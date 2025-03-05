QuotazioniSezioni
Valute / SMHI
Tornare a Azioni

SMHI: SEACOR Marine Holdings Inc

6.87 USD 0.37 (5.11%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMHI ha avuto una variazione del -5.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.75 e ad un massimo di 7.16.

Segui le dinamiche di SEACOR Marine Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMHI News

Intervallo Giornaliero
6.75 7.16
Intervallo Annuale
3.63 10.30
Chiusura Precedente
7.24
Apertura
7.07
Bid
6.87
Ask
7.17
Minimo
6.75
Massimo
7.16
Volume
163
Variazione giornaliera
-5.11%
Variazione Mensile
8.87%
Variazione Semestrale
36.31%
Variazione Annuale
-28.44%
21 settembre, domenica