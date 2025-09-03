Moedas / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
96.64 USD 2.88 (3.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XBI para hoje mudou para 3.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.71 e o mais alto foi 96.72.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XBI Notícias
- Jefferies eleva preço-alvo das ações da Rezolute para US$ 14 com perspectiva de ensaio clínico
- Is SPDR S&P Biotech ETF (XBI) a Strong ETF Right Now?
- BMO Capital mantém classificação de Desempenho de Mercado para ações da Sarepta em meio a preocupações com Elevidys
- Mizuho mantém classificação das ações da uniQure e vê oportunidade de compra
- Evercore ISI eleva classificação das ações da Alexandria Real Estate para Outperform
- Ações de biotecnologia: quem ganha e quem perde se RFK Jr. sair
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Biogen stock rating reiterated at Buy by Canaccord on valuation and pipeline
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- O inverno nuclear da biotecnologia ainda não acabou, diz Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Immuneering stock ahead of data
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Guggenheim initiates Relay Therapeutics stock with Buy rating, cites strong oncology pipeline
- Oppenheimer maintains Olema stock rating, sees Pfizer deal as strategic
- Oppenheimer raises Ligand Pharma stock price target to $190 on lower WACC
Faixa diária
94.71 96.72
Faixa anual
66.66 105.47
- Fechamento anterior
- 93.76
- Open
- 94.91
- Bid
- 96.64
- Ask
- 96.94
- Low
- 94.71
- High
- 96.72
- Volume
- 16.432 K
- Mudança diária
- 3.07%
- Mudança mensal
- 5.93%
- Mudança de 6 meses
- 19.47%
- Mudança anual
- -2.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh