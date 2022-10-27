Разработка торговой системы на основе индекса силы быков Bulls Power

Введение

В этой статье мы познакомимся с еще одним техническим инструментом для использования в торговле в отдельности или в комбинации с другими инструментами. Мы поговорим об индикаторе Bulls Power, который измеряет силу бычьего настроения на рынке. Как и в предыдущих статьях, работу над индикатором разбиваем на несколько подразделов:

Мы узнаем, что из себя представляет индикатор Bulls Power, что он измеряет и как можно рассчитать его вручную. Особенности расчета помогут лучше понять саму концепцию, лежащую в основе индикатора. Разобравшись с основной концепцией индикатора, поговорим о том, как его можно использовать. Для этого рассмотрим несколько простых стратегий, работающих с показателями индикатора. После этого создадим пошаговый план разработки для каждой стратегии, который поможет разработать торговую систему по рассмотренным простым стратегии — в разделе "Схема стратегии по индикатору Bulls Power". Далее разработаем на MQL5 торговые системы по каждой рассмотренной стратегии, которые будут автоматически работать в платформе MetaTrader 5.

В этой статье мы будем использовать торговую платформу MetaTrader 5, встроенный редактор кода MetaEditor и язык программирования MQL5 (MetaQuotes Language) для написания советников. Если вы не знаете, как загрузить или использовать MetaEditor, почитайте об этом в моих предыдущих статьях — там все подробно описано. Я рекомендую самостоятельно повторять все, о чем говорится в этой статье. Так вы быстрее разовьете ваши навыки и лучше поймете тему.

Важность программирования растет день ото дня, и хотя бы поэтому нужно изучать этот полезный инструмент. А все благодаря преимуществам, которое дает нам программирование. В трейдинге это, несомненно, экономия времени — пишем код или создаем программу для выполнения того, что мы постоянно делаем. Кроме того, мы получаем более точные результаты и избавляемся от эмоций, которые могут навредить торговым результатам.

Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется "как есть", предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.





Теперь приступим к изучению.

Определение индикатора Bulls Power

В этом разделе подробно рассмотрим индикатор Bulls Power, чтобы понять концепцию, лежащую в его основе. Индекс силы быков Bulls Power является противоположностью индекса силы медведей, о котором мы говорили в предыдущей статье Разработка торговой системы на основе индекса силы медведей Bears Power. Индикатор Bulls Power разработал Александр Элдером. Он измеряет бычий настрой на рынке, а также может указать, вступают ли медведи в игру, когда быки слабеют. Это осцилляторный индикатор, который колеблется выше или ниже нуля. Таким образом, этот индикатор дает важное представление о наиболее важном факторе, который заставляет рынок двигаться — о спросе и предложении.

Для расчета индикатора вручную нужно выполнить несколько шагов:

Найти максимум (самая высокая цена за определенный период).

Найти экспоненциальную скользящую среднюю EMA.

Найти разницу между максимумом и экспоненциальной скользящей средней.

Bulls Power = High - EMA

Когда быки контролируют рынок, большую часть времени они толкают рынок вверх. Поэтому в формуле расчета индикатора мы используем значение максимума. Затем находим разницу между максимумом и EMA и получаем осциллятор, который колеблется вокруг уровня нуля. Когда значение индикатора приближается к нулевому уровню и пересекает его сверху вниз, это может служить признаком того, что быки становятся слабее.

Хорошо использовать силу быков с каким-нибудь индикатором тренда, так как он даст более эффективную информацию. Такую комбинацию мы рассмотрим позже при работе со стратегиями. Эта одна из замечательных особенностей технического анализа, поскольку она позволяет использовать комбинацию из разных концепций и получать больше информации об инструменте с разных точек зрения.

Но сейчас нам не нужно рассчитывать индикатор вручную, поскольку уже есть готовый к использованию индикатор в торговом терминале MetaTrader 5. Все, что нужно сделать, это выбрать его из списка индикаторов в меню "Вставка" --> Индикаторы --> Осцилляторы --> Bulls Power. Это показано на рисунке ниже:

После этого откроется окно с параметрами индикатора.

