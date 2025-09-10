Divisas / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
93.76 USD 0.04 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XBI de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.49, mientras que el máximo ha alcanzado 95.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XBI News
- Jefferies eleva precio objetivo de Rezolute a $14 por perspectivas de ensayo pivotal
- Is SPDR S&P Biotech ETF (XBI) a Strong ETF Right Now?
- BMO Capital mantiene calificación de Sarepta en "Market Perform" ante preocupaciones
- Mizuho mantiene calificación de uniQure y ve oportunidad de compra tras caída
- Mizuho reitera calificación de acciones de uniQure, ve oportunidad de compra tras caída
- Evercore ISI mejora la calificación de Alexandria Real Estate a Mejor Rendimiento
- Evercore ISI mejora calificación de Alexandria Real Estate a Outperform
- Acciones de biotecnología: Quién gana y quién pierde si RFK Jr. se va
- Acciones de biotecnología: Ganadores y perdedores ante posible salida de RFK Jr.
- El invierno nuclear de la biotecnología aún no ha terminado, según Wolfe
- Oppenheimer reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Immuneering
- La posible salida de RFK Jr. del HHS podría beneficiar a las acciones de biotecnología, según RBC
Rango diario
93.49 95.81
Rango anual
66.66 105.47
- Cierres anteriores
- 93.72
- Open
- 94.17
- Bid
- 93.76
- Ask
- 94.06
- Low
- 93.49
- High
- 95.81
- Volumen
- 23.989 K
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 2.77%
- Cambio a 6 meses
- 15.91%
- Cambio anual
- -5.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B