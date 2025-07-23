Moedas / SSNC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
88.85 USD 0.02 (0.02%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SSNC para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.15 e o mais alto foi 88.85.
Veja a dinâmica do par de moedas SS&C Technologies Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSNC Notícias
- UBS reitera classificação de Compra para ações da SS&C Technologies, mantém preço-alvo de US$ 110
- UBS reiterates Buy rating on SS&C Technologies stock, maintains $110 target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ss&C Technologies Holdings stock hits all-time high at 89.74 USD
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- SS&C Technologies raises annual dividend by 8% to $1.08 per share
- SS&C Technologies - Steady Performance Amidst Continued M&A Efforts (NASDAQ:SSNC)
- PEGA Trades 16% Below 52-Week High: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- SS&C Technologies stock maintains Buy rating at DA Davidson on strong Q2
- DA Davidson raises SS&C Technologies stock price target to $102 on strong Q2
- SS&C Technologies Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSNC)
- SS&C Technologies Holdings, Inc.(SSNC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: SS&C Technologies Q2 2025 earnings beat forecasts
- Compared to Estimates, SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SS&C Technologies beats Q2 expectations, shares rise on strong results
- SS&Cs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- SS&C Technologies Q2 2025 slides: revenue up 5.9%, announces $1B Calastone deal
Faixa diária
88.15 88.85
Faixa anual
66.83 91.07
- Fechamento anterior
- 88.83
- Open
- 88.61
- Bid
- 88.85
- Ask
- 89.15
- Low
- 88.15
- High
- 88.85
- Volume
- 187
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 0.85%
- Mudança de 6 meses
- 6.66%
- Mudança anual
- 20.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh