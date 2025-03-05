通貨 / SMHI
SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc
7.24 USD 0.16 (2.26%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMHIの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり6.99の安値と7.31の高値で取引されました。
SEACOR Marine Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.99 7.31
1年のレンジ
3.63 10.30
- 以前の終値
- 7.08
- 始値
- 7.16
- 買値
- 7.24
- 買値
- 7.54
- 安値
- 6.99
- 高値
- 7.31
- 出来高
- 82
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- 14.74%
- 6ヶ月の変化
- 43.65%
- 1年の変化
- -24.58%
