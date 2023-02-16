Алан Эндрюс и его приемы анализа временных рядов

Введение

Наверное, нет ни одного современного приложения для анализа графиков, в котором не были бы включены "вилы Эндрюса". В наиболее продвинутых системах к трём основным линиям добавляются какие-то дополнительные (как, например, в MetaTrader 5 - добавлены "боковые" уровни - что делает их использование очень удобным). Некоторые разработчики включили в свои программы "вилы Шиффа", "модифицированные вилы Шиффа" и вообще какие-то "вилы внутрь".

Простота рисования этих линий подвигает авторов на творчество. И это очень хорошо.

Но у тех, кто не читал оригинального курса Алана Эндрюса, чаще всего возникают вопросы: "Зачем столько разных "вил"? Как по ним торговать? И вообще - какие дополнительные индикаторы вы мне можете посоветовать, как сделать мою торговлю лучше, точнее, приятнее?"

Прочитав оригинальный курс, можно получить ответы на все эти вопросы. И он даже есть в свободном доступе. Но он — на английском, что неанглоязычному читателю может быть неудобно. Кроме того, язык курса на мой вкус даже англоговорящему читателю может показаться тяжеловесным и непонятным в некоторых местах.

Вот поэтому — эта статья. Мне кажется, пора открыть правду тем, кто её не знал. :-)



График Марешаля

Курс Эндрюса начинается с того, что он пытается убедить своих читателей, что рынок предсказуем. Для этого он приводит график некоего Марешаля, который предсказал движение индекса Доу-Джонса на двадцать лет вперёд. Вот этот график:

Картинка сообщает, что этот прогноз был выполнен в 1933 году, то есть задолго до распространения персональных компьютеров и уж тем более — задолго до понятия нейронных сетей. Тем не менее, он существует, и это даёт нам всем возможность поверить, что наши методики анализа тоже могут приблизить нас к такой точности прогнозирования, если у нас хватит фантазии или хороших учителей.

И дальше, собственно, и начинается самое интересное.





Средняя линия и параллели



Итак, рынок предсказуем. По каким законам он может действовать? Многие аналитики считают, что к любым колебательным процессам вполне применимы физические законы. Например, Алан Эндрюс считал, что к финансовым потокам вполне применим третий закон Ньютона: "При взаимодействии двух тел силы действия и противодействия равны по модулю и противоположны по направлению". Он называл это "акция" (Action) и "реакция" (Reaction), и в течение всего курса активно пропагандировал возможности, открываемые этой методикой. И для меня ясно видно, что методика действительно рабочая.



В принципе, это и понятно: если количество ресурсов ограничено, и ресурсы эти кому-то нужны (товары, деньги, акции — всё, что угодно), и при этом нет монополии, то в итоге спрос и предложение на длительном интервале времени будут находиться в динамическом равновесии, и цены на эти ресурсы будут колебаться вокруг некоторой средней линии.

Собственно, этот принцип Эндрюс и положил в основу своего курса. Действие равно противодействию, акция — реакции.



Этот принцип может быть промоделирован, например, с помощью средней линии. Она рисуется очень просто: берутся три последовательных точки разворота (например - пик[0]-впадина[1]-пик[2]), и от крайней левой точки [0] проводится прямая через середину расстояния [1]-[2].

И первый параметр, который имеет эта линия — это наклон. Если линия наклонена вниз, то локальный тренд — вниз, и наоборот, наклон вверх указывает на локальный тренд вверх.



Эндрюс учит, что при подходе к этой линии цена, скорее всего, отскочит или пробьёт её, образуя разрыв (гэп). На "спокойных" рынках это, в основном, так и есть, и цифра 80%, которую называет Эндрюс, подсчитывая отскоки, вероятно, вполне оправдана. На FOREX довольно часто случается, что цена, быстро дойдя до линии, начинает как бы "скользить" вдоль неё, как на рисунке выше.

