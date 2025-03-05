Moedas / SMHI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc
7.25 USD 0.17 (2.40%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMHI para hoje mudou para 2.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.99 e o mais alto foi 7.31.
Veja a dinâmica do par de moedas SEACOR Marine Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMHI Notícias
- SEACOR Marine to sell two liftboats for $76 million
- Seacor (SMHI) Q2 Revenue Drops 13%
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Seacor Marine (SMHI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SEACOR Marine earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
Faixa diária
6.99 7.31
Faixa anual
3.63 10.30
- Fechamento anterior
- 7.08
- Open
- 7.16
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Low
- 6.99
- High
- 7.31
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 2.40%
- Mudança mensal
- 14.90%
- Mudança de 6 meses
- 43.85%
- Mudança anual
- -24.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh