Dövizler / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
95.59 USD 1.05 (1.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XBI fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.36 ve Yüksek fiyatı olarak 96.99 aralığında işlem gördü.
SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XBI haberleri
- Jefferies raises Rezolute stock price target to $14 on pivotal trial outlook
- Is SPDR S&P Biotech ETF (XBI) a Strong ETF Right Now?
- BMO Capital reiterates Market Perform rating on Sarepta stock amid Elevidys concerns
- Mizuho reiterates uniQure stock rating, sees buying opportunity amid drop
- Alexandria Real Estate stock rating upgraded by Evercore ISI to Outperform
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Biogen stock rating reiterated at Buy by Canaccord on valuation and pipeline
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Immuneering stock ahead of data
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Guggenheim initiates Relay Therapeutics stock with Buy rating, cites strong oncology pipeline
- Oppenheimer maintains Olema stock rating, sees Pfizer deal as strategic
- Oppenheimer raises Ligand Pharma stock price target to $190 on lower WACC
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
Günlük aralık
95.36 96.99
Yıllık aralık
66.66 105.47
- Önceki kapanış
- 96.64
- Açılış
- 96.99
- Satış
- 95.59
- Alış
- 95.89
- Düşük
- 95.36
- Yüksek
- 96.99
- Hacim
- 15.305 K
- Günlük değişim
- -1.09%
- Aylık değişim
- 4.78%
- 6 aylık değişim
- 18.17%
- Yıllık değişim
- -3.24%
21 Eylül, Pazar