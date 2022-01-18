Стать хорошим программистом (Часть 6): 9 привычек для эффективной разработки

Введение

Как программисты, мы можем приобрести некоторые привычки, которые помогут оставаться сосредоточенным все время, пока мы работаем. Может оказаться так, что мы сидим, что-то разрабатываем, но эффективность процесса далека от идеальной. Причины могут быть разными, например неумение фокусироваться, отсутствие плана или неверно составленный план.

Содержание:

Планирование проекта до начала разработки

Создание коллекции сниппетов кода

Распорядок дня

Планирование дней интенсивной работы

Создание небольших функции и тестирование

Добавление комментариев для работы в будущем

Слепая печать

Использование лучших инструментов

Контроль версий

Внимание! Все фрагменты кода и примеры, используемые в статье, предназначены только для демонстрации. Для некоторых из них не проводилось тестирование/отладка. Они используются только для иллюстрации идей. Если вы решите использовать какой-либо код, используйте его на свой страх и риск.

1. Планирование проекта до начала разработки



Если спросить 100 программистов, составляют ли они план работы перед тем, как начать программировать, менее десяти ответят положительно. А ведь умение составлять хороший план — важный навык для эффективной разработки. Вы поедете на общественном транспорте, скажем, автобусе, не зная, куда едете? Точно нет. Прежде чем приступать к написанию кода, напишите тип желаемой программы, инструменты, библиотеки, которые хотите в ней использовать, и т.д. В разделе Фриланс есть техническое задание. Это тоже пример планирования, и такой план должен быть у каждого разработчика до начала разработки. Можно использовать любые стандартные программы, например Microsoft Word или WPS, или, если так удобнее, записывать план ручкой на бумаге. Можно рисовать схемы и картинки, объясняющие, как будет работать. Я абсолютно согласен с Чарльзом Кеттерингом, который сказал: «Хорошо сформулированная проблема — это наполовину решенная проблема». Например, нужно создать советник Simple Grid Expert Advisor с управлением капитала на основе системы Лабушера. Вот простой план работы. Примечание: все начальные значения ниже можно оптимизировать/они являются входными переменными Начальные значения: Lotsize = 0.01; xgrid = 100; LotIncrement = 0.01; Моя стратегия Формула расчета размера лота по типу позиции Условия сетки (стратегия в более понятном виде) Мани-менеджмент Библиотеки Условие 1. Если нет открытых позиций, открываем две позиции — одну на покупку, вторую на продажу. X = Lotsize + (LotIncrement * Количество позиций по типу позиции) Пример: BuyLotsize = 0.01 + ( 0.01 * Количество позиций на покупку); Условие на покупку возникает, когда количество позиций на покупку = 0 (ноль) или когда уже есть позиции на покупку и при этом цена Bid ниже <цена открытия последней позиции на покупку> минус xgrid пунктов StopLoss = 0 (по умолчанию) Стандартная библиотека — классы позиций Стандартная библиотека — информация о символе Стандартная библиотека — торговые классы Условие 2 (условие на продажу). Если цена прошла xgrid пунктов вверх от цены открытия последней позиции на продажу, открыть позицию Sell с Lotsize равным размеру лота предыдущей позиции Lotsize плюс LotIncrement . Условие на продажу возникает, когда количество позиций на продажу = 0 (ноль) или когда уже есть позиции на продажу и при этом цена Ask выше <цена открытия последней позиции на продажу> плюс xgrid TakeProfit = 100 (по умолчанию) Условие 3 (условие на покупку). Если цена прошла xgrid пунктов вниз от цены открытия последней позиции на покупку, открыть позицию на покупку с Lotsize равным размеру лота предыдущей позиции Lotsize плюс LotIncrement .

