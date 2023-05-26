重温默里（Murrey）系统
概述
在现代交易中，构建交易系统通常基于以下三种方式之一：
- 图形分析。 交易决策是基于监视器屏幕上的图像做出的。
- 计算系统。 基于指标、神经算法、等等的各种 EA。
- 新闻系统。 分析全球趋势、新闻、“内幕”消息、等等。
当然，所有这些获取市场数据的类型也可以结合起来。 然而，作为一项规则，交易者倾向于选择其中之一作为主要方向，其余部分作为辅助方向。
我属于第一类交易者 — 那些喜欢根据在图表上看到的内容做出交易决策的人。 在我看来，这能够更准确的入场和离场，因为据其更容易下挂单。
任何图形系统都假设某种视觉参考点 — 价格或时间级别。
在本文中，我想重点介绍一些建立此类参考级别的方法。
级别类型
首先，我只会讨论包含价格和时间的常规图表。
换言之，这种图表上的任何垂直线都表示时间，而水平线代表价格。 （这看似很明显，但个别人并没有立即意识到这一点... 有一段时间，我在拥有尤里卡（Eureka）时刻之前只会“画条纹”）。
我还假设任何对角线（无论是移动平均斜率、连接的趋势顶点、还是任意绘制的线）都意味着价格随时间变化，即，价格移动速度。 当然，对于特定情况并非所有这些都同样有效...
因此，我们可以有水平线、垂直线、和对角线级别。 由指标（例如，移动平均线）或任何造型（如圆形）绘制的曲线通常也可以归类为“对角线”，尽管它们变化得更快。
为什么有效？ 大概是因为人们有时会买入、有时卖出，而他们的愿望是从交易中获利... 我们还可以回想一下，任何周期性（振荡）系统总是具有一定的振荡幅度，在实际系统中它不可能是无限的。
此外，人们（包括我自己）喜欢制定计划。 最好根据已知数据制定计划。
例如，其中一个“原始”（但非常有效）的交易系统可能如下所示：
- 购买一种资产。
- 持有它，直至它的价格翻倍。
- 卖出该资产。
在此，我们有 100% 的“自然”价格级别。
交易者也许会想：“购买这种资产，但我不想失去我所有的钱。 如果资产价格突然开始与我的预期相反，我想至少保留一半的钱”。
或者交易者也许会在图表上画一些条纹（例如，标记趋势的开始和结束），并争论价格可能不会完全反转，但它仍然可能会达到标记距离的一半，因为它已经在朝着那个方向移动。
两组交易者都将订单放在所走过的路径中间，因为出于某种原因，他们需要将风险降至最低。 他们认为，“由于急剧逆转，拿走一半可能的利润总比根本不得到它要好”，而且... 他们建立了一笔 50% 级别的订单...
每一个新思路、或明显源于“常识”的想法都会在某些区域积累订单创造先决条件，特别是如果这个想法得到统计数据的证实并公布。 在大多数情况下，可以检测到这些区域。
级别构建工具
我最喜欢的工具是很久以前创建的，并被证明其效率稳定。
- 标准的斐波那契（Fibo）级别工具的配置方式是，任何间隔都分成两半。 此外，每个间隔上下重复 2 次（200%）。
- 标准的斐波那契（Fibo）时区工具能够测量六个相等的间隔。
- 此外，每个图表都具有我的快捷方式指标，这样只需一次点击即可轻松绘制级别。
- 如果我需要彩色级别，我可以使用我的级别指标。
- 为了构建一些特殊的线，我可以利用其他人开发的指标，或自行开发它们。 例如，要构建默里（Murray）级别，我们可以利用相应论坛主题页面上提供的任何指标。 那里有很多优秀的指标，把它们都收集在一个地方。
水平默里（Murrey）级别
其中一个高效的基于水平级别的交易系统是由 Thomas Henning Murray 开发的。 实际上，该系统基于威廉·江恩的工作。 标记的本质很简单：图表空间以垂直和水平级别划分成若干个片段，观察每个片段中的价格行为，交易者做出买入或卖出的决策。
