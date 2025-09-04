Moedas / REGN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc
585.50 USD 10.44 (1.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REGN para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 576.31 e o mais alto foi 587.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Regeneron Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGN Notícias
- Garetosmab da Regeneron mostra redução de mais de 90% nas lesões ósseas em estudo de FOP
- Regeneron’s garetosmab shows over 90% reduction in bone lesions in FOP trial
- Garetosmab da Regeneron mostra redução de 90% nas lesões ósseas em pacientes com FOP
- Regeneron’s garetosmab shows 90% reduction in bone lesions in FOP patients
- Kymera iniciada com classificação Outperform pelo potencial de medicamento para pele
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Strength Seen in Travere (TVTX): Can Its 26.2% Jump Turn into More Strength?
- Regeneron's Libtayo Combo Achieves Nearly Double Survival Rate In Advanced Lung Cancer Compared To Chemotherapy - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- Libtayo plus chemotherapy shows double five-year survival rate in lung cancer
- What's Happening With Regeneron Pharma Stock On Monday? - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Regeneron advances allergy pipeline with positive Phase 3 trial results
- Regeneron antibody treatments show promise against cat and birch allergies
- 2 Beaten-Down Stocks to Buy on the Dip
- RHHBY Posts Positive Data on Vabysmo in nAMD at Euretina Congress
- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Presents at Wells Fargo 20th Annual
- Sanofi stock falls as amlitelimab Phase III results disappoint
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Raymond James maintains Market Outperform rating on Regeneron stock
- Sanofi stock rating reiterated by Leerink after mixed amlitelimab results
- Why Is Sanofi Stock Tumbling Thursday? - Sanofi (NASDAQ:SNY)
Faixa diária
576.31 587.67
Faixa anual
476.48 1061.60
- Fechamento anterior
- 575.06
- Open
- 576.31
- Bid
- 585.50
- Ask
- 585.80
- Low
- 576.31
- High
- 587.67
- Volume
- 1.889 K
- Mudança diária
- 1.82%
- Mudança mensal
- 0.85%
- Mudança de 6 meses
- -7.20%
- Mudança anual
- -44.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh