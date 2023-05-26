重温默里（Murrey）系统

概述

在现代交易中，构建交易系统通常基于以下三种方式之一：

图形分析 。 交易决策是基于监视器屏幕上的图像做出的。



。 交易决策是基于监视器屏幕上的图像做出的。 计算系统 。 基于指标、神经算法、等等的各种 EA。

。 基于指标、神经算法、等等的各种 EA。 新闻系统。 分析全球趋势、新闻、“内幕”消息、等等。

当然，所有这些获取市场数据的类型也可以结合起来。 然而，作为一项规则，交易者倾向于选择其中之一作为主要方向，其余部分作为辅助方向。

我属于第一类交易者 — 那些喜欢根据在图表上看到的内容做出交易决策的人。 在我看来，这能够更准确的入场和离场，因为据其更容易下挂单。

任何图形系统都假设某种视觉参考点 — 价格或时间级别。

在本文中，我想重点介绍一些建立此类参考级别的方法。





级别类型

首先，我只会讨论包含价格和时间的常规图表。

换言之，这种图表上的任何垂直线都表示时间，而水平线代表价格。 （这看似很明显，但个别人并没有立即意识到这一点... 有一段时间，我在拥有尤里卡（Eureka）时刻之前只会“画条纹”）。

我还假设任何对角线（无论是移动平均斜率、连接的趋势顶点、还是任意绘制的线）都意味着价格随时间变化，即，价格移动速度。 当然，对于特定情况并非所有这些都同样有效...



因此，我们可以有水平线、垂直线、和对角线级别。 由指标（例如，移动平均线）或任何造型（如圆形）绘制的曲线通常也可以归类为“对角线”，尽管它们变化得更快。

为什么有效？ 大概是因为人们有时会买入、有时卖出，而他们的愿望是从交易中获利... 我们还可以回想一下，任何周期性（振荡）系统总是具有一定的振荡幅度，在实际系统中它不可能是无限的。

此外，人们（包括我自己）喜欢制定计划。 最好根据已知数据制定计划。

例如，其中一个“原始”（但非常有效）的交易系统可能如下所示：

购买一种资产。

持有它，直至它的价格翻倍。 卖出该资产。

在此，我们有 100% 的“自然”价格级别。

交易者也许会想：“购买这种资产，但我不想失去我所有的钱。 如果资产价格突然开始与我的预期相反，我想至少保留一半的钱”。



或者交易者也许会在图表上画一些条纹（例如，标记趋势的开始和结束），并争论价格可能不会完全反转，但它仍然可能会达到标记距离的一半，因为它已经在朝着那个方向移动。

两组交易者都将订单放在所走过的路径中间，因为出于某种原因，他们需要将风险降至最低。 他们认为，“由于急剧逆转，拿走一半可能的利润总比根本不得到它要好”，而且... 他们建立了一笔 50% 级别的订单...

每一个新思路、或明显源于“常识”的想法都会在某些区域积累订单创造先决条件，特别是如果这个想法得到统计数据的证实并公布。 在大多数情况下，可以检测到这些区域。





级别构建工具

我最喜欢的工具是很久以前创建的，并被证明其效率稳定。

标准的斐波那契（Fibo）级别工具的配置方式是，任何间隔都分成两半。 此外，每个间隔上下重复 2 次（200%）。







标准的斐波那契（Fibo）时区工具能够测量六个相等的间隔。







此外，每个图表都具有我的快捷方式指标，这样只需一次点击即可轻松绘制级别。







如果我需要彩色级别，我可以使用我的级别指标。







为了构建一些特殊的线，我可以利用其他人开发的指标，或自行开发它们。 例如，要构建默里（Murray）级别，我们可以利用相应论坛主题页面上提供的任何指标。 那里有很多优秀的指标，把它们都收集在一个地方。





水平默里（Murrey）级别

其中一个高效的基于水平级别的交易系统是由 Thomas Henning Murray 开发的。 实际上，该系统基于威廉·江恩的工作。 标记的本质很简单：图表空间以垂直和水平级别划分成若干个片段，观察每个片段中的价格行为，交易者做出买入或卖出的决策。

