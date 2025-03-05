Валюты / SMHI
SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc
7.08 USD 0.63 (9.77%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMHI за сегодня изменился на 9.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.58, а максимальная — 7.18.
Следите за динамикой SEACOR Marine Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SMHI
- SEACOR Marine to sell two liftboats for $76 million
- Seacor (SMHI) Q2 Revenue Drops 13%
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Seacor Marine (SMHI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SEACOR Marine earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
Дневной диапазон
6.58 7.18
Годовой диапазон
3.63 10.30
- Предыдущее закрытие
- 6.45
- Open
- 6.59
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 6.58
- High
- 7.18
- Объем
- 248
- Дневное изменение
- 9.77%
- Месячное изменение
- 12.20%
- 6-месячное изменение
- 40.48%
- Годовое изменение
- -26.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.