通貨 / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
96.64 USD 2.88 (3.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XBIの今日の為替レートは、3.07%変化しました。日中、通貨は1あたり94.71の安値と96.72の高値で取引されました。
SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
94.71 96.72
1年のレンジ
66.66 105.47
- 以前の終値
- 93.76
- 始値
- 94.91
- 買値
- 96.64
- 買値
- 96.94
- 安値
- 94.71
- 高値
- 96.72
- 出来高
- 16.432 K
- 1日の変化
- 3.07%
- 1ヶ月の変化
- 5.93%
- 6ヶ月の変化
- 19.47%
- 1年の変化
- -2.18%
