SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
89.25 USD 0.42 (0.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSNCの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり88.15の安値と89.69の高値で取引されました。
SS&C Technologies Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
88.15 89.69
1年のレンジ
66.83 91.07
- 以前の終値
- 88.83
- 始値
- 88.61
- 買値
- 89.25
- 買値
- 89.55
- 安値
- 88.15
- 高値
- 89.69
- 出来高
- 2.359 K
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 1.31%
- 6ヶ月の変化
- 7.14%
- 1年の変化
- 20.66%
