Währungen / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
95.59 USD 1.05 (1.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XBI hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.36 bis zu einem Hoch von 96.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XBI News
Tagesspanne
95.36 96.99
Jahresspanne
66.66 105.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.64
- Eröffnung
- 96.99
- Bid
- 95.59
- Ask
- 95.89
- Tief
- 95.36
- Hoch
- 96.99
- Volumen
- 15.305 K
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- 4.78%
- 6-Monatsänderung
- 18.17%
- Jahresänderung
- -3.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K