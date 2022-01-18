Стать хорошим программистом (Часть 6): 9 привычек для эффективной разработки
Введение
Как программисты, мы можем приобрести некоторые привычки, которые помогут оставаться сосредоточенным все время, пока мы работаем. Может оказаться так, что мы сидим, что-то разрабатываем, но эффективность процесса далека от идеальной. Причины могут быть разными, например неумение фокусироваться, отсутствие плана или неверно составленный план.
Содержание:
- Планирование проекта до начала разработки
- Создание коллекции сниппетов кода
- Распорядок дня
- Планирование дней интенсивной работы
- Создание небольших функции и тестирование
- Добавление комментариев для работы в будущем
- Слепая печать
- Использование лучших инструментов
- Контроль версий
Внимание!
Все фрагменты кода и примеры, используемые в статье, предназначены только для демонстрации. Для некоторых из них не проводилось тестирование/отладка. Они используются только для иллюстрации идей. Если вы решите использовать какой-либо код, используйте его на свой страх и риск.
1. Планирование проекта до начала разработки
Если спросить 100 программистов, составляют ли они план работы перед тем, как начать программировать, менее десяти ответят положительно.
А ведь умение составлять хороший план — важный навык для эффективной разработки.
Вы поедете на общественном транспорте, скажем, автобусе, не зная, куда едете? Точно нет.
Прежде чем приступать к написанию кода, напишите тип желаемой программы, инструменты, библиотеки, которые хотите в ней использовать, и т.д.
В разделе Фриланс есть техническое задание. Это тоже пример планирования, и такой план должен быть у каждого разработчика до начала разработки.
Можно использовать любые стандартные программы, например Microsoft Word или WPS, или, если так удобнее, записывать план ручкой на бумаге. Можно рисовать схемы и картинки, объясняющие, как будет работать.
Я абсолютно согласен с Чарльзом Кеттерингом, который сказал: «Хорошо сформулированная проблема — это наполовину решенная проблема».
Например, нужно создать советник Simple Grid Expert Advisor с управлением капитала на основе системы Лабушера.
Вот простой план работы.
Примечание: все начальные значения ниже можно оптимизировать/они являются входными переменными
Начальные значения: Lotsize = 0.01; xgrid = 100; LotIncrement = 0.01;
|Моя стратегия
|
Формула расчета размера лота по типу позиции
|
Условия сетки (стратегия в более понятном виде)
|
Мани-менеджмент
|
Библиотеки
|
Условие 1. Если нет открытых позиций, открываем две позиции — одну на покупку, вторую на продажу.
|
X = Lotsize + (LotIncrement * Количество позиций по типу позиции)
Пример: BuyLotsize = 0.01 + ( 0.01 * Количество позиций на покупку);
|Условие на покупку возникает, когда количество позиций на покупку = 0 (ноль) или когда уже есть позиции на покупку и при этом цена Bid ниже <цена открытия последней позиции на покупку> минус xgrid пунктов
|
StopLoss = 0 (по умолчанию)
|
Стандартная библиотека — классы позиций
Стандартная библиотека — информация о символе
|Условие 2 (условие на продажу). Если цена прошла xgrid пунктов вверх от цены открытия последней позиции на продажу, открыть позицию Sell с Lotsize равным размеру лота предыдущей позиции Lotsize плюс LotIncrement.
|Условие на продажу возникает, когда количество позиций на продажу = 0 (ноль) или когда уже есть позиции на продажу и при этом цена Ask выше <цена открытия последней позиции на продажу> плюс xgrid
|
TakeProfit = 100 (по умолчанию)
|Условие 3 (условие на покупку). Если цена прошла xgrid пунктов вниз от цены открытия последней позиции на покупку, открыть позицию на покупку с Lotsize равным размеру лота предыдущей позиции Lotsize плюс LotIncrement.
И даже с таким простым планом работы будет намного проще, чем приступать, не имея ясной картины и пытаться выяснять какие-то моменты в ходе разработки. Хороший план поможет выявить области, которые, возможно, придется подучить или освежить, если вы давно с этим не работали.
Это хороший совет — начинать любой проект с составления плана работы. И чем детальнее, тем лучше.
2. Создание коллекции сниппетов кода
Довольно часто одни и те же функции или классы используются в разных программах, советниках, индикаторах или скриптах. В таком случае очень удобно создать коллекцию кодов таких функций и использовать в проектах, а не создавать их каждый раз с нуля. Вот здесь пригодятся навыки объектно-ориентированного программирования (OOP).