默里级别不需要了解当前价格即可绘制。 它们只需要当前的交易范围。
水平级别是将交易范围划分为 8 个部分得到的。
该范围被认为是从零开始形成的。 例如，如果该期间的最高资产价格在 (0..250] 内（左端排除考虑，而右端包含），那么该资产级别的“基数”将为 100，并且每个级别将通过从该数字中添加或减去等于 100/8 = 12.5 的某个“模数”来获得。
八个级别的集合称为八度。假设该资产的大调八度将包括以下级别：: 0; 12.5; 25; 37.5; 50; 62.5; 75; 87.5; 100。 它之所以被称为“大调”，因为大多数情况下，它代表全球时间段 — 数年甚至数十年。 在默里的作品中，基本级别被指定为 MMML（Major Murray Math Level - 大调默里数学级别）。
如果我们想更频繁地进行交易，我们需要以某种方式确定“相应”级别的范围。 一切都很简单。 找出价格在“我们的”时间段位于哪个“基准”级别之间，并将基准级别之间的距离除以 8。 默里称这种较深的八度为“小调”。 这已经是日线的级别，或者可能是 4-6 小时的区间。 这些级别被称为 mMML（小调默里数学级别）。
即使更深的层也能以类似的方式获得 — 通过将大调八度级别之间的距离分成 8 个部分。 由此产生的八度称为“宝贝（baby）”。 这些级别被称为 bMML（宝贝默里数学级别）。
如果“宝贝”八度的级别之间的距离还是太大，还可以再划分... 理论上，我们可以无限划分它们，但实际上最多四个八度通常就足够了。 “更小的”八度级别在默里的工作中没有专属名称。
如果资产完全在（0..100] 范围内交易，则这些值将用于计算所有其它级别。 否则，我们可以将八度级别上调，通常是 4/8 或 8/8。 例如，从 1987 年到现在，USDJPY 的最大值为 160.40，而最小值为 75.83。 这意味着我们可以将基准范围取为 [50..150] 或 [100..200]。 两者都是正确的。
任何情况下，很明显，最接近右边缘的最高价格从红线（强势级别）反弹，突破下一个级别，并正在朝向淡绿色线（第二强支撑线）移动。 当前标记无法预测是否会到达该级别线。 有必要利用其它一些标记工具进一步放大或分析，我将在稍后讨论。 不过，乍一看，达到浅绿色级别的概率相当高。
无论如何，为了舒适的工作，我们都需要“更深入”，例如，到日线间隔，并将 125 和 137.5 之间的距离分成八个部分。
但这里还有另一个细微差别。 涵盖过去的一年，价格走得太远了（连续大幅突破三个区域），而且“太快”（与 2016 年至 2020 年的走势相比）。 因此，最有可能的是，有必要连续使用几个基准区间 — 例如 100-150 或 125-150，并将该间隔分为八个部分。
“较年轻”的八度级别之间的走势规律与“较老的”八度级别之间的走势规律相同，只是这些走势的时间和范围会有所不同。
表 1 显示了“基准八度”的高度（SR）具体取决于给定周期内的价格高点。
|交易
范围
|大调
八度高度
|(25000..250000]
|100000
|(2500..25000]
|10,000
|(250..2500]
|1000
|(25..250]
|100
|(12.5..25]
|12.5
|(6.25..12.5]
|12.5
|(3.125..6.25]
|6.25
|(1.5625..3.125]
|3.125
|(0.390625..1.5625]
|1.5625
|(0..0.390625]
|0.390625
表 1. 大调八度高度对给定周期内最高价格的依赖性
顺便说一下，如果我们在整个可用周期内采用日元交易区间，我们将看到可以从基准距离为 1000 的八度级别向这张图片添加额外的级别：
在这个表述中，接近 125.00 的概率接近 100%，反弹在 11/17 左右，近期目标是 137.50，最有可能的目标是 175.00 或更高，187.50 似乎是一个完美的逆转候选者..
