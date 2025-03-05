Währungen / SMHI
SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc
6.88 USD 0.36 (4.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMHI hat sich für heute um -4.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.85 bis zu einem Hoch von 7.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die SEACOR Marine Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMHI News
- SEACOR Marine to sell two liftboats for $76 million
- Seacor (SMHI) Q2 Revenue Drops 13%
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Seacor Marine (SMHI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SEACOR Marine earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
Tagesspanne
6.85 7.16
Jahresspanne
3.63 10.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.24
- Eröffnung
- 7.07
- Bid
- 6.88
- Ask
- 7.18
- Tief
- 6.85
- Hoch
- 7.16
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -4.97%
- Monatsänderung
- 9.03%
- 6-Monatsänderung
- 36.51%
- Jahresänderung
- -28.33%
