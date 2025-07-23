Währungen / SSNC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
89.25 USD 0.42 (0.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSNC hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.15 bis zu einem Hoch von 89.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die SS&C Technologies Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSNC News
- SS&C Technologies: UBS bekräftigt "Buy"-Rating und Kursziel von 110 Dollar
- UBS reiterates Buy rating on SS&C Technologies stock, maintains $110 target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ss&C Technologies Holdings stock hits all-time high at 89.74 USD
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- SS&C Technologies raises annual dividend by 8% to $1.08 per share
- SS&C Technologies - Steady Performance Amidst Continued M&A Efforts (NASDAQ:SSNC)
- PEGA Trades 16% Below 52-Week High: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- SS&C Technologies stock maintains Buy rating at DA Davidson on strong Q2
- DA Davidson raises SS&C Technologies stock price target to $102 on strong Q2
- SS&C Technologies Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSNC)
- SS&C Technologies Holdings, Inc.(SSNC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: SS&C Technologies Q2 2025 earnings beat forecasts
- Compared to Estimates, SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SS&C Technologies (SSNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- SS&C Technologies beats Q2 expectations, shares rise on strong results
- SS&Cs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- SS&C Technologies Q2 2025 slides: revenue up 5.9%, announces $1B Calastone deal
Tagesspanne
88.15 89.69
Jahresspanne
66.83 91.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.83
- Eröffnung
- 88.61
- Bid
- 89.25
- Ask
- 89.55
- Tief
- 88.15
- Hoch
- 89.69
- Volumen
- 2.359 K
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 1.31%
- 6-Monatsänderung
- 7.14%
- Jahresänderung
- 20.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K