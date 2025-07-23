Valute / SSNC
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
88.59 USD 0.66 (0.74%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SSNC ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 88.37 e ad un massimo di 89.48.
Segui le dinamiche di SS&C Technologies Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SSNC News
Intervallo Giornaliero
88.37 89.48
Intervallo Annuale
66.83 91.07
- Chiusura Precedente
- 89.25
- Apertura
- 89.48
- Bid
- 88.59
- Ask
- 88.89
- Minimo
- 88.37
- Massimo
- 89.48
- Volume
- 2.686 K
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- 6.35%
- Variazione Annuale
- 19.76%
20 settembre, sabato