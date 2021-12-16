L'Uso di ORDER_MAGIC per il Trading con Diversi Expert Advisor su un Singolo Strumento





Introduzione

In MQL5 abbiamo la capacità di assegnare un numero magico a ciascun ordine in sospeso, al fine di utilizzare queste informazioni per identificare l'ordine. Ciò apre vaste possibilità di interazione tra diversi Expert Advisor e lo sviluppo di sistemi ancora più complessi. In questo articolo, vorrei informare il pubblico sulle opportunità sottovalutate del numero Magico.

Ma prima di procedere all'essenza dell'argomento di questo articolo, dobbiamo acquisire una migliore comprensione di ciò che costituisce il numero Magico. Cosa potrebbe essere magico in un numero che determina quale Expert Advisor lo ha impostato? I "miracoli" iniziano con le opportunità che gli sviluppatori stabiliscono nel tipo ulong, che è dichiarato dal numero Magico.

Il tipo ulong è il più lungo

Se osserviamo nel dettaglio il tipo intero long, vediamo che il valore massimo di questo tipo è semplicemente fenomenale:



Tipo Dimensione in byte Valore Minimo Valore Massimo Analogico nel linguaggio C + + long

8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong

8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64

Tabella 1 Proprietà dei tipi di dati long e ulong



ma il tipo ulong lo ha superato combinando la mantissa positiva e negativa.

Quindi, la lunghezza specificata è enorme, ma come è stata usata prima?

Nella mia esperienza di lavoro in mql 4, ho spesso notato l'insensatezza della codifica del numero Magico da parte di molti sviluppatori. Il numero Magico è stato usato in modo sensato, ma la sua codifica sembrava abbastanza sciocca. Cosa si può dire dell'individualità del numero Magico 12345, tale Magico è utilizzato da quasi la metà della fraternità in via di sviluppo. La seconda metà utilizza il numero Magico 55555, 33333 e 77777, e questo è praticamente il set completo. Voglio attirare l'attenzione del lettore sul fatto che è improbabile che il suo computer abbia più di 1.000 Expert Advisor, quindi il numero 1000 sarà sufficiente per codificare il nome individuale di tutti i tuoi Expert Advisor.

1000 - sono solo 3 categorie complete, quindi cosa dovremmo fare con le restanti 15 che sono disponibili nel tipo ulong? La risposta è semplice: codificarli.



Cosa dice Wikipidia sulla parola codice:

The Code - regola (algoritmo), il confronto per ogni singolo messaggio di una combinazione strettamente particolare di simboli (caratteri) (o segnali).

Pertanto, stabiliremo le regole. Propongo di prescrivere nel codice del numero Magico, non solo l'ID dell'Expert Advisor, ma anche lo strumento su cui è in esecuzione. Il fatto che l'Expert Advisor sia in esecuzione, ad esempio, su EURUSD, non significa che l'Expert Advisor visualizzerà un ordine solo su tale strumento. Inoltre, penso che sarà utile scrivere il codice di interazione degli Expert Advisor, qualcosa come "tuo/straniero", in modo che l'Expert Advisor, quando controlla le posizioni, possa capire che l'ordine corrente è costruito da un Expert Advisor amichevole. Penso che questo sarà sufficiente per creare un sistema molto complesso.



E quindi riassumiamo ciò che abbiamo: quali opportunità stiamo mettendo nel sistema:

La possibilità di due o più Expert Advisor di lavorare su un unico strumento e non interferire. La possibilità di due o più Expert Advisor di lavorare su strumenti diversi e completarsi a vicenda. La capacità di identificare l'ordine dallo strumento, lavorando con l'Expert Advisor.



E così, il compito è impostato, iniziamo ora la sua attuazione.

Semplice Expert Advisor

Redigere il codice del semplice Expert Advisor, ad esempio, tenere la posizione nella direzione del Moving. Penso che il lettore che ha deciso di analizzare il numero Magico, abbia già letto l'articolo Guida Passo Dopo Passo alla Scrittura di un Expert Advisor in MQL5 per Principianti, in caso contrario, consiglio vivamente di farlo, poiché non entrerò nei dettagli della creazione dell'Expert Advisor. Fondamentalmente, l'Expert Advisor aprirà la posizione una volta e la girerà per tutte le altre volte. Pertanto, avremo bisogno della funzione per aprire la posizione, cioè per inserire la richiesta di trading (ordine di trading).

