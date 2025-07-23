Devises / SSNC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
88.59 USD 0.66 (0.74%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SSNC a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.37 et à un maximum de 89.48.
Suivez la dynamique SS&C Technologies Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSNC Nouvelles
- UBS réitère sa recommandation d’achat sur l’action SS&C Technologies avec un objectif de 110$
- UBS reiterates Buy rating on SS&C Technologies stock, maintains $110 target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ss&C Technologies Holdings stock hits all-time high at 89.74 USD
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- SS&C Technologies raises annual dividend by 8% to $1.08 per share
- SS&C Technologies - Steady Performance Amidst Continued M&A Efforts (NASDAQ:SSNC)
- PEGA Trades 16% Below 52-Week High: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- SS&C Technologies stock maintains Buy rating at DA Davidson on strong Q2
- DA Davidson raises SS&C Technologies stock price target to $102 on strong Q2
- SS&C Technologies Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSNC)
- SS&C Technologies Holdings, Inc.(SSNC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: SS&C Technologies Q2 2025 earnings beat forecasts
- Compared to Estimates, SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SS&C Technologies beats Q2 expectations, shares rise on strong results
- SS&Cs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- SS&C Technologies Q2 2025 slides: revenue up 5.9%, announces $1B Calastone deal
Range quotidien
88.37 89.48
Range Annuel
66.83 91.07
- Clôture Précédente
- 89.25
- Ouverture
- 89.48
- Bid
- 88.59
- Ask
- 88.89
- Plus Bas
- 88.37
- Plus Haut
- 89.48
- Volume
- 2.686 K
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 0.56%
- Changement à 6 Mois
- 6.35%
- Changement Annuel
- 19.76%
20 septembre, samedi