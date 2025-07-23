クォートセクション
通貨 / SSNC
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc

89.25 USD 0.42 (0.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SSNCの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり88.15の安値と89.69の高値で取引されました。

SS&C Technologies Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
88.15 89.69
1年のレンジ
66.83 91.07
以前の終値
88.83
始値
88.61
買値
89.25
買値
89.55
安値
88.15
高値
89.69
出来高
2.359 K
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
1.31%
6ヶ月の変化
7.14%
1年の変化
20.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K