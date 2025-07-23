Dövizler / SSNC
SSNC: SS&C Technologies Holdings Inc
88.59 USD 0.66 (0.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SSNC fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.37 ve Yüksek fiyatı olarak 89.48 aralığında işlem gördü.
SS&C Technologies Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SSNC haberleri
Günlük aralık
88.37 89.48
Yıllık aralık
66.83 91.07
- Önceki kapanış
- 89.25
- Açılış
- 89.48
- Satış
- 88.59
- Alış
- 88.89
- Düşük
- 88.37
- Yüksek
- 89.48
- Hacim
- 2.686 K
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- 0.56%
- 6 aylık değişim
- 6.35%
- Yıllık değişim
- 19.76%
21 Eylül, Pazar