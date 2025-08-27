货币 / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
93.76 USD 0.04 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XBI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点93.49和高点95.81进行交易。
关注SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
93.49 95.81
年范围
66.66 105.47
- 前一天收盘价
- 93.72
- 开盘价
- 94.17
- 卖价
- 93.76
- 买价
- 94.06
- 最低价
- 93.49
- 最高价
- 95.81
- 交易量
- 23.989 K
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 2.77%
- 6个月变化
- 15.91%
- 年变化
- -5.09%
