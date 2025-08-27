Валюты / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
93.72 USD 0.35 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XBI за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.26, а максимальная — 94.13.
Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
93.26 94.13
Годовой диапазон
66.66 105.47
- Предыдущее закрытие
- 93.37
- Open
- 93.49
- Bid
- 93.72
- Ask
- 94.02
- Low
- 93.26
- High
- 94.13
- Объем
- 12.664 K
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 15.86%
- Годовое изменение
- -5.13%