Crea una classe ausiliaria, che calcolerà i parametri per noi per riempire i campi della struttura della richiesta di trading.

class CProvision { protected: MqlTradeRequest trades; // pointer to the request structure of OrderSend public : int TYPE( const double &v[]); double pricetype( int type); double SLtype( int type); double TPtype( int type); long spread(); int SendOrder( ENUM_ORDER_TYPE type, double volume); }; int CProvision::SendOrder( ENUM_ORDER_TYPE type, double volume) { trades.action = TRADE_ACTION_DEAL ; trades.magic =magic; trades.symbol = _Symbol ; trades.volume =volume; trades.price =pricetype(( int )type); trades.sl =SLtype(( int )type); trades.tp =TPtype(( int )type); trades.deviation=( int )spread(); trades.type=type; trades.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( OrderSend (trades,res)){ return (res.retcode);} return (- 1 ); } int CProvision::TYPE( const double &v[]) { double t=v[ 0 ]-v[ 1 ]; if (t== 0.0 )t= 1.0 ; return (( int )( 0.5 *t/ fabs (t)+ 0.5 )); } double CProvision::pricetype( int type) { if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick)) { if (type== 0 ) return (tick.ask); if (type== 1 ) return (tick.bid); } return (- 1 ); } double CProvision::SLtype( int type) { if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick)) { if (type== 0 ) return (tick.bid-SL* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); if (type== 1 ) return (tick.ask+SL* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); } return ( 0 ); } double CProvision::TPtype( int type) { if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick)) { if (type== 0 ) return (tick.bid+TP* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); if (type== 1 ) return (tick.ask-TP* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); } return ( 0 ); } long CProvision::spread() { return ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD )); }

Avendo una classe del genere, possiamo scrivere un codice per un semplice Expert Advisor senza problemi:

input ulong magic = 1 ; input int SL = 300 ; input int TP = 1000 ; input int MA_Period = 25 ; input double lot = 0.1 ; input int MA_shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD MA_smooth = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE price = PRICE_OPEN ; int MA_handle, type_MA, rezult; double v[ 2 ]; MqlTradeResult res; MqlTick tick; CProvision prov; int OnInit () { MA_handle= iMA ( Symbol (), 0 ,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,price); return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 2 ,v)<= 0 ) { Print ( "#" ,magic, "Error of copying" ); return ;} type_MA=prov.TYPE(v); if ( PositionSelect ( _Symbol )) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )!=type_MA) { Print ( "#" ,magic, "Position by magic number has volume " , PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ), " reverse position of type " , PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ), " by " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA, PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )+lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "#" ,magic, " Code of the operation result " ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "#" ,magic, "Error" , GetLastError ()); return ;} } } else { Print ( "#" ,magic, "Position by magic number has volume " , PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ), " open position of type " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "#" ,magic, " Code of operation result " ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "#" ,magic, "Error" , GetLastError ()); return ;} } }

Eseguilo e assicurati che l’Expert Advisor non differisca in termini di redditività, ma scambi esattamente secondo la logica specificata, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno da esso.

Figura 1. Il lavoro di un Expert Advisor su un singolo strumento

Ora proveremo a eseguire questo EA, ma su diversi time frame di uno strumento (per gli esperimenti abbiamo scelto uno strumento casuale, che è EURUSD: o)

Figura 2. Il conflitto di due Expert Advisor sullo stesso strumento su timeframe diversi



Poiché entrambi gli Expert Advisor sono in esecuzione su un singolo strumento e il codice non specifica la condivisione delle posizioni, entrambi gli Expert Advisor stanno cercando di correggere la posizione di trading, a seconda delle letture dei loro indicatori, e come conseguenza di ciò, - sorge un conflitto. L'Expert Advisor che è in esecuzione su M1 sta cercando di trasformare la posizione nella cella, mentre il suo rivale cerca di fermarlo. E' ovvio che abbiamo bisogno di un calcolo separato delle posizioni, che è ciò che faremo ora.





Posizione o posizione virtuale?

Poiché in MetaTrader 5 gli sviluppatori sono passati dagli ordini alla considerazione delle posizioni, ha senso considerare in modo più dettagliato le funzioni associate alla registrazione delle posizioni.



int PositionsTotal (); string PositionGetSymbol ( int index); bool PositionSelect ( string symbol, uint timeout= 0 ); double PositionGetDouble (ENUM_POSITION_PROPERTY property_id); long PositionGetInteger (ENUM_POSITION_PROPERTY property_id); string PositionGetString (ENUM_POSITION_PROPERTY property_id);

Identificatori delle enumerazioni per le funzioni di ottenimento della richiesta delle proprietà di posizione conformi PositionGetDouble , PositionGetInteger, e PositionGetString fornite nelle tabelle 2-4.