Тем не менее, цена предпочитает находиться в канале, образованном линиями, параллельными средней линии (на чертежах Эндрюса они обозначены MLH ("H" в данном случае, обозначает "параллельный", как ножки у буквы). LMLH — нижняя параллельная линия, UMLH — верхняя. Если цена развернулась от средней линии вил (ML по обозначению автора), то, скорее всего, она пойдёт в направлении "ближайшей" MLH, и снова — либо пробьёт её, либо отскочит. Если ML пробивается, то, скорее всего, ближайшая цель похода - возле противоположной MLH, дальше по тренду.



Из трёх линий, собственно, и получается "трёхзубая вилка", которую и использует большинство трейдеров.

Наиболее известным использованием этой конструкции является, конечно, работа в канале. Пока цена между линиями MLH, тренд продолжается, и работа идёт только в направлении тренда. При приближении цены к границам канала или к средней линии ожидаем разворот. Если цена вышла за границы и там закрепилась, ожидаем глобальный разворот. Например, если бы на моём рисунке вторая свеча после пробоя (апрель 2009 года) была бы направлена вверх, был бы повод задуматься о постановке ордеров на покупку.

Третий способ контролировать движение — так называемые "Скользящие параллели" (Sliding parallels, SH). Если цена пробивает MLH, однако продолжает по ней скользить в направлении "основного" тренда, то можно нарисовать линию, параллельную ML, по касательной к движению, то есть так, чтобы этой линии касалась всего одна свеча, а все остальные были бы между нею и MLH.

Либо так, как рекомендует Эндрюс - непосредственно по какой-то важной цене предыдущей свечи (обычно по экстремальной точке — максимуму или минимуму). Тогда пробой этой линии тоже может обозначать локальный разворот или смену тренда.

И есть еще как минимум два способа использовать это построение. Эндрюс об этом напрямую не упоминает, но если вспомнить, что любая диагональная линия на графике — это линия скорости изменения цены во времени, то можно попробовать предсказать границы движения — как по уровню, так и по примерному времени разворота. Для этого нужно просто провести пару линий - вертикальную и горизонтальную.

Вертикали и горизонтали отвечают на основной вопрос трейдера: "Если цена будет продолжать двигаться с той же скоростью - где она в итоге окажется? И когда именно она может развернуться?". Точки пересечения этих линий с линиями скорости (любыми наклонными) дают достаточно надёжные уровни разворота в будущем. Правда, про стопы забывать всё же не стоит.



Любая критическая точка на графике определяет, где будут другие критические точки, - либо по времени, либо по цели - пока график подчиняется тем законам, по которым была построена его левая часть (та, что в истории). В этой статье "критическими точками" мы будем считать точки разворота, хотя в общем случае могут быть и другие варианты.



На графиках цен это, возможно, происходит потому, что эти точки видят все: и толпы новичков, и крупные инвесторы - и все пытаются их интерпретировать примерно одинаковым способом. Правда, почему те же закономерности проявляются еще и на графиках солнечной активности или миграции птиц, это описание - про "тех же людей" - не объясняет, ну, да ладно. Похоже, это магия.

Я попытался проследить путь цены, используя только средние линии, прочертив их после каждого значимого разворота. Все ML линии здесь — тонкие, толщиной в один пиксель, Каждая пара из ML и линии, на которую она опирается, выделена своим цветом, скажем, 4 ML 5-6 — тёмно-зелёная, а 4 ML 5-8 — жёлтая.

Поскольку действие равно противодействию, то правый конец самой ML тоже обозначается неким уровнем (ну, и, конечно, указывает некоторое время). Расстояние от начальной вершины до поперечной линии равно расстоянию от поперечной линии до уровня. Больше никаких расчетов не проводилось.



Если две или более последовательных средних линий направлены в одну сторону, это значит, что тренд очень сильный, и цены будут продолжать меняться очень быстро.

