Devises / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF

95.59 USD 1.05 (1.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XBI a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.36 et à un maximum de 96.99.

Suivez la dynamique SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
95.36 96.99
Range Annuel
66.66 105.47
Clôture Précédente
96.64
Ouverture
96.99
Bid
95.59
Ask
95.89
Plus Bas
95.36
Plus Haut
96.99
Volume
15.305 K
Changement quotidien
-1.09%
Changement Mensuel
4.78%
Changement à 6 Mois
18.17%
Changement Annuel
-3.24%