1 - период расчета индикатора

2 - цвет баров для отображения силы быков

3 - толщина баров для отображения силы быков

Выбираем подходящие параметры индикатора, нажимаем кнопку OK, и индикатор запустится на графике, как показано ниже:

На предыдущем графике видно, что в нижней части у нас есть индикатор, прикрепленный к графику, и его бары колеблются вокруг нуля. Когда индикатор находится выше нуля, это означает силу быков, а приближение к нулю и значения ниже означают, что сила быков ослабевает. Когда быки становятся слабее, в игру вступают медведи, которые берут контроль над рынком и толкают цену вниз. Если же и этого не происходит, то рынок уравновешивается за счет баланса между быками и медведями.

Стратегия по индикатору Bulls Power

В этой части на примере простых стратегий мы узнаем, как можно использовать индикатор Bulls Power в соответствии с его концепцией. Рассмотрим каждую из стратегий и условия, при которых они работают. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что все эти стратегии представлены здесь исключительно в образовательных целях, чтобы помочь читателям понять основную концепцию работы. Очень важно тщательно тестировать все новые знания, прежде чем применять из на реальном счете, чтобы убедиться, что это подходит вашему стилю и пониманию торговли.

Стратегия первая: движение силы быков

Согласно этой стратегии, будем получать сигналы на основе положения текущего и предыдущего значения Bulls Power. Если текущее значение больше предыдущего, это будет сигналом роста индикатора Bulls Power. И наоборот, если текущее значение ниже предыдущего, это будет сигналом снижения силы быков.

Таким образом, получается:

Текущее значение Bulls Power > Предыдущее значение Bulls Power --> Индикатор Bulls Power растет Текущее значение Bulls Power < Предыдущее значение Bulls Power --> Индикатор Bulls Power падает

Стратегия вторая: Bulls Power — сильный индекс или расхождение

Эта стратегия будет генерировать сигналы о сильных движениях или расхождениях на основе оценки четырех значений: текущего максимума, предыдущего максимума, текущего значения силы быков и предыдущего. Когда текущий максимум выше предыдущего максимума, а текущее значение Bulls Power выше предыдущего показателя, это говорит о сильном движении. В противном случае, когда текущий максимум выше предыдущего максимума, а текущее значение Bulls Power ниже предыдущего показателя, это говорит о формировании медвежьего расхождения.

Таким образом, получается:

Текущий максимум < Предыдущий максимум и Текущее Bulls Power < Предыдущее Bulls Power --> Сильное движение Текущий максимум < предыдущий максимум и Текущее Bulls Power > Предыдущее Bulls Power --> Медвежье расхождение

Стратегия третья: сигналы Bulls Power

В соответствии с этой стратегией мы получим триггер, который можно использовать для генерации сигналов на покупку и продажу. Для этого также будем оценивать четыре значения. Эти значения: текущая сила Bulls Power, уровень нуля, текущая цена закрытия, текущая экспоненциальная скользящая средняя. Если текущая сила Bulls Power ниже нуля, а текущее закрытие ниже экспоненциальной скользящей средней, это будет сигналом к продаже. Если текущая сила Bulls Power больше нуля, а текущее закрытие выше экспоненциальной скользящей средней, это будет сигналом к покупке.

Таким образом, получается:

Текущая сила Bulls Power < Уровень нуля и Текущая цена закрытия < EMA --> Продажа Текущая сила Bulls Power > Уровень нуля и Текущая цена закрытия > EMA --> Покупка

Схема торговой стратегии по индикатору Bulls Power

В этой части создадим пошаговые схемы для каждой рассмотренной стратегии, которые помогут перейти к разработке торговых систем на их основе.

