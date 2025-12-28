Calendário Econômico
EUA - Leilão Note a 7 anos (United States 7-Year Note Auction)
|Moderada
|3.930%
|
3.781%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
3.930%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Leilão Note a 7 anos (7-Year Note Auction) reflete o rendimento percentual dos títulos do Tesouro com prazo de vencimento de 7 anos. Como a taxa de retorno é capaz de refletir a dívida do Estado dos EUA, um aumento na taxa pode preceder o crescimento econômico, enquanto sua queda pode levar a uma desaceleração da economia do país.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Leilão Note a 7 anos (United States 7-Year Note Auction)".