Identificatore Descrizione Tipo POSITION_VOLUME Volume della posizione double POSITION_PRICE_OPEN Prezzo della posizione double POSITION_SL Livello di Stop Loss per la posizione aperta double POSITION_TP Livello di Take Profit per la posizione aperta double POSITION_PRICE_CURRENT Prezzo corrente dal simbolo double POSITION_COMMISSION Commissione double POSITION_SWAP Swap accumulato double POSITION_PROFIT Profitto corrente double

Tabella 2 Valore di enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Identificatore Descrizione Tipo POSITION_TIME Tempo di apertura delle posizioni datetime POSITION_TYPE Tipo di posizione ENUM_POSITION_TYPE POSITION_MAGIC Numero Magic per la posizione (vedi ORDER_MAGIC ) long POSITION_IDENTIFIER Identificazione della posizione - questo è un numero univoco che viene assegnato a ciascuna posizione riaperta e che non cambia durante il suo ciclo di vita. Il fatturato di una posizione non cambia il suo ID. long

Tabella 3 Valori di enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Identificatore Descrizione Tipo POSITION_SYMBOL Simbolo, per il quale viene aperta la posizione string POSITION_COMMENT Commento alla posizione string

Tabella 4 Valori di enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Dalle funzioni, possiamo vedere chiaramente che il linguaggio non contiene la divisione delle posizioni, basata sul principio di "chi ha fatto l'ordine", ma la possibilità di tali record è disponibile poiché il ORDER_MAGIC, il POSITION_MAGIC e il DEAL_MAGIC sono lo stesso numero esatto, e sono presi dal numero magico, indicato dall'utente. Il POSITION_MAGIC è preso dal DEAL_MAGIC, che apre la posizione, e il DEAL_MAGIC è a sua volta preso dal ORDER_MAGIC dell'ordine effettuato.



L'identificazione di un ordine, una transazione o una posizione possono essere eseguiti senza problemi, ma è impossibile condurre una posizione con un particolare numero Magic. Ora cercheremo di eliminare questa carenza . Creiamo analoghi di funzioni integrate, ma con l'identificazione dal numero Magico. Dichiara una classe per aver lavorato con una posizione virtuale sul numero Magico.



Dal momento che abbiamo l'opportunità di lavorare con l'OOP, dichiariamo anche la nostra struttura (acquisendo ulteriore pratica di scrittura oggettiva).

struct SPositionVirtualMagic { double volume; ENUM_POSITION_TYPE type; }; class CPositionVirtualMagic { protected : SPositionVirtualMagic pvm; public : double cVOLUME(){ return (pvm.volume);} ENUM_POSITION_TYPE cTYPE(){ return (pvm.type);} bool PositionVirtualMagic( ulong Magic, string symbol, datetime CurrentTime ); private : void prHistory_Deals( ulong &buf[], int HTD); }; bool CPositionVirtualMagic::PositionVirtualMagic( ulong Magic, string symbol, datetime CurrentTime ) { int DIGITS=( int )- log10 ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )); if (DIGITS< 0 )DIGITS= 0 ; ulong Dticket= 0 ; int History_Total_Deals=- 1 ; double volume= 0 ,volume_BUY= 0 ,volume_SELL= 0 ; ulong DTicketbuf[]; do { if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { History_Total_Deals= HistoryDealsTotal (); prHistory_Deals(DTicketbuf,History_Total_Deals); } HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); } while (History_Total_Deals!= HistoryDealsTotal ()); for ( int t= 0 ;t<History_Total_Deals;t++) { Dticket=DTicketbuf[t]; if ( HistoryDealSelect (Dticket)) { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_TIME )>=CurrentTime) { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_MAGIC )==Magic) { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BUY ) { volume_BUY+= HistoryDealGetDouble (Dticket, DEAL_VOLUME ); } else { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_SELL ) { volume_SELL+= HistoryDealGetDouble (Dticket, DEAL_VOLUME ); } } } } } else { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());t--;} } volume= NormalizeDouble (volume_BUY-volume_SELL,DIGITS); if (volume< 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_SELL ; else { if (volume> 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_BUY ; } pvm.volume= fabs (volume); if (pvm.volume== 0 ) return (false); else return (true); }

Nel testo sopra (dove viene fornito il codice della classe CProvision), non è stato spiegato da dove proviene tutto e dove va oltre, poiché lo sviluppo dell'Expert Advisor non è l'argomento di questo articolo.



Ma considereremo in dettaglio la classe CPositionVirtualMagic.



Alla classe viene assegnata la struttura:



struct SPositionVirtualMagic

che viene utilizzata per accettare i risultati dei calcoli, tale dichiarazione globale all'interno della classe, grazie a pvm (variabile della struttura), questa struttura sarà disponibile ovunque, in qualsiasi metodo della classe.



Segui quindi i due metodi della classe:



double cVOLUME(){ return (pvm.volume);} ENUM_POSITION_TYPE cTYPE() { return (pvm.type);}

Questi metodi sono dichiarati pubblici e, pertanto, saranno disponibili tramite la variabile class chiamata, in qualsiasi punto del programma, e sono progettati per l'output dei valori della struttura nella posizione richiesta.



