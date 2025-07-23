Валюты / SSNC
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
88.46 USD 0.28 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSNC за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.65, а максимальная — 88.93.
Следите за динамикой SS&C Technologies Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SSNC
- UBS подтверждает рейтинг "Покупать" для акций SS&C Technologies с целевой ценой $110
- UBS reiterates Buy rating on SS&C Technologies stock, maintains $110 target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ss&C Technologies Holdings stock hits all-time high at 89.74 USD
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- SS&C Technologies raises annual dividend by 8% to $1.08 per share
- SS&C Technologies - Steady Performance Amidst Continued M&A Efforts (NASDAQ:SSNC)
- PEGA Trades 16% Below 52-Week High: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- SS&C Technologies stock maintains Buy rating at DA Davidson on strong Q2
- DA Davidson raises SS&C Technologies stock price target to $102 on strong Q2
- SS&C Technologies Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSNC)
- SS&C Technologies Holdings, Inc.(SSNC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: SS&C Technologies Q2 2025 earnings beat forecasts
- Compared to Estimates, SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SS&C Technologies beats Q2 expectations, shares rise on strong results
- SS&Cs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- SS&C Technologies Q2 2025 slides: revenue up 5.9%, announces $1B Calastone deal
Дневной диапазон
87.65 88.93
Годовой диапазон
66.83 91.07
- Предыдущее закрытие
- 88.74
- Open
- 88.44
- Bid
- 88.46
- Ask
- 88.76
- Low
- 87.65
- High
- 88.93
- Объем
- 2.296 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- 6.19%
- Годовое изменение
- 19.59%
