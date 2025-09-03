Devises / XBI
XBI: SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
95.59 USD 1.05 (1.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XBI a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.36 et à un maximum de 96.99.
Suivez la dynamique SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XBI Nouvelles
- Jefferies relève l’objectif de prix de l’action Rezolute à 14$ sur les perspectives d’essai pivot
- Is SPDR S&P Biotech ETF (XBI) a Strong ETF Right Now?
- BMO Capital maintient sa note "Performance du marché" sur Sarepta malgré les inquiétudes concernant Elevidys
- La note de l’action Alexandria Real Estate relevée à "Surperformance" par Evercore ISI
- Actions biotechnologiques : qui gagne et qui perd si RFK Jr. s’en va
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- L’hiver nucléaire des biotechs n’est pas encore terminé, selon Wolfe
- Oppenheimer maintient sa note "Surperformance" sur l’action Immuneering avant la publication de données
- Le départ potentiel de RFK Jr. du HHS pourrait profiter aux actions biotech, selon RBC
Range quotidien
95.36 96.99
Range Annuel
66.66 105.47
- Clôture Précédente
- 96.64
- Ouverture
- 96.99
- Bid
- 95.59
- Ask
- 95.89
- Plus Bas
- 95.36
- Plus Haut
- 96.99
- Volume
- 15.305 K
- Changement quotidien
- -1.09%
- Changement Mensuel
- 4.78%
- Changement à 6 Mois
- 18.17%
- Changement Annuel
- -3.24%
20 septembre, samedi