Questa è anche la sezione in cui viene dichiarato il seguente metodo:



bool PositionVirtualMagic( ulong Magic, string symbol, datetime CurrentTime);

Questa è la funzione principale della classe, e ci concentreremo ulteriormente sulle sue analisi dettagliate, e nel frattempo, mi supererò e descriverò la funzione sotto l’indicatore dell'accesso privato:



void prHistory_Deals( ulong &buf[], int HTD);

Questo metodo produce un ticket di record di transazioni nell'array, che è fondamentalmente un ciclo, e potrebbe essere descritto nella funzione chiamata, ma volevo ridurre la dimensione (al fine di aumentare la leggibilità del codice) della funzione PositionVirtualMagic(), e così ho spostato questo ciclo oltre i limiti della funzione e ho dimostrato come utilizzare l’indicatore dell'accesso privato.

Quindi torniamo al PositionVirtualMagic() . Questa funzione, all'inizio ha un calcolo di precisione di una riga, a cui è necessario arrotondare il doppio valore del volume della posizione calcolata.



int DIGITS=( int )- log10 ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )); if (DIGITS< 0 )DIGITS= 0 ;

Questo è necessario per fare l'operazione di confronto a zero, altrimenti un certo equilibrio nelle 8 cifre dopo il punto decimale, ci impedirà di equiparare il valore a zero e causerà un errore di esecuzione.



Il volume della posizione viene arrotondato allo step minimo. E se lo step minimo è maggiore di 1, l'arrotondamento viene eseguito dalla parte integrale. Il prossimo è il ciclo while, ma viene usato in un modo nuovo (diverso da quello in mql4), poiché la verifica dell'espressione veritiera viene fatta alla fine del ciclo, piuttosto che all'inizio:

do { if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { History_Total_Deals= HistoryDealsTotal (); prHistory_Deals(DTicketbuf,History_Total_Deals); } HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); } while (History_Total_Deals!= HistoryDealsTotal ());

Tale approccio viene utilizzato perché l'espressione di veridicità viene calcolata all'interno del ciclo e, al suo lancio, non è ancora preparata per questa verifica.

Il ciclo contiene il Caricamento della cronologia, voglio attirare l'attenzione del lettore sul fatto che questa è una condizione richiesta al fine di garantire il lavoro delle funzioni integrate di lavorare con la cronologia.

HistorySelect (0, TimeCurrent ())

Penso che dovrei spiegare il mio sistema di scelta dei nomi delle variabili.



Il lettore attento dovrebbe aver notato che i nomi delle classi sono definiti dalla lettera iniziale "C", questo non è richiesto dalla sintassi e può essere dato qualsiasi nome, ma in questo modo rende la lettura molto più facile. Se la lettera "C" appare prima del nome, sappiamo subito che questo è il nome della classe, e se la lettera è "S" - allora è una struttura. Se la variabile assume il valore di una funzione incorporata, allora cambio semplicemente i componenti del nome della funzione e ottengo il nome della variabile, ad esempio in questo modo:

CurrentTime = TimeCurrent ();

Semplice e leggibile, possiamo vedere immediatamente cosa contiene la variabile. Soprattutto perché MetaEditor contiene la funzione per spostare un particolare parte di codice in una posizione specifica.

Rivedendo ulteriormente il codice, vediamo che dopo il caricamento della cronologia, segue la chiamata alla funzione:



History_Total_Deals= HistoryDealsTotal ();

con la memorizzazione del numero di transazioni nella variabile. Con la stessa condizione, implementeremo la verifica per l'uscita dal ciclo. A cosa serve questa verifica? E perché non possiamo semplicemente caricare la cronologia e quindi recuperare le transazioni da essa?



Il problema risiede nel fatto che durante il lavoro degli Expert Advisor, la cronologia sarà richiesta separatamente da ciascun EA, e quindi se gli Expert Advisor sono in esecuzione in momenti diversi, la profondità della cronologia sarà diversa. E questo significa che quando un Expert Advisor entra nel ciclo e carica la cronologia per il suo periodo, quindi prima di raggiungere la fine del ciclo, potrebbe scoprire che questa cronologia è già stata caricata su richiesta di un altro Expert Advisor, e quindi è necessario fare una verifica per l'autenticità.



Per inciso, potrebbe non essere il miglior tipo di verifica, ma funziona. E quindi, continuiamo. Nel ciclo richiamiamo il metodo class, che inserisce i valori dei ticket delle transazioni in un buffer appositamente preparato. Dopo aver chiamato la funzione prHistory_Deals (), produciamo nuovamente il caricamento della cronologia.