尽管该计划针对的是非常遥远的未来（至少到年底甚至几年），但由于没有太急剧的跳跃，这个规模令我们能够以最佳方式理解分析原理，因此，将在这里进行进一步的构造。
对于较小的尺度，原理保持不变：价格当前所在的任何间隔都可以划分为所需部分的数量。 然后，我们以完全相似的方式分析由此产生的小区间。
垂直标记
继江恩之后，默里重复道：时间是一个非常重要的参数。 它允许您以非常小的止损入场交易，并赢得大部分时间。
一般来说，市场非常具有周期性，所以我们可以使用任何有意义的间隔。 例如，我们测量两个逆反趋势的顶部之间的距离（例如，两个底部或两个顶部的之字形顶点）。 或替代方案，我们可用一个主要走势的多向峰值。
Thomas Murrey 提出了与价格级别相同的正式方法。 他建议在图表上选择一个点（通常是新交易年的开始，在十月份，大多数期权到期时），并从中抽取 4、8、16、32、64、128、256 的间隔。 默里主要应用于日线蜡烛。 不过，如果在参考 JPY 时在所用尺度上应用相同的原则，一年和一个小时都可以。 我们走得越“深”，推荐的间隔就越大。 例如，在日线间隔上，16 天的周期对于大多数金融工具都非常有效。 对于 JPY（月线，图表最大“压缩”）的情况下，1 年的区间非常有效，而在 H1 上，最好尝试 128 或 256 小时，尽管较小的间隔通常操作更有效。
鉴于我正在研究的间隔是超全局的，因此从某个可以被 4 完全整除的年份开始是合乎逻辑的，例如，自千禧年开始（2000 年）以来...
看到每根垂线如何提供交易机会，我仍然感到惊奇和兴奋。 在几乎每个全球间隔附近，价格都尝试反转，且逆转后至少会越过两个水平级别（在大多数情况下 — 全部四个）！ 最令人惊讶的是，内部级别通常表现出相同的行为。 价格经常在中间翻转，而不是在级别本身... 将间隔分成 8 个部分的原理同样再次起作用...
然而，自间隔中间的逆转比之从其边界的逆转看起来相当弱。 在这样的逆转之后，价格只一次性连续穿过了三个级别。 在大多数情况下，其距离应从一半跨越整个间隔。
相应地，这种逆转（从四年间隔的中间开始）是考虑加仓的一个很好的理由，但“主要”级别区域的逆转亦是掉转持仓的理由。
在下图中，我添加了“弱势”级别，并为清楚起见，以蓝色高亮显示它们。
如果我们在这个图中各选择八个水平和垂直区间（以橙色高亮显示），那么我们得到一个非常接近正方形的图。 价格倾向于停留在这个方形上，向上移动到它的边界，当它们超过它时，它们往往会掉头。 “扩展”正方形（+2 个间隔进入未来，并沿主要趋势）以洋红色高亮显示。 它描述的是最高预期逆转的状态（所谓的“超买”或“超卖”状态）。 然而，时间间隔越短，这种“预期”就越不可靠，因为有更多的资金依据“更旧”的间隔移动，尽管在大多数金融产品上，这些区域逆转的可能性保持在 70% 左右。
在这种情况下，我们可以看到发生了逆转。 换言之，价格已经从超卖区域（从级别 -2/8）上升到级别 2/8（以及最高八度的全局级别1/8 MMML），在当前周期的时间级别 3/8 处掉头。 完成此操作后，在“扩展正方形”边界（+2/8）的区域中，它离开了这些正方形的区域，并转到下一个区域（您需要在其中绘制下一个间隔的正方形）。
速度线
给定垂直和水平边界，我们可以在这些边界内绘制对角线，表示我们在这个正方形内可以预期的移动速度。
默里认为最重要的是 45° 线，即通过起点（0）和 8/8 级别（水平和垂直）绘制的线。 如果价格升高超过这个上升级别，我们就能看到一个中等强度的上升趋势。 如果它低于下行的同一级别，则存在中等强度的下降趋势。 这种趋势可能会持续相当长的时间。
所有其它级别都是通过将正方形两侧的间隔分成两半得到的。 根据坡度，这些线可以确定：
- 要么是更强劲的上/下趋势 — 通常是短期趋势，但幅度更大，就好像它们将价格移动到一个新的范围，在这个范围内可能会徘徊很长时间，
- 或更疲软的趋势表明我们观察到的是调整。 因此，在突破这条线时，价格很可能会逆转，并走低到区间内的最低低点。
下图以最常用的上升和下降线为例，然后是一个上升扇形，其中包含从上升趋势的 0 和下降趋势的 8 开始的所有对角线。
通常，绘制对角线时，从正方形的左侧不太有用，而是从右侧 ，如下图所示。
以下是一些示例。 并非所有可能的对角线都被绘制出来，因为任何间隙都可以分成两半，并且我们得到了一条在某些情况下有效的对角线，不会比已经绘制的对角线差。
此外，您可能已经注意到，我从“主要”正方形的上角绘制了对角线，而“扩展”正方形的对角线是从下角绘制的。 在这种情况下，它只是演示一种可能性。 实际上，我们需要绘制更准确地反映金融产品走势的线条，特别是遵照我们的条件下。
顺便说一下，这是真正的江恩扇形 — 每条线都从其中一个角落开始，在正方形一侧的某个地方结束，在正方形和水平级别交点之一。 级别是水平还是垂直都无所谓。 当然，这些线的角度可以精确测量，但前提是图表刻度是刚性固定的，并且永远不会改变。 我知道有人按这种方式进行交易，但对我来说非常不方便。
这是另一张图片。 这是为那些喜欢对称的人准备的。 您只需要拿它用...
