагляден, цена ему следует, так зачем мне что-то более искусственное? Я просто рисую то, что мне кажется полезным, и собираю свою статистику... Главное, что все эти картинки - включая последний канал - я могу нарисовать задолго до того, как цена дойдёт до границы квадрата.



Круги конфликта

В точках пересечения уровней 2/8, 4/8, 6/8 по вертикали и по горизонтали проявляется такое явление, как "круги конфликта" или "круги противоречия". В MetaTrader такие круги можно нарисовать с помощью инструмента "дуги Фибоначчи" (ниже приведены скрины настроек данного инструмента для рисования кругов нужной конфигурации).





Масштаб окружности (вкладка "Параметры") подбирается так, чтобы края единичной окружности (вторая от центра) касались соседних вертикальных уровней (скажем, если ось окружности находится на уровне 2/8, то при правильно подобранном масштабе левый край единичной окружности будет касаться уровня 1/8, а правый - 3/8.





Такие круги помещаются в пределах основного квадрата - один - строго по центру, на пересечении 4/8 горизонтали и вертикали, и четыре - на пересечениях 2/8 и 6/8 во всех комбинациях.





Данный набор объектов обладает минимум одной очень интересной особенностью: если цена движется во флете, она не войдёт внутрь малого, самого внутреннего круга, и уж тем более не коснётся его центра. Если же цена идёт в активном трендовом движении, внутренний круг, вероятнее всего, будет пробит, и цена коснётся его центра. Возможно, после этого цена развернётся в длительный тренд противоположного направления, как это было в 2011 году, или пойдёт дальше, как в 2007-2008, однако, если цена приближается к границе этого круга, эта информация является очень значимой на всех интервалах.

К сожалению или к счастью, не знаю, но в MetaTrader масштаб окружностей не пересчитывается при смене таймфрейма. Это значит, что для каждого временного интервала окружности должны быть свои, и на вкладке "Отображение" необходимо выключить отображение окружности на всех диапазонах времени кроме текущего.

Правила торговли

Пробоем уровня будем называть ситуацию, когда цена закрылась за уровнем и закрепилась за ним.

Например, когда цена закрывается под уровнем на первой свече, над уровнем - на второй и третьей, можно считать, что уровень пробит.

Или когда цена закрылась над уровнем, затем вернулась и закрылась под ним, а затем не более, чем через восемь свечей, снова закрылась над этим уровнем. Обычно в этом случае экстремум, образованный после первого пробития и направленный против тренда, не достаёт до предыдущего уровня.



Здесь символом "пальца" обозначена "сигнальная" свеча пробоя горизонтального уровня, а красным квадратом - "пробойная" свеча, по закрытию которой (соответственно, по открытию следующей) можно открывать позицию.

Отбоем от уровня будем называть ситуацию, когда цена подошла к уровню, однако развернулась, закрывшись перед ним.

Например, отбоем можно считать ситуацию, когда цена дошла до уровня ±1/8 меньшей октавы, однако закрылась перед основным уровнем, и следующая свеча уровень не пробила.

Одна из возможностей для входа при отбое - по экстремуму следующей за отбойной свечи.



Если цена пробила горизонтальный или диагональный уровень, то она, скорее всего, будет двигаться по направлению к следующему уровню.



Если цена отбилась от уровня, то она, скорее всего, будет двигаться по направлению к предыдущему уровню.



Если цена приближается к уровню сверху или снизу, то вероятно, она развернётся. При этом чем дальше она идёт без разворота, тем вероятнее разворот при подходе к уровню.

Если цена проходит расстояние

Вероятность

разворота

(1 x mMML) + (4 x bMML)

50%

(2 x mMML)

75%

(3 x mMML) 85% (4 x mMML) 90% (5 x mMML) 95% Таблица 2. Вероятность разворота в зависимости от расстояния, пройденного ценой от предыдущего разворота.



Мюррей считает, что "большие ценовые движения довольно редки и живут недолго. Поэтому берите профит и двигайтесь к следующей сделке".



Найдите "главный" тренд и торгуйте только в его направлении. Для его определения можно, например, выяснить, как расположена цена по отношению к главным диагоналям "родительской" для данного временного промежутка октавы. Если она выше главной диагонали, направленной вверх - тренд восходящий. Если ниже главной диагонали, направленной вниз - тренд нисходящий.



