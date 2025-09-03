통화 / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
95.59 USD 1.05 (1.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XBI 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 95.36이고 고가는 96.99이었습니다.
SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XBI News
- 제퍼리스, Rezolute 목표 주가 14달러로 상향 조정
- Is SPDR S&P Biotech ETF (XBI) a Strong ETF Right Now?
- 사렙타 테라퓨틱스, Elevidys 우려 속 BMO ’시장수익률’ 유지
- 미즈호, 유니큐어 투자의견 재확인...주가 하락 속 매수 기회
- 알렉산드리아 부동산, Evercore ISI 투자의견 ’시장수익률 상회’로 상향
- 로버트 F. 케네디 주니어 사임 시 바이오테크 주식: 누가 이기고 누가 지는가
- 바이오젠, 캐나코드 제뉴이티, 밸류에이션 및 파이프라인 이유로 ’매수’ 등급 재확인
- 바이오테크 ’핵겨울’ 아직 끝나지 않았다—울프
일일 변동 비율
95.36 96.99
년간 변동
66.66 105.47
- 이전 종가
- 96.64
- 시가
- 96.99
- Bid
- 95.59
- Ask
- 95.89
- 저가
- 95.36
- 고가
- 96.99
- 볼륨
- 15.305 K
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- 4.78%
- 6개월 변동
- 18.17%
- 년간 변동율
- -3.24%
20 9월, 토요일