默里级别不需要了解当前价格即可绘制。 它们只需要当前的交易范围。



水平级别是将交易范围划分为 8 个部分得到的。

该范围被认为是从零开始形成的。 例如，如果该期间的最高资产价格在 (0..250] 内（左端排除考虑，而右端包含），那么该资产级别的“基数”将为 100，并且每个级别将通过从该数字中添加或减去等于 100/8 = 12.5 的某个“模数”来获得。

八个级别的集合称为八度。假设该资产的大调八度将包括以下级别：: 0; 12.5; 25; 37.5; 50; 62.5; 75; 87.5; 100。 它之所以被称为“大调”，因为大多数情况下，它代表全球时间段 — 数年甚至数十年。 在默里的作品中，基本级别被指定为 MMML（Major Murray Math Level - 大调默里数学级别）。



如果我们想更频繁地进行交易，我们需要以某种方式确定“相应”级别的范围。 一切都很简单。 找出价格在“我们的”时间段位于哪个“基准”级别之间，并将基准级别之间的距离除以 8。 默里称这种较深的八度为“小调”。 这已经是日线的级别，或者可能是 4-6 小时的区间。 这些级别被称为 mMML（小调默里数学级别）。



即使更深的层也能以类似的方式获得 — 通过将大调八度级别之间的距离分成 8 个部分。 由此产生的八度称为“宝贝（baby）”。 这些级别被称为 bMML（宝贝默里数学级别）。



如果“宝贝”八度的级别之间的距离还是太大，还可以再划分... 理论上，我们可以无限划分它们，但实际上最多四个八度通常就足够了。 “更小的”八度级别在默里的工作中没有专属名称。



如果资产完全在（0..100] 范围内交易，则这些值将用于计算所有其它级别。 否则，我们可以将八度级别上调，通常是 4/8 或 8/8。 例如，从 1987 年到现在，USDJPY 的最大值为 160.40，而最小值为 75.83。 这意味着我们可以将基准范围取为 [50..150] 或 [100..200]。 两者都是正确的。





任何情况下，很明显，最接近右边缘的最高价格从红线（强势级别）反弹，突破下一个级别，并正在朝向淡绿色线（第二强支撑线）移动。 当前标记无法预测是否会到达该级别线。 有必要利用其它一些标记工具进一步放大或分析，我将在稍后讨论。 不过，乍一看，达到浅绿色级别的概率相当高。

无论如何，为了舒适的工作，我们都需要“更深入”，例如，到日线间隔，并将 125 和 137.5 之间的距离分成八个部分。

但这里还有另一个细微差别。 涵盖过去的一年，价格走得太远了（连续大幅突破三个区域），而且“太快”（与 2016 年至 2020 年的走势相比）。 因此，最有可能的是，有必要连续使用几个基准区间 — 例如 100-150 或 125-150，并将该间隔分为八个部分。

“较年轻”的八度级别之间的走势规律与“较老的”八度级别之间的走势规律相同，只是这些走势的时间和范围会有所不同。

表 1 显示了“基准八度”的高度（SR）具体取决于给定周期内的价格高点。

交易

范围

大调

八度高度 (25000..250000]

100000

(2500..25000]

10,000

(250..2500]

1000

(25..250]

100

(12.5..25]

12.5

(6.25..12.5]

12.5

(3.125..6.25]

6.25

(1.5625..3.125]

3.125

(0.390625..1.5625]

1.5625

(0..0.390625]

0.390625



表 1. 大调八度高度对给定周期内最高价格的依赖性

顺便说一下，如果我们在整个可用周期内采用日元交易区间，我们将看到可以从基准距离为 1000 的八度级别向这张图片添加额外的级别：



在这个表述中，接近 125.00 的概率接近 100%，反弹在 11/17 左右，近期目标是 137.50，最有可能的目标是 175.00 或更高，187.50 似乎是一个完美的逆转候选者..

