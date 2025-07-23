Divisas / SSNC
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
88.83 USD 0.37 (0.42%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SSNC de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.15, mientras que el máximo ha alcanzado 90.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SS&C Technologies Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
88.15 90.17
Rango anual
66.83 91.07
- Cierres anteriores
- 88.46
- Open
- 88.46
- Bid
- 88.83
- Ask
- 89.13
- Low
- 88.15
- High
- 90.17
- Volumen
- 2.236 K
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- 0.83%
- Cambio a 6 meses
- 6.64%
- Cambio anual
- 20.09%
