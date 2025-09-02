クォートセクション
通貨 / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF

96.64 USD 2.88 (3.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XBIの今日の為替レートは、3.07%変化しました。日中、通貨は1あたり94.71の安値と96.72の高値で取引されました。

SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
94.71 96.72
1年のレンジ
66.66 105.47
以前の終値
93.76
始値
94.91
買値
96.64
買値
96.94
安値
94.71
高値
96.72
出来高
16.432 K
1日の変化
3.07%
1ヶ月の変化
5.93%
6ヶ月の変化
19.47%
1年の変化
-2.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K