Стратегия первая: движение силы быков

В соответствии с принципами работы стратегии, нужно проверять на каждом тике два значения: текущую силу Bulls Power и предыдущее значение показателя. Программа должна определить, какое из этих значений больше. Если текущее значение силы быков больше предыдущего, нужно вернуть сигнал в виде комментария на графике со следующим содержанием (каждое значение должно отображаться на отдельной строке):

Bulls Power растет

Значение Bulls Power

Предыдущее значение Bulls Power

Есть еще один сценарий, который нам нужно рассмотреть. Если текущее значение Bulls Power ниже предыдущего, эксперт должен выводить на график другой комментарий:

Bulls Power падает

Значение Bulls Power

Предыдущее значение Bulls Power

Полная схема торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так:

Стратегия вторая: Bulls Power — сильный индекс или расхождение

Согласно с этой стратегией, торговая система должна проверять четыре значения: текущий минимум, предыдущий минимум, текущее значение Bulls Power и предыдущее. После этого система должна определить, соблюдены ли условия: текущее значение максимума выше предыдущего и в то же время текущее значение индикатора выше предыдущего. Если да, торговая система должна вывести на график сигнал в виде комментария со следующими значениями (каждое отображается отдельной строкой:

Сильное движение

Текущий максимум

Предыдущий максимум

Текущее значение Bulls Power

Предыдущее значение Bulls Power

В противном случае, если текущее значение максимума выше предыдущего, а текущее значение индикатора силы быков ниже предыдущего, торговая система должна вывести на график другой сигнал в виде комментария со следующими значениями (каждое отображается отдельной строкой:

Медвежья дивергенция

Текущий максимум

Предыдущий максимум

Текущее значение Bulls Power

Предыдущее значение Bulls Power

Ниже приведен план в простой визуальной форме, который поможет нам создать торговую систему на основе этой стратегии.

Стратегия третья: сигналы Bulls Power

На основе этой стратегии создадим торговую систему, которая будет проверять четыре значения на каждом тике: текущее значение Bulls Power, нулевой уровень, текущее закрытие и текущую экспоненциальную скользящую среднюю. После этого система должна определить, соблюдены ли условия: текущее значение Bulls Power ниже нуля, и при этом текущая цена закрытия ниже экспоненциальной MA. Если да, торговая система должна вывести на график сигнал в виде комментария со следующими значениями:

Сигнал на продажу

Текущая цена Close

Текущее значение EMA

Текущее значение Bulls Power

В противном случае, если текущее значение Bulls Power выше нуля, и при этом текущая цена закрытия выше экспоненциальной MA, торговая система должна вывести на график другой сигнал со следующими значениями:

Сигнал на покупку

Текущая цена Close

Текущее значение EMA

Текущее значение Bulls Power

Вот так выглядит пошаговый план, который помогает создавать торговую систему на основе рассмотренных стратегий.





Торговая система по индикатору Bulls Power

В этом разделе узнаем, как создать торговую систему по каждой из рассмотренных стратегий. Но сначала создадим простую торговую систему, которая будет выводить на график комментарий с текущим значением индикатора Bulls Power. Он послужит нам базой при создании остальных стратегий.

Код для создания этой торговой системы приведен ниже.

Шаг первый: создаем массив bullpower, используя функцию double:

double bullpowerArray[];

Шаг второй: сортируем созданный массив с помощью функции ArraySetAsSeries, которая возвращает логическое значение.

ArraySetAsSeries (bullpowerArray, true );

Шаг третий: создаем целочисленную переменную bullpowerDef, определяем индикатор Bulls Power с помощью функции iBullsPower для возврата хэндла индикатора. Параметры:

symbol — имя символа; у нас это "_Symbol", то есть рассчитываем индикатор по символу текущего графика.

period — таймфрейм для расчета; значение "_Period" означает, что индикатор будет рассчитываться на текущем таймфрейме.

ma_period — период скользящей средней, у нас это 13

int bullpowerDef = iBullsPower ( _Symbol , _Period , 13 );

Шаг четвертый: заполняем массив с помощью функции CopyBuffer данными от индикатора Bulls Power. Параметры этой функции:

indicator_handle — хендл индикатора, bullpowerDef.

buffer_num — номер индикаторного буфера, установим 0.

start_pos — установим позицию начала расчета, укажем 0.

count — количество данных для копирования, укажем 3.

buffer[] — определяем ценовой массив для копирования, у нас это bullpowerArray.

