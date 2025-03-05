Valute / SMHI
SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc
6.87 USD 0.37 (5.11%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMHI ha avuto una variazione del -5.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.75 e ad un massimo di 7.16.
Segui le dinamiche di SEACOR Marine Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- SEACOR Marine to sell two liftboats for $76 million
- Seacor (SMHI) Q2 Revenue Drops 13%
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Seacor Marine (SMHI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SEACOR Marine earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
Intervallo Giornaliero
6.75 7.16
Intervallo Annuale
3.63 10.30
- Chiusura Precedente
- 7.24
- Apertura
- 7.07
- Bid
- 6.87
- Ask
- 7.17
- Minimo
- 6.75
- Massimo
- 7.16
- Volume
- 163
- Variazione giornaliera
- -5.11%
- Variazione Mensile
- 8.87%
- Variazione Semestrale
- 36.31%
- Variazione Annuale
- -28.44%
21 settembre, domenica