Если цена резко отскакивает от средней линии, образуя длинные тени, или точно касается линии ML, и свеча закрывается перед ML, весьма вероятен глобальный разворот в ближайшем будущем. Подтверждением разворота может служить, например, образование ML в противоположном направлении и отскок цены от линии MLH.

Эндрюс учит, что если цена не дошла до ML и пробила MLH, то, вероятно, скоро будет глобальный разворот. Помешать этому может только точный отскок от следующей ML — тогда большой разворот получится в обратную сторону. Но у меня это правило работает не всегда, так что — тестируйте.









Понятно, что строить ML можно как по ближайшим разворотным точкам, так и по более дальним — цены часто разворачиваются при подходе к обеим этим линиям. Например, голубая линия от начала 2019 года. Возможно, её сигналы для кого-то могли оказаться даже значимей, чем сигналы пурпурной модели.







Правило Хэгопиана



Если цена не дошла до средней лини и пробила MLH в направлении, противоположном наклону ML, имеет смысл нарисовать трендовую по экстремумам того участка, который "стремился, но не дошёл".

Эндрюс рекомендует входить сразу, как только эта трендовая будет пробита.





Однако еще раз повторюсь — для меня такая ситуация просто обозначает, что цена находится во флетовой зоне, или в коррекции, если использовать терминологию Элиотта. Цена действительно часто совершает глобальный разворот в таких местах, поэтому можно, конечно, и войти — с очень коротким стопом, поскольку чаще всего при такой разметке неясно, завершился флет — или нет. Ну, или наоборот - сделать стоп подлиннее — примерно на ширину флетового коридора или больше.



Правда, если цена здесь (после флета) действительно развернётся, то движение, скорее всего, будет очень мощным, и возврата к точке пробоя может не быть очень долго (см. последний рисунок предыдущего раздела). Главное - вовремя определить, что флет закончился.

Вот еще одна ситуация "недохода". Если принять во внимание, что картинка с месячных графиков, то ситуация и здесь, и на предыдущем рисунке вполне выгодная. Но если бы я торговал здесь напрямую, я бы, скорее всего, ждал более определённой ситуации, например, для продажи — пробоя минимума 2016 года или "правильной" конфигурации вил, когда пробой для меня был бы убедителен.

А вот на следующем фрагменте — почти однозначный вход: цена уверенно пробила MLH, перед этим почти точно коснулась средней линии, а еще перед этим образовала очень длинный шпиль. И еще — она шла в верхней части вил, не заходя за среднюю, в течение долгого времени. Очень интересная ситуация!

Сразу по окончании первой свечи (следующей после пробойной) — стоп в безубыток, и можно идти на стадион (ну, или в кругосветку отправиться - тут уже от масштабов временного интервала зависит). Единственное — нужно всё же отслеживать, как цена проходит какие-нибудь значимые уровни, но это уже не сложно, когда идёт такой тренд, а в нашем распоряжении такие инструменты, как вилы Эндрюса.





Малые вилы



Для того чтобы определить хорошую точку входа, вместо трендовой линии можно использовать "малые" вилы.

Обычно вилы захватывают довольно большой участок - 5-7 свечей на каждую сторону треугольника, что лежит в их основании, а часто и больше.

"Малые" вилы могут содержать 2-3 свечи в той части, которая делится средней линией, и, например, одну свечу в качестве "базовой". По сути, это просто тренд на младшем временном интервале, и, чаще всего, его удобнее размечать именно там. Но, в принципе, никто не мешает сделать, например, вот такую разметку:

На свече, отмеченной красной стрелкой, сошлись несколько факторов:

она закрылась ниже параллели MLH,



перед ней цена коснулась средней линии,



точка касания предыдущей свечи совпала с точкой пересечения большой и малой средних - очень сильный уровень возможного разворота , как и любые другие точки пересечения,

большой и малой средних - очень сильный , как и любые другие точки пересечения, точка касания - уровень 100% голубой средней линии,



уровень точки [1] выше точки касания,

данная свеча является "внутренним баром". Внутренний бар очень часто работает триггером сделок, поскольку цена, пробивая его границы, может резко уйти в какую-то сторону (в данном примере - велика вероятность резкого движения вниз).