И даже с таким простым планом работы будет намного проще, чем приступать, не имея ясной картины и пытаться выяснять какие-то моменты в ходе разработки. Хороший план поможет выявить области, которые, возможно, придется подучить или освежить, если вы давно с этим не работали. Это хороший совет — начинать любой проект с составления плана работы. И чем детальнее, тем лучше. 2. Создание коллекции сниппетов кода



Довольно часто одни и те же функции или классы используются в разных программах, советниках, индикаторах или скриптах. В таком случае очень удобно создать коллекцию кодов таких функций и использовать в проектах, а не создавать их каждый раз с нуля. Вот здесь пригодятся навыки объектно-ориентированного программирования (OOP). На примере выше из плана видно, что в советнике нужно будет создать две функции: Функция для подсчета позиций по типу Функция для получения цены открытия последней позиции по типу позиции Такие функции используются почти в каждом сеточном советнике, поэтому можно создать include-файл (.mqh), назвать его, скажем gridmodule и хранить в нем эти функции. А из него эти функции можно подключать к основному файлу .mq5. Что в gridmodule.mqh #property copyright "Copyright 2021, Omega Joctan" #property link "https://www.mql5.com/en/users/omegajoctan" #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CSymbolInfo m_symbol; CPositionInfo m_position; class CGrid { protected : int MagicNumber; public : CGrid( void ); ~CGrid( void ); void InitializeModule( int magic) { MagicNumber = magic; } double LastPositionOpenPrice( ENUM_POSITION_TYPE type); int CountPositions( ENUM_POSITION_TYPE type); }; CGrid::CGrid( void ) { } CGrid :: ~CGrid( void ) { } double CGrid::LastPositionOpenPrice( ENUM_POSITION_TYPE type) { double LastPrice = - 1 ; ulong LastTime = 0 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position.Magic() == MagicNumber && m_position. Symbol ()== Symbol () && m_position.PositionType()==type) { ulong positionTime = m_position.TimeMsc(); if ( positionTime > LastTime ) { LastPrice = m_position.PriceOpen(); LastTime = m_position.TimeMsc(); } } return LastPrice; } int CGrid::CountPositions( ENUM_POSITION_TYPE type) { int counter = 0 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position.Magic() == MagicNumber && m_position. Symbol () == Symbol () && m_position.PositionType() == type) { counter++; } return counter; }

Преимуществ у такого использования очень много. Например, это упростит отладку кода — у вас уже будут готовые отлаженные функции, а кода для отладки в основном файле .mq5 будет меньше.





3. Распорядок дня

Распорядок дня помогает мозгу настроиться на работу в нужное время и в целом повышает продуктивность. Кроме того, следуя распорядку, вы будете последовательно изо дня в день посвящать определенное время программированию. Например, можно четко прописать часы работы: с 08:00 до 11:00 без перерыва. Если придерживаться распорядка, через несколько недель или месяцев можно заметить, что мозг уже сам настраивается на работу в определенные часы. Составьте удобное для себя расписание, по которому вы сможете работать.

4. Планирование дней интенсивной работы

В наше время так много отвлекающих моментов. Так сложно сосредоточиться на чем-то одном, особенно если это монотонная работа. Замечали, что всего несколько минут/часов в день получается быть гипер-сосредоточенным. Иногда для решения каких-то моментов нужно именно такое состояние — сфокусироваться на работе и не отвлекаться ни на что другое. Для таких случаев нужно запланировать дни интенсивной работы. Долгие часы напряженной работы нужны для выполнения сложных проектов или решения возникающих проблем. Поэтому я советую всем планировать такие дни, когда вы полностью посвятите себя программированию и ничто не будет вас отвлекать.





5. Создание небольших функции и тестирование



Не стоит включать слишком много операций в одну функцию. Если программируете основные операции, лучше написать новую функцию, чем добавлять ее в существующую. Так, если добавить кучу циклов в функцию Ontick (да и в любую другую важную или не очень функцию), проблем не избежать. Это как вытащить чеку из гранаты, которая лежит в кармане. Разместить всю логику в одном месте и превратить простые алгоритмы в сложные — один из лучших способов получить ошибок, которые будут стоить вам денег и самого ценного ресурса в вашей жизни — времени. Я верю, что программирование должно приносить удовольствие, чтобы не возникало желания все бросить. В запутанных алгоритмах нет ничего интересного, неважно насколько опытен или умен читатель такого кода. Пусть одна функция выполняет одно действие. Более того, пусть у каждой функции будет понятное и читаемое имя, из которого легко можно понять, что же она делает. Посмотрим на функцию CountPositions с аргументом для типа позиции из предыдущего примера: int CGrid::CountPositions( ENUM_POSITION_TYPE type) { int counter = 0 ; for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position.Magic() == MagicNumber && m_position. Symbol () == Symbol () && m_position.PositionType() == type) { counter++; } return counter; } Даже просто взглянув на имя функции, любой может понять, что функция предназначена для подсчета позиций по их типу — это именно то, что делает функция, ни больше, ни меньше.