Разметьте вертикальные интервалы. Для дневных графиков наиболее типичный интервал - 16 дней. В этот период очень часто оказывается, что цена движется между уровнями mMML, и уровней bMML может оказаться вполне достаточно. Однако иногда цена идет слишком круто или наоборот — слишком полого, и тогда лучше использовать интервалы 32 или даже 64 дня.



Мюррей рекомендует следующее: для акций и опционов использовать период 16 дней, для валют и физических товаров - 32 дня, для взаимных фондов - 64 дня. Инструмент

Период акции и опционы

16 дней

валюты и физические товары

32 дня

взаимные фонды

64 дня

Таблица 3. Рекомендуемые периоды времени для разных активов



Однако я повторяю еще и еще раз: всё зависит от Вашей конкретной ситуации. Лучше всего, если разметка будет начинаться с самого "верхнего" временного интервала (для MetaTrader это - месяцы). Чем "старше" уровень, тем больше его "сила", и, соответственно, я думаю, что вы захотите знать, есть ли на пути цены сильные сопротивления или поддержки.



Оцените объем предыдущей свечи. Если сейчас активна свеча с номером [0], и объем свечи с номером [1] резко изменился (на 25% и более) в любую сторону по сравнению со свечой [2], вероятно, в скором времени нас ожидают важные события...



Для такой оценки предлагаю простой индикатор, который рисует красную точку над свечей, если объем вырос, и синюю - под свечей, если её объем упал (файл для MT5 - в приложении к статье).







Проведите ближайшую линию скорости. Отскоки и пробои этой линии могут дать важную информацию для сделки.



Оцените положение цены по отношению к кругам конфликта. Касаются ли свечи внутреннего круга? Проникают ли?



Оцените положение актива по отношению к границам торгового диапазона (основного и расширенного квадратов). Чем ближе к границам, тем выше вероятность разворота.



Где именно цена актива вошла в текущий торговый диапазон? Если ближе к верхнему или нижнему краю, вероятность большого движения больше, чем если ближе к середине.



Большую часть времени цены стремятся двигаться вокруг центра, то есть между уровнями 3/8 и 5/8. Мюррей называет этот диапазон "страна счастья" и торговать не рекомендует, поскольку рынок здесь слишком непредсказуем.



Уровни с чётными номерами считаются более сильной поддержкой/сопротивлением, чем нечетные, иными словами, нечетные пробиваются легче. Однако по моим наблюдениям уровень 1/8 (7/8 для тренда вверх) отрабатывает слишком часто, чтобы его списывать со счетов, тогда как 6/8 проходится гораздо легче... В общем, я слежу за пробоями и отскоками каждого уровня, вне зависимости от его номера. Объемы (п.7) в этом смысле для меня куда более полезны.



Вертикальные уровни имеют разную силу. Наиболее сильный разворотный уровень 6/8. Для остальных сила отличается для четных и нечетных (четные сильнее). При подходе цены к этим уровням необходимо усилить внимание.



Если происходит разворот, убедитесь, что цена находится выше середины предыдущей свечи, прежде, чем покупать, и продавайте ниже середины предыдущей свечи.





Заключение

Система Мюррея предоставляет трейдеру очень богатый инструментарий для оценки текущего положения цены и принятия верных торговых решений. Не обязательно пользоваться всем арсеналом, представленным здесь, но ограничивать себя только горизонтальными уровнями мне кажется совершенно неправильным. Линии скорости (диагонали), линии времени (вертикали), круги конфликтов являются мощными предсказательными инструментами и, используя их, трейдер может очень сильно повысить точность своих сделок, а значит, и увеличить прибыли и снизить убытки.

Данные построения просто формализовать (возможно, кроме построения дуг - там придется искать способ рассчитать масштаб), и раз построенные уровни будут работать очень долго, давая раз за разом точные сигналы для входа.

Статья написана в надежде, что она поможет вам торговать лучше, однако никаких гарантий не дается. Я рекомендую использовать эти материалы как повод для дополнительных собственных исследований, и надеюсь, что кому-то помог взглянуть на рынок чуть иначе, чем вы смотрели до сих пор...