Из минусов данной "композиции":

цена внутри диапазона 2016 года,



и предыдущие два года находилась во флете, направленном вниз,



и, значит, велика вероятность глобального разворота вверх, но когда этот разворот произойдёт, данная разметка не говорит.



Однако локально разметка выглядит так, что поход вниз вполне вероятен.

Вывод: можно продавать, но нужно четко понимать цели. Их можно поискать на "младших" интервалах времени или построить очередные вилы ([1]ML[2]-[3]. Здесь точка [3] явно не обозначена, но уже сформировалась - максимум октябрьского бара (черной свечи рядом со стрелкой, слева).

Для совершения сделки можно входить на продажу, например, по пробою минимума ноябрьского бара (обозначенного стрелкой). А можно и по открытию следующей, декабрьской, свечи, или поискать точки входа на младших временных интервалах. Стоп ставить где-то выше максимума октябрьской свечи. Выходить можно, например, по пересечению ценой средней линии, не показанной здесь (2 ML 3-Стрелка), либо по тралу.



Рассчитывать на большой (для данного периода) тренд вниз на момент стрелки НЕ стоит. Но с учетом того, что график месячный, две черных свечи дали в сумме 1000 пунктов прибыли (10000 на трёхзначном графике). Если суметь взять хотя бы 90% этого движения (а, войдя по открытию нового месяца, это вполне возможно), то вполне можно согласиться и на малое.





Вилы Шиффа



Иногда средняя линия описывает движение недостаточно точно. Например, когда цена идёт вдоль линии верхней MLH и никак не может коснуться средней линии, или вообще вышла за пределы построенного канала, но продолжает двигаться в направлении, указанном ML. Явно видно, что этот тренд — "слабый" для данного временного интервала, однако измерить его существующей конструкцией из прямых не удаётся, а оснований для построения новых вил еще нет, вершина не сформировалась.



Один из способов решить эту задачу - найти линии, точнее, чем ML описывающие данное движение. Например, можно уменьшить наклон средней линии и для этого перенести первую точку на середину промежутка [0]-[1] по вертикали.

В этом случае движение выглядит уже более контролируемым, и мы можем попытаться спрогнозировать его, учитывая, что имеем дело именно с "боковым ходом".

Такое построение называется вилами Шиффа.

Конечно же, по этом у же принципу можно измерять слишком крутые движения, например, так:

В этом случае сдвиг первой точки может позволить найти более ранний вход, поскольку даёт более точные указания на точки отскока.





Модифицированные вилы Шиффа



Если сдвинуть начало вил к середине интервала [0]-[1] еще и по горизонтали, то получатся "модифицированные" вилы Шиффа. Они часто точнее отображают движение во флете, и дают более четкие точки для отскока.



Часто такие вилы бывают полезны тогда, когда количество баров на участке [0]-[1] сильно больше, чем на участке [1]-[2].





Понятно, что работать будут оба варианта - и "стандартные", и "модифицированные", но мне кажется, что в данном случае смотреть цели удобнее на оранжевых полосочках.



Предупреждающие линии





На рисунке из предыдущего раздела видны пунктирные линии с подписями 100,0. Это линии, которые Эндрюс называет "предупреждающие линии". Они являются отражением того же принципа действия-противодействия: "Действие и противодействие равны и противоположны" — то есть цены, пройдя определенное расстояние, будут стремиться развернуться и пойдут к "средней линии". Только если цена отскочила от средней линии и пробила MLH, то, стремясь пройти то же расстояние, что уже прошла, она должна будет пройти как раз до этой "предупреждающей" линии, а затем, развернувшись, пойдёт уже обратно к MLH, используя уже её, как "среднюю". Получается, что основные вилы как бы "сместились" вниз, и на ближайшее (по данному временному периоду, конечно) время движение будет происходить именно в этом, "смещенном" канале.