На примере выше из плана видно, что в советнике нужно будет создать две функции:
- Функция для подсчета позиций по типу
- Функция для получения цены открытия последней позиции по типу позиции
Такие функции используются почти в каждом сеточном советнике, поэтому можно создать include-файл (.mqh), назвать его, скажем gridmodule и хранить в нем эти функции. А из него эти функции можно подключать к основному файлу .mq5.
Что в gridmodule.mqh
//+------------------------------------------------------------------+ //| gridmodule.mqh | //| Copyright 2021, Omega Joctan | //| https://www.mql5.com/en/users/omegajoctan | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, Omega Joctan" #property link "https://www.mql5.com/en/users/omegajoctan" //+------------------------------------------------------------------+ //| Libraries | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CSymbolInfo m_symbol; CPositionInfo m_position; //+------------------------------------------------------------------+ //| DLL imports | //+------------------------------------------------------------------+ class CGrid { protected: int MagicNumber; public: CGrid(void); ~CGrid(void); void InitializeModule(int magic) { MagicNumber = magic; } double LastPositionOpenPrice(ENUM_POSITION_TYPE type); int CountPositions(ENUM_POSITION_TYPE type); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CGrid::CGrid(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CGrid :: ~CGrid(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Last Position Open Price By Position Type | //+------------------------------------------------------------------+ double CGrid::LastPositionOpenPrice(ENUM_POSITION_TYPE type) { double LastPrice = -1; ulong LastTime = 0; for (int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position.Magic() == MagicNumber && m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.PositionType()==type) { ulong positionTime = m_position.TimeMsc(); if ( positionTime > LastTime ) //FInd the latest position { LastPrice = m_position.PriceOpen(); LastTime = m_position.TimeMsc(); } } return LastPrice; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Count Positions By Type | //+------------------------------------------------------------------+ int CGrid::CountPositions(ENUM_POSITION_TYPE type) { int counter = 0; //variable to store our positions number for (int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) // Select position by its index if (m_position.Magic() == MagicNumber && m_position.Symbol() == Symbol() && m_position.PositionType() == type) { counter++; } return counter; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+
Преимуществ у такого использования очень много. Например, это упростит отладку кода — у вас уже будут готовые отлаженные функции, а кода для отладки в основном файле .mq5 будет меньше.
3. Распорядок дня
Распорядок дня помогает мозгу настроиться на работу в нужное время и в целом повышает продуктивность. Кроме того, следуя распорядку, вы будете последовательно изо дня в день посвящать определенное время программированию.
Например, можно четко прописать часы работы: с 08:00 до 11:00 без перерыва.
Если придерживаться распорядка, через несколько недель или месяцев можно заметить, что мозг уже сам настраивается на работу в определенные часы.
Составьте удобное для себя расписание, по которому вы сможете работать.
4. Планирование дней интенсивной работы
В наше время так много отвлекающих моментов. Так сложно сосредоточиться на чем-то одном, особенно если это монотонная работа. Замечали, что всего несколько минут/часов в день получается быть гипер-сосредоточенным.
Иногда для решения каких-то моментов нужно именно такое состояние — сфокусироваться на работе и не отвлекаться ни на что другое. Для таких случаев нужно запланировать дни интенсивной работы.
Долгие часы напряженной работы нужны для выполнения сложных проектов или решения возникающих проблем. Поэтому я советую всем планировать такие дни, когда вы полностью посвятите себя программированию и ничто не будет вас отвлекать.
5. Создание небольших функции и тестирование
Не стоит включать слишком много операций в одну функцию. Если программируете основные операции, лучше написать новую функцию, чем добавлять ее в существующую.
Так, если добавить кучу циклов в функцию Ontick (да и в любую другую важную или не очень функцию), проблем не избежать. Это как вытащить чеку из гранаты, которая лежит в кармане.
Разместить всю логику в одном месте и превратить простые алгоритмы в сложные — один из лучших способов получить ошибок, которые будут стоить вам денег и самого ценного ресурса в вашей жизни — времени.
Я верю, что программирование должно приносить удовольствие, чтобы не возникало желания все бросить. В запутанных алгоритмах нет ничего интересного, неважно насколько опытен или умен читатель такого кода. Пусть одна функция выполняет одно действие. Более того, пусть у каждой функции будет понятное и читаемое имя, из которого легко можно понять, что же она делает.