CopyBuffer (bullpowerDef, 0 , 0 , 3 ,bullpowerArray);

Шаг пятый: получаем bullpowerVal, для чего создали переменную с помощью функции NormalizeDouble, которая возвращает значение типа double. Параметры этой функции:

value — нормализованное значение bullpowerArray[0].

digits — количество цифр после запятой, 6.

double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 );

Шаг шестой: используем функцию Comment для создания комментария к графику с текущим значением индикатора Bulls Power:

Comment ( "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal);

Ниже приведен полный код для создания такой стратегии:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double bullpowerArray[]; ArraySetAsSeries (bullpowerArray, true ); int bullpowerDef = iBullsPower ( _Symbol , _Period , 13 ); CopyBuffer (bullpowerDef, 0 , 0 , 3 ,bullpowerArray); double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 ); Comment ( "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal); }

После компиляции программа советника появится в окне Навигатора в MetaTrader 5:

Запускаем двойным кликом на файле Simple Bull's Power — программа запустится на графике в MetaTrader 5. После этого появится окно советника:

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

На скриншоте выше видно, что в правом верхнем углу графика отображается индикация того, что советник работает. Теперь все готово для получения автоматических комментариев с текущими значениями индекса силы быков на графике, как в следующем примере, полученном при тестировании:





Как видно на предыдущем графике, в верхнем левом углу отображается значение силы быков Bulls Power.

Стратегия первая: движение силы быков

Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double bullpowerArray[]; ArraySetAsSeries (bullpowerArray, true ); int bullpowerDef = iBullsPower ( _Symbol , _Period , 13 ); CopyBuffer (bullpowerDef, 0 , 0 , 3 ,bullpowerArray); double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 ); double bullpowerPrevVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 1 ], 6 ); if (bullpowerVal>bullpowerPrevVal) { Comment ( "Bull's Power is rising" , "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); } if (bullpowerVal<bullpowerPrevVal) { Comment ( "Bull's Power is declining" , "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); } }

Какие отличия появились в этом коде:

Определяем текущее значение индикатора (bullpowerVal) и предыдущее значение (bullpowerPrevVal) силы BullsPower:

double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 ); double bullpowerPrevVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 1 ], 6 );

Условия стратегии.

В случае роста:

if (bullpowerVal>bullpowerPrevVal) { Comment ( "Bull's Power is rising" , "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); }

В случае движения вниз:

if (bullpowerVal<bullpowerPrevVal) { Comment ( "Bull's Power is declining" , "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); }

После компиляции советник появится в окне Навигатора в MetaTrader 5:

Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника:

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Как видите, в правом верхнем углу графика появилась индикация, что на графике работает советник. Советник запущен и генерирует сигналы, которые отображаются на графике.

Если индикатор растет + текущие значения в окне данных:

Как видно на графике выше, в его верхней части мы сгенерировали сигнал о росте, текущее значение индикатора Bulls Power и предыдущее значение. В окне данных отображается текущее значение индикатора Bulls Power.

Если индикатор растет + предыдущие значения в окне данных:

Этот вариант отличается от предыдущего тем, что в окне данных показывается предыдущее значение индикатора Bulls Power.

Если индикатор падает + текущие значения в окне данных:

Как видно на графике выше, в его верхней части мы сгенерировали сигнал о снижении, текущее значение индикатора Bulls Power и предыдущее значение. В окне данных отображается текущее значение индикатора Bulls Power.

Если индикатор снижается + предыдущие значения в окне данных:

Этот вариант отличается от предыдущего тем, что в окне данных показывается предыдущее значение индикатора Bulls Power.

Стратегия вторая: Bulls Power — сильный индекс или расхождение

Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double bullpowerArray[]; MqlRates priceArray[]; ArraySetAsSeries (bullpowerArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int bullpowerDef = iBullsPower ( _Symbol , _Period , 13 ); CopyBuffer (bullpowerDef, 0 , 0 , 3 ,bullpowerArray); double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 ); double bullpowerPrevVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 1 ], 6 ); double currentHighVal= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].high, 6 ); double prevHighVal= NormalizeDouble (priceArray[ 1 ].high, 6 ); if (currentHighVal>prevHighVal && bullpowerVal>bullpowerPrevVal) { Comment ( "Strong Move" , "

" , "Current High Value is " ,currentHighVal, "

" , "Previous High Value is " ,prevHighVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); } if (currentHighVal>prevHighVal && bullpowerVal<bullpowerPrevVal) { Comment ( "Bearish divergence" , "

" , "Current High Value is " ,currentHighVal, "

" , "Previous High Value is " ,prevHighVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); } }

Какие отличия появились в этом коде:

Создаем два массива: bullpowerArray и priceArray:

double bullpowerArray[]; MqlRates priceArray[];

Сортируем массивы. Для сортировки bullpowerArray используем функцию "ArraySetAsSeries". Для массива цен priceArray используем функцию CopyRates, чтобы получить исторические данные MqlRates. Параметры функции:

symbol name (имя символа) —_Symbol

timeframe (таймфрейм) — _Period

start time (время начала) — 0

stop time (время остановки) — 3

rates array — priceArray

ArraySetAsSeries (bullpowerArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray);

Определяем текущее и предыдущее значение индикатора Bulls Power и максимумов с помощью функции NormalizeDouble.

double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 ); double bullpowerPrevVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 1 ], 6 ); double currentHighVal= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].high, 6 ); double prevHighVal= NormalizeDouble (priceArray[ 1 ].high, 6 );

Условия стратегии:

В случае сильного движения:

if (currentHighVal>prevHighVal && bullpowerVal>bullpowerPrevVal) { Comment ( "Strong Move" , "

" , "Current High Value is " ,currentHighVal, "

" , "Previous High Value is " ,prevHighVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); }

В случае медвежьей дивергенции:

if (currentHighVal>prevHighVal && bullpowerVal<bullpowerPrevVal) { Comment ( "Bearish divergence" , "

" , "Current High Value is " ,currentHighVal, "

" , "Previous High Value is " ,prevHighVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal, "

" , "Bull's Power Previous Value is " ,bullpowerPrevVal); }

После компиляции программа советника появится в окне Навигатора в MetaTrader 5:

Кликаем дважды на файле советника в Навигаторе, чтобы запустить его. После этого появится окно советника.

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Как видите, в правом верхнем углу графика появилась индикация, что на графике работает советник. Советник запущен и генерирует сигналы.

В случае сильного движения + текущие данные:

На графике отобразилась нужная нам информация с сигналом от советника. Комментарий содержит следующие значения:

Сильное движение

Текущий максимум

Предыдущий максимум

Текущее значение Bulls Power

Предыдущее значение Bulls Power

Сильное движение вниз + предыдущие данные:

Как видите, на графике отображается точно такой же комментарий, но в окне данных показаны предыдущие значения.

Медвежье расхождение и текущие данные:

Комментарий на графике отображает следующий сигнал и дополнительные значения:

Медвежья дивергенция

Текущий максимум

Предыдущий максимум

Текущее значение Bulls Power

Предыдущее значение Bulls Power

Медвежья дивергенция и предыдущие данные:

На графике у нас опять отображается комментарий с сигналом от советника, но в окне данных показаны предыдущие значения.

Стратегия третья: сигналы Bulls Power

Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double bullpowerArray[]; double maArray[]; MqlRates priceArray[]; ArraySetAsSeries (bullpowerArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int bullpowerDef = iBullsPower ( _Symbol , _Period , 13 ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 13 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (bullpowerDef, 0 , 0 , 3 ,bullpowerArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray); double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 ); double emaVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 ); double currentClose= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].close, 6 ); if (bullpowerVal< 0 && currentClose<emaVal) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current EMA Value is " ,emaVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal); } if (bullpowerVal> 0 && currentClose>emaVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current EMA Value is " ,emaVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal); } }

Отличия в этом коде:

Создаем три массива: bullpowerArray, maArray и priceArray.

double bullpowerArray[]; double maArray[]; MqlRates priceArray[];

Сортируем созданные массивы.