Мне очень понравилось, что в MetaTrader 5 появилась эта возможность. В MT4 делать такую линию было нужно "руками", что было неудобно, да и дольше.

На рисунке ниже я продолжил размечать тот же график по евро, что и в предыдущем разделе, для следующего периода - после того, как были нарисованы модифицированные вилы Шиффа из предыдущего раздела. Добавил следующие, обычные вилы.







27 января евро вышел за границы сиреневых вил, однако не смог пробить оранжевую линию сопротивления и снова продолжил движение вниз.

В общем случае цена может несколько раз отскакивать от предупреждающих линий, и уйти по тренду гораздо дальше, чем любой экстремум внутри вил. Поэтому, если я вижу тренд на старших временных интервалах, я постараюсь не менять направление позиции, если на младшем интервале цена не пробила предупреждающую линию. И наоборот, пробой предупреждающей может обозначать хорошее движение, поэтому, если пробой для меня убедителен, я, скорее всего, войду на свече, следующей за свечой пробоя, или на откате к точке пробоя, если решу, что это может получиться - скорее всего, это будет выгоднее.

Обратные (или "внутренние") вилы

Известно, что после резкого импульсного движения цены, чаще всего, консолидируются перед новым рывком. Для описания такой консолидации можно воспользоваться "разворотными вилами" (они же - "обратные", они же - "вилы внутрь"). Для их построения необходимо выбрать три точки треугольника, как и для построения обычной средней линии, однако делить пополам нужно сторону [0]-[1], а не [1]-[2]. Линия тренда будет проходить через середину [0]-[1] и точку [2].

Чаще всего в этом случае движение остаётся в пределах коридора, созданного этой линией и параллельной ей, проходящей через точку [1], поэтому обычно дополнительные линии предупреждения размечают внутри этого канала. Для этих целей в MetaTrader удобно использовать инструмент "канал Фибоначчи". Я люблю делить внутренний интервал такого канала на 4 части: уровни 0.25, 0.5, 0.75. Ну, и внешние уровни - по 0.5 ширины канала.







По сути, если "классические" вилы - это попытка описать импульсное движение, то "внутренние" - попытка описать движение коррекционное, то есть всякие "флаги", "вымпелы" и т.д.





Линии акции-реакции



Линии, параллельные любой значимой прямой, могут служить линиями действия-противодействия (акции-реакции). Это значит, что проведя, скажем, среднюю линию [0] ML [1][2], можно отложить расстояние от неё до точки [-1], вправо, и эта линия, скорее всего, послужит разворотной линией, когда к ней подойдёт цена, причем если направление линии вниз, стоит ожидать разворота вниз, и наоборот.



И для построения таких "базовых" линий годятся не только средние (ML), но и многие другие линии. Например, Эндрюс рекомендует использовать такие варианты:

0-3;

0-4;

обратная ML (из предыдущего раздела);

мультипивотная линия - линия, проходящая через 3 или больше исторических точки разворота;

Гэп (разрыв)-2;

Скользящие средние и линии каналов, образованные ими;

High-Low и Low-High любого явно видимого тренда;

и т.д.

Посмотрим на это подробнее.





Остальные линии предлагаю проверить читателю самому.

Добавлю только, что скользящие средние в качестве "базовых" линий" лично мне нравятся меньше всех остальных.



Еще раз опишу алгоритм построения линий действия-противодействия:

Выбрать и провести "базовую" линию (см. список выше). Выбрать точку разворота на истории (на анимации обозначены как А). Первую точку стандартного инструмента "Вилы Эндрюса" поставить на начальную точку базовой линии. Вторую точку поставить на выбранный исторический экстремум. Для линий, направленных верх, как правило, и экстремум лучше выбирать верхний.

Третью точку вил протянуть так, чтобы средняя линия вил совпала с базовой линией. При подходе к границам построенных таким образом вил цена, скорее всего, развернётся или образует разрыв.