我认为，我不需要解释它是如何形成的。 对角线从每个角落到对角，以及相反两侧的中点。 同样，我们可以画一颗偏移为 4/8（在本例中为 — 向下）的星形，或者不将其放置在扩展的正方形之中，而是放在主正方形之中。 现在您明白了原理，就可以自形完成。
只要价格高于向上倾斜的对角线，我们就得到一个上升趋势。 如果它突破，并固定在下方，则开始下降趋势，您需要寻找（或绘制）最近的向下对角线，低于该对角线价格。 一旦突破这样的线，寻找向上移动的迹象（并绘制相应的对角线）...
威廉·江恩以角度来表示他所指的对角线。 但我们应该记住，他是在纸上画出他的图表。 MetaTrader 还允许您固定尺度.... 个人觉得，这很不方便，尽管我知道很多人认为这种分析方法很完美。
我也可以将这些角度命名为 “45°”，“33.75°”，等等。 然而，正如我曾提到的，在屏幕上查看整个图表对我来说更方便，从远处看（如我上面的例子），或者放大查看每根蜡烛，甚至切换时间间隔，从而更准确地观察每个走势。 因此，值得回顾的是，45° 线仅表示它平行于从水平（0;0）到水平交叉点（8;8）的线，而 33.75° 线平行于从点（0;0）垂直和水平 2/8（3;8）的线。
就我自己而言，我经常以这种方式指定线条 — 通过级别数字：（0;0）（2;3）甚至只是 2:3，假设主线总是自零开始。
在我能找到的一本书中，作者给出了以下图片：
在这种情况下，很明显，线 Q'A 将与线 R'B 平行，其斜率等于主对角线的斜率或 8:8（或 1:1，或 2:2...）。 其余的也是如此。
没有标准化的指定名称（大概不可能），但在我看来，两位数的名称选项（8:8 或 1:2）似乎是最方便的。 我把时间放在第一位，价格放在第二位。 其它来源也可能采用其它名称。
一般来说，通过在特定图表上画一条线，并等待其突破或反弹，比之阅读各种参考书所说的“大多数情况下强阻力是 45° 线”，我们可以得到的好处要多得多... 在我看来，从正方形右侧开始的线通常代表“调整” — 价格路径中的一些障碍，而在左侧通常有“强趋势”线（当然，在给定的时间间隔内是“强劲”）。
下图表示您如何绘制“您iji的”线条的选项之一。
这里的所有线都是通过“主”对角线的平行转移获得的，但是，它们的位置更贴近场景。 我们可以说它们只是考虑了较小的时间间隔。
据统计，价格从平行于 8:8、3:2 和 4:1 的线反弹的机会高于任何其它线。
下图是一个示例，其中包含 JPY 的速度线，与以前的图表相比，它是局部放大的图表。
任何集合（蓝色，绿色或黄色）都可以在这里使用。 通常，以当前形式把所有这些放一起用是没有意义的。
特别是在这个领域，我很可能最终只是画了“星形”的一部分。 于我来看这样更好...
最后两张图片中看到的红色和蓝色点和圆圈解释如下。
最后，以下是在单一图表上使用速度线的四种方法....