ArraySetAsSeries (bullpowerArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray);

Для индикатора силы быков используем функцию iBullsPower и целочисленную переменную bullpowerDef, а для индикатора скользящей средней — iMA. Функции возвращают хендл индикатора.

int bullpowerDef = iBullsPower ( _Symbol , _Period , 13 ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 13 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE );

Заполняем массив с помощью функции CopyBuffer данными от индикатора Bulls Power и от скользящей средней.

CopyBuffer (bullpowerDef, 0 , 0 , 3 ,bullpowerArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray);

Определяем текущее значение индикатора Bulls Power, экспоненциальной скользящей средней и текущей цены закрытия.

double bullpowerVal = NormalizeDouble (bullpowerArray[ 0 ], 6 ); double emaVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 ); double currentClose= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].close, 6 );

Условия данной стратегии:

Условия для сигнала на продажу

if (bullpowerVal< 0 && currentClose<emaVal) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current EMA Value is " ,emaVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal); }

Условия для сигнала на покупку:

if (bullpowerVal> 0 && currentClose>emaVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current EMA Value is " ,emaVal, "

" , "Bull's Power Value is " ,bullpowerVal); }

После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале:

Кликаем дважды на файле советника в Навигаторе, чтобы запустить его. После этого появится окно советника.

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Мы видим, что эксперт Bulls Power Signals прикреплен к графику — в правом верхнем углу есть соответствующий значок. Торговая система генерирует сигналы, и выглядят они вот так:

Условия для сигнала на продажу:

Комментарий на графике отображает следующий сигнал и дополнительные значения:

Сигнал на продажу

Текущее значение цены закрытия

Текущее значение EMA

Значение Bulls Power

В случае сигнала на покупку:

Комментарий на графике отображает следующий сигнал и дополнительные значения:

Сигнал на покупку

Текущее значение цены закрытия

Текущее значение EMA

Значение Bulls Power

Вот и все, мы создали автоматические системы на основе каждой из рассмотренных стратегий. Все они генерируют сигналы в соответствии с инструкциями, которые наглядно показаны на схемах выше.

Заключение

Думаю, что мы рассмотрели все необходимые основы индикатора Bulls Power. Мы узнали, что он из себя представляет, что он измеряет и как можно рассчитать его вручную. Также научились находить встроенные индикатор в терминале MetaTrader 5 и запускать его на графике. Далее мы рассмотрели, как можно использовать индекс силы быков в соответствии с идеей, лежащей в основе индикатора. Для этого мы изучили несколько простых стратегий. Основная цель этих стратегий — показать способы использования индикаторов. Если вы захотите использовать какую-либо из стратегий на реальном счете, обязательно предварительно тщательно протестируйте их, чтобы убедиться, что они подходят вам. Итак, мы познакомились со следующими стратегиями:

Движение индикатора Bulls Power: эту стратегию можно использовать для определения направления индекса силы быков.

Bulls Power - Сила или расхождение: позволяет подтвердить наличие сильного движения или выявляет расхождение.

Сигналы от Bulls Power: стратегия генерирует сигналы на покупку и продажу.

После этого мы составили пошаговые планы для разработки каждой из рассмотренных стратегий. Такие планы помогают в разработке за счет организованности идей в виде понятных схем. Затем мы перешли к самой интересной теме — написали на MQL5 торговые системы по этим стратегиям, которые могут автоматически и точно генерировать сигналы. Предназначены они для использования в торговой платформе MetaTrader 5. Я надеюсь, что вы самостоятельно прорабатывали каждый код — именно так можно научиться писать коды торговых стратегий.

Надеюсь, статья будет для вас полезной и поможет вам в достижении торговых целей. Если вам понравилась эта статья, если вы считаете ее полезной, почитайте мои предыдущие статьи из этой же серии, чтобы узнать, как разработать торговую систему на основе популярных технических индикаторов.