Техника торговли "Рог изобилия"

Если начертить веер из линий, отстоящих друг от друга на 10°, от 10° до 80°, то цена будет "замечать" эти линии, и если мы заметим, что так происходит, то можем обрести мощную базу для торговли.

Кажется, что это правило работает только на бумаге, но, как ни странно, на электронных графиках это тоже работает. Правда, при изменении масштабов меняется и угол линии, по которой движется цена, но, тем не менее, цены так же стабильно продолжают двигаться вдоль веера.

В общем, на анимации можно увидеть, что наилучшие результаты получаются на масштабе 4 пиксела и 32 пиксела, но остальные масштабы тоже дают вполне адекватные результаты.

Основной смысл этих полосок в том, что цена предпочитает держаться определённого коридора, и если она закрывается за какой-то линией, которая раньше ей мешала, то, вероятно, есть шанс похода в направлении к следующей линии или дальше.

Эндрюс описывает это так:



Если мы замечаем резкий рост или падение цен, то это - сигнал, что можно вычертить серию 10-градусных линий. Пока цена находится в пределах двух первых линий (наиболее крутых - О.Ф.), трейдер может не беспокоиться о своей позиции, она будет прирастать. Когда цена пересечет линию 20°, она часто идёт к линии 30°, давая возможность нарастить позицию. Вероятнее всего, цена пойдёт дальше по тренду, пока она остаётся в пределах линии 40°. Если цена пересекает линию 40°, вероятно, ожидается резкий разворот тренда. Особенно вероятным это становится, если перед этим пересечением был еще один резкий всплеск.



Естественно, лучше собрать свою статистику - по парам, масштабам, временным интервалам... ну, и т.д. Однако для меня этот метод оценки ситуации с движением цены работает на всех интервалах.

В приложении — скрипт, позволяющий начертить линии веера. Достаточно просто бросить его на график вблизи от нужной вершины или впадины. Если он будет брошен сверху от графика, веер пойдёт вниз, если снизу - то вверх.







Правило пяти разворотов или волны в интерпретации Эндрюса

Практически в конце курса Эндрюс описывает работу с подсчетом разворотных точек. Он знал о работах Элиотта, но считал, что Элиотт неточно сформулировал свои правила. На самом деле они должны звучать так:

После пробоя линии 0-4 вы, как правило, сможете насчитать минимум 5 точек разворота, прежде, чем нужно будет предпринимать какие- либо действия.

Звучит не очень понятно. Давайте глянем это на графиках.





Итак, линия 0-4 предыдущего тренда была пробита, и это значит, что есть хороший шанс на большое движение вниз. И теперь можем начать отсчет пивотов. Тут надо обратить внимание на то, что нас должны интересовать только те пивоты, которые соответствуют желаемому размеру прибыли, то есть размер каждого пивота должен быть примерно соразмерным тем движениям, которые создали точки предыдущего тренда.

Смотрим на развитие ситуации:



Несмотря на пробитую линию 0-4 цена продолжила двигаться вниз (вероятно, выбив наш стоп).

Не страшно...

Можно войти еще раз - от точки 2 (если построена 4 ML 5-1 - она будет почти совпадать с 04, и, следовательно, точка 2 нового тренда от неё должна отскочить). Естественно, никто не сможет нам помешать построить малые вилы на вершине 1 нового (малого) тренда.

Однако вот эта ситуация, когда после пробоя линии 0-4 цена не развернулась, говорит о том, что, вероятнее всего, сейчас на рынке начинается флет. Поэтому, если вы ориентированы на длительные тренды, то можно начать считать пивоты. И по времени, и по амплитуде эта "волна" меньше "основных" волн. И тогда просто нужно дождаться новой точки 5. От неё цена могла бы развернуться и резко пойти вниз, но в реальности цена просто завершила боковое движение. Можно добавить "a", "b", "c" вершины - и войти по пробою линии 3-b. Возможно, в данном случае этот подход был бы надёжнее и избавил бы трейдеров от некоторых дополнительных убытков.





