SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc

88.46 USD 0.28 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SSNC за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.65, а максимальная — 88.93.

Следите за динамикой SS&C Technologies Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SSNC

Дневной диапазон
87.65 88.93
Годовой диапазон
66.83 91.07
Предыдущее закрытие
88.74
Open
88.44
Bid
88.46
Ask
88.76
Low
87.65
High
88.93
Объем
2.296 K
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
6.19%
Годовое изменение
19.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.