Простой индикатор уровней Мюррея-Ганна, который можно использовать, как стандартный инструмент Fibo, перемещая управляющую линию в нужные вам координаты. Длина, толщина, стиль линий настраиваются

Правда, мне удобно, чтобы уровни 1/8, 7/8, +-1/8, +-2/8 имели одинаковое оформление, поэтому если лично вас это не устраивает - просто добавьте нужный вам код по образцу.

При вставке с настройками по умолчанию ищет экстремумы на первых 50 барах и натягивает линии между ними.

Можно добавлять сколько угодно комплектов линий, просто щелкая на серой метке ("Next MM ruler"). Но можно и создать какую-нибудь линию вручную, задав ей имя, подобное созданному автоматом. В имени нужно будет поменять только номер, причем номера могут быть какие угодно, главное - чтобы не повторялись.

Если вы создаете линию вручную, для отрисовки уровней в первый раз нужно просто "шевельнуть" линию мышью. Если линий много, нужно переключить таймфрейм. В следующей версии это будет исправлено.

По умолчанию комплекты уровней, которые добавляются, не видны на старших таймфреймах. То есть, если вы добавили комплект на H4, его не будет видно на D1 и выше, но будет видно на младших.

P.S. Это - не уровни Фибо, и здесь не предусмотрены настройки значений уровней. На данном этапе добавлять эти настройки не планирую.

P.P.S. Мне известен баг, при котором может сбиваться длина уровней, если конечная точка попадает на выходные. Сейчас решаю просто передвижкой управляющей линии. Вероятнее всего, в обозримом будущем поправлю. Если найдете что-то еще - сообщайте.