Questo è il modo in cui viene organizzata la verifica se ci sono stati o meno cambiamenti nella storia delle negoziazioni, nel corso del lavoro della funzione prHistory_Deals (). Se non ci sono state modifiche, la variabile di History_Total_Deals sarà uguale a HistoryDealsTotal () e si verificherà un'uscita dal ciclo per un singolo passaggio. Se ci sono stati cambiamenti, il sistema avvierà un secondo ciclo e continuerà a ripetere fino a quando la cronologia dei ticket non verrà caricata senza errori (e non dimenticare di mettere ";" alla fine):

while (History_Total_Deals!= HistoryDealsTotal ());

Più avanti nel ciclo per, avviene il calcolo delle posizioni virtuali.



Se la transazione ha superato con successo una serie di filtri (l'ora della transazione e il numero magico della transazione), il suo volume aumenta quella parte della posizione virtuale, il tipo a cui appartiene la transazione.



Voglio far notare che registro i calcoli delle posizioni virtuali solo dal lancio dell'Expert Advisor, sebbene siano possibili altre opzioni.



Qui va notato come viene calcolata esattamente la posizione. Dal libro dei record, che tutti noi abbiamo usato da tempo immemorabile e fino ad oggi, abbiamo spese e profitti, e il conteggio del saldo è mantenuto come differenza tra questi valori, lo stesso schema si applica al calcolo di una posizione: se apri lotti, 0,2 per vendere e 0,3 per comprare, ciò significa che mantieni la posizione di 0,1 per Buy. Il tempo di apertura e la differenza di livelli sono categorie di profitto, ma la posizione che avrai è di 0,1 lotti, il tipo Buy.

Questo è il motivo per cui riassumiamo semplicemente tutte le transazioni effettuate dall'Expert Advisor su Buy e separatamente su Sell, quindi le confrontiamo e otteniamo la posizione generale (in realtà, questo è ciò con cui è impegnato il resto della funzione esaminata).

Calcolo del volume delle posizioni:

volume= NormalizeDouble (volume_BUY-volume_SELL,DIGITS);

Riconoscimento del tipo di posizione con l'output del valore nella struttura:

if (volume< 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_SELL ; else { if (volume> 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_BUY ; }

Output di volume nella struttura:

pvm.volume= fabs (volume);

L'output del valore della funzione: se il volume della posizione è 0, allora è falso, altrimenti, se la posizione esiste, allora è vero:

if (pvm.volume== 0 ) return (false); else return (true);

Ora, avendo la funzione della posizione virtuale, possiamo facilmente redigere il codice dell'Expert Advisor, che non sarà in conflitto con i suoi "vicini".

Per risparmiare spazio, fornirò alcune parti del codice, che non sono state esposte sopra, piuttosto che l'intero codice stesso.

input ulong magic = 1 ; input int SL = 300 ; input int TP = 1000 ; input int MA_Period = 25 ; input double lot = 0.1 ; input int MA_shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD MA_smooth = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE price = PRICE_OPEN ; int MA_handle,type_MA,rezult; double v[ 2 ]; datetime CurrentTime; MqlTradeResult res; MqlTick tick; CPositionVirtualMagic cpvm; CProvision prov; int OnInit () { CurrentTime= TimeCurrent (); MA_handle= iMA ( Symbol (), 0 ,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,price); return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 2 ,v)<= 0 ) { Print ( "#" ,magic, "Error of copying" ); return ;} type_MA=prov.TYPE(v); if (cpvm.PositionVirtualMagic(magic, _Symbol ,CurrentTime)) { if (( int )cpvm.cTYPE()!=type_MA) { Print ( "#" ,magic, "Position by magic number has volume " ,cpvm.cVOLUME(), " reverse position of type " ,( int )cpvm.cTYPE(), " by " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,cpvm.cVOLUME()+lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "#" ,magic, " Code of the operation result " ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "#" ,magic, "Error" , GetLastError ()); return ;} } } else { Print ( "#" ,magic, "Poistion by magic number has volume " ,cpvm.cVOLUME(), " open position of type " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "#" ,magic, " Code of the operation result " ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "#" ,magic, "Error" , GetLastError ()); return ;} } }

Esegui l'Expert Advisor tre volte su un singolo strumento, ma con timeframe diversi, oltre a assegnare numeri magici diversi ogni volta:

Figura 3. Assegniamo numeri magici diversi a due Expert Advisor identici, (uno strumento, timeframe diversi) lancio del primo Expert Advisor





Figura 4. Assegniamo numeri magici diversi a due Expert Advisor identici (uno strumento, timeframe diversi) lancio del secondo Expert Advisor

Figura 5. Il risultato è un lavoro senza conflitti di Expert Advisor su un unico strumento con vari numeri magici



Il periodo di prova è stato superato con successo, gli Expert Advisor si sono gentilmente ceduti l'un l'altro e non sembrano essere presenti questioni contrastanti.



