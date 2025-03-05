Devises / SMHI
SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc
6.87 USD 0.37 (5.11%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SMHI a changé de -5.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.75 et à un maximum de 7.16.
Suivez la dynamique SEACOR Marine Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SMHI Nouvelles
- SEACOR Marine to sell two liftboats for $76 million
- Seacor (SMHI) Q2 Revenue Drops 13%
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Seacor Marine (SMHI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SEACOR Marine earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
Range quotidien
6.75 7.16
Range Annuel
3.63 10.30
- Clôture Précédente
- 7.24
- Ouverture
- 7.07
- Bid
- 6.87
- Ask
- 7.17
- Plus Bas
- 6.75
- Plus Haut
- 7.16
- Volume
- 163
- Changement quotidien
- -5.11%
- Changement Mensuel
- 8.87%
- Changement à 6 Mois
- 36.31%
- Changement Annuel
- -28.44%
20 septembre, samedi