基准垂直间隔（虚线之间）为 16 天，因此正方形包含 64 天。
这些线仅在最左侧的正方形中标示。 我相信，从前面的讲述中可以明显看出其余的结构。
细心的读者可能会注意到，垂直（节奏线）可以相对于最后一个图表上的“调整”默里结构进行偏移。 然而，这种节奏非常明显，价格会跟随它，那么我为什么要做一些更人工的东西呢？ 我简单地画出我认为有用的东西，并收集我的统计数据.... 最主要的是，我可以在价格到达正方形边界之前很久就绘制所有这些图片（包括最后一个通道）。
冲突圈
在 2/8、4/8、6/8 级别垂直和水平的交点，表现出“冲突圈”或“矛盾圈”等现象。 在 MetaTrader 中，可以使用斐波那契弧形工具绘制此类圆圈（以下是绘制所需圆圈设置的工具屏幕截图）。
选择圆圈的尺度（“参数”选项卡），如此圆圈的边缘（从中心开始的第二个）接触相邻的垂直级别（例如，如果圆轴处于水平 2/8，则使用正确选择的比例，单位圆的左边缘将接触级别 1/8，而右边缘将接触 3/8）。
这样的圆圈放置在正方形内：一个严格位于中心，在 4/8 级别和垂直的交点处，另四个 - 在所有组合中 2/8 和 6/8 的交点处。
这组对象至少有一个非常有趣的特征：如果价格处于横盘走势，它不会进入最里面的小圆圈，更不用说触及它的中心了。 如果价格处于活跃的趋势走势中，则内圈很可能会被突破，价格将触及其中心。 也许在那之后，价格会像 2011 年那样演变成逆向的长期趋势，或者像 2007-2008 年那样走得更远。 然而，如果价格接近该圆圈的边界，则此信息在所有时间间隔都非常重要。
不幸亦或幸运，在 MetaTrader 中更改时间帧时，不会重新计算圆圈的比例。 这意味着对于每个时间间隔，圆圈应该不同。 在“显示”选项卡上，除当前时间帧之外，我们需要关闭在所有时间帧上显示圆形。
交易规则
级别突破是价格越过水平并固定在那里的情形。
例如，当价格收盘价低于第一根蜡烛的级别，高于第二根和第三根蜡烛的级别时，我们可以假设该级别已被突破。
或者当价格收于该级别上方，然后返回并收于该级别下方，然后，不超过八根蜡烛后，再次于该级别上方收盘。 通常在这种情况下，第一次突破后形成的极值，以及逆势指向不会达到先前的级别。
在此，手指图标表示水平级别突破的“信号”蜡烛，而红色方块代表“突破”蜡烛，在收盘时（分别在下一根蜡烛建立时），我们可以开仓。
从某个级别反弹是价格接近该级别，但在触及它之前转身收盘的情况。
例如，反弹是指价格达到较小八度的 ±1/8 级别，但在主级别之前收盘，并且下一根蜡烛没有突破该级别。
反弹期间进入的机会之一是在反弹后下一根蜡烛的极值。
- 如果价格突破了级别或对角线级别，那么它很可能会向下一个级别移动。
- 如果价格从该级别反弹，那么它很可能会向前一个级别移动。
- 如果价格从上方或下方接近该级别，则可能会逆转。 甚至，走得越远而没有转弯，接近级别时转弯的可能性就越大。
如果价格移动距离 逆转
概率
(1 x mMML) + (4 x bMML) 50% (2 x mMML) 75% (3 x mMML) 85% (4 x mMML) 90% (5 x mMML) 95%
默里认为，较大的价格变动是相当罕见的，不会持续很长时间。 因此，交易者应该获利了结，并准备进行下一笔交易。
- 找到“主要”趋势，并仅依据其方向进行交易。 例如，为了判定它，我们可以找出价格相对于给定时间段内“父辈”八度的主对角线的位置。 如果它高于上涨指向的主要对角线，则趋势看涨。 如果它低于下跌的主要对角线，则趋势看跌。
- 标记垂直间隔。 对于日线图，最典型的间隔是 16 天。 在此期间，通常事实证明价格在 mMML 级别之间移动，而 bMML 级别可能就足够了。 不过，有时价格波动太陡或太平。 那么最好采用 32 天甚至 64 天的间隔。
默里建议股票和期权为 16 天，货币和商品为 32 天，共同基金为 64 天。
品种 周期 股权和期权 16 天 货币和商品 32 天 共同基金 64 天
然而，正如我多次说过的那样，这完全取决于您的具体情况。 最好从“上限”时间间隔开始标记（对于 MetaTrader，这是月度线） 越 "久远" 的级别其越 "强健"。 我认为，您会想知道价格路径中是否存在强大的阻力或支撑。
- 评估前一根蜡烛的交易量。 如果蜡烛编号 [0] 当前处于活动状态，并且与蜡烛 [1] 相比，蜡烛标号 [25] 的交易量在任何方向上都发生了巨大变化（2% 或更多），我们就可期待在不久的将来发生重要事件...
