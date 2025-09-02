Valute / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
95.59 USD 1.05 (1.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XBI ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.36 e ad un massimo di 96.99.
Segui le dinamiche di SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XBI News
Intervallo Giornaliero
95.36 96.99
Intervallo Annuale
66.66 105.47
- Chiusura Precedente
- 96.64
- Apertura
- 96.99
- Bid
- 95.59
- Ask
- 95.89
- Minimo
- 95.36
- Massimo
- 96.99
- Volume
- 15.305 K
- Variazione giornaliera
- -1.09%
- Variazione Mensile
- 4.78%
- Variazione Semestrale
- 18.17%
- Variazione Annuale
- -3.24%
21 settembre, domenica