尽管该计划针对的是非常遥远的未来（至少到年底甚至几年），但由于没有太急剧的跳跃，这个规模令我们能够以最佳方式理解分析原理，因此，将在这里进行进一步的构造。

对于较小的尺度，原理保持不变：价格当前所在的任何间隔都可以划分为所需部分的数量。 然后，我们以完全相似的方式分析由此产生的小区间。





垂直标记

继江恩之后，默里重复道：时间是一个非常重要的参数。 它允许您以非常小的止损入场交易，并赢得大部分时间。

一般来说，市场非常具有周期性，所以我们可以使用任何有意义的间隔。 例如，我们测量两个逆反趋势的顶部之间的距离（例如，两个底部或两个顶部的之字形顶点）。 或替代方案，我们可用一个主要走势的多向峰值。

Thomas Murrey 提出了与价格级别相同的正式方法。 他建议在图表上选择一个点（通常是新交易年的开始，在十月份，大多数期权到期时），并从中抽取 4、8、16、32、64、128、256 的间隔。 默里主要应用于日线蜡烛。 不过，如果在参考 JPY 时在所用尺度上应用相同的原则，一年和一个小时都可以。 我们走得越“深”，推荐的间隔就越大。 例如，在日线间隔上，16 天的周期对于大多数金融工具都非常有效。 对于 JPY（月线，图表最大“压缩”）的情况下，1 年的区间非常有效，而在 H1 上，最好尝试 128 或 256 小时，尽管较小的间隔通常操作更有效。

鉴于我正在研究的间隔是超全局的，因此从某个可以被 4 完全整除的年份开始是合乎逻辑的，例如，自千禧年开始（2000 年）以来...





看到每根垂线如何提供交易机会，我仍然感到惊奇和兴奋。 在几乎每个全球间隔附近，价格都尝试反转，且逆转后至少会越过两个水平级别（在大多数情况下 — 全部四个）！ 最令人惊讶的是，内部级别通常表现出相同的行为。 价格经常在中间翻转，而不是在级别本身... 将间隔分成 8 个部分的原理同样再次起作用...

然而，自间隔中间的逆转比之从其边界的逆转看起来相当弱。 在这样的逆转之后，价格只一次性连续穿过了三个级别。 在大多数情况下，其距离应从一半跨越整个间隔。

相应地，这种逆转（从四年间隔的中间开始）是考虑加仓的一个很好的理由，但“主要”级别区域的逆转亦是掉转持仓的理由。

在下图中，我添加了“弱势”级别，并为清楚起见，以蓝色高亮显示它们。

如果我们在这个图中各选择八个水平和垂直区间（以橙色高亮显示），那么我们得到一个非常接近正方形的图。 价格倾向于停留在这个方形上，向上移动到它的边界，当它们超过它时，它们往往会掉头。 “扩展”正方形（+2 个间隔进入未来，并沿主要趋势）以洋红色高亮显示。 它描述的是最高预期逆转的状态（所谓的“超买”或“超卖”状态）。 然而，时间间隔越短，这种“预期”就越不可靠，因为有更多的资金依据“更旧”的间隔移动，尽管在大多数金融产品上，这些区域逆转的可能性保持在 70% 左右。

在这种情况下，我们可以看到发生了逆转。 换言之，价格已经从超卖区域（从级别 -2/8）上升到级别 2/8（以及最高八度的全局级别1/8 MMML），在当前周期的时间级别 3/8 处掉头。 完成此操作后，在“扩展正方形”边界（+2/8）的区域中，它离开了这些正方形的区域，并转到下一个区域（您需要在其中绘制下一个间隔的正方形）。

速度线

给定垂直和水平边界，我们可以在这些边界内绘制对角线，表示我们在这个正方形内可以预期的移动速度。

默里认为最重要的是 45° 线，即通过起点（0）和 8/8 级别（水平和垂直）绘制的线。 如果价格升高超过这个上升级别，我们就能看到一个中等强度的上升趋势。 如果它低于下行的同一级别，则存在中等强度的下降趋势。 这种趋势可能会持续相当长的时间。