对于这样的评估，我建议利用一个简单的指标，如果交易量增加，则在蜡烛上方绘制一个红点，如果交易量下降，则在蜡烛下方绘制一个蓝点（MetaTrader 5 的文件附在下面）。
- 绘制最近的速度线。 这条线的反弹和突破可以为交易提供重要信息。
- 评估价格相对于冲突圈的位置。 蜡烛会接触内圈吗？ 它们会穿透它吗？
- 评估资产相对于交易范围边界（主方块和扩展方块）的位置。 越靠近边界，逆转的可能性就越高。
- 资产价格究竟在哪里进入当前交易区间？ 如果它更接近上边缘或下边缘，则发生大动作的概率大于靠近中间边界的概率。
- 大多数时候，价格倾向于围绕中心附近浮动，即在 3/8 和 5/8 级别之间。 默里称这个区间为“幸福之国”，不建议交易，因为此处的行情太不可预测了。
偶数级别被认为比奇数级别具有更强的支撑/阻力。 换言之，奇数级别更容易被突破。 然而，根据我的观察，1/8 级别（上升趋势为 7/8）被频繁触发，但不易突破，而 6/8 更容易穿过... 所以我会观察每个级别的突破和反弹，无论其数字如何。 从这个意义上说，这些交易量（第 7 页）对我来说更实用。
- 垂直级别具有不同的优势。 最强的逆转级别是 6/8。 至于其余的，偶数和奇数的强度不同（偶数更强）。 当价格接近这些级别时，有必要多加留意。
- 如果发生逆转，请确保价格高于前一根蜡烛的中间线，然后再在前一根蜡烛的中间下方买入和卖出。
结束语
默里系统为交易者提供了一个非常丰富的工具包，用于评估当前价格位置，并做出正确的交易决策。 没有必要用到这里介绍的整个武器库，但将自己限制在水平级别对我来说似乎是完全错误的。 速度线（对角线），时间线（垂直线），冲突圈是强大的预测工具，交易者利用它们可大大提高交易的准确性，从而增加盈利并减少亏损。
将这些结构形式化很容易（也许，除了绘制弧线 — 您将不得不寻找一种方法来计算其比例），一旦构建了尺度，它们就能工作很长时间，反复地给出准确的入场信号。
本文是希望它能帮助您更好地交易，但不提供任何保证。 我建议依据这些材料作为您自行进行额外研究的机会，我希望它能帮助人们以不同的方式看待市场...
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
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您将如何使用 Murray 水位来计算反转时间？在方框中，价格和时间以及角度（只需反冲即可捕捉到）。
你怎么能理解这些狗屎，都在角落里。
只看右边的角落，其他的一概不理。
作者，你把穆雷水平线和江恩形态（箱体）混为一谈了。你可以只使用箱体，这样会更清晰、更准确。
在我看来，穆雷的系统 远不止水平线这么简单。是的，他从来没有隐瞒过他是从江恩那里学来的。
而且，为了不至于完全没有事实根据，我将引用穆雷实现软件的原始演示截图：
在我看来，莫里的系统 远不止关卡这么简单。是的，他从来没有隐瞒过他曾师从冈恩。
而且，为了不至于完全没有事实根据，我将引用默里实施软件的原始演示截图：
只是这里出现了一个悖论。如果默里对甘恩的理解达到了极致，他就不会发明自己的系统。
这是个悖论。如果默里对甘恩的理解达到了极致，他就不会发明他的系统。
对我来说， 每个系统都必须为其创造者带来便利。
如果古恩的系统尽管准确，但对某些人来说并不方便，为什么不加以调整以适应他们呢？比方说，如果有人觉得九宫格很神秘，谁能阻止他们只用几何？是谁阻止我们不划分最大-最小范围，而是使用更 "固定 "的等级？如果我在纽约 8 点进场不方便，但在基辅 12 点进场没问题，我会适应美国人吗？等等等等......
最后，不管我如何理解别人的系统，我最终还是使用自己的系统......
方便决定一切、