Il primo punto delle specifiche tecniche è stato implementato, ma non è tutto.

Codificare il numero magico



Per l'implementazione delle seguenti parti, dovremo sviluppare una classe di metodi, che codificano / decodificheranno le informazioni, oltre a recuperare i valori dalle funzioni integrate e trasformarli in un formato specifico.



Per fare ciò, ripetere i termini di codifica (per così dire, le specifiche tecniche per lo sviluppo):

I metodi devono codificare il nome dell'Expert Advisor (chiamiamolo il nome digitale),

Codice di riconoscimento tuo/straniero (chiamiamolo il codice di interazione)

Codice simbolo, su cui è in esecuzione l'Expert Advisor (per poter determinare dalla transazione da cui sta lavorando l'EA).

Per cominciare, selezioniamo il nome per la nuova classe, - lascia che sia magico (un nome generico), assegna la nostra enumerazione per rendere il codice più visivamente comprensibile.

enum Emagic { ENUM_DIGITAL_NAME, ENUM_CODE_INTERACTION, ENUM_EXPERT_SYMBOL };

L'enumerazione funziona in maniera semplice: si descrivono i nomi, separati da virgole, e il compilatore assegna loro numeri in sequenza.

Prima di tutto, se assegni una variabile di un tipo diverso (non è applicabile ai numeri), quindi quando specifichi un parametro dall'enumerazione, riceverai un errore durante la compilazione e, in secondo luogo, ottieni chiarezza: non assegni semplicemente 0 , ma piuttosto dai il comando per assegnare ENUM_DIGITAL_NAME .

Come per la creazione di una struttura o di una classe, ho scelto un nome semplice per l'enumerazione. Ho semplicemente aggiunto E al nome generalmente selezionato, e ottenuto rispettivamente Emagic , la struttura corrispondente sarà Smagic e la classe Cmagic .

Anche in questo caso, bisogna prestare attenzione al fatto che questo argomento non è obbligatorio ed è possibile chiamare l’enumerazione Enumerator, la struttura Structurer e la classe Classifier. Ma questo non fornirà un’omogeneità nei nomi e leggere questo tipo di codice sarà scomodo.

Successivamente, creiamo una struttura per la memorizzazione dei nostri codici.

struct Smagic { ulong magicnumber; int digital_name; int code_interaction; int expert_symbol; };

Dopodiché, dichiara la classe Cmagic, in cui registriamo tutti i metodi di codifica e decodifica di Magic, inclusi i metodi del precedente Expert Advisor (basta dichiararli nella classe corrente e riscrivere le intestazioni)



class Cmagic { protected : Smagic mag; SPositionVirtualMagic pvm; public : ulong SetMagic_request( int digital_name= 0 , int code_interaction= 0 ); ulong SetMagic_result( ulong magicnumber); ulong GetMagic_result(Emagic enum_); string sGetMagic_result(Emagic enum_); double cVOLUME(){ return (pvm.volume);} ENUM_POSITION_TYPE cTYPE(){ return (pvm.type);} bool PositionVirtualMagic( Emagic enum_, string symbol, datetime CurrentTime); private : int decodeMagic_result( int category); int symbolexpert(); string expertcode( int code); string codeinterdescript( int code); string symbolexpert( int code); void prHistory_Deals( ulong &buf[], int HTD); };

Ora svilupperemo i metodi.

Il primo metodo della classe:



ulong Cmagic::SetMagic_request( int digital_name= 0 , int code_interaction= 0 ) { if (digital_name>= 1000 ) Print ( "Incorrectly specified digital name of the Expert Advisor (more than 1000)" ); if (code_interaction>= 1000 ) Print ( "Incorrectly specified the code of recognizing yours-foreign (more than 1000)" ); mag.digital_name =digital_name; mag.code_interaction =code_interaction; mag.expert_symbol =symbolexpert(); mag.magicnumber =mag.digital_name*( int ) pow ( 1000 , 2 )+ mag.code_interaction*( int ) pow ( 1000 , 1 )+ mag.expert_symbol; return (mag.magicnumber); }

Questo metodo riceve due valori: un nome digitale dell'Expert Advisor e il codice di interazione.



ulong Cmagic::SetMagic_request( int digital_name= 0 , int code_interaction= 0 )

E ne verifica immediatamente la correttezza:



if (digital_name>= 1000 ) Print ( "Incorrectly specified the digital name of the Expert Advisor(more than 1000)" ); if (code_interaction>= 1000 ) Print ( "Incorrectly specifies the code of recognizing yours-foreign (more than 1000)" );

Ma non ci sono ritorsioni contro le azioni dell'utente, anche in caso di errore, continua docilmente a funzionare.