6. Добавление комментариев для работы в будущем



Комментарии могут показаться незначительными — зачем тратить на них время? Но при правильном использовании они становятся просто жизненно необходимы. input group "Money management" input double InitialLots = 0.01 ; input int EquityUse = 50 ; input group "Average True Range" ; input int AtrBarSignal = 1 ;

Через несколько недель или даже дней вы забудете большинство переменных, функций и фрагментов кода, над которыми работаете сейчас. Без осмысленных комментариев через некоторое время может быть сложно понять собственный код.

Добавляйте комментарии в код MQL5, а редактор кода MetaEditor поможет вспомнить, о чем он, когда вы вернетесь к этому коду в будущем.

Вот такие подсказки будет давать редактор — очень удобно.

Кроме того, не забывайте, что вы не одиноки в этом мире и в своей работе. Пусть будет такой код, который можно передать другим. Чтобы любой программист смог прочитать его и понять. И в этом тоже никак не обойтись без комментариев.





7. Слепая печать

Очень сложно представить себе эффективное написание кода без отличных навыков работы на клавиатуре. Я считаю, что любой программист должен постоянно развивать и улучшать навыки печати. И конечно, лучший всего научиться слепой печати, то есть уметь безошибочно и быстро набирать текст, практически не глядя на клавиатуру.



Сами подумайте, насколько эффективнее может быть работа, если не придется отводить взгляд от экрана и смотреть на клавиатуру.

Надо заставить себя отказаться от т.н. зрячей/двупальцевой печати (англ. hunt-and-peck) и приучать себя набирать код, не глядя на клавиатуру. Для этого нужно выработать мышечную память.

Не так просто освоить метод слепой печати, но пользы от нее очень много. Все дело в практике.

Лично мне понадобилось несколько недель практики на бесплатном сайте keybr.com. Это очень удобный сайт для тренировки, я рекомендую его всем, кто хочет научиться печатать, не глядя на клавиатуру.





8. Использование лучших инструментов



Инструменты могут сыграть большую роль в общей продуктивности программиста. Поэтому для хороший работы нужны хорошие инструменты, если не самые лучшие (как железо, так и софт).

Обращайте внимание на библиотеки, с которыми работаете (я рекомендую стандартную библиотеку MQL5). Также нужен доступ к информации, источники для решения возникающих проблем и вопросов, источники новых знаний (рекомендую прочитать эту статью). Ну и несомненно нужен хороший производительный компьютер и быстрый и стабильный интернет.





9. Контроль версий

Бывало так, что вы писали программу, вносили изменения и после нескольких из них вы по какой-то причине хотите вернуться к коду, который вы писали ранее?



Очень важно вести контроль версий кода: помимо того, что в любой момент можно вернуться к любой из предыдущих версий, вы сможете следить за ходом работы.

Я знаю два способа. Первый — это использование Git, а второй — вручную копировать и вставлять методы хранения кода через текстовый файл.

Использование Git

Нет быстрого способа научить использовать гит, поэтому если вы не знакомы с Git и Github, рекомендую почитать документацию по гиту.

Использование текстового файла

Создайте папку для своего проекта, добавьте все необходимые файлы. Затем откройте эту папку в проводнике, чтобы просмотреть содержимое папки (см. изображение ниже из моего предыдущего примера).





После больших изменений файла .mq5, например, вы добавили новую функцию, создайте текстовый файл. В имени укажите версию кода и что было добавлено. Посмотрите пример на картинке

Можно открыть текстовый файл вместе с основным файлом .mq5 или .mqh и сохранить все одним нажатием CTRL+F7 - команда скомпилирует все файлы в редакторе. После компиляции ошибки, связанные с текстовым файлом, можно игнорировать - просто закройте файл.





Заключение

Вот и все для этой статьи. Надеюсь, вы узнали для себя что-то полезное, что продвинет вас на шаг вперед на пусти к более эффективному программированию. Если и у вас есть какие-то советы, делитесь ими со мной и другими программистами в обсуждениях к статье. Все коды из примеров в статье есть в приложении.