Посмотрим на функцию CountPositions с аргументом для типа позиции из предыдущего примера:
int CGrid::CountPositions(ENUM_POSITION_TYPE type) { int counter = 0; //variable to store our positions number for (int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) // Select position by its index if (m_position.Magic() == MagicNumber && m_position.Symbol() == Symbol() && m_position.PositionType() == type) { counter++; } return counter; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+
Даже просто взглянув на имя функции, любой может понять, что функция предназначена для подсчета позиций по их типу — это именно то, что делает функция, ни больше, ни меньше.
6. Добавление комментариев для работы в будущем
Комментарии могут показаться незначительными — зачем тратить на них время? Но при правильном использовании они становятся просто жизненно необходимы.
input group "Money management" input double InitialLots = 0.01; //Начальный объем позиции input int EquityUse = 50; // Процент резервных средств, которые не будут использоваться в торговле input group "Average True Range"; input int AtrBarSignal = 1; //Расчет значения Atr на указанной свече
Через несколько недель или даже дней вы забудете большинство переменных, функций и фрагментов кода, над которыми работаете сейчас. Без осмысленных комментариев через некоторое время может быть сложно понять собственный код.
Добавляйте комментарии в код MQL5, а редактор кода MetaEditor поможет вспомнить, о чем он, когда вы вернетесь к этому коду в будущем.
Вот такие подсказки будет давать редактор — очень удобно.
Кроме того, не забывайте, что вы не одиноки в этом мире и в своей работе. Пусть будет такой код, который можно передать другим. Чтобы любой программист смог прочитать его и понять. И в этом тоже никак не обойтись без комментариев.
7. Слепая печать
Очень сложно представить себе эффективное написание кода без отличных навыков работы на клавиатуре. Я считаю, что любой программист должен постоянно развивать и улучшать навыки печати. И конечно, лучший всего научиться слепой печати, то есть уметь безошибочно и быстро набирать текст, практически не глядя на клавиатуру.
Сами подумайте, насколько эффективнее может быть работа, если не придется отводить взгляд от экрана и смотреть на клавиатуру.
Надо заставить себя отказаться от т.н. зрячей/двупальцевой печати (англ. hunt-and-peck) и приучать себя набирать код, не глядя на клавиатуру. Для этого нужно выработать мышечную память.
Не так просто освоить метод слепой печати, но пользы от нее очень много. Все дело в практике.
Лично мне понадобилось несколько недель практики на бесплатном сайте keybr.com. Это очень удобный сайт для тренировки, я рекомендую его всем, кто хочет научиться печатать, не глядя на клавиатуру.
8. Использование лучших инструментов
Инструменты могут сыграть большую роль в общей продуктивности программиста. Поэтому для хороший работы нужны хорошие инструменты, если не самые лучшие (как железо, так и софт).
Обращайте внимание на библиотеки, с которыми работаете (я рекомендую стандартную библиотеку MQL5). Также нужен доступ к информации, источники для решения возникающих проблем и вопросов, источники новых знаний (рекомендую прочитать эту статью). Ну и несомненно нужен хороший производительный компьютер и быстрый и стабильный интернет.
9. Контроль версий
Очень важно вести контроль версий кода: помимо того, что в любой момент можно вернуться к любой из предыдущих версий, вы сможете следить за ходом работы.
Я знаю два способа. Первый — это использование Git, а второй — вручную копировать и вставлять методы хранения кода через текстовый файл.
Использование Git
Нет быстрого способа научить использовать гит, поэтому если вы не знакомы с Git и Github, рекомендую почитать документацию по гиту.
Использование текстового файла
Создайте папку для своего проекта, добавьте все необходимые файлы. Затем откройте эту папку в проводнике, чтобы просмотреть содержимое папки (см. изображение ниже из моего предыдущего примера).
После больших изменений файла .mq5, например, вы добавили новую функцию, создайте текстовый файл. В имени укажите версию кода и что было добавлено. Посмотрите пример на картинке
Можно открыть текстовый файл вместе с основным файлом .mq5 или .mqh и сохранить все одним нажатием CTRL+F7 - команда скомпилирует все файлы в редакторе. После компиляции ошибки, связанные с текстовым файлом, можно игнорировать - просто закройте файл.
Заключение
Вот и все для этой статьи. Надеюсь, вы узнали для себя что-то полезное, что продвинет вас на шаг вперед на пусти к более эффективному программированию. Если и у вас есть какие-то советы, делитесь ими со мной и другими программистами в обсуждениях к статье. Все коды из примеров в статье есть в приложении.
Спасибо за внимание!
