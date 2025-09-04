クォートセクション
REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc

598.71 USD 13.21 (2.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

REGNの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり583.92の安値と600.00の高値で取引されました。

Regeneron Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
583.92 600.00
1年のレンジ
476.48 1061.60
以前の終値
585.50
始値
589.52
買値
598.71
買値
599.01
安値
583.92
高値
600.00
出来高
2.249 K
1日の変化
2.26%
1ヶ月の変化
3.13%
6ヶ月の変化
-5.10%
1年の変化
-43.20%