Segue l'assegnazione nella struttura dei dati di input, che l'utente specifica, tuttavia il simbolo dello strumento non è specificato e si ottiene dal metodo privato:



int Cmagic::symbolexpert()

Non fornirò il suo codice, perché è molto lungo ed è presente nel file allegato. Lasciatemi solo dire che questo metodo è fondamentalmente solo una tabella, che assegna a ogni simbolo dalla finestra "market view" un numero corrispondente: per EURUSD, ad esempio, è 1, ecc.



È certamente possibile ottenere questi dati in modo dinamico, scrivendo un codice per un sondaggio di quali valute sono presenti nella finestra "market view", ma la soluzione deve corrispondere alla complessità del problema, e non ha senso occuparsi di richiamare le finestre; quindi lo faremo nel modo semplice, comprendere un elenco di valute e assegnare un indice a ciascuna di esse.

E, infine, la linea più essenziale dell'intero metodo:



mag.magicnumber =mag.digital_name*( int ) pow ( 1000 , 2 )+ mag.code_interaction*( int ) pow ( 1000 , 1 )+ mag.expert_symbol;

assemblata dalle parti disparate di tutto il Magic. Questo è il Magic che verrà assegnato all'ordine del nostro Expert Advisor.

Il prossimo metodo pubblico della classe:



ulong Cmagic::SetMagic_result( ulong magicnumber) { mag.magicnumber =magicnumber; mag.expert_symbol =decodeMagic_result( 1 ); mag.code_interaction =decodeMagic_result( 2 ); mag.digital_name =decodeMagic_result( 3 ); return (mag.magicnumber); }

In realtà, questo metodo funge da shell, distribuendo attraverso la struttura i risultati di tre chiamate di un singolo metodo privato. La dichiarazione sotto tale indicatore è buona nel fatto che non vengono visualizzati nel messaggio di prompt pop-up, quando si richiama una variabile di classe, creando l'impressione che tutto il lavoro sia stato svolto da una funzione pubblica.



Ma torniamo alle nostre funzioni private:

int Cmagic::decodeMagic_result( int category) { string string_value=( string )mag.magicnumber; int rem=( int ) MathMod ( StringLen (string_value), 3 ); if (rem!= 0 ) { rem= 3 -rem; string srem= "0" ; if (rem== 2 )srem= "00" ; string_value=srem+string_value; } int start_pos= StringLen (string_value)- 3 *category; string value= StringSubstr (string_value,start_pos, 3 ); return (( int ) StringToInteger (value)); }

Visivamente, questo metodo può essere rappresentato come una lettura di un numero di tre cifre dal campo specificato, ad esempio, se abbiamo un Magic 123456789 , possiamo rappresentarlo come | 123 | 456 | 789 | se il campo specificato è 1 , il risultato sarà 789 poiché i campi sono numerati da destra a sinistra.

Pertanto, dopo aver utilizzato tutti e tre i campi nel metodo chiamato, distribuiamo alla struttura tutti i dati acquisiti. Questo viene fatto attraverso una procedura in cui si riporta il Magic a un minuscolo tipo di stringa:



string string_value=( string )mag.magicnumber;

seguito dall'ordine dei singoli componenti di linea.

Successivamente segui due funzioni simili, che sono interruttori nella loro essenza interruttore, e differiscono solo nel tipo di valori di uscita:



ulong Cmagic::GetMagic_result(Emagic enum_) { switch (enum_) { case ENUM_DIGITAL_NAME : return (mag.digital_name); break ; case ENUM_CODE_INTERACTION : return (mag.code_interaction); break ; case ENUM_EXPERT_SYMBOL : return (mag.expert_symbol); break ; default : return (mag.magicnumber); break ; } } string Cmagic::sGetMagic_result(Emagic enum_) { switch (enum_) { case ENUM_DIGITAL_NAME : return (expertcode(mag.digital_name)); break ; case ENUM_CODE_INTERACTION : return (codeinterdescript(mag.code_interaction)); break ; case ENUM_EXPERT_SYMBOL : return (symbolexpert(mag.expert_symbol)); break ; default : return (( string )mag.magicnumber); break ; } }

Le funzioni restituiscono la parte del Magic, che specifica il parametro di tipo Emagic, con il primo che dà il risultato sotto forma di ulong che viene utilizzato nei calcoli e il secondo che dà i risultati del tipo stringa che può essere utilizzato per la visualizzazione.

Nella funzione GetMagic_result () tutto è organizzato in maniera semplice, distribuisce i valori della struttura attraverso i rami switch, mentre sGetMagic_result () è un po’ più complicato. Ogni caso di ramo richiama una funzione di tabella, che trasferisce il valore della struttura in una forma visiva. Quindi, se il valore mag.expert_symbol = , 1, allora la prima funzione darà 1 , e la seconda EURUSD .