Расширенный пивот



Если цена образует такую формацию, когда в точке 1 появляется разворот после длительного или очень быстрого тренда, затем появляется точка 2 - естественно, ниже 1, потом - точка 3 - выше точки 1, затем 4 - ниже 2, и, наконец, 5 - выше 3, то эту формацию вслед за Эндрюсом мы будем называть "Расширенный пивот" (Extended Pivot, EP). Разворот, как правило, идёт в сторону от "трёх вершин" в сторону "двух вершин", и, чаще всего, он очень стремителен и далёк. Я в таких случаях обычно стараюсь провести малые вилы на последнем тренде, и вхожу сразу по их пробитию в направлении, противоположном движению к точке 5.

На этом рисунке есть еще один пивот между 3 и 5, но он оказался ниже 3, но зато потом 5 оправдал все ожидания. Именно поэтому я так эти линии и начертил...

Кстати, если пользоваться правилом пробоя 0-4, то там снова при счёте появляется то самое магическое соотношение (5 или 8 пивотов, которые можно повторить несколько раз), так что, можно сказать, что 3 февраля (точнее, по открытию 4) вход по серебру был почти обязательным. А еще лучше было вычислить вершину - благо, Вилы дают много возможностей для этого, - и поставить туда "спящий" ордер с коротким стопом. Ну, не сработал бы - и ладно. А сработал бы - к 3 числу уже была бы приличная прибыль.

Так что, если вы научитесь распознавать этот паттерн, вероятность профитов в вашей торговле сильно повысится.







Заключение

Все методы анализа графиков, изложенные в этой статье, в принципе, равнозначны. Любой из них может помочь трейдеру понять, как поведёт себя цена в тот или иной момент времени, если мы внимательно посмотрим на тот путь что она проделала до этого. И любой из них может примерно подсказать, где будет цена, когда наступит час Х. Тем не менее, их совмещение даёт результаты выше, и поэтому попробовать их, на мой взгляд, стоит все, и использовать те, которые больше будут по душе.



Сам Эндрюс рекомендует своим слушателям научиться сначала торговать на бумаге только с помощью средних линий.

Когда эта тема будет освоена и профит от "бумажной" торговли двумя контрактами превысит 100% (вероятно, в год), можно переходить на тренировочную торговлю с помощью метода Действия-Противодействия.

И только когда этот метод тоже будет правильно воспринят, можно обращаться к Эндрюсу за новой порцией знаний (про веер, про отсчеты и т.д.).

И оказывается, что дополнительных индикаторов-то и не нужно. Система вполне самодостаточна, и даёт очень ясный график и очень точные входы и выходы. Хотя, опять же, если кто привык использовать Скользящие Средние или RSI - их тоже вполне реально совместить с вилами вполне органично. Главное — чтобы осознанно.



В наш век Интернета с бесплатными рабочими торговыми стратегиями, умных программ, высоких волатильностей, возможности огромных плеч для маржинальной торговли и возможности виртуально тестировать любые сложные стратегии — реальность прибыли становится еще более ощутимой. Но только при условии, что трейдер выполнит свои "домашние задания" полностью, соберёт статистику и будет строго следовать той системе, которую для себя выбрал.



У нас есть тестер, чтобы построить свою систему на основе изложенного здесь материала. Есть несколько советников, торгующих по графическим моделям, нарисованным с помощью прямых. Есть возможность совсем недорого (по цене Интернета) общаться, в конце концов.



В общем, если у нас появится своя, как кожа подходящая нам система, дающая точные входы и выходы, то, вероятно, Мир изменится.

Вилы Эндрюса могут стать такой системой, поскольку они точно определяют и тренд, и уровни входа-выхода, и время торговли.



Как всегда, желаю торговать с умом - и профитов всем нам.

