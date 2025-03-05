КотировкиРазделы
SMHI
SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc

7.08 USD 0.63 (9.77%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMHI за сегодня изменился на 9.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.58, а максимальная — 7.18.

Следите за динамикой SEACOR Marine Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SMHI

Дневной диапазон
6.58 7.18
Годовой диапазон
3.63 10.30
Предыдущее закрытие
6.45
Open
6.59
Bid
7.08
Ask
7.38
Low
6.58
High
7.18
Объем
248
Дневное изменение
9.77%
Месячное изменение
12.20%
6-месячное изменение
40.48%
Годовое изменение
-26.25%