所有其它级别都是通过将正方形两侧的间隔分成两半得到的。 根据坡度，这些线可以确定：

要么是更强劲的上/下趋势 — 通常是短期趋势，但幅度更大，就好像它们将价格移动到一个新的范围，在这个范围内可能会徘徊很长时间，



或更疲软的趋势表明我们观察到的是调整。 因此，在突破这条线时，价格很可能会逆转，并走低到区间内的最低低点。

下图以最常用的上升和下降线为例，然后是一个上升扇形，其中包含从上升趋势的 0 和下降趋势的 8 开始的所有对角线。

通常，绘制对角线时，从正方形的左侧不太有用，而是从右侧 ，如下图所示。









以下是一些示例。 并非所有可能的对角线都被绘制出来，因为任何间隙都可以分成两半，并且我们得到了一条在某些情况下有效的对角线，不会比已经绘制的对角线差。

此外，您可能已经注意到，我从“主要”正方形的上角绘制了对角线，而“扩展”正方形的对角线是从下角绘制的。 在这种情况下，它只是演示一种可能性。 实际上，我们需要绘制更准确地反映金融产品走势的线条，特别是遵照我们的条件下。

顺便说一下，这是真正的江恩扇形 — 每条线都从其中一个角落开始，在正方形一侧的某个地方结束，在正方形和水平级别交点之一。 级别是水平还是垂直都无所谓。 当然，这些线的角度可以精确测量，但前提是图表刻度是刚性固定的，并且永远不会改变。 我知道有人按这种方式进行交易，但对我来说非常不方便。

这是另一张图片。 这是为那些喜欢对称的人准备的。 您只需要拿它用...

我认为，我不需要解释它是如何形成的。 对角线从每个角落到对角，以及相反两侧的中点。 同样，我们可以画一颗偏移为 4/8（在本例中为 — 向下）的星形，或者不将其放置在扩展的正方形之中，而是放在主正方形之中。 现在您明白了原理，就可以自形完成。

只要价格高于向上倾斜的对角线，我们就得到一个上升趋势。 如果它突破，并固定在下方，则开始下降趋势，您需要寻找（或绘制）最近的向下对角线，低于该对角线价格。 一旦突破这样的线，寻找向上移动的迹象（并绘制相应的对角线）...



威廉·江恩以角度来表示他所指的对角线。 但我们应该记住，他是在纸上画出他的图表。 MetaTrader 还允许您固定尺度.... 个人觉得，这很不方便，尽管我知道很多人认为这种分析方法很完美。



我也可以将这些角度命名为 “45°”，“33.75°”，等等。 然而，正如我曾提到的，在屏幕上查看整个图表对我来说更方便，从远处看（如我上面的例子），或者放大查看每根蜡烛，甚至切换时间间隔，从而更准确地观察每个走势。 因此，值得回顾的是，45° 线仅表示它平行于从水平（0;0）到水平交叉点（8;8）的线，而 33.75° 线平行于从点（0;0）垂直和水平 2/8（3;8）的线。

就我自己而言，我经常以这种方式指定线条 — 通过级别数字：（0;0）（2;3）甚至只是 2:3，假设主线总是自零开始。

在我能找到的一本书中，作者给出了以下图片：

在这种情况下，很明显，线 Q'A 将与线 R'B 平行，其斜率等于主对角线的斜率或 8:8（或 1:1，或 2:2...）。 其余的也是如此。



没有标准化的指定名称（大概不可能），但在我看来，两位数的名称选项（8:8 或 1:2）似乎是最方便的。 我把时间放在第一位，价格放在第二位。 其它来源也可能采用其它名称。

一般来说，通过在特定图表上画一条线，并等待其突破或反弹，比之阅读各种参考书所说的“大多数情况下强阻力是 45° 线”，我们可以得到的好处要多得多... 在我看来，从正方形右侧开始的线通常代表“调整” — 价格路径中的一些障碍，而在左侧通常有“强趋势”线（当然，在给定的时间间隔内是“强劲”）。

下图表示您如何绘制“您iji的”线条的选项之一。





这里的所有线都是通过“主”对角线的平行转移获得的，但是，它们的位置更贴近场景。 我们可以说它们只是考虑了较小的时间间隔。

据统计，价格从平行于 8:8、3:2 和 4:1 的线反弹的机会高于任何其它线。

下图是一个示例，其中包含 JPY 的速度线，与以前的图表相比，它是局部放大的图表。

任何集合（蓝色，绿色或黄色）都可以在这里使用。 通常，以当前形式把所有这些放一起用是没有意义的。

特别是在这个领域，我很可能最终只是画了“星形”的一部分。 于我来看这样更好...



最后两张图片中看到的红色和蓝色点和圆圈解释如下。



最后，以下是在单一图表上使用速度线的四种方法....

基准垂直间隔（虚线之间）为 16 天，因此正方形包含 64 天。

这些线仅在最左侧的正方形中标示。 我相信，从前面的讲述中可以明显看出其余的结构。



细心的读者可能会注意到，垂直（节奏线）可以相对于最后一个图表上的“调整”默里结构进行偏移。 然而，这种节奏非常明显，价格会跟随它，那么我为什么要做一些更人工的东西呢？ 我简单地画出我认为有用的东西，并收集我的统计数据.... 最主要的是，我可以在价格到达正方形边界之前很久就绘制所有这些图片（包括最后一个通道）。



冲突圈

在 2/8、4/8、6/8 级别垂直和水平的交点，表现出“冲突圈”或“矛盾圈”等现象。 在 MetaTrader 中，可以使用斐波那契弧形工具绘制此类圆圈（以下是绘制所需圆圈设置的工具屏幕截图）。





选择圆圈的尺度（“参数”选项卡），如此圆圈的边缘（从中心开始的第二个）接触相邻的垂直级别（例如，如果圆轴处于水平 2/8，则使用正确选择的比例，单位圆的左边缘将接触级别 1/8，而右边缘将接触 3/8）。





这样的圆圈放置在正方形内：一个严格位于中心，在 4/8 级别和垂直的交点处，另四个 - 在所有组合中 2/8 和 6/8 的交点处。





这组对象至少有一个非常有趣的特征：如果价格处于横盘走势，它不会进入最里面的小圆圈，更不用说触及它的中心了。 如果价格处于活跃的趋势走势中，则内圈很可能会被突破，价格将触及其中心。 也许在那之后，价格会像 2011 年那样演变成逆向的长期趋势，或者像 2007-2008 年那样走得更远。 然而，如果价格接近该圆圈的边界，则此信息在所有时间间隔都非常重要。

不幸亦或幸运，在 MetaTrader 中更改时间帧时，不会重新计算圆圈的比例。 这意味着对于每个时间间隔，圆圈应该不同。 在“显示”选项卡上，除当前时间帧之外，我们需要关闭在所有时间帧上显示圆形。

交易规则

级别突破是价格越过水平并固定在那里的情形。

例如，当价格收盘价低于第一根蜡烛的级别，高于第二根和第三根蜡烛的级别时，我们可以假设该级别已被突破。

或者当价格收于该级别上方，然后返回并收于该级别下方，然后，不超过八根蜡烛后，再次于该级别上方收盘。 通常在这种情况下，第一次突破后形成的极值，以及逆势指向不会达到先前的级别。



在此，手指图标表示水平级别突破的“信号”蜡烛，而红色方块代表“突破”蜡烛，在收盘时（分别在下一根蜡烛建立时），我们可以开仓。

从某个级别反弹是价格接近该级别，但在触及它之前转身收盘的情况。

例如，反弹是指价格达到较小八度的 ±1/8 级别，但在主级别之前收盘，并且下一根蜡烛没有突破该级别。

反弹期间进入的机会之一是在反弹后下一根蜡烛的极值。



如果价格突破了级别或对角线级别，那么它很可能会向下一个级别移动。



如果价格从该级别反弹，那么它很可能会向前一个级别移动。



如果价格从上方或下方接近该级别，则可能会逆转。 甚至，走得越远而没有转弯，接近级别时转弯的可能性就越大。

如果价格移动距离

逆转

概率

(1 x mMML) + (4 x bMML)

50%

(2 x mMML)

75%

(3 x mMML) 85% (4 x mMML) 90% (5 x mMML) 95% 表 2. 逆转的概率取决于价格与上一次逆转距离



默里认为，较大的价格变动是相当罕见的，不会持续很长时间。 因此，交易者应该获利了结，并准备进行下一笔交易。



找到“主要”趋势，并仅依据其方向进行交易。 例如，为了判定它，我们可以找出价格相对于给定时间段内“父辈”八度的主对角线的位置。 如果它高于上涨指向的主要对角线，则趋势看涨。 如果它低于下跌的主要对角线，则趋势看跌。



标记垂直间隔。 对于日线图，最典型的间隔是 16 天。 在此期间，通常事实证明价格在 mMML 级别之间移动，而 bMML 级别可能就足够了。 不过，有时价格波动太陡或太平。 那么最好采用 32 天甚至 64 天的间隔。



默里建议股票和期权为 16 天，货币和商品为 32 天，共同基金为 64 天。 品种

周期 股权和期权

16 天

货币和商品

32 天

共同基金

64 天

表 3. 不同资产的建议时间段



然而，正如我多次说过的那样，这完全取决于您的具体情况。 最好从“上限”时间间隔开始标记（对于 MetaTrader，这是月度线） 越 "久远" 的级别其越 "强健"。 我认为，您会想知道价格路径中是否存在强大的阻力或支撑。

评估前一根蜡烛的交易量。 如果蜡烛编号 [0] 当前处于活动状态，并且与蜡烛 [1] 相比，蜡烛标号 [25] 的交易量在任何方向上都发生了巨大变化（2% 或更多），我们就可期待在不久的将来发生重要事件...



对于这样的评估，我建议利用一个简单的指标，如果交易量增加，则在蜡烛上方绘制一个红点，如果交易量下降，则在蜡烛下方绘制一个蓝点（MetaTrader 5 的文件附在下面）。







绘制最近的速度线。 这条线的反弹和突破可以为交易提供重要信息。



评估价格相对于冲突圈的位置。 蜡烛会接触内圈吗？ 它们会穿透它吗？



评估资产相对于交易范围边界（主方块和扩展方块）的位置。 越靠近边界，逆转的可能性就越高。



资产价格究竟在哪里进入当前交易区间？ 如果它更接近上边缘或下边缘，则发生大动作的概率大于靠近中间边界的概率。



大多数时候，价格倾向于围绕中心附近浮动，即在 3/8 和 5/8 级别之间。 默里称这个区间为“幸福之国”，不建议交易，因为此处的行情太不可预测了。



偶数级别被认为比奇数级别具有更强的支撑/阻力。 换言之，奇数级别更容易被突破。 然而，根据我的观察，1/8 级别（上升趋势为 7/8）被频繁触发，但不易突破，而 6/8 更容易穿过... 所以我会观察每个级别的突破和反弹，无论其数字如何。 从这个意义上说，这些交易量（第 7 页）对我来说更实用。



垂直级别具有不同的优势。 最强的逆转级别是 6/8。 至于其余的，偶数和奇数的强度不同（偶数更强）。 当价格接近这些级别时，有必要多加留意。



如果发生逆转，请确保价格高于前一根蜡烛的中间线，然后再在前一根蜡烛的中间下方买入和卖出。





结束语

默里系统为交易者提供了一个非常丰富的工具包，用于评估当前价格位置，并做出正确的交易决策。 没有必要用到这里介绍的整个武器库，但将自己限制在水平级别对我来说似乎是完全错误的。 速度线（对角线），时间线（垂直线），冲突圈是强大的预测工具，交易者利用它们可大大提高交易的准确性，从而增加盈利并减少亏损。

将这些结构形式化很容易（也许，除了绘制弧线 — 您将不得不寻找一种方法来计算其比例），一旦构建了尺度，它们就能工作很长时间，反复地给出准确的入场信号。

本文是希望它能帮助您更好地交易，但不提供任何保证。 我建议依据这些材料作为您自行进行额外研究的机会，我希望它能帮助人们以不同的方式看待市场...