Ho già descritto i vantaggi delle funzioni di tabella nella codifica / decodifica delle informazioni, quindi menzionerò solo che ogni caso dovrebbe essere considerato separatamente in base alla complessità di implementazione di un metodo senza tabella e ai suoi vantaggi per il tempo necessario per scrivere le tabelle. Se è più facile scrivere una tabella di stati, allora non c'è bisogno di complicare le cose. Ma se la scrittura della tabella richiederà molto tempo, allora ovviamente, la preferenza dovrebbe essere data ai metodi procedurali. Non sto fornendo le tabelle per risparmiare spazio (possono essere trovate nei file allegati).



Fondamentalmente questo è tutto, la nostra classe è stata sviluppata, tuttavia, ci sono ancora le quattro funzioni rimanenti che abbiamo usato nello sviluppo del precedente Expert Advisor.



Li ho semplicemente dichiarati nuovamente in una nuova classe, soprattutto considerando che dovevano essere leggermente modificati.

Ora il metodo principale:



bool Cmagic::PositionVirtualMagic(Emagic enum_, string symbol, datetime CurrentTime)

non solo è dichiarato come un metodo di classe Cmagic, ma ha anche un diverso insieme di parametri.

Invece del Magic, ora ottiene l'identificazione dal campo del Magic, a cui è stata calcolata la posizione. Inoltre, anche se il simbolo era presente nell'ultima opzione, è stato utilizzato solo per ottenere informazioni sul passo del lotto dal simbolo. E ora è prescritto nel filtro e può partecipare, alla pari con gli altri, al filtrazione del conteggio delle posizioni.



Che cosa comporta questo? Ora possiamo filtrare contemporaneamente le transazioni, che erano aperte su uno strumento diverso, ma dallo stesso Expert Advisor. In tal modo non saranno confusi con altri Expert Advisor simili in esecuzione su uno strumento diverso. Ad essere onesti, è molto difficile descrivere tutti i diversi modi di utilizzare questo nuovo sistema di calcoli. E il lettore può decidere personalmente di cosa ha bisogno da un sistema così complicato. Ti consiglio vivamente di non complicare i casi, dove puoi scrivere semplicemente, e di non temere tali complicazioni quando ce n'è un evidente bisogno.



Poiché la classe è stata progettata, è tempo di testarla su un nuovo Expert Advisor:

input ulong digital_name_ = 4 ; input ulong code_interaction_ = 1 ; input Emagic _enum = 0 ; input int SL = 300 ; input int TP = 1000 ; input int MA_Period = 25 ; input double lot = 0.4 ; input int MA_shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD MA_smooth = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE price = PRICE_OPEN ; int MA_handle,type_MA,rezult; static ulong magic; double v[ 2 ]; datetime CurrentTime; MqlTradeResult res; MqlTick tick; CProvision prov; Cmagic mg; int OnInit () { magic=mg.SetMagic_request(digital_name_,code_interaction_); CurrentTime= TimeCurrent (); MA_handle= iMA ( Symbol (), 0 ,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,price); return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 2 ,v)<= 0 ) { Print ( "#" ,magic, "Error of copying" ); return ;} type_MA=prov.TYPE(v); mg.SetMagic_result(magic); if (mg.PositionVirtualMagic(_enum, _Symbol ,CurrentTime)) { if (( int )mg.cTYPE()!=type_MA) { mg.SetMagic_result(magic); Print ( "#" ,mg.GetMagic_result(_enum), "Position by magic number has volume " ,mg.cVOLUME(), " reverse position of type " ,( int )mg.cTYPE(), " by " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,mg.cVOLUME()+lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "№" ,magic, " Code of the operation result " ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "№" ,magic, "Error" , GetLastError ()); return ;} } } else { Print ( "#" ,magic, "Position by magic number has volume " ,mg.cVOLUME(), " open position of type" ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "#" ,magic, " Code of the operation result " ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "#" ,magic, "Error" , GetLastError ()); return ;} } }

Come accennato in precedenza, questo Expert Advisor è estremamente semplice ed è stato creato solo per dimostrarne le diverse capacità, eseguirlo tre volte su un singolo strumento:





Figura 6. Installazione di tre Expert Advisor con magic differenti su grafici diversi







Figura 7. Il risultato è un trading senza conflitti di tre Expert Advisor con magic diversi

Come si può vedere dalle stampe dei messaggi degli Expert Advisor, tutti e tre i partecipanti sono stati lanciati con successo e non hanno dimostrato conflitti.

Conclusione

Fornendo l'opportunità di assegnare ordini magici alle operazioni di trading, i creatori di MQL5 hanno notevolmente facilitato la vita degli scrittori di Expert Advisor. Ma gli sviluppatori possono fornirti solo strumenti: devi essere tu a ottenere effettivamente i diamanti.



Buona fortuna e alla prossima.