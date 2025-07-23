货币 / SSNC
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
88.46 USD 0.28 (0.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSNC汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点87.65和高点88.93进行交易。
关注SS&C Technologies Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SSNC新闻
日范围
87.65 88.93
年范围
66.83 91.07
- 前一天收盘价
- 88.74
- 开盘价
- 88.44
- 卖价
- 88.46
- 买价
- 88.76
- 最低价
- 87.65
- 最高价
- 88.93
- 交易量
- 2.296 K
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- 6.19%
- 年变化
- 19.59%
