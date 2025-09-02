QuotazioniSezioni
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF

95.59 USD 1.05 (1.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XBI ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.36 e ad un massimo di 96.99.

Segui le dinamiche di SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
95.36 96.99
Intervallo Annuale
66.66 105.47
Chiusura Precedente
96.64
Apertura
96.99
Bid
95.59
Ask
95.89
Minimo
95.36
Massimo
96.99
Volume
15.305 K
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
4.78%
Variazione Semestrale
18.17%
Variazione Annuale
-3.24%